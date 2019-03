Ballando con le stelle 2019 è la quattordicesima edizione del talent vip ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci, come sempre in coppia con Paolo Belli, in onda dal 30 marzo (inizialmente previsto per il 9 marzo).

Ballando con le stelle 2019 in tv

Ballando con le stelle 14 andrà in onda dal 9 marzo all’11 maggio tutti i sabati alle 20.35 su Rai1. Secondo Dagospia (poi confermato da Raimondo Todaro su Instagram) la partenza del programma potrebbe essere ritardato di una settimana (per evitare C’è posta per te?).

Ballando con le stelle 2019 conduttori

Presentandoti l’edizione di Ballando con le stelle 2018 ti abbiamo già presentato la coppia di conduttori del programma del sabato sera di Rai1. Ti ricapitolo brevemente chi sono: Milly Carlucci è una conduttrice di Sulmona classe ’54, da anni volto di punta della rete ammiraglia Rai. L’hai vista, oltre che a Ballando, anche in Notti sul ghiaccio e Ballando on the road in numerose serate evento, come la Notte di Bocelli. Negli anni Ottanta/Novanta ha anche recitato. Paolo Belli è un cantante di Formigine che dal 2005 accompagna tutte le coreografie delle coppie di Ballando con la sua Big Band.

Ballando con le stelle 2019 giuria

La giuria dovrebbe essere la stessa degli ultimi anni con Carolyn Smith presidente (undicesima edizione per lei), coadiuvata dal veterano Guillermo Mariotto (sempre presente), da Fabio Canino (undicesima edizione) e Selvaggia Lucarelli (alla sua quarta esperienza).

Ballando con le stelle 2019 anticipazioni

Giovanni Ciacci potrebbe tornare in gara, questa volta in coppia con una donna oppure avere un nuovo ruolo ancora misterioso. Venerdì 22 febbraio Giovanni Ciacci annuncia che non farà parte del cast della nuova edizione per cause non dipendenti né dalui, né da Milly Carlucci.

Concorrenti: a fine luglio, Velvetgossip riportava l’autocandidatura di Ivana Mrazova e Cicciolina. Qualcosa di più concreto arriva a dicembre con Spy che parla di un pilota di Formula 1, una top model straniera, un padre missionario, un’atleta paralimpica e un figlio di Albano. BitchyF ha ipotizzato che tra questi ci possano essere Giancarlo Fisichella e Yari Carrisi . Stando alle indiscrezioni di Dagospia, poi, Manuela Arcuri si sarebbe autocandidata per far parte del cast e Milly Carlucci ci starebbe pensando.

Secondo Dagospia Nancy Brilli potrebbe partecipare al programma.

potrebbe partecipare al programma. Secondo TvBlog l’ex senatore Antonio Razzi sarà uno dei ballerini di questa edizione.

sarà uno dei ballerini di questa edizione. Secondo TvBlog i concorrenti saranno dodici e non più tredici per risparmiare un ingaggio.

Secondo Adnkronos tra le possibili ballerine vip ci sarebbe anche l’ex onorevole Nunzia De Girolamo.

Ballando con le stelle 2019 concorrenti

I dodici concorrenti saranno annunciati a inizio marzo.

Ballando con le stelle 2019 maestri

E’ troppo presto anche per parlare dei maestri di ballo che accompagneranno i vip in pista. Tra quelli di quest’anno (Raimondo Todaro, Samanta Togni, Samuel Peron e Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Marcello Nuzio, Sara Di Vaira, Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Hanna Karttunen, Luca Favilla e Lucrezia Lando) qualcuno potrebbe non essere più arruolato per far posto a nuove leve.

Nelle ultime edizioni a commentare le esibizioni dei concorrenti ci sono stati Sandro Mayer e Roberta Bruzzone. Nel 2019 purtroppo non vedremo più Sandro Mayer che è morto a fine novembre. Chi prenderà il suo posto?

Ballando con le stelle 2019 dichiarazioni

Milly Carlucci, intervistata da Spy, ha dichiarato:

Io nel 2019 vorrei regalare un anno spensierato ai telespettatori con un’ edizione di Ballando con le stelle leggera e divertente.

Milly Carlucci, intervistata da Oggi, ha dichiarato:

Le confermo che Giovanni Ciacci sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, avrà un ruolo inedito cucito su misura per lui. Giovanni, lo scorso anno, ballando con Raimondo Todaro ha sdoganato molti tabù. Con i loro tanghi, le loro rumbe e la loro sintonia espressa attraverso la rappresentazione artistica hanno contribuito a far cadere tanti luoghi comuni. Ha dato alla signora Maria, simbolo del pubblico tradizionalista di Rai Uno, la possibilità di considerare il ballo tra due uomini una cosa normale, ha vissuto la naturalità della cosiddetta diversità.

Ballando con le stelle 2019 sul web

Se vuoi interagire con il programma via social, guardare contenuti esclusivi o rivedere le puntate segnati clicca su uno dei riferimenti qui sotto:

Ballando on the road 2018-2019 casting

Se vuoi provare ad essere uno dei protagonisti di Ballando on the road 2018-2019 baste che ti registri sul sito e che ti iscrivi alla mailing list che serve alla produzione per aggiornarti sulle tappe dell’evento. Si inizia questo autunno. Tra i maestri che si possono incontrare figurano: Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira e Lucrezia Lando, Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Stefano Oradei, Marcello Nuzio e Luca Favilla.

Ballando on the road 2018-2019 tappe