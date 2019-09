Il primo Natale (conosciuto anche come Pic & Fic 7 nome di lavorazione) è il settimo film scritto e diretto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che uscirà in sala il 12 dicembre.

Film 2019 Ficarra e Picone: anticipazioni

Le riprese sono iniziate sabato 8 giugno 2019 e sono finite il 10 agosto 2019.

Sono previste 10 settimane di riprese, 8 in Marocco (anche negli studi cinematografici di Ouarzazate e 2 nel Lazio.

In un’intervista rilasciata a Repubblica si scopre che il film sarà ambientata nell’anno 0. I due protagonisti saranno un ladro e un prete alla ricerca di Gesù.

L’idea di questo film è venuta ai due comici prima di lavorare a L’ora legale.

Film 2019 Ficarra e Picone: trama

Non è ancora stata annunciata la trama ufficiale del film.

Ficarra e Picone chi sono?

Ficarra e Picone sono un duo comico formato dai palermitani classe ’71 Salvatore Ficarra e Valentino Picone. In tv hanno partecipato a programmi come Va ora in onda, L’ottavo nano, Quelli che il calcio, Zelig, Mai dire Domenica e Mai Dire Martedì, raggiungendo la consacrazione sedendosi dietro il banco di Striscia La Notizia (dal 2005). Al cinema hanno recitato in dieci film, sei scritti e cinque diretti da loro (Il 7 e l’8, La matassa, Anche se è amore non si vede, Andiamo a quel paese, L’ora legale).

Film 2019 Ficarra e Picone: cast

Salvo Ficarra: prete

Valentino Picone: ladro

Massimo Polipolizio: Erode

Massimo Cagnina: Isaia

Karim Saidi

Film 2019 Ficarra e Picone: credits

Diretto da Ficarra e Picone

Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited

Distribuito da Medusa Film

Scritto da Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Direttore della fotografia: Daniele Cipri.

Costumi: Cristina Francioni.

Scenografia: Francesco Frigeri.

Film 2019 Ficarra e Picone: location

Il film è girato in Marocco a Ouarzazate e nel Lazio a Civitaveccia di Arpino (FR) e dintorni.