Ascolti Tv martedì 2020

In access prime time:

A seguire, in seconda serata sempre bene “ IL SALONE DELLE MERAVIGLIE ” con Federico Lauri che raggiunge:

In prima serata, cresce ancora “ PRIMO APPUNTAMENTO” , condotto da Flavio Montrucchio :

La serie New Amsterdam ha registrato 2.435.000 telespettatori, share 12,01%.

In access prime time:

Su Sky Uno la prima puntata della seconda stagione di Best Bakery ha registrato 76.000 telespettatori, share 0.3%.

In prime time:

Il film Non c’è più religione ha registrato 3.544.000 telespettatori, share 15.43%.

Ascolti Tv Martedì . Non accenna a terminare la sfida a distanza tra DiMartedì (La7) – #Cartabianca (Rai 3), con incursioni di calcio di Coppa e la fiction Rai.

About Giorgia Iovane 149 Articles

Amante di Bim Bum Bam e Saussure, laureata in Comunicazione con una tesi sulla lingua della fiction italiana e addottorata sulle trasposizioni fictional dei Promessi Sposi e de La Cittadella, collaboro da anni con la cattedra di Semiotica del Suor Orsola Benincasa di Napoli, facendo anche danni sulla web radio di ateneo (runradio.it). Dopo 5 anni di Televisionando e con 5 anni di TvBlog all'attivo, sono sempre in cerca di occasioni per scrivere.