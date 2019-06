All together now è un game show musicale di Canale 5, che dovrebbe andare in onda per la prima volta nella primavera 2019. Secondo Dagospia il programma potrebbe slittare in autunno. I listini Publitalia lo collocano a maggio. La partenza alla fine è fissata per giovedì 16 maggio 2019.

All together now finalisti

Martina Maggi 100 durante la quarta puntata (prima manche).

Alessandra Procacci 100 durante la quarta puntata (seconda manche).

Veronica Liberati (99 semifinale).

Rosy Messina (91 semifinale).

Gregorio Rega (97 semifinale).

Carlo Paradiso (92 semifinale).

Samantha Discolpa (60 semifinale).

Daria Biancardi (99 semifinale).

Federica Bensì (87 semifinale) .

Manuel Colecchia (99 semifinale).

Luca Di Stefano (73 semifinale).

Dennis Fantina (94 semifinale).

All together now semifinale

Nella quinta puntata, la semifinale, in onda giovedì 13 giugno, gli ospiti sono Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero. I concorrenti si sfidano due a due. Alla fine 10 di loro accedono alla finale.

Matteo – Veronica 56 a 99. Passa Veronica Liberati.

Rosy – Tania 91 a 16. Passa Rosy Messina.

Samuele – Gregorio 62 a 97. Passa Gregorio Rega.

Carlo – Desirié 92 a 81. Passa Carlo Paradiso.

Antonio – Samantha 39 a 60. Passa Samantha Discolpa.

Erica – Daria 39 a 99. Passa Daria Biancardi.

Antonio T. – Federica. 54 a 87. Passa Federica Bensì.

Manuel – Anna 99 a 81. Passa Manuel Colecchia.

Augusta – Luca 72 a 73. Passa Luca Di Stefano.

Dennis – Letizia 94 a 50. Passa Dennis Fantina.

All together now semifinalisti

I venti finalisti usciti dalle quattro puntate sono (il punteggio si riferisce al risultato della performance principale; la posizione non tiene conto di eventuali concorrenti promossi direttamente in finale)

Rosi Messina 99 (prima della prima manche prima puntata) Augusta Procedi 99 (prima della seconda manche prima puntata) Manuel Colecchia 99 (prima della prima manche della terza puntata) Desirie Bird 98 (prima della seconda manche della terza puntata) Daria Biancardi 98 (seconda della seconda manche prima puntata) Luca Di Stefano 95 (primo della seconda manche della seconda puntata) Carlo Paradiso 95 (primo della prima manche della quarta puntata) Veronica Liberati 93 (seconda della prima manche della prima puntata) Dennis Fantina 91 (secondo della seconda manche della terza puntata) Gregorio Rega 91 (primo nella prima manche della seconda puntata) Samantha Discolpa 89 (terza nella prima manche della seconda puntata) Matteo Vigazzi 88 (secondo della seconda manche della seconda puntata) Samuele 86 (primo della seconda manche della quarta puntata) Tania Frison 84 (secondo della prima manche della terza puntata) Federica Bensì 84 (terza della seconda manche della seconda puntata) Antonio Gerardi 80 (terzo della seconda manche della prima puntata) Anna Faragò 78 (terzo della seconda manche della quarta puntata) Erica Loi 75 (seconda della seconda manche della quarta puntata) Letizia Chimienti 71 (terza della prima manche della terza puntata) Antonio Toni 70 (terza della prima manche della quarta puntata)

All together now puntate batterie

Le puntate saranno sei, quattro batterie, una semifinale e e la finalissima. Ogni puntata è divisa in due manche. In ogni manche si confrontano 6/7 cantanti.

All together now puntata 6 giugno

Nella quarta puntata, in onda giovedì 6 giugno, l’ospite è Gianluca Vacchi.

Prima manche:

Carlo Paradiso 95 Erica Loi 75 Antonio Toni 70 Sabrina Savarese 50 Salvatore 17

Martina fa 100 e va direttamente in finale.

Carlo in semifinale. Erica Loi e Antonio Toni si giocano il secondo posto. Antonio 98 – Erica 79. Antonio è il secondo semifinalista. Erica si scontrerà con il perdente dello spareggio della seconda manche.

Seconda manche:

Samuele 86 Mauro Pandolfo 82 Anna Faragò 78 Francesca Giaccari 57 Thomas Grazioso 40

Alessandra Procacci totalizza 100 e va direttamente in finale.

Mauro e Anna si giocano il secondo posto per la semifinale. Mauro 35 – Anna 80. Anna in semifinale, Mauro all’ultimo scontro con Erica.

All together now puntata 30 maggio

Nella terza puntata, in onda giovedì 30 maggio, sono stati ospiti: Giovanni Vernia e Paolo Jannacci.

Prima manche:

Manuel Colecchia 99 Tania Frison 84 Letizia Chimienti 71 Mauro Antonello 68 Mario Campanile 49 Zendri 40

Manuel in semifinale. Katia e Letizia al duello. Passa Tania. Letizia al ballottaggio con il terzo della seconda manche.

Seconda manche:

Desiré Bird 99 Dennis Fantina 91 Francesca 76 Marco 58 Consilia Morone 37

Desiré in finale. Dennis e Francesca al duello. Passa Dennis.

Francesca sfida Letizia. Vince Letizia.

All together now puntata 23 maggio

Nella seconda puntata, in onda giovedì 23 maggio, sono stati ospiti: Fabio Rovazzi, I Legnanesi, Gabriele Cirilli e Jessica Notaro.

Prima manche:

Gregorio Rega 91 Michele Metta 90 Samantha Discolpa 89 Mirella Piazza 74 Bruno Gatto 61 Ladies Big 51

Gregorio promosso in semifinale, Michele e Samantha al duello. Passa Samantha 72 a 59. Michele si sfiderà con il terzo classificato della seconda manche.

Seconda Manche:

Luca 95 Matteo Vigazzi 88 Federica Bensi 84 Giulia Casalgrande 78 Beppe De Figlia 40 Ubaldo Zambelli 17

Luca promosso alla semifinale, Matteo e Federica al duello. Passa Matteo con 62 punti.

Federica contro Michele per l’ultimo posto disponibile. Vince Federica 76 a 67.

All together now puntata 16 maggio

Nella prima puntata, in onda giovedì 16 maggio, sono stati ospiti: Gabriele Cirilli, Pucci, Boomdabash e Iva Zanicchi.

Prima manche:

Rosi Messina 99 Veronica Liberati 93 Amedeo Raciti 70 Graziana Tafuni 50 Marco Galeotti 41 Davide Pezzella 28 Tania 18

Rosi promossa in semifinale, Veronica e Amedeo al duello. Vince Veronica 83 a 30. Amedeo si sfiderà con il terzo classificato della seconda manche.

Seconda Manche:

Augusta Procesi 99 Daria Biancardi 94 Antonio Gerardi 80 Le frenetiche 60 Vanessa Catarinelli 31 Francesco Sacchini 18

Augusta semifinalista. Daria e Antonio al duello. Vince Daria 98 a 70. Daria in semifinale.

Amedeo contro Antonio per l’ultimo posto disponibile. Vince Antonio 62 a 45. Antonio in semifinale.

All together now conduttore

La conduttrice della prima edizione italiana di All together now è Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera, vista di recente alla guida del Festival di Sanremo 2018 e di Vuoi scommettere?, sarà l’equivalente italiana del collega inglese Rob Beckett.

All together now presidente di giuria

Il ruolo di capo della giuria, che su BBC One è affidato alla cantante Geri Halliweel, è affidato a J-Ax, come anticipato da TvBlog.

All together now giuria

Oltre a J-Ax, tra gli altri novantanove giurati ci sarebbero alcuni volti noti, non tutti appartenenti al mondo della musica: Blogtvitaliana cita le webstar Palla e Chiatta, Andrea Dianetti, Antonella Mosetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Decarli, Valentina Dallari e Leonardo Monteiro.

Secondo TvBlog ci sarebbero anche: Gabriele Cirilli, Marco Ligabue, Marcella Ovani (Lollipop), Le Donatella, Fernando Proce, Ginta, Lucya, Cizco, Ylenia Oliviero, Sara Sartini, Timothy Cavicchini.

Dal video caricato su Mediaset Play si scopre che faranno parte del muro anche Silvia Mezzanotte, Maruska e Palla e Chiatta.

Tv Sorrisi e canzoni aggiunge: Alma Manera, Ben Dj, Simona Bencini, Davide Papasidero, Ronnie Jones, Giancarlo Genise, Luca Valenti, Mietta, Nathalie Giannitrapani, Samantha Fantauzzi, Valentina Parisse.

Su Panorama Roberto Cenci ha anticipato che ci sarà anche Dennis Fantina oltre ad alcuni ex concorrenti di Io Canto e Ti lascio una canzone.

Il muro sarà ufficialmente formato da: Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati, Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.

All together now ospiti

In ogni puntata ci saranno quattro ospiti. Vedremo nel muro: Gabriele Cirilli, i Legnanesi, Jessica Notaro, Iva Zanicchi, Boomdabash, Pucci, Rovazzi, Renato Zero, Ron, Nek e Albano.

All together now format

In ogni puntata, una serie di cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento esperti di musica e artisti provenienti da tutto il Paese guidati da una star delle sette note. Ogni cantante canta per novanta secondi un brano che i cento giudici hanno imparato prima dello show. Dopo trenta secondi di esecuzione, i giudici che lo vogliono votare devono alzarsi e cantare con lui. Il punteggio equivale al numero di giudici che si sono alzati entro un minuto.

Le prime cinque puntate sono dedicate alle batterie: in questo caso i concorrenti devono cercare di occupare i primi tre posti in palio. Ogni volta che un concorrente fa un punteggio più alto di quelli fatti dai tre sul podio il terzo viene eliminato. In caso di pari punti tra due canzoni il muro confronta le esibizioni e rivota. In caso di ulteriore parità diventa decisivo il voto il presidente di giuria. Alla fine di ogni batteria il primo classificato passa direttamente alla finale, mentre il secondo e il terzo si scontrano per la finale nella fase del sing off.

Il sing off prevede che i due cantanti in lizza per un posto per la finale si esibiscano nuovamente, ma con un brano differente dal precedente. In caso entrambi i cantanti volessero cantare lo stesso brano, la precedenza va a chi, nella manche precedente, è arrivato secondo.

In finale, i dieci cantanti in gara cantano e ricevono i voti esattamente come nelle batterie, ma al sing off vanno i primi tre classificati. Alla fine della seconda esibizione chi ha più punti vince.

La versione italiana si differisce da quella inglese per la durata, 150 minuti a puntata anziché 50 grazie alla dilatazione del format con due manche a puntata anziché una manche secca, per l’inserimento di una puntata di semifinale tra le batterie e la finale, e per la possibilità di mandare direttamente in finale coloro che riescono a ottenere tutti e cento i voti disponibili.

Inoltre accedono alla semifinale i primi delle due manche, i vincitori dei due duelli e il terzo classificato che vince lo spareggio a fine puntata.

All together now vincitore

Il vincitore si aggiudica un montepremi di 50.000 €.

All together now casting

Se vuoi partecipare a All together now devi mandare una mail a talent@endemolshine.it o mandare un messaggio su Whatsapp al 348.1400203 con i tuoi dati, un contatto telefonico e un video di un minuto in cui ti presenti e canti una cover italiana o internazionale. Le selezioni sono aperte a cantanti o gruppi vocali dai 18 anni in su, senza limiti di età. La comunicazione ufficiale recita:

Ti piace cantare? Pensi di riuscire a emozionare e coinvolgere il pubblico con la tua voce? Mettiti alla prova, partecipa al casting per il nuovo talent musicale prodotto da Endemol Shine Italy. Cerchiamo interpreti singoli o gruppi vocali dai 18 anni in su, senza limiti di età. Mandaci una mail o un Whatsapp con i tuoi dati e un contatto telefonico e allega un video di 1 minuto in cui ti presenti e canti una cover italiana o internazionale. Potresti essere ricontattato per un provino! e-mail: talent@endemolshine.it Whatsapp: 348.1400203

All together now cantanti

Tra i cinquantasei cantanti che prenderanno parte alla prima edizione di All Together Now ci sono persone comuni di ogni età, ma anche volti noti come Dennis Fantina (vincitore di Saranno Famosi) e Francesca Giaccari (già vista al Grande Fratello 11)

All together now curiosità

Il programma va in onda in Australia, Brasile, Danimarca, Polonia e Gran Bretagna.

In 24 dicembre in Gran Bretagna va in onda una puntata speciale, versione Celebrity.

La versione italiana è registrata presso gli studi Voxson di Roma.

La radio ufficiale del programma è Radio 101.

