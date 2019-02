Camionisti in trattoria è un factual prodotto da Discovery, condotto da Chef Rubio, in onda su DMAX dal 10 maggio 2018. La terza edizione va in onda su Nove dal 10 marzo 2019.

Camionisti in trattoria format

Chef Rubio gira l’Italia alla ricerca di nuove e leggendarie trattorie per camionisti: in ogni puntata lo Chef percorre tre tragitti lungo una stessa tratta stradale, in compagnia di tre diversi protagonisti, camionisti che lo accompagnano a pranzare o a cenare nel loro posticino preferito. A fine puntata Rubio sceglie, a proprio insindacabile giudizio (valutando il cibo, il prezzo e l’umanità dei ristoratori), un locale vincitore che riceve premi a sorpresa, a testimoniare la migliore esperienza offerta, sia gastronomica che “umana”.

Camionisti in trattoria terza stagione

La terza stagione, in onda per otto domeniche alle 21.25 su Nove, è composta da otto puntate ambientate nel Lazio, in Veneto, in Umbria, in Calabria, in Sicilia, in Friuli e, per la prima volta all’estero in Slovenia, in Spagna (dalla Catalogna all’Aragona) e in Francia (dalle Alpi ai Pirenei – Provenza, Camargue e Aquitania).

Camionisti in trattoria 3 prima puntata – Umbria

Nella prima puntata, in onda il 10 marzo 2019, Chef Rubio va in Umbria.

Camionisti in trattoria seconda stagione

La seconda stagione è formata da otto puntate, in onda dal primo novembre al 20 dicembre 2018, ogni giovedì alle 21.25. Chef Rubio fa tappa in Trentino, Piemonte, Valle D’Aosta, Puglia, Abruzzo, Toscana e Sardegna.

Camionisti in trattoria 2 prima puntata – Trentino

Nella prima puntata, in onda il primo novembre, Chef Rubio va in Trentino.

trattoria Shoberhof di Velturno (Bolzano). 150 coperti, specialità tirolesi e di montagna: canederli, gulash, spezzatini, primi piccanti.

trattoria Vives, Bolzano. 120 coperti, specialità canederli in brodo, zuppa di cipolle, scaloppine ai funghi.

trattoria Posta Vecia di Besenello (Trento). 150 coperti, specialità gnocchi alle ortiche, tortel di patate, carni.

Camionisti in trattoria 2 seconda puntata – Val d’Aosta e Piemonte

Nella seconda puntata, in onda l’otto novembre, Chef Rubio va in Val d’Aosta e Piemonte.

Hotel Tripoli – frazione Daniele Torre 57, Settimo Vittone. Specialità trippa con fagioli, fritto alla piemontese, bollito, merluzzo con polenta.

Il Ristorantino – SS 26, Courmayeur (AO). Specialità pierrade e carbonada

Al Cantunè – Strada regionale 131, Pezzana, Vercelli. Specialità risotti, Panissa, Rane

Camionisti in trattoria 2 terza puntata – Puglia

Nella terza puntata, in onda il 15 novembre, Chef Rubio va in Puglia.

Vecchio Casello – Via Manfredonia, Km 3,600, 71042 Cerignola (FG). Specialità: cavatelli con rucola e cacioricotta, pasta nera con sugo di mortadella.

Le Fantine – Strada Statale 1, Campomarino. Specialità: Gnocchi a le Fantine con lupini e zucchine.

Ristorante Tir Molise – Contrada Lauretta 2, 86042, Campomarino. Totale: 120 posti a sedere (200-220 coperti al giorno)

Camionisti in trattoria 2 quarta puntata – Abruzzo

Nella quarta puntata, in onda il 22 novembre, Chef Rubio va in Abruzzo.

Camionisti in trattoria 2 quinta puntata – Emilia Romagna

Nella quinta puntata, in onda il 29 novembre, Chef Rubio va in Emilia Romagna

Trattoria Berto – Via Orsoleto 285, 47922, Rimini. Specialità: tagliolino fatto in casa.

Trattoria Ca’ del Pozzo – Via Salvador Allende 3, 40026 Imola (Bologna). Specialità: carbonara, castrato (pecoro triste) grigliata.

Trattoria Piada D’Oro – Viale Toscana 54, Riccione. Specialità: strozzapreti allo scoglio, risotto alla marinara.

Camionisti in trattoria 2 sesta puntata – Toscana

Nella sesta puntata, in onda il 6 dicembre, Chef Rubio va in Toscana.

Trattoria Mimmo e francesca – Strada statale 62 Cisa tra Aulla e Santo Stefano Magra, 54011, Aulla. Specialità: stracotto di cinghiale, selvaggina

Trattoria Podere Le Caselle – Tratto 13 Via Culle, 52047 Marciano della Chiana, Italia. Specialità: ribollita (solo se c’è il cavolo nero) e zuppa di fagioli

Trattoria Capannine – Via del Lago 17, 50031 Barberino di Mugello (FI). Specialità: carne, griglia, fiorentina, tortelli di patate fatti in casa con sugo di cacciagione.

Camionisti in trattoria 2 settima puntata – Toscana/Sardegna

Nella settima puntata, in onda il 13 dicembre, Chef Rubio va in Sardegna.

Trattoria Armandino – Via L. da Vinci 62, Livorno. Specialità: pasta alle acciughe, Caciucco, carbonara di mare

Trattoria Picuccia – Strada Prov. 59 Km 0,5, Arzachena (OT), Località Picuccia. Specialità: fregola, maialetto, agnello, seadas

Trattoria S’apposentu – Provincia di Nuoro, bivio Lula, km 71, SS 131. Specialità: antipasto di terra, malloreddus con purpuzza e pecorino, porceddu

Camionisti in trattoria 2 ottava puntata – Lombardia

Nella ottava puntata, in onda il 20 dicembre, Chef Rubio va in Lombardia.

Camionisti in trattoria prima stagione

La prima stagione è formata da sei puntate (ogni giovedì alle 21.15), in onda dal 10 maggio 2018 al 14 giugno 2018. Chef Rubio fa tappa in Lombardia, Umbria, Lazio, Liguria, Campania, Basilicata, Veneto e Emilia Romagna.

Camionisti in trattoria prima puntata

Nella prima puntata, in onda il 10 maggio 2018, intitolata La Pianura Padana, Chef Rubio ha percorso il tratto Cremona – Guardamiglio (Lodi) – Silvano Pietra (Pavia) – Prato.

Camionisti in trattoria seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda il 17 maggio 2018, intitolata Il centro Italia, Chef Rubio ha percorso il tratto Terni – Fabbro (Terni) – Roma – Monte Migliore (Roma).

Ristorante il focolare (Contrada della Stazione 53/55 Fabro (Tr). Specialità: strangozzi alla norcina + carne alla griglia.

Trattoria da Baffo (Via di Salone 20, Roma). Specialità: gricia e carbonara.

Trattoria al capolinea (Via Bisaccia 53, Monte Migliore – la Selvotta – Roma). Specialità: pappardelle con ragù di cinghiale, carbonara con tartufo, scialatelli al ragù di capriolo, scialatelli con cernia e pinoli.

Camionisti in trattoria terza puntata – La Liguria

Nella terza puntata, in onda il 24 maggio 2018, intitolata La Liguria, Chef Rubio ha percorso il tratto Savona – Vado Ligure (Savona) – Genova – Voltri – Sarzana (La Spezia).

Trattoria del camionista (Via Aurelia, 232 Vado Ligure – Savona). Specialità: raviolini fatti in casa ripieni di branzino e orata.

Trattoria Utri Beach Da Erasmo (Via Don Giovanni Verità, 2Gr Genova). Specialità: stoccafisso o coniglio alla ligure + linguine alle vongole con gocce di basilico.

Bambi (Via Variante Aurelia 211, 19038 Sarzana La Spezia). Specialità: tajarin, turdei e muscoli (cozze) ripieni.

Camionisti in trattoria quarta puntata – Il sud Italia

Nella quarta puntata, in onda il 31 maggio 2018, intitolata Il sud Italia, Chef Rubio ha percorso il tratto Caserta – Eboli (Salerno) – Lagronegro (Potenza) – Lauria (Potenza).

Ristorante A’ Camionista (Strada Provinciale 30a, 27 Eboli – Salerno). Specialità: pesce fresco.

Agriturismo ai carconi (Strada Statale 585, 85042, Lagonegro – Potenza). Specialità: ravioli alla lucana, orecchiette ai carconi, pizza con grani di produzione propria, secondi alla brace.

Bar Caffè Europa (Contrada Cataldo Piano, 22 Lauria – Potenza). Specialità: gnocchi fatti in casa (il mercoledì) e ravioli ripieni (il venerdì).

Camionisti in trattoria quinta puntata – Il garda

Nella quinta puntata, in onda il 7 giugno 2018, intitolata Il Garda, Chef Rubio ha percorso il tratto Brescia – Lonato del Garda (Brescia) – Peschiera del Garda (Verona) – Rivoli Veronese (Verona).

Ristornate al Folzone (via Folzone 5 Lonato – Brescia). Specialità: bolliti e arrosti e pasta fresca.

Il Pilotto (Località Mandella, 8, 37019 Peschiera del Garda – Verona). Specialità: pasta fatta in casa.

Coffee Breack (Via dell’Industria 15, Cason degli Ulivi, Rivoli Veronese a 4,5 km da Affi). Specialità: bollito misto e pearà.

Camionisti in trattoria sesta puntata – Tra bergamo e Bologna

Nella sesta puntata, in onda il 14 giugno 2018, intitolata Tra Bergamo e Bologna, Chef Rubio ha percorso il tratto Bergamo – Antegnate (Bergamo) – Castelfranco Emilia (Modena) – Rivergaro (Piacenza).

Trattorie Le 2 Colonne (Via Brescia 19, Antegnate – Bergamo). Specialità: brasato d’asino con polenta, grigliata mista con polenta, casoncelli, ravioli, cinghiale.

Trattoria Km 131 (Via Emilia Est 234, Castelfranco Emilia – Modena). Specialità: pasta fatta in casa e carne alla brace.

Trattoria La 45 (via Grazzano 3, Niviano – Piacenza). Specialità: salumi con la torta fritta fatta in casa, tortelli fatti in casa con ricotta e spinaci al burro e salvia, grigliate di carne).

Chef Rubio chi è?

Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, è un cuoco di Frascati classe ’83 che, mentre praticava rugby (ha giocato nella serie A italiana e in Nuova Zelanda), ha scoperto la passione per la cucina, inizialmente lavorando in un ristorante a Wellington per mantenersi, successivamente frequentando il corso internazionale di cucina italiana all’ALMA, infine lavorando in Canada.

In Tv esordisce nel 2013 con il programma Unti e bisunti su DMAX, poi, sempre per il canale Discovery, conduce Il cacciatore di tifosi e Rugby Social Club, è giudice de I re della griglia, ed è protagonista de Il ricco e il povero, E’ uno sporco lavoro ed E’ uno sporco Natale. Ha partecipato nel 2014 ad una puntata di Pechino Express. Dal 2018 è giudice unico di Camionisti in trattoria.

Camionisti in trattoria streaming

Se non vuoi vedere o rivedere le puntate di Camionisti in trattoria in streaming puoi farlo andando su Dplay o scaricando l’applicazione su App Store e Google Play.

Camionisti sigla

La sigla iniziale è l’intro del brano dei Pantera I’m Broken.

Camionisti in trattoria credits