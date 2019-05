Dritto e rovescio è un programma d’approfondimento giornalistico trasmesso da Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

Dritto e rovescio in tv

Il programma dovrebbe andare in onda da giovedì 7 marzo 2019 alle 21.25, prendendo lo slot precedentemente occupato da Freedom.

Dritto e rovescio puntata 9 maggio

Temi: intervista a Luigi Di Maio che parla delle tensioni a Casal Bruciato, del caso Siri, della battaglia ai cannabis shop di Salvini, della situazione critica della crescita economica, del taglio dei parlamentari appena approvato e della possibile alleanze col Pd; Matteo Salvini in diretta da Pescara parla del caso Siri, degli ultimi episodi di violenza accaduti a Napoli, delle contestazioni subite a Pavia e delle polemiche legate al Salone del Libro di Torino; tasse; reportage di Del Debbio sulla difficile convivenza tra extracomunitari e residenti di Piazza Dergano a Milano; il problema immigrazione; il caso di Casal Bruciato.

Ospiti: Stefano Buffagni, Paola De Micheli, Alessandro Plateroti, Mario Giordano, Silvia Sardone, Carmela Rozza, Viola Carofalo, Giuseppe Cruciani, Alessandro Cecchi Paone, Paola De Micheli, Lara Comi.

Dritto e rovescio puntata 2 maggio

Temi: intervista a Antonio Tajani sui temi caldi dell’attualità politica; castrazione chimica; reportage di Paolo Del Debbio sulle vie e i luoghi degli omicidi commessi da fascisti e comunisti negli anni ’70 a Milano; il furto di Monterotondo e la legittima difesa.

Ospiti: Daniela Santanché, Simone Di Stefano, Nicola Fratoianni, Alessandra Mussolini, Andrea Romano, Joe Formaggio, Fabrizio Filippi, Lucia Borgonzoni, Alessia Morani, Giuseppe Cruciani.

Dritto e rovescio puntata 11 aprile

Temi: reportage sulle periferie abbandonate; intolleranza nelle periferie; ultradestra nelle periferie; Europee e le scelte di schieramento della Lega; vegani contro carnivori; il sindaco di Minerbe (Verona) Andrea Girardi (Lega) approfondirà il caso della bimba di terza elementare costretta a mangiare tonno e cracker nella mensa della scuola perché i genitori non pagavano la retta da due mesi.

Ospiti: Alessandra Moretti, Susanna Ceccardi, Oliviero Toscani, Maria Giovanna Maglie, Francesca Fagnani, Alessandra Mussolini, Emanuele Fiano, Licia Ronzulli, Caio Mussolini, Joe Formaggio, Maurizio Belpietro, Gianfranco Vissani, Red Ronnie, Daniela Martani, Giuseppe Cruciani.

Dritto e rovescio puntata 4 aprile

Temi: intervista al segretario della Cgil Maurizio Landini; il reportage realizzato a Crotone introduce il tema della crisi economica che investe il Paese, dalle imprese alle famiglie; vittime di stupro e castrazione chimica; il business dei matrimoni partendo dal caso del cantante neomelodico Tony Colombo che ha suscitato clamore e polemiche a Napoli.

Ospiti: Armando Seri, Gianfranco Librandi, Maurizio Belpietro, Giovanni Donzelli, Alessia Rotta, Laura Ravetto, Silvana De Mari, Claudia Fusani.

Dritto e rovescio puntata 28 marzo

Temi: intervista a Giorgia Meloni sui nuovi equilibri del Centrodestra e sulla cittadinanza ottenuta da Ramy; focus su Roma, dalle stazioni metro chiuse all’aumento della spazzatura fino all’invasione dei topi; Legittima difesa: serve davvero questa legge?; Paolo Del Debbio va a Lodi per intervistare Mario Cattaneo, oste di Casaletto Lodigiano, accusato di eccesso colposo di legittima difesa; sicurezza; congresso di Verona del 29 maggio sulla famiglia: è giusto dare gli ormoni ai propri figli per cambiare sesso.

Ospiti: Francesco Sicignano (uomo che ha ucciso un ladro, ma fu prosciolto per legittima difesa), Federica Raccagni (moglie del macellaio ucciso in provincia di Brescia), Isabella De Ninno (mamma di Francesco Pennacchi, ucciso due anni fa).

Dritto e rovescio puntata 21 marzo

Temi: intervento in diretta di Matteo Salvini; intervista a Luigi Di Maio che parla di reddito di cittadinanza, la vicenda della nave italiana Mare Jonio che è sbarcata a Lampedusa con 49 migranti e ora è sotto sequestro, delle tensioni interne al governo, della Tav e delle opere incompiute presenti in Italia; nuovo reportage di Paolo Del Debbio a Pomigliano d’Arco; com’è cambiata la famiglia nel tempo.

Ospiti: Claudio Durigon (Lega), Alessandra Morani (Pd).

Dritto e rovescio puntata 14 marzo

Temi: intervista a Silvio Berlusconi da i nuovi equilibri del Centodestra, fino alla Tav; reportage sul cantiere di Saint MartinLaPorte, uno dei primi lotti del tunnel francese della Tav avviato nel 2015; reportage su Scampia; pensioni d’oro e Quota 100; la nuova via della Seta con l’allarme che arriva dall’Unione europea sul rapporto tra Italia e Cina.

Ospiti: Claudio Durigon (Lega), Alessandra Morani (Pd).

Dritto e rovescio puntata 7 marzo

Temi: intervista a Matteo Salvini sulla manifestazione anti-razzismo, l’immigrazione, la Tav, il reddito di cittadinanza e la legittima difesa; sciopero dei driver di Amazon; reportage di Del Debbio che attraverso Milano dal centro alle periferie.

Ospiti: Stefano Buffagni (M5S), Mariastella Gelmini (Forza Italia).

Dritto e rovescio format

Il programma dovrebbe essere incentrato sull’attualità e sulla politica, con particolare attenzione ai problemi quotidiani della gente comune. Il programma si avvarrà di servizi (già registrati reportage a Napoli, Milano, Crotone e Pomigliano D’Arco), di ospiti in studio (giornalisti e politici) e del pubblico, scelto di volta in volta in base al tema della puntata.

Rispetto ai talk tradizionali sarà più un dibattito tra varie categorie piuttosto che un semplice confronto tra politici. I quali, tuttavia, saranno comunque nostri ospiti. Il nostro obiettivo è indagare gli effetti delle scelte politiche sulla vita dei cittadini. E per questo motivo un ruolo fondamentale lo eserciterà il pubblico in studio. Non sarà generico, verrà selezionato di volta in volta a secondo del tema della puntata. Il focus della trasmissione sarà sui problemi reali della gente. Paolo Del Debbio, Tv Sorrisi e Canzoni

Non so se sarà populista, questo lo decideranno gli spettatori. E non ci saranno più le piazze: ci sarà uno studio con tanto pubblico, 150 persone, diviso in 4 parti, ognuna delle quali rappresenterà una categoria. Ad esempio il sindacato, gli imprenditori o le famiglie, a secondo del tema. Paolo Del Debbio, Un giorno da pecora

Dritto e rovescio conduttore

Paolo Del Debbio è un giornalista e conduttore di Lucca classe ’58, che ha condotto sulle reti Mediaset Secondo voi, Mattino cinque, Quinta colonna e Dalla vostra parte. Professore di etica ed economia all’Università IULM di Milano. Trascorsi politici: ha promosso la fondazione di Forza Italia nel 1994; ha partecipato alle elezioni regionali in Toscana del 1995 con il Popolo per le libertà, ma ha perso; è stato assessore per le periferie e la sicurezza di Milano dal 1998 al 2001.

Dritto e rovescio cast

Tv Sorrisi e canzoni del 19 marzo 2019 anticipa che Giovanni Vernia entra a far parte del cast del programma con un commento ironico sull’attualità.

Dritto e rovescio video

Martedì 19 febbraio è stato lanciato il primo video promozionale della trasmissione: un telefono squilla, parte la segreteria telefonica e si sente la voce del conduttore che invita a lasciare un messaggio premendo il tasto 4.