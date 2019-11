Live Non è la D’Urso è il nuovo talk show di Barbara D’Urso in onda dal 13 marzo 2019 su Canale 5, inizialmente previsto per il 20 febbraio.

Live Non è la D’Urso, puntate seconda edizione

Live Non è la D’Urso non è ancora stato ufficialmente rinnovato, ma i dati d’ascolto, sopra la media di rete, rendono scontata la sua riconferma per la primavera 2020 se non addirittura già dall’autunno 2019. Di contro il programma potrebbe cambiare collocazione, abbandonando il tradizionale slot del mercoledì sera. Secondo Chi il programma potrebbe spostarsi dal mercoledì alla domenica.

Publitalia conferma la seconda edizione di Live non è la d’Urso di domenica. L’inizio è fissato per domenica 15 settembre 2019.

Il programma dovrebbe spostarsi dalla prima serata della domenica a quella del lunedì a partire dal 28 ottobre 2019 (fonte Dagospia).

Live Non è la D’Urso puntata 4 novembre

L’ottava puntata della seconda edizione programma va in onda lunedì 4 novembre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Marco Carta parla dopo l’assoluzione per il presunto furto di magliette.

Live Non è la D’Urso puntata 28 ottobre

La settima puntata della seconda edizione programma va in onda lunedì 28 ottobre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Si parla della bellezza e chirurgia estrema insieme alla Donna Gatto, alla pianista col seno gigante Allegra Cole e Jennifer Pamplona, la ragazza che si è sottoposta a oltre 20 interventi per somigliare a Kim Kardashian.

Tony Colombo e Tina Rispoli, in questi giorni al centro di un’inchiesta giornalistica sui rapporti tra i neomelodici e la camorra, risponderanno alle accuse e sfideranno le sfere.

Novità sul caso Caniggia.

Taylor Mega è tornata single: è finita la storia con Giorgia.

Novità su Clizia Incorvaia.

Il figlio di Ilona Staller accusato di spaccio: tutte i dettagli sul blitz delle forze dell’ordine.

Lucas Peracchi deve incontrare Eva Henger nell’ascensore, ma lei non si presenta.

Live Non è la D’Urso puntata 20 ottobre

La sesta puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 20 ottobre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Pupo, con le sue tre figlie, sfida le cinque sfere.

Si parla della battaglia di Morgan per riavere la casa da cui è stato sfrattato. Inizialmente era prevista la presenza del cantante in studio.

Rocco Siffredi, con il figlio Lorenzo, si scontra con chi critica il mondo del porno.

Adriano Panzironi si difende da nuove accuse.

Live Non è la D’Urso puntata 13 ottobre

La quinta puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 13 ottobre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Asia Argento e Alba Parietti sfidano le cinque sfere.

Sara Tommasi si racconta a Barbara D’Urso.

Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, dirà la sua verità riguardo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

Ivana Spagna, Francesco Gatti e Maria Giulia Cavalli confesseranno di avere contatti con i defunti.

Live Non è la D’Urso puntata 6 ottobre

La quarta puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 6 ottobre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini affrontano le cinque sfere.

Nuove testimonianze a favore e contro Adriano Panzironi.

Intervista a Giorgia Meloni.

La situazione economica precaria di alcuni vip.

Live Non è la D’Urso puntata 29 settembre

La terza puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 29 settembre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Rocco Siffredi e la moglie Rosa sfidano le 5 agguerritissime sfere.

Mariana Caniggia accompagnata dal figlio Kevin Axel avuto da Claudio, l’ex campione della Roma, fa un appello: “Salvate mio marito dalla sua amante”.

Francesca De Andrè affronta sua sorella Fabrizia e alcuni amici che sono accusati di aver organizzato il tradimento del fidanzato Giorgio. Prima della puntata, però, Francesca collassa e finisce in ospedale.

Lele Mora, accompagnato dalla figlia Diana, raccontala prima volta la malattia contro cui sta combattendo, un tumore gravissimo.

Adriano Panzironi risponde alle critiche di alcuni opinionisti del programma.

Taylor Mega, in studio con Giorgia, incontra nell’ascensore la sua ex ragazza Erika, che l’accusa di averla tradita.

Live Non è la D’Urso puntata 22 settembre

La seconda puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 22 settembre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Matteo Salvini si confronta in un Uno contro tutti.

Le prime immagini di Fabrzio Corona nel carcere di San Vittore. Il video è stato girato il 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. Inoltre: testimonianze di chi in carcere ha incontrato Corona.

Loredana Bertè omaggia con un ricordo speciale Mia Martini.

Adriano Panzironi affronta il fuoco incrociato di chi sostiene che andrebbe fermato perché pericoloso per la salute della gente.

Parla la mamma del finto Sebastian Caltagirone.

Marco Carta si racconta dopo il processo

Live Non è la D’Urso puntata 15 settembre

La prima puntata della seconda edizione programma va in onda domenica 15 settembre 2019. Gli ospiti e gli argomenti:

Nuovi risvolti sul “Prati gate” con in studio Eliana Michelazzo (che presenta il suo fidanzato Daniele) e Pamela Perricciolo.

Matteo Alessandro denuncia di essere stato associato senza motivo a Carmen Di Pietro.

Luca Muccichini accusa Eliana Michelazzo di aver pubblicato sul profilo di Mark Caltagirone una foto di Eliana. Ciò dimostra che è lei Mark Caltagirone.

Una comica famosa, Giusy Zenere, sta cercando la madre biologica.

Rivelazioni incredibili di Mariana Nannis, moglie di Claudio Caniggia: l’ex calciatore starebbe con una prostituta che lo tiene drogato tutto il giorno.

Cristiano De André fa pace con Fabrizia e tende la mano a Francesca.

Mickey Rourke si racconta.

Live Non è la D’Urso prima edizione puntate

Le puntate dovrebbero essere quattro o cinque (ma potrebbero aumentare fino a dieci/quindici), in onda ogni mercoledì alle 21.25 su Canale 5. Al termine della prima puntata le puntate realizzate sono state quattordici.

Live Non è la D’Urso puntata 19 giugno

La quattordicesima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 19 giugno. Gli ospiti e gli argomenti:

Eliana Michelazzo parla del Pratigate.

Pamela Perricciolo si confronta con Barbara d’Urso.

Morgan dice la sua sul recente pignoramento della casa stabilito dal Tribunale di Monza. Presente in studio Jessica Mazzoli.

Walter Nudo affronterà le cinque sfere e replicherà a Lele Mora, che ha rivelato di aver pagato dei call center per fargli vincere L’isola dei famosi.

Enrico Contarin (anticipato da IlSussidiario, non annunciato)

Miguel Bosè parla della sua famiglia e del suo stato di salute. (anticipato da Chi, non annunciato)

Live Non è la D’Urso puntata 12 giugno

La tredicesima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 12 giugno. Gli ospiti e gli argomenti:

Novità su Sebastian Caltagirone e altre storie legate alla storia di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo incontra il finto Simone Coppi.

Pamela Prati ospite, racconta la sua versione su Mark Caltagirone. Alla fine sceglie di non partecipare, perché voleva un cachet “molto alto” (cit. Barbara d’Urso) che la produzione ha rifiutato di darle.

Francesca De André e Gennaro Lillio affrontano insieme le cinque sfere. In una c’è Giorgio.

Si parla di Morgan che rischia di rimanere senza una casa tra due giorni. In studio Morgan.

Live Non è la D’Urso puntata 5 giugno

La dodicesima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 5 giugno. Gli ospiti e gli argomenti:

Presente il finto Simone Coppi (il modello svizzero che per anni Eliana Michelazzo pensava fosse il suo compagno).

Eliana Michelazzo, in collegamento, risponde alle domande degli ospiti.

Torna Pamela Perricciolo che risponde alle accuse di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati.

Marco Carta spiega cosa è capitato alla Rinascente, il grande magazzino in cui è stato accusato di aver rubato magliette per il valore di 1200€.

Cicciolina ha denunciato Rocco Siffredi e gli ha chiesto 500.000 €.

Live Non è la D’Urso puntata 29 maggio

L’undicesima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 29 maggio. Gli ospiti e gli argomenti:

Novità e retroscena esclusivi sul caso Pamela Prati – Mark Caltagirone.

Parla la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il presunto bambino in affido. La donna è pronta a denunciare tutti coloro che hanno sfruttato il figlio.

Torna Eliana Michelazzo per confrontarsi con le sfere

Dibattito sulla prostituzione. Ospite La Diva del Tubo (Alisha Griffanti)

Live Non è la D’Urso puntata 22 maggio

La decima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 22 maggio. Gli ospiti e gli argomenti:

Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva:”In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità… Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello.

Eliana Michelazzo racconta in diretta le sue verità.

Live Non è la D’Urso puntata 15 maggio

La nona puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 15 maggio. Gli ospiti e gli argomenti:

Pamela Prati parla del suo matrimonio con Mark Caltagirone e conferma la sua esistenza, anche se in trasmissione continuano ad arrivare prove che dimostrerebbero il contrario.

Rocco Siffredi si confronta con le Sfere.

Interviene Santiago, diciassettenne sudamericano che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona.

Ospite il fratello biologico di Serena Rutelli.

Paola Caruso torna e parla del suo padre biologico.

Jessica Mazzoli replica a Morgan.

Nell’ascensore Mila Suarez riabbraccia il fratello che non vede da 15 anni.

Live Non è la D’Urso puntata 8 maggio

L’ottava puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 8 maggio. Gli ospiti e gli argomenti:

Ilona Staller si confronta con le cinque sfere.

Nuovi documenti e testimonianze esclusive sul matrimonio annullato di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Il programma ha sottoposto a perizia fonica la telefonata con Marco Caltagirone della scorsa puntata.

Chirurgia choc: in studio Sophia Vegas, la donna con il girovita più piccolo al mondo, che tre mesi fa ha partorito diventando mamma

Marco Baldini si confronta con le cinque sfere.

Live Non è la D’Urso puntata 1 maggio

La settima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 1 maggio. Gli ospiti e gli argomenti:

Alberico Lemme affronta le cinque sfere.

Le nozze di Pamela Prati: in diretta, per la prima volta, interviene il futuro marito Marco Caltagirone.

Il padre biologico di Paola Caruso vorrà incontrare sua figlia?

Lele Mora si confronta con cinque persone all’interno delle sfere.

Live Non è la D’Urso puntata 17 aprile

La sesta puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 17 aprile. Gli ospiti e gli argomenti:

Vittorio Sgarbi e Alba Parietti contro tutti. L’incontro si prolunga e Barbara d’Urso assicura ai due che saranno richiamati.

Vittorio Sgarbi presenta le sue due figlie ventenni.

Matrimonio Pamela Prati: il programma è entrato in possesso di alcune foo di Mark Caltagirone, futuro marito della showgirl che nessuno ha mai visto. Quello in foto, però, non è Mark Caltagirone.

Paola Caruso scopre in diretta i risultati del DNA. Imma è veramente sua madra.

Santiago Lar sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona e vuole essere riconosciuto dal padre.

Live Non è la D’Urso puntata 10 aprile

La quinta puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 10 aprile. Gli ospiti e gli argomenti:

Pamela Prati risponde a tutti gli interrogativi che si sono creati sulle sue nozze: è vero o finto?.

Paola Caruso consegna il test del DNA.

Asia Argento replica alle dichiarazioni di Morgan.

Nina Moric al centro dell’uno contro tutti.

Emanuele Filiberto dice la sua verità dopo quattro anni di lontananza dalla tv italiana e sul gossip che infiamma i giornali francesi: ha tradito la moglie Clotilde?

Live Non è la D’Urso puntata 3 aprile

La quarta puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 3 aprile. Gli ospiti e gli argomenti:

Morgan protagonista dell’uno contro tutti

Pupo svela i retroscena della sua vita poliamorosa a tre: lui, la moglie e la compagna.

Paola Caruso incontra per la prima volta dopo 34 anni la sua presunta madre biologica.

Il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli commentano le polemiche e le indagini scattate nei giorni scorsi dopo il loro matrimonio e mostrano in esclusiva i video inediti delle nozze finiti in Procura.

Nell’ascensore: Paola Caruso e la mamma.

Live Non è la D’Urso puntata 27 marzo

La terza puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 27 marzo. Gli ospiti e gli argomenti:

Asia Argento parla delle accuse nei confronti di Weinstein, di quelle che le ha mosso Jimmy Bennet e della sua storia con Corona.

Barbara D’Urso annuncia che Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono ufficialmente gli opinionisti del Grande Fratello 16.

Silvia e Eveline Dellai, gemelle di Trento che hanno deciso di intraprendere la carriera di Rocco Siffredi e Malena.

Guerre nelle famiglie celebri: Guido e Ivana Icardi parlano del rapporto con il fratello Mauro, il figlio di Paolo Roberto Falcao parla del padre che non ha mai visto, le figlie di De André, Fabrizia e Francesca, criticano il padre, Cristiano.

Diego Armando Maradona Jr. annuncia che Diego Maradona sarà di nuovo nonno.

Il duello: al centro del duello il Congresso delle Famiglie di Verona. Protagonisti: Marco Carta, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Nell’ascensore: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Live Non è la D’Urso puntata 20 marzo

La seconda puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 20 marzo. Gli ospiti:

Brigitte Nielsen presenta per la prima volta la figlia di 9 mesi concepita a 54 anni.

Wanna Marchi e Stefania Nobile saranno al centro di un “due contro tutti”.

Leo Blanco, ventottenne argentino che si è fatto undici interventi estetici per somigliare a Michael Jackson.

Paola Caruso presenta Michelino, suo figlio nato due settimane fa.

Il duello: al centro del duello la chirurgia estetica (presente Cristian Imparato)

Nell’ascensore: Rosa Perrotta e Karina Cascella.

Live Non è la D’Urso puntata 13 marzo

La prima puntata del programma di Barbara D’Urso va in onda mercoledì 13 marzo. Gli ospiti:

Al Bano e Loredana Lecciso, per la prima volta in tv con Jasmine e Al Bano Jr. Nelle sfere: Cristiano Malgioglio, Carla Fracci e Iva Zanicchi (oltre ai due figli).

Heather Parisi torna dalla Cina dove vive con il marito Umberto e i figli Elizabeth e Dylan di nove anni, per raccontare tutta la sua verità. Nelle sfere: Alessandro Meluzzi, Carmen Russo, Vladimir Luxuria, Giovanni Ciacci e Veronica Maya.

Fabrizio Corona si scusa pubblicamente con Barbara D’Urso e rilascia una intervista. Nelle sfere: Alessandro Sallusti, Mauro Coruzzi, Enrica Bonaccorti, Antonella Boralevi e Alessandro Cecchi Paone.

Thomas Markle Junior, fratello della principessa Meghan, parla della totale assenza della sorella e lancia un appello per poter conoscere di persona il royal baby in arrivo.

Nell’ascensore: Alex Belli e la ex moglie Katharina.

Live Non è la D’Urso format

In ogni puntata la padrona di casa intervista personaggi famosi, gestisce dibattiti, organizza sorprese e racconta delle storie. I protagonisti delle storie interagiscono con persone all’interno di sfere che non permettono a chi è in studio di vederle. Queste persone sono in relazione con l’ospite e hanno chiesto di intervenire. Il pubblico da casa può esprimere il Live Sentiment, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate, attraverso i social, il sito e l’App del programma.

Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima. Barbara D'Urso a Leggo

Racconteremo delle storie e i protagonisti interagiranno con alcune persone in studio con un meccanismo molto suggestivo. Vi posso anticipare che siederanno dentro enormi sfere magiche. Sarà un programma molto dinamico. Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, esprimersi attraverso i social, il sito e l’app del programma. E potrà commentare le storie e mettere “mi piace” o “non mi piace”, proprio come su Facebook o Instagram. Alla fine si scoprirà il responso del pubblico da casa. Barbara D'Urso a Tv Sorrisi e canzoni

All’interno del programma c’è uno spazio, denominato l’ascensore, dove due persone, che non si vedono da tanto tempo e hanno qualcosa da chiarire, vengono chiuse in un ascensore per confrontarsi.

Dalla seconda puntata viene introdotto uno spazio, denominato il duello, dove due squadre di opinionisti che hanno pensieri opposti si confrontano su un tema.

Live Non è la D’Urso ospiti

Il parterre di ospiti dovrebbe essere composto da volti noti al pubblico di Domenica Live e Pomeriggio Cinque e personaggi famosi, oltre ai concorrenti eliminati dai reality di Canale 5. TvBlog anticipa il primo ospite del nuovo programma: Heather Parisi.

Nella conferenza stampa straordinaria convocata giovedì 7 marzo 2019, Fabrizio Corona non ha confermato e nemmeno smentito la sua presenza come ospite nel programma di Barbara D’Urso.

TvBlog conferma la presenza di Fabrizio Corona e aggiunge quella di Albano che, oltre a parlare con la padrona di casa, canterà una canzone a cui tiene moltissimo, dedicata al rapporto con i suoi figli. La presenza di Heather Parisi slitterebbe alla seconda puntata.

Durante la puntata di Domenica Live del 10 marzo 2019, Barbara D’Urso conferma che nella prima puntata ci saranno Heather Parisi e Al Bano accompagnato da Loredana Lecciso, Al Bano Jr. e Jasmine.

Live Non è la D’Urso video

Dal 2 febbraio vanno in onda lo spot nel quale Barbara d’Urso veste i panni di alcune tra le più note figure della reti Mediaset: conduttrice del Tg5, meteorologa del Tg4, inviata di Studio Aperto, giudice di Forum Brooke Logan accanto a Ridge di Beautiful (alias il vero Ronn Moss), protagonista del Segreto accanto a Severo Santacruz (alias Ciko Garcia), nonché scatenata velina al fianco del Gabibbo a Striscia La Notizia.

Live Non è la D’Urso studio

Stando a quanto riporta Blogtvitaliana il nuovo programma sarà trasmesso dagli studi Mediaset di Milano in zona Bovisa, gli stessi usati per Mai dire talk.

