Ballando con le stelle 2019 è la quattordicesima edizione del talent vip ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci, come sempre in coppia con Paolo Belli.

Ballando con le stelle 2019 vincitore

Lasse Matberg con la maestra Sara Di Vaira ha vinto la quattordicesima edizione di Ballando con le stelle battendo nella finalissima Ettore Bassi con il 57% delle preference.

Ballando con le stelle 2019 classifica finale

Lasse Matberg – Sara Di Vaira Ettore Bassi – Alessandra Tripoli. Milena Vukotic – Simone Di Pasquale Dani Osvaldo -Vera Kinnunen Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro Angelo Russo – Anastasia Kuzmina

Ballando con le stelle premi

Premio speciale della giuria per l’esibizione più intensa va a Milena Vukotic e Simone Di Pasquale.

Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante va a Ettore Bassi.

Premio Aiello per il maggior numero di spareggi va a Marzia Roncacci.

Ballando con le stelle 2019 in tv

Ballando con le stelle 14 andrà in onda dal 30 marzo tutti i sabati alle 20.35 su Rai1 (tranne il 18 maggio che lascia spazio all’Eurovision 2019).

Ballando con le stelle 2019 finale 31 maggio

La decima e ultima puntata di Ballando con le stelle va in onda venerdì 31 maggio 2019 alle 20.30. Ospite: Ivan Cottini. A bordo campo Alberto Matano.

Le sei coppie che si contendono la vittoria sono: Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Lasse Matberg – Sara Di Vaira; Dani Osvaldo – Vera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina. Le coppie dovranno misurarsi con balli caraibici, standard, latino-americani e prove a sorpresa. In programma anche la finale di Ballando con te: si sfidano Marek Pisanu, Giorgia Pia Gatto, Flash Kidz e Officina di Danza.

Prima manche

Lasse Matberg 50 Dani Osvaldo 49 Ettore Bassi 48 Milena Vukotic 41 Angelo Russo 38 Nunzia De Girolamo 37

Tesoretto web (10 punti) a Lasse Matberg.

Alberto Matano assegna il tesoretto di 10 punti a Milena Vukotic.

Lasse Matberg 60 Milena Vukotic 51 Dani Osvaldo 49 Ettore Bassi 48 Angelo Russo 38 Nunzia De Girolamo 37

Dopo il televoto vanno allo spareggio: Ettore Bassi, Angelo Russo e Nunzia De Girolamo. Escono: Nunzia e Angelo. Continua la gara Ettore Bassi.

Ballando con te: i vincitori sono i Flash Kidz. Antonio Fini porta a New York Marek e Giorgia.

Seconda fase: si creano le sfide. Decide Lasse che è in testa.

Lasse Matberg Vs. Dani Osvaldo 1-4 Il televoto riblata il risultato: Lasse vince 55% a 45%

Milena vukotic Vs. Ettore Bassi 2-3 Il televoto conferma il risultato: Ettore vince 66% a 34%

Lasse Matberg e Ettore Bassi in finale. Lasse Matberg su infortuna ad un braccio ma non cede al dolore e vince con il 57% dei voti.

Ballando con le stelle 2019 puntata 25 maggio

La nona puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 25 maggio 2019. Ballerini per una notte: Flavio Insinna, Elisa Isoardi, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La puntata si apre con la sfida tra Suor Cristina e Enrico Lo Verso.

Già qualificati per la seconda semifinale Lasse Materg, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Angelo Russo, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo.

Lo spareggio viene vinto da Enrico Lo Verso con il 67% dei voti. Suor Cristina fuori.

Intanto: Marek Pisanu è promosso alla finale di Ballando con te.

Dopo le prime esibizioni la giuria tecnica si è così espressa:

Ettore Bassi 49 Dani Osvaldo 38 Lasse Matberg 37 Angelo Russo 35 Milena Vukotic 35 Nunzia De Girolamo 31 Enrico Lo Verso 31

I ballerini ballano, a sorpresa, con i loro cari. Dopo l’esibizione (tutti 10, tranne Nunzia De Girolamo 8 e Enrico Lo Verso 9) la classifica diventa:

Ettore Bassi 59 Dani Osvaldo 48 Lasse Matberg 47 Angelo Russo 45 Milena Vukotic 45 Enrico Lo Verso 40 Nunzia De Girolamo 39

Tesoretto social: 10 punti per Nunzia De Girolamo, 15 punti perLasse Matberg e 20 punti ad Ettore Bassi.

Alberto Matano divide il tesoretto a metà tra la Vukotic e Russo.

Dopo il televoto e il tesoretto vanno in finale: Ettore Bassi, Milena Vukotic, Lasse Matberg, Angelo Russo e Nunzia De Girolamo.

Al ballottaggio Dani Osvaldo e Enrico Lo Verso. Eliminato Enrico Lo Verso. Dani Osvaldo ultimo finalista.

Ballando con le stelle 2019 puntata 24 maggio

L’ottava puntata di Ballando con le stelle va in onda venerdì 24 maggio 2019. E’ la prima parte di una semifinale in due parti (la seconda in onda sabato 25 maggio). Ballerini per una notte: Massimo Giletti e Francesca Piccinini.

La semifinale si apre con lo spareggio tra Manuela Arcuri e Ettore Bassi. Successivamente ogni coppia dovrà sfidarne un’altra. Alla Vita in diretta del 14 maggio è stato rivelato il primo match: Suor Cristina Vs. Milena Vukutic.

Ettore Bassi vince lo spareggio contro Manuela Arcuri (79% di preferenze a 21%) e nella sfida tra coppie dovrà confrontarsi con Dani Osvaldo. Oltre a lui e a Suor Cristina contro Milena Vukutic, si confrontano Nunzia De Girolamo contro Enrico Lo Verso e Lasse Lokken Matberg contro Angelo Russo.

Intanto nella prima manche (sfida bachata) Angelo Russo convince tre giudici su cinque e si aggiudica 50 punti.

Sfide a coppie:

Lasse vs. Angelo 3-2. Televoto vinto da Lasse. Lasse vince 50 punti.

Suor Cristina vs. Milena Vukotic 2-3. Il televoto conferma il risultato e dà 50 punti a Milena.

Nunzia de Girolamo Vs. Enrico Lo Verso 2-3. Al televoto vince Nunzia De Girolamo che si porta a casa 50 punti.

Dani Osvaldo vs. Ettore Bassi 2-3. Ettore Bassi vince anche al televoto e ottiene 50 punti.

Classifica

Angelo Russo 50 Milena Vukotic 50 Ettore Bassi 50 Nunzia De Girolamo 50 Lasse Materg 50 Dani Osvaldo 0 Suor Cristina 0 Enrico Lo Verso 0

Si apre il televoto e arriva Francesca Piccinini. 50 punti come Ballerina per una notte.

Classifica prove + tesoretto + social:

Milena Vukotic 90 Lasse Matberg 70 Ettore Bassi 50 Angelo Russo 50 Nunzia De Girolamo 50 Dani Osvaldo 25 Suor Cristina 0 Enrico Lo Verso 0

Passano alla seconda semifinale: Milena Vukotic, Lasse Matberg, Ettore Bassi, Angelo Russo, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo. Vanno al ballottaggio di domani sera Suor Cristina e Enrico Lo Verso.

Ballando con le stelle 2019 puntata 11 maggio

La settima puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 11 maggio 2019. Ospite: Alessandro del Piero (Fonte TvBlog). A bordo pista Laura Chimenti.

La puntata, che si apre con lo spareggio tra Dani Osvaldo e Marzia Roncacci, prevede il torneo di ripescaggio per scoprire quali coppie rientrano definitivamente in gioco e quali finiscono la loro gara. Continua il torneo con Angelo Russo, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Suor Cristina, Lasse Matberg e Nunzia De Girolamo. Per Ballando con te si sfidano i Flash Kids da Arezzo e Lorenzo Capecci da Ascoli Piceno.

Il ballottaggio viene vinto da Daniel Osvaldo (87% di preferenze). Marzia Roncacci va a giocarsi gli spareggi.

Prova a sorpresa: 20 punti Lasse, 15 Dani Osvaldo, 10 Nunzia De Girolamo.

Dagli spareggi vengono promossi Kevin e Jonathan Sampaio, Manuela Arcuri e Enrico Lo Verso. Eliminati definitivamente Marzia Roncacci, Marco Leonardi e Antonio Razzi.

Classifica gara (esibizione + prova speciale):

Lasse Lokken Matberg 67 Dani Osvaldo 58 Milena Vukotic 49 Ettore Bassi 47 Nunzia De Girolamo 43 Angelo Russo 42 Suor Cristina 42

Tesoretto: il tesoretto del Ballerino per una Notte Alessandro Del Piero, che ottiene 50 punti, vengono divisi tra la Vukotic (25 punti) e Russo (25 punti).

Classifica finale:

Lasse 82 Milena Vukotic 74 Dani Osvaldo 68 Angelo Russo 67 De Girolamo 63 Ettore Bassi 47 Suor Cristina 42

Dopo il televoto finisce allo spareggio: Ettore Bassi che va a sfidare una delle tre coppie che sono state ripescate.

Kevin e Jonathan Sampaio sfidano Enrico Lo Verso. Eliminati i gemelli Sampaio.

Ettore Bassi sfida Manuela Arcuri. (Rinviata al 24 maggio)

Ballando con le stelle 2019 puntata 3 maggio

La sesta puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 3 maggio 2019. Ballerini per una notte: Il volo. (fonte TvBlog) Commentatore: Alberto Matano. Durante la puntata i concorrenti eliminati si confrontano nella staffetta del ripescaggio. Per Ballando con te si esibiscono Next Level e Officina di Danza. Per Ballando on the road si esibisce Pablo.

La prova hula hoop viene vinta da Angelo Russo, secondo Enrico Lo Verso, terzo Ettore Bassi..

Nella staffetta di ripescaggio si esibiscono Kevin e Jonathan Sampaio, Marco Leonardi, Antonio Razzi e Marzia Roncacci. Vince Marzia Roncacci in coppia con Samuel Peron.

Ballerini per una notte: Il volo conquistano 50 punti.

Classifica (esibizione, più punti prova speciale):

Enrico Lo Verso: 60 (45+15) Angelo Russo: 60 (40+20) Ettore Bassi: 50 (40+10) Dani Osvaldo: 47 Milena Vukotic: 47 Suor Cristina: 43 Lasse Matberg: 43 Nunzia De Girolamo: 34 Manuela Arcuri: 28

Tesoretto social: 10 Ettore Bassi, 15 Lasse Matberg, 20 Angelo Russo.

Tesoretto Il Volo: 50 punti Milena Vukotic

Classifica:

Milena Vukotic 97 Angelo Russo 80 Enrico Lo Verso 60 Ettore Bassi 60 Lasse Matberg 58 Dani Osvaldo 47 Suor Cristina 43 Nunzia De Giroloamo 34 Manuela Arcuri 28

Allo spareggio, dopo il televoto: Enrico Lo Verso, Dani Osvaldo e Manuela Arcuri. Eliminati Enrico Lo Verso e Manuela Arcuri. Dani Osvalgo sfida Marzia Roncacci settimana prossima.

Ballando con le stelle 2019 puntata 27 aprile

La quinta puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 27 aprile 2019. Ballerini per una notte: Cochi e Renato. (fonte TvBlog) Commentatore: Emma d’Aquino. Primo appuntamento con il torneo Ballando con te. Si sfidano: Giorgia Pia Gatto da Reggio Calabria e Gabriel Boschi da Grosseto.

Prima Manche (votata solo da Carolyn Smith) – Coreografia di 50 secondi improvvisata:

Ettore Bassi: 4

Dani Osvaldo: 7

Milena Vukotic: 9

Lasse Matberg:

Angelo Russo: 5

Nunzia De Girolamo: 3

Suor Cristina: 7

Enrico Lo Verso: 8

Marzia Roncacci: 6

Manuela Arcuri: 3

Classifica dopo la seconda manche (somma prima + seconda):

Dani Osvaldo: 52 Angelo Russo: 52 Ettore Bassi: 51 Enrico Lo Verso: 47 Lasse Matberg: 42 Milena Vukotic: 40 Suor Cristina: 39 Nunzia De Girolamo: 33 Manuela Arcuri: 30 Marzia Roncacci: 27

Ballerini per una notte, punteggi: 49 punti.

Tesoretto Social: 20 a Milena Vukotic, 15 a Ettore Bassi e 10 a Angelo Russo.

Tesoretto Ballerini per una notte: 49 tutti a Nunzia De Girolamo

Classifica:

Nunzia De Girolamo: 82 Ettore Bassi: 66 Angelo Russo: 62 Milena Vukotic: 60 Dani Osvaldo: 52 Enrico Lo Verso: 47 Lasse Matberg: 42 Suor Cristina: 39 Manuela Arcuri: 30 Marzia Roncacci: 27

Dopo il televoto finiscono allo spareggio Manuela Arcuri e Marzia Roncacci.

Eliminata la coppia Marzia Roncacci – Samuele Peron.

Ballando con le stelle 2019 puntata 20 aprile

La quarta puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 20 aprile 2019. Come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni Suor Cristina non sarà fisicamente presente in trasmissione, perché chiusa in convento a pregare. La sua esibizione è già stata registrata. Ballerina per una notte: Simona Ventura. Balla anche Carolyn Smith. Commentatore: Francesco Giorgino.

La puntata si apre con il ballottaggio tra le coppie Angelo Russo – Anastasia Kuzmina e Marco Leonardi – Mia Gabusi. Eliminati: Marco Leonardi e Mia Gabusi.

Punteggio tecnico:

Ettore Bassi: 50 Dani Osvaldo: 47 Milena Vukotic: 39 Lasse Matberg: 39 Angelo Russo: 35 Nunzia De Girolamo: 34 Suor Cristina: 28 Enrico Lo Verso: 26 Marzia Roncacci: 21 Manuela Arcuri: 18 Antonio Razzi: 10

Ballerini per una notte, punteggi: Simona Ventura 50 punti.

Tesoretto Social: 10 punti a Ettore Bassi che sale a 60 punti.

Tesoretto Ballerini per una notte: Giorgino divide in due parti i 50 punti. Metà va a Antonio Razzi e metà a Manuela Arcuri.

Classifica:

Ettore Bassi: 60 Dani Osvaldo: 47 Manuela Arcuri: 43 Milena Vukotic: 39 Lasse Matberg: 39 Angelo Russo: 35 Antonio Razzi: 35 Nunzia De Girolamo: 34 Suor Cristina: 28 Enrico Lo Verso: 26 Marzia Roncacci: 21

Dopo il televoto finiscono allo spareggio Antonio Razzi e Marza Roncacci. Viene eliminato Antonio Razzi.

Ballando con le stelle 2019 puntata 13 aprile

La terza puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 13 aprile 2019. I Ballerini per una notte (doppio tesoretto) saranno Mara Venier (balla bollywood) e Joe Bastianich. Commentatore della prima puntata: Alberto Matano.

Punteggio tecnico:

Ettore Bassi: 46 Dani Osvaldo: 46 Milena Vukotic: 41 Lasse Matberg: 41 Suor Cristina: 37 Manuela Arcuri: 32 Marzia Roncacci: 31 Angelo Russo: 30 Marco Leonardi: 27 Nunzia De Girolamo: 27 Antonio Razzi: 20 Enrico Lo Verso: 15

Ballerini per una notte, punteggi: Mara Venier, 50 punti; Joe Bastianich 43.

Tesoretto Social: 10 punti a Milena Vukotic.

Tesoretto Ballerini per una notte: 50 punti a Manuela Arcuri, 43 ad Antonio Razzi.

Classifica:

Arcuri 82

Razzi 63

Vukotic 51

Bassi 46

Osvaldo 46

Lasse 41

Suor Cristina 37

Roncacci 31

Russo 30

De Girolamo 27

Leonardi 27

Lo Verso 15

Dopo il televoto finiscono allo spareggio Angelo Russo e Marco Leonardi. Dato che Marco è minorenne lo spareggio si farà ad inizio puntata.

Ballando con le stelle 2019 puntata 6 aprile

La seconda puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 6 aprile 2019. Il ballerino per una notte sarà Gabriele Batistuta, ex campione della Fiorentina e della nazionale argentina di Calcio. Con lui ballerà la moglie Irina Fernandez. Commentatore della prima puntata: Alberto Matano.

Punteggio tecnico:

Ettore Bassi: 48 Suor Cristina: 48 Milena Vukotic: 44 Dani Osvaldo: 43 Angelo Russo: 39 Manuela Arcuri: 31 Marco Leonardi: 25 Kevin & Jonathan Sampaio: 24 Lasse Matberg: 20 Nunzia De Girolamo: 14 Antonio Razzi: 14 Enrico Lo Verso: 13 Marzia Roncacci: 9

Ballerino per una notte: 47 punti per Batistuta e sua moglie Irina

Tesoretto Social va a Milena Vukotic che guadagna 10 punti.

I 50 punti del ballerino per una notte vanno metà a Enrico Loverso (24 punti)e Razzi (23 punti)

Classifica:

Vukotic 54 Bassi 48 Suor Cristina 48 Osvaldo 43 Russo 39 Razzi 37 Lo Verso 37 Arcuri 31 Leonardi 25 Sampaio 24 Lasse 20 De Girolamo 14 Roncacci 9

Dopo il televoto finiscono allo spareggio i Gemelli Sampaio e Marzia Roncacci. Eliminati i gemelli Sampaio.

Ballando con le stelle 2019 puntata 30 marzo

La prima puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 30 marzo 2019. Il ballerino per una notte (anticipato da TvBlog) sarà Nicola Dutto, il motociclista disabile che nel 2010 ha perso l’uso delle gambe. Commentatore: Alberto Matano.

Punteggio tecnico:

Suor Cristina: 45 Dani Osvaldo: 43 Milena Vukotic: 37 Manuela Arcuri: 33 Ettore Bassi: 30 Nunzia De Girolamo: 28 Marzia Roncacci: 26 Lasse Matberg: 24 Angelo Russo: 20 Kevin & Jonathan Sampaio: 20 Enrico Lo Verso: 19 Marco Leonardi: 12 Antonio Razzi: 9

Ballerino per una notte: 50 punti.

Tesoretto Social va a Marco Leonardi che sale al nono posto con 22 punti.

I 50 punti del ballerino per una notte vanno a Marco Leonardi. Classifica:

Marco Leonardi: 72 Suor Cristina: 45 Dani Osvaldo: 43 Milena Vukotic: 37 Manuela Arcuri: 33 Ettore Bassi: 30 Nunzia De Girolamo: 28 Marzia Roncacci: 26 Lasse Matberg: 24 Angelo Russo: 20 Kevin & Jonathan Sampaio: 20 Enrico Lo Verso: 19 Antonio Razzi: 9

Suor Cristina e Marco Leonardi, primi due classificati, ottengono 10 punti in più per la seconda puntata.

Lasse Matberg e Enrico Lo Verso, ultimi classificati, sono gravati di un malus di 10 punti nella seconda puntata. Nessun eliminato

