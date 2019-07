Fuori dal coro è un programma d’approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda dal 24 settembre 2018 alle 19.30 su Rete 4. La prima edizione è composta da 155 puntate.

Fuori dal coro, speciali in tv

I tre speciali di Fuori dal coro vanno in onda in prima serata alle 21.30 su Rete 4 per tre giovedì di luglio (4, 11 e 18).

Fuori dal coro puntata 4 luglio 2019

La prima puntata va in onda giovedì 4 luglio 2019. Tra gli argomenti trattati.

Faccia a faccia con Matteo Salvini per parlare dei temi di politica e di stretta attualità.

Accoglienza: collegamento con lo stabile romano dove il cardinale Konrad Krajewski è intervenuto per riallacciare la corrente. Come si gestiscono e si ricollocano gli immigrati che risiedono nel nostro Paese?

Vitalizi: insieme a Ilona Staller si parla dei tagli che il governo ha dato alle pensioni d’oro di ex lavoratori pubblici e privati.

Fuori dal coro format

In ogni puntata il giornalista approfondisce dei temi di politica, cronaca e attualità con l’ausilio di clip e di un ospite.

Negli speciali all’interpretazione dei temi più caldi d’attualità politica e di cronaca si aggiungono interviste esclusive e dibattiti faccia a faccia con un volto noto della politica e della cronaca al fine di sviscerare importanti argomenti che toccano il nostro paese e l’analisi del “caso della settimana” che ha scosso l’opinione pubblica.

Chi è Mario Giordano?

Mario Giordano è un giornalista di Alessandria classe ’66 che, dopo aver iniziato la sua carriera come giornalista della carta stampata, esordisce in tv nel 1997 nel programma Pinocchio. Diventa celebre grazie a due trasmissioni di Italia 1, Lucignolo e L’alieno. E’ stato direttore di Studio Aperto (dal 2000), NewsMediaset (dal 2010), TgCom24 (dal 2011), Videonews (dal 2013), Tg4 (dal 2014) e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset (2018).

Fuori dal coro sigla

La sigla del programma è la celebre Another Brick in the Wall Part 2 dei Pink Floyd.

