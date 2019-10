Bake off Italia 2019 è la settima edizione della versione italiana del talent The Great British Bake Off dedicato al mondo Baking (dolce & salato), in onda dal 30 agosto su Real Time.

Bake off Italia 2019 puntate

La settima edizione di Bake off Italia è formata da quattordici episodi di 90 minuti l’uno, girati da aprile a giugno 2019.

Bake Off Italia puntata 25 ottobre 2019

Nella nona puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 25 ottobre 2019, i concorrenti vanno a Vignola per preparare un dolce con le ciliege del luogo. La prova tecnica prevede la realizzazione di una torta al buio.

Bake Off Italia puntata 18 ottobre 2019

Nell’ottava puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 18 ottobre 2019, i concorrenti si misurano nella prova creativa, creando 9 donuts di tre gusti diversi. Promossi Martina, Hasnaa e Antonio. Nella seconda prova devono creare una pizza contemporanea (ospite Gabriele Bonci). Vince Rosario davanti a Martina e Antonio. La terza prova, a sorpresa, consiste nella creazione di una naked cake. Martina è la migliore della puntata. Alice è eliminata.

Bake Off Italia puntata 11 ottobre 2019

Nella settima puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 11 ottobre 2019, i concorrenti si misureranno su tre prove, la creativa, la tecnica e la Prova a Sorpresa. Ospite il cast di giudici di Cortesie per gli ospiti: Csaba Della Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. La prova di creatività prevede di preparare la più bella torta di compleanno della vita. La prova tecnica prevede la creazione della Saint Honoré esotica. La migliore è Sara. La prova a sorpresa consista nella realizzazione di una Candy Bar. Il migliore è Rong. Non ci sono eliminazioni.

Bake Off Italia puntata 4 ottobre 2019

Nella sesta puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 4 ottobre 2019, i concorrenti si misureranno su tre prove, la creativa, la tecnica e la Prova a Sorpresa. Ospite Federico De Flaviis e Isabella Potì.

Il tema della puntata è “Ritorno a scuola” approfittando del ritorno dell’ex studente Federico, vincitore della scorsa edizione del programma. Prova Creativa a base di Merende: ogni concorrente ne deve preparare tre e convincere i giudici. Solo Riccardo e Alice vengono bocciati e devono fare a meno dei 10′ in più disponibili per i promossi nella Prova Tecnica.

Per la seconda prova ci si sposta ad Alberobello con Isabella Potì superospite: i concorrenti devono replicare la sua Tarte ai sapori di Puglia. Non partecipa Mariangela, rimasta a casa per un problema personale. Alla fine della prova, piuttosto disastrosa, la classifica vede primo Antonio, seguito da Antonino, Rong, Riccardo, Haasna, Sara, Marty, Rosario, Martina e Alice.

Per la Prova a Sorpresa, Clelia interroga su alcuni dei grandi classici della storia di Bake Off, ovvero i dolci meno ‘digeriti’ dai concorrenti. I primi tre della prova tecnica (Antonio, Antonino e Rong) devono preparare la Rainbow Cake (considerata la più semplice), Riccardo, Haasna, Sara, Marty devono realizzare una Charlotte, mentre Rosario, Martina, Alice e Mariangela – ultima d’ufficio per via dell’assenza in esterna -, devono costruire un croquembouche di 50 cm.

Alla fine della prova Antonio conquista il Grembiule Blu, mentre a rischio eliminazione vanno Mariangela, Martina e Alice. Mariangela, però, chiede di potersi ritirare per motivi di salute e quindi Alice e Martina si salvano.

Bake Off Italia puntata 27 settembre 2019

Nella quinta puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 27 settembre 2019, i concorrenti si misureranno su tre prove, la creativa, la tecnica e la Prova a Sorpresa. Ospite Benedetta Rossi.

La Prova Creativa lanciata da Benedetta Rossi sfida i concorrenti a realizzare tre torte diverse partendo da uno stesso impasto. Tre ‘Torte Furbe’, quindi, ciascuna con una propria caratteristica: le tre torte infatti devono rispondere a tre diverse esigenze, ovvero per tanti ospiti, per una persona cara e per se stessi. Il tutto in 100′. In palio 10 minuti per la prova tecnica.

Prova Tecnica che vede i concorrenti alle prese con la Torta Tagliatella: dopo l’assaggio al buio dei giudici il migliore è Antonio, seguito da Haasna e Riccardo.

Per la Prova a Sorpresa di Clelia, i concorrenti devono realizzare un dolce con gli ingredienti che si ritrovano in frigo. Una Missione SvuotaFrigo, quindi.

Alla fine Grembiule Blu a Riccardo, mentre l’eliminata è Olena.

Bake Off Italia puntata 20 settembre 2019

Nella quarta puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 20 settembre 2019, i concorrenti si misureranno su tre prove, la creativa, la tecnica e la Prova a Sorpresa. Prevista una doppia eliminazione.

Nessun ospite per i giudici questa sera: l’impegno della doppia eliminazione non ammette distrazioni. Prova creativa a base di Zuppa Inglese, che per Knam deve essere piena piena di Alchermes: non tanti lo seguono e così solo tre concorrenti vengono promossi, ricevendo 10 minuti bonus per la Prova Tecnica che vedrà la prima eliminazione. I concorrenti devono realizzare una Torta Chibouste, con caramellizzazione a piastra. La peggiore è Cecilia, che viene eliminata.

Per la prova a Sorpresa, Clelia si inventa creme spalmabili per tutti i concorrenti che devono assaggiarle, indovinarne i 4 ingredienti principali e realizzare una torta con quelli, senza usare la crema, il tutto in 120 minuti. Il sistema di premialità prevede che al primo classificato della Prova Tecnica, Rosario, vengano detti 3 dei 4 ingredienti, al secondo 2 e al terzo uno.

Alla fine della prova a Sorpresa vanno a rischio eliminazione, sulla base delle tre prove sostenute, Marti, Alice e Daniele, ed è proprio quest’ultimo a dover lasciare il tendone.

La prossima settimana ospite Benedetta Rossi, della grande famiglia Food Network.

Bake Off Italia puntata 13 settembre 2019

Nella terza puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 13 settembre 2019, i concorrenti si misureranno su tre prove, la creativa, la tecnica e la Prova a Sorpresa.

Ospite della puntata Gabriele Bonci. Prova Creativa a base di teglie di pizza, che ogni concorrente ha cercato di personalizzare, con risultati anche discutibili. Prova tecnica con torta frangipane e prova sorpresa a squadre per la realizzazione di un bancone da panetteria. I consigli di Bonci non salvano Giusy, che lascia il tendone.

Bake Off Italia puntata 6 settembre 2019

Nella seconda puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 6 settembre 2019, è giudice ospite Vittoria Aiello, una delle anime del ristorante stellato Torre del Saracino. Prova Creativa a base di chiffon cake: i migliori in questa prova avranno un bonus di 10′ in quella successiva. Per la Tecnica i concorrenti devono realizzare la Monte Everest: cinque concorrenti hanno 10 minuti in più, gli altri 150 minuti. Dopo l’assaggio al buio Giusy è ultima e Antonio è primo. Per la Prova a Sorpresa devono preparare una Torre Dolce in 150′.

Al termine il Grembiule blu va ad Hasnaa, mentre a rischio ci sono Roberto, Giusy e Antonino. Ed è Roberto l’eliminato della seconda puntata.

Bake Off Italia puntata 30 agosto 2019

Nella prima puntata della settima edizione di Bake Off, in onda venerdì 30 agosto 2019, è giudice ospite Carlo Beltrami, vincitore della quinta edizione del programma e dello spin-off Bake Off Stelle di Natale.

Tutta la puntata è dedicata alla selezione degli effettivi concorrenti che dalla prossima settimana combatteranno per il titolo. I 18 aspiranti vengono divisi in tre batterie da 6 concorrenti ciascuna per una prova creativa a base di grandi classici: in 100′ i primi sei devono fare una sacher, il secondo gruppo una Mimosa, il terzo uno Zuccotto. Al termine di ogni batteria i giudici scelgono i due peggiori che si contendono poi il grembiule in una prova tutti contro tutti nella quale devono preparare una monoporzione del loro cavallo di battaglia.

A rischio eliminazione vanno Annamaria e Olena, Mariangela e Daniele e Annamaria e Dora che lasciano il tendone di Bake Off subito. La prossima settimana si continua in 16 con il consueto format a tre prove.

Bake off Italia 2019 anticipazioni

La settima edizione è ambientata negli Anni 50.

I concorrenti saranno 18, due in più dell’edizione precedente.

L’edizione è anticipata da quattro spot singoli e uno con il cast al completo.

In ogni puntata ci saranno dei giudici speciali. Tra loro: Antonino Cannavacciuolo, Renato Ardovino, Csaba, Roberto Valbuzzi, Benedetta Rossi, Vittoria Aiello, Gabriele Bonci.

Dalla foto di Bake Off Italia All Stars Battle si scopre che tra i concorrenti ci saranno il giovane Riccardo Pagni e il signor Antonino .

e il signor . La terza prova, a sorpresa, quest’anno sarà sempre ideata da Clelia D’Onofrio. (Fonte Blogtvitaliana)

La busta blu per il migliore pasticcere amatoriale di puntata, non verrà più assegnata alla fine, ma sarà data dopo ogni singola prova per dare al concorrente un vantaggio diretto nella prova successiva.

Per promuovere la nuova edizione del programma tra i più giovani Benedetta Parodi, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam sono ospiti sui canali degli youtuber Favij, LaSabri, Surry e Jack Nobile.

Bake off Italia 2019 conduttrice

Benedetta Parodi, scrittrice e giornalista alessandrina classe ’72, sarà per la settima volta alla guida del programma.

Bake off Italia 2019 giudici

I tre giudici della settima edizione di Bake off Italia dovrebbero essere nuovamente Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. E’ possibile che ci sia l’introduzione del quarto giudice (si era parlato di Gino D’Acampo, ma Discovery a TvBlog aveva smentito il suo ingaggio)

Bake off Italia 2019 in tv

Il programma avrà anche quest’anno lo spin-off baby, Junior Bake Off (che si registra tra giugno e luglio), e molto probabilmente una nuova striscia quotidiana, Bake off Extra dolce.

Bake off Italia 2019 concorrenti

I concorrenti di Bake Off Italia 2019 sono stati annunciati via comunicato stampa il 2 agosto. Eccoli:

ALICE MANCIN – 19 anni – Muggiò (MB) – Studentessa

Alice è una studentessa di scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Crede che pasticceria e arte siano molto simili perché le permettono di sfogare la sua creatività.

ANNAMARIA RENNA – 53 anni – Capaccio Paestum (SA) – Disoccupata

Annamaria ha lavorato nel laboratorio di oreficeria dei genitori e, tra una rifinitura e l’altra, ha sempre coltivato la passione per la pasticceria. A Bake Off vuole dimostrare il suo vero valore tra i fornelli.

ANTONINO ORFANÒ – 65 anni – Limbadi (VV) – Pensionato

Antonino è un energico nonnetto dal forte accento calabrese. Tiene molto alla nipotina di 7 anni che apprezza solo i dolci cucinati da lui. Con un carattere grintoso e tenero allo stesso tempo è facile volergli subito bene.

ANTONIO BONANNO – 28 anni – Nicolosi (CT) – Commesso

Laureato in grafica pubblicitaria, Antonio lavora come commesso. Bake Off è la sua grande ambizione: un’opportunità per esprimere il suo amore per la pasticceria e la sua vena creativa.

CECILIA PONGETTI – 37 anni – Porto San Giorgio (FM) – Casalinga

Cecilia è mamma di due bambini. Sorridente e spensierata, con la pasticceria vuole esprimere amore: vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i suoi dolci è la sua più grande soddisfazione.

DANIELE BAGA – 31 anni – Brescia – Impiegato

Daniele, molto preciso e metodico, sogna da tempo di essere uno dei concorrenti di Bake Off. É recentemente diventato padre, e il suo piccolo bambino gli ha cambiato la vita.

DORA SCINOCCA – 38 anni – Bojano (CB) – Maestra

Innamorata del Molise, della sua cultura e delle sue tradizioni, Dora è maestra precaria e aiuta il fratello nel suo caseificio. È appassionata di sport estremi e a Bake Off vuole prendersi una rivincita sulla vita.

GIUSY SCALIA – 32 anni – Catania – Centralinista

Giusy lavora in un call center e nel tempo libero ama ballare la salsa. Sposata da un anno, con i soldi del matrimonio ha comprato un terreno sull’Etna di cui si prende cura ogni fine settimana.

HASNAA MACHAAR – 28 anni – Campagna (SA) – Operaia

Hasnaa è una giovane mamma originaria di Casablanca dal curioso accento salernitano. Farebbe di tutto per garantire un futuro migliore alla figlia e oggi lavora come operaia. A Bake Off vuole dedicare del tempo a se stessa.

MARIANGELA PLEBANI – 42 anni – Bonate Sopra (BG) – Casalinga

Dopo essere stata single per diversi anni, Mariangela ha trovato l’amore qualche anno fa e si è sposata. Nella vita ha svolto più di una professione; al momento è casalinga e si occupa del figlio piccolo.

MARTINA BOTTICELLI – 29 anni – Roma – Ingegnere informatico

Martina ha una passione per gli anni ’60 ereditata dal padre, restauratore di Lambrette. L’amore per la cucina nasce da un’inclinazione personale; ha occhi solo per i dolci e a Bake Off è pronta a tirar fuori le unghie.

MARTINA RUSSO – 20 anni – Bologna – Disoccupata

Martina, ex studentessa, è al momento disoccupata “per scelta” e passa le sue giornate a cucinare e in compagnia delle amiche. Vuole partecipare a Bake Off perchè sogna di aprire una pasticceria in stile americano.

OLENA ROMANIUK – 30 anni – Milano – Modella

Olena, modella di origini ucraine, ha girato tutto il mondo grazie al suo lavoro. Sposata e mamma di due bambini, vuole trasformare il suo amore per la pasticceria in un lavoro, aprendo una bakery con altre colleghe.

RICCARDO PAGNI – 18 anni – Pieve a Nievole (PT) – Studente

Riccardo è molto legato alla sua famiglia e frequenta il quarto anno all’alberghiero. Ha scelto di partecipare a Bake Off perchè vuole mostrare a tutti quanto vale e per ricordare il padre, cuoco di professione, che gli ha trasmesso la passione per la cucina.

ROBERTO LANDRISCINA – 59 anni – Cinisello Balsamo (MI) – Impiegato

Roberto, tecnico elettronico su consulenza, è spesso in giro per il mondo. I viaggi, insieme alla barca e alla pasticceria, sono la sua grande passione. Sogna di aprire una bakery a Milano con i suoi due figli.

RONG HAO WU – 19 anni – Milano – Cameriere

Figlio di un ristoratore, Rong ha frequentato il liceo alberghiero e oggi lavora come cameriere. Amante della pasticceria, coltiva anche la passione per l’origami, la sua via d’uscita dal caos milanese.

ROSARIO CUCCO – 45 anni – Castelbuono (PA) – Insegnante

Rosario insegna disegno tecnico nelle scuole elementari e da qualche anno si occupa di sostegno ad alunni disabili. Convive con la sua compagna con cui ha avuto tre figli. È appassionato di programmi di cucina e cake design.

SARA GANDINI – 31 anni – Varese – Manager

Sara è una user experience designer e gestisce un team composto da più di dieci persone. Vuole partecipare a Bake Off per prendersi del tempo per sè. Occuparsi dei suoi 4 nipotini è il suo hobby preferito e sogna di aprire una pasticceria per bambini.

Bake off Italia 2019 anticipazioni prove

BlogTvItaliana rivela che la prima prova in esterna si svolge nella zona di Aia Piccola ad Alberobello (Bari).

In una prova i giudici saranno affiancati dal cast di Cortesie per gli ospiti, Csaba Dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Lo rivela Diego Thomas (e lo riporta BlogTvItaliana).

BlogTvItaliana annuncia che la seconda prova in esterna si svolgerà a Vignola nei pressi della rocca.

BlogTvItaliana annuncia che la terza e ultima prova si svolgerà a Disneyland Paris.

Antonino Cannavacciuolo sarà ospite della finale di Bake Off Italia 7 vestendo il ruolo di giudice. (fonte)

Bake off Italia 2019 location

Il set di Bake off Italia, dopo due anni a Villa Arconati di Bollate (MI), tre a Villa Annoni di Cuggiono (MI) e una a Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, vicino a Monza, si trasferisce ad Arcore presso Villa Borromeo D’Adda, un complesso di edifici del XVII e XVIII secolo, circondati da un enorme parco. La scenografia sarà ispirata agli anni ’50. Ecco cosa annuncia il comunicato stampa:

Il nuovo set quest’anno è immerso negli anni ’50, in una atmosfera vivace, spensierata dai colori accesi: rosa, verde, fucsia e giallo. L’iconico tendone del programma si trasforma in un allegra cittadina americana, ispirata al film Pleasantville del 1998, dove tutto è ordinato, le facciate delle case sono rivestite di doghe in legno bianco, i bow-window con le tende colorate e il giardino con il prato all’inglese recintato dalle staccionate. L’ingresso dei giudici è il viottolo di un parco con panchine in ferro bianco e lampioni. I rami di ciliegio in fiore colorano il tendone di rosa. L’angolo dei giudici è diventato una vera e propria cucina casalinga anni ‘50, gialla, dove si respira familiarità e profumo di ciambellone. Anche i banconi sono stati ripensati come se fossero delle cucine, con tendine colorate e ante e cassetti che ricordano i mobili dispensa di quegli anni. Il mobile radio, un must in tutte le case americane, rappresente la musica, fondamentale nella vita di tutti. Un mondo familiare, ordinato e sereno con la perfetta colonna sonora.

Bake off Italia 2019 casting

Se vuoi partecipare a Bake Off Italia puoi candidarti al programma compilando il form che trovi sul sito di Magnolia. La produzione, qualora le selezioni fossero ancora aperte e il tuo profilo valutato idoneo, ti ricontatterà.

Bake off Italia format

Bake Off Italia è un talent che mette a confronto pasticceri amatoriali di tutta Italia che, dopo aver superato le selezioni, sono pronti a confrontarsi con le tre prove di puntata (la creativa, la tecnica e quella a sorpresa) giudicati dai giudici. Il migliore ottiene il grembiule blu e un vantaggio da sfruttare nella puntata successiva, mentre il peggiore viene eliminato.