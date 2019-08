A ruota libera è un contenitore pomeridiano condotto da Francesca Fialdini, che va in onda per la prima volta su Rai1 il 15 settembre 2019.

A ruota libera in tv

Il programma va in onda su Rai1 tutte le domeniche alle 17.35 dopo Domenica In.

A ruota libera format

A ruota libera è un happening show che vuole regalare solo emozioni positive. I protagonisti del programma sono sia celebrities che persone ordinarie con storie straordinarie che si prestano ad essere intervistate fuori dagli schemi.

All’interno del programma ci sono delle rubriche fisse come: Prime donne, racconti tutti al femminile con al centro donne che si sono distinte per la loro personalità, il loro coraggio o il loro talento in tutti gli ambiti della società, dalla politica all’impresa, dalla scienza allo sport e allo spettacolo; Buone notizie, storie virate in positivo che hanno per protagonisti gli eroi di tutti i giorni; A come amore, racconti tutti incentrati sull’amore.

Chi è Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica di Massa classe ’79. In Tv ha esordito come conduttrice del notiziario di A sua immagine dal 2005 al 2013 su Rai1. Tra i programmi che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico si ricordano Unomattina in famiglia, Unomattina, Zecchino d’Oro e La vita in diretta, tutti sulla rete ammiraglia Rai.

A ruota libera dichiarazioni