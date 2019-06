Festival Show 2019 è la ventesima edizione dell’evento musicale gratuito ideato da Roberto Zanella, organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che prende il via il 30 giugno da Padova e si conclude il 7 settembre a Trieste.

Le date annunciate inizialmente sono quelle di Padova (apertura) e Trieste (chiusura). Il tour dovrebbe avrà altre sei tappe che si snodano fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Il 14 maggio sono state annunciate tutte le tappe. Eccole:

30 giugno – Padova (Prato della Valle)

06 luglio – Chioggia (Isola dell’Unione)

25 luglio – Caorle (Arenile Madonna dell’Angelo)

01 agosto – Jesolo Lido (Piazza Torino)

08 agosto – Bibione (Piazza Zenith)

20 agosto – Lignano Sabbiadoro (Beach Arena)

23 agosto – Mestre (Piazza Ferretto)

7 settembre – Triesta (Piazza Unità d’Italia)

Festival Show 2019 Padova

Durante la prima tappa si esibiscono Nek, Benji & Fede, Lo Stato Sociale, Federica Carta, Alessandro Casillo, Bianca Atzei, Marcella Bella, Alessandro Quarta, Ylenia Lucisano, Soniko, Leave The Memories, Kram e Ellynora.

Festival Show 2019 Chioggia

Durante la prima tappa si esibiscono Roby Facchinetti e Enrico Ruggeri, Emma Muscat e Biondo, Arisa, Anna Tatangelo, Martina Attili, Sergio Sylvestre, Virginio, Elya, Matteo Markus Bok, Daniel & Astol, Ambra Flamini, Camì.

Festival Show 2019 in tv

Festival Show va in onda per la quarta volta consecutiva su Real Time. Questa edizione sarà raccontata in quattro puntate a partire da agosto. La regia televisiva è nuovamente affidata a Claudio Asquini, mentre la direzione della fotografia è a cura di Renato Neri (light designer di eventi come Festivalbar) che rinnova il palco in ogni edizione. Stefano Favero si occupa del coordinamento artistico.

In merito Mariano Sannito, il direttore commerciale e artistico di Festival Show, ha dichiarato:

È un orgoglio per noi proseguire la partnership con un gruppo così importante come quello di Discovery Italia insieme condividiamo gli stessi valori aziendali cercando di offrire allo spettatore un divertimento intelligente unito alla freschezza del racconto, coerenza stilistica e qualità dei contenuti.

Festival Show 2019 conduttori

Anna Safroncik, attrice ucraina naturalizzata italiana, condurrà Festival Show insieme a Paolo Baruzzo. L’attrice de Le tre rose di Eva prende il posto di Bianca Guaccero.

Conosco Paolo da tanti anni, le nostre strade si sono incrociate più volte e finalmente è arrivata l’occasione di passare un’estate insieme, su un palco straordinario e in occasione dei 20 anni di Festival Show. Sono emozionata e felice di essere la conduttrice di un evento live delle dimensioni di Festival Show davanti a migliaia di persone, sono certa ci divertiremo. Anna Safroncik

Sono rimasto colpito dalla sua bellezza, solarità e curiosità. Avevamo voglia di un volto così per illuminare le nostre serate, per festeggiare al meglio i vent’anni di Festival Show. Conoscendo la sua carriera di attrice temevo non avesse disponibilità e desiderio a cimentarsi come conduttrice di un evento musicale, invece ha accolto con gioia l’idea e dal primo incontro a Roma l’ho subito sentita entusiasta di essere protagonista sul nostro palcoscenico. Per la sua popolarità, bellezza e talento la ritengo perfettamente in target con il nostro pubblico e capace di interpretare al meglio lo spirito che anima l’organizzazione. Non deluderà certamente le aspettative. Siamo orgogliosi che abbia accettato con grande interesse e disponibilità di essere la protagonista dell’estate di Festival show 2019. Contribuirà a festeggiare al meglio il nostro compleanno e per lei, sono convinto, sarà un’esperienza live fantastica! Paolo Baruzzo

Festival Show 2019 casting

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione dei giovani emergenti che saliranno sul palco del Festival Show. Le finali nazionali si svolgeranno a Caorle (Venezia) dal 3 al 5 maggio. Novità di quest’anno: l’apertura a giovani cantanti compresi tra gli 8 e i 14 anni.

I duecento semifinalisti saranno giudicati da una commissione che sceglierà i dodici giovani che potranno esibirsi sul palco del Festival Show. La finale del 5 maggio, che vedrà la partecipazione di 30 di loro, sarà condotta da Hoara Borselli. La giuria sarà composta da Mario Luzzatto Fegiz, Marco Masini, Omar Pedrini, Rossana Casale, Fausto Cogliati e Mauro Paoluzzi.

Festival Show 2019 cantanti

Sono stati annunciati i big che prenderanno parte al tour del ventennale: Benji & Fede, Loredana Bertè, Nek, The Kolors, Elettra Lamborghini, Lo Stato Sociale, Arisa, Emis Killa, Paola Turci, Shade, Fred De Palma, Federica Abbate, Lorenzo Fragola, Roby Facchinetti, Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Patty Pravo, Le Vibrazioni, Chiara Galiazzo, Dear Jack, Pierdavide Carone, Al Bano, Alessandro Casillo, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Biondo, Deborah Iurato ft. Soul System, Emma Muscat, Fausto Leali, Federica Carta, Mr. Rain, Paolo Belli, Riccardo Fogli e i Selton.

Dai casting invece sono usciti: Alberto Boschiero (TV), Ambra Flamini (FR), Camì (TN), Carlo Borghesio (PD), Devis (CH), Ellynora (RM), Enrica Tara (LT), Irene e Francesco (LI), Jessica Tozzato (VE), Kram (RC), Miriana D’Albore (CE) e Tobia (VI). A loro si uniranno gli emergenti Alvis, Luna, Leo Gassmann, Martina Attili, Ylenia Lucisano, Peligro, Rosmy, Gianmarco Gridelli.

Si esibiranno nella penultima tappa della kermesse i vincitori della sezione Prime Voci (8-14 anni) Pollino (TP), Francesco Carrer (TV) e Benedetta Catenacci (FR).

Festival Show 2019 credits

Fotografia: Renato Neri

Regia: Claudio Asquini

Corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie

Musicisti: sezione Young dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana + tre fiati e tre coristi

Direzione artistica: Mariano Sannito

Coordinamento artistico: Stefano Favero

