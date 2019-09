Miss Italia 2019 è la ottantesima edizione del concorso di bellezza più importante del Paese, gestito da Patrizia Mirigliani, coprodotto da Rai e Infront.

Miss Italia 2019 in tv

Non è ancora stato annunciata quale rete trasmetterà le finali di Miss Italia. Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti di La7, ha annunciato che la manifestazione non sarà più proposta sulla sua rete: “Miss Italia? Non continueremo. Per noi finisce. Va avanti per conto suo“.

Secondo TvBlog la finale potrebbe essere trasmesso o dalla Rai o da Fox.

Mercoledì 17 luglio lo stesso sito di tv di Blogo conferma l’ottantesima edizione di Miss Italia andrà in onda su Rai1 alle 21.15, in diretta da Jesolo, il 6 settembre con il titolo di Miss Italia Celebration 80. Alla conduzione Flavio Insinna (fonte TvBlog) potrebbe essere affiancato da una collega.

Il 7 agosto Tvblog annuncia che è saltata la conduzione di Flavio Insinna e che al suo posto è stato scelto Alessandro Greco.

Dal 26 agosto, all’interno de La vita in diretta estate, saranno raccontate per dieci giorni le prefinali, le prove e il dietro le quinte delle selezioni.

Miss Italia 2019 vincitrici titoli nazionali

MissKissimo Biancaluna: Carolina Stramare

Miss Be_Much: Marialaura Caccia

Miss Bellaoggi: Giada Pezzaioli

Miss Tv Sorrisi e Canzoni: Giada Pezzaioli

Miss Sport Infront: Serena Petralia

Miss Diva e Donna: Serena Petralia

Miss Linkem: Myriam Melluso

Miss Miluna: Iryna Nicoli

Miss Interflora: Valentina Pesaresi

Miss Rocchetta Bellezza: Lucrezia Terenzi

Miss Italia 2019 anticipazioni

Per celebrare gli 80 anni del concorso ogni regione sarà rappresentata da almeno una concorrente alla finalissima, le Miss Regione.

Miss Italia sarà votata solo attraverso il televoto.

Cinque ragazze curvy riceveranno una fascia con il titolo onorifico di Signorina Grandi Firme 2019 e saranno promosse direttamente alle prefinali nazionali. (fonte Leggo)

La madrina della finale sarà Gina Lollobrigida.

Durante la serata ci saranno filmati di repertorio che racconteranno l’evoluzione del Concorso.

Sarà presente un’orchestra composta da 24 elementi.

Sono previsti spazi dedicati alla moda e prove di talento.

Prima della finale saranno trasmessi in anteprima su Rai Play alcuni contenuti esclusivi.

Venti Miss storiche eleggeranno la Miss delle Miss . La giuria è composta da: Rachele Risaliti, Giulia Arena, Silvia Battisti, Eleonora Pedron, Daniela Ferolla, Manila Nazzaro, Tania Zamparo, Alice Sabatini, Edelfa Chiara Masciotta, Alice Rachele Arlanch, Federica Moro, Martina Colombari, Roberta Capua, Nadia Bengala, Danny Mendez, Gloria Zanin, Susanna Huckstep, Francesca Testasecca e Claudia Trieste. Presidente di giuria: Anna Zamboni.

Il corpo di ballo sarà formato da soli ballerini.

Miss Italia 2019 concorrenti

I posti per la finalissima saranno ottanta (inizialmente annunciati quaranta), tanti quanti gli anni di Miss Italia. 21 sono le Miss della loro regione (Emilia e Romagna sono distinte), due, Miss Venezia e Miss Jesolo sono ammesse in omaggio alla regione che ospita la manifestazione, 57 vengono scelte tra le altre finaliste.

Alessandra Boassi, 19 anni di Savigliano (CN), Miss Valle D’Aosta. Già Miss Cinema Piemonte e Valle d’Aosta. Chiara Savino, 20 anni di Alessandria, Miss Piemonte. Carolina Stramare, 20 anni di Vigevano, Miss Lombardia. Già Miss Eleganza Lombardia. Cecilia Bernardis, 18 anni di Riva del Garda (TN), Miss Trentino Alto Adige. Jennifer Pavesi, 18 anni di Terzo Aquileia (UD), Miss Friuli Venezia Giulia. Già Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. Elisa Cecchin, 20 anni di San Giorgio delle Pertiche (PD), Miss Veneto. Già Miss Eleganza Veneto. Marialaura Caccia, 21 anni di Ceriale (SV), Miss Liguria. Già Miss Miluna Liguria. Giulia Leonardi, 21 anni, Miss Emilia. Già Miss Sorriso Emilia Romagna. Virginia Avanzolini, 18 anni di Zola Predosa (BO). Già Miss Sport Emilia Romagna. Chiara Gorgeri, 20 anni di Santa Croce Sull’Arno (PI), Miss Toscana. Già Miss Cinema Toscana. Leila Rossi, 18 anni di Città di Castello, Miss Umbria. Giulia Ciarlantini, 18 anni di Porto Recanati (MC), Miss Marche. Già Miss Miluna Marche. Francesca Persiani, 19 anni di Giulianova (TE), Miss Abruzzo. Già Miss Riviera Abruzzo. Flavia Natalini, 23 anni di Roma, Miss Lazio. Già Miss Roma. Angela Etiope, 18 anni di Napoli, Miss Campania. Già Miss Miluna Campania. Christine Fegatilli, di Avezzano, Miss Molise. Giada Pezzaioli, 25 anni di Montichiari (BS), residente a Lecce, Miss Puglia. Già Miss Be_Much Puglia. Compagna di Giovanni Conversano. Annalisa Alfieri, 25 anni di Cosenza, Miss Calabria. Maria Zito, 21 anni di Montescaglioso (MT), Miss Basilicata. Già Miss Matera. Serena Petralia, 21 anni di Taormina, Miss Sicilia. Già Miss Miluna Sicilia Ovest. Benedetta Casciano, 18 anni di Cagliari, Miss Sardegna. Già Miss Miluna Sardegna. Giorgia Pianta, 19 anni di Polverara (PD), Miss Jesolo Alice Mocenni, 20 anni di Mestre, Miss Venezia. Sofia Plescia, 18 anni di Milano, Miss Milano. Susanna Giovanardi, 19 anni di Roma, studentessa alla facoltà di Scienze Motorie. Gioca a tennis. Giulia Nora, 22 anni di Genova, Miss Cinema Liguria. Simona Viola, 19 anni di Ascoli Piceno, Miss Cinema Marche. Letizia Santullo, 21 anni di Montesilvano (PE), Miss Cinema Abruzzo. Ilaria Del Vescovo, 20 anni di Poggio Moiano (RI), Miss Cinema Lazio. Ilaria Petruccelli, 18 anni di Cerignola (FG), Miss Cinema Puglia. Maria Teresa Corso, 21 anni di Gela (CL), Miss Cinema Siclia Ovest. Marianna Montagnino, 19 anni di Cinzano Torinese (TO), Miss Eleganza Piemonte Valle D’Aosta. Sofia Raccanello, di Vigonza, Miss Eleganza Veneto. Sabrina Baldi, 18 anni di Parma, Miss Eleganza Emilia Romagna. Linda Volpi, di Città di castello, Miss Eleganza Umbria. Erika Filosa, 23 anni di Formia (LT), Miss Eleganza Molise. Myriam Melluso, 20 anni di Reggio Calabria, Miss Eleganza Calabria. Marika Sette, 18 anni di Patti (ME), Miss Eleganza Sicilia Est. Martina Pagani, 21 anni di Beregazzo con Figliaro (CO), Miss Sorriso Lombardia. Izabela Lamallari, 18 anni di Levico Terme (TN), Miss Sorriso Trentino Alto Adige. Jenny Stradiotto, 25 anni di Mussolente (VI), Miss Sorriso Veneto. Francesca Licini, 21 anni di Genova, Miss Sorriso Liguria. Gaia Foglini, di Fermo, Miss Sorriso Marche. Chiara Filippi, 18 anni di Roma, Miss Sorriso Lazio Floriana Russo, 21 anni di Ginosa, Miss Sorriso Puglia. Gaia Marini, 18 anni di Cagliari, Miss Sorriso Sardegna. Cler Bosco, 21 anni di Trieste, Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Matilde Cecchi, 18 anni di Signa (FI), Miss Sport Toscana. Alessia Del Regno, 19 anni di Montoro (AV), Miss Sport Campania. Laura Tortorici Monastero, 24 anni di Ribera (AG), Miss Sport Sicilia Ovest. Valentina Mura, 24 anni di Quart Sant’Elena, Miss Sport Sardegna. Iryna Nicoli, 20 anni di Brescia, Miss Miluna Lombardia. Alessia Orlandi, 18 anni di Udine, Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Angelica Campanella, 20 anni di Mira (VE), Miss Miluna Veneto. Già Miss Selezione Fotografica Veneto. Maria Gabrielli, 24 anni di Macerata, Miss Riviera Marche. Lucilla Nori, 19 anni di Anzio, Miss Miluna Lazio. Cosmary Fasanelli, 18 anni di Brindisi, Miss Miluna Puglia. Ida Bilancia, 18 anni di Potenza, Miss Miluna Basilicata. Angela Sette, 18 anni di Patti, Miss Miluna Sicilia Ovest. Jessica Genova, 22 anni di Palermo, Miss Rocchetta Bellezza Piemonte Valle D’Aosta. Mariagrazia Donadoni, 18 anni di Caprino Bergamasco (BG), Miss Rocchetta bellezza Lombardia. Sevmi Fernando, 20 anni di Villanova di Camposampiero (PD), Miss Rocchetta Bellezza Veneto. Giorgia Vitali, 18 anni di Perugia, Miss Rocchetta Bellezza Umbria. Francesca Tramice, 21 anni di Roma, Miss Rocchetta Bellezza Lazio. Già Miss Selezione Fotografica. Caterina di Fuccia, 21 anni di Fuccia Marcianese, Miss Rocchetta Bellezza Campania. Maria Campanello, 18 anni di Foggia, Miss Rocchetta Bellezza Puglia. Antonietta Mollica, 23 anni di Venosa (PZ), Miss Rocchetta Bellezza Basilicata. Giulia Vitaliti, di San Giovanni La Punta (CT), Miss Rocchetta Sicilia Est. Erica Ceste, 24 anni di Collegno (TO), Miss Be_Much Piemonte e Valle D’Aosta. Alessia Pasqualon, 22 anni di Cassina de’ Pecchi (MI), Miss Be_Much Lombardia. Eleonora Mezzanotte, 23 anni di Cinte Tesino (TN), Miss Be_Much Trentino Alto Adige. Giulia D’Orlando, 21 anni di Tolmezzo (UD), Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia. Alessia Lamberti, 21 anni di Sanremo (IM), Miss Be_Much Liguria. Già Miss Italia Voce 2016. Caterina Martelli, 18 anni di Rimini, Miss Be_Much Emilia Romagna. Emily Bolognesi, 17 anni di San Giuliano Terme (PI), Miss Be_Much Toscana. Teresa Anna Fusco, 23 anni di Pignataro Maggiore (CE), Miss Be_Much Campania. Valentina Pesaresi, 18 anni di Roma, Miss Cinema Roma. Federica Fonisto, 23 anni di San Giorgio a Cremano (NA), Miss Napoli Linkem. Greta Bianchi, 19 anni di Città Sant’Angelo (PE), Miss Riviera Abruzzo Linkem. Lucrezia Terenzi, 20 anni di Cerveteri (RM), Miss Etruria.

Miss Italia 2019 commissione tecnica e giuria

Quest’anno ci sarà una giuria che agisce dal 26 agosto al 6 settembre, formata da Samantha Togni, Monica Setta e Anna Foglietta, e una vip, che dovrebbe avere il potere di ripescare una Miss (perché il giudizio della finalissima è totalmente affidato al televoto), e che dovrebbe essere formata da Milly Carlucci, Elisa Isoardi e Caterina Balivo. (fonte TvBlog).

Alla fine la giuria, che ripescherà all’ultimo una Miss che contenderà alle due finaliste la corona di più bella d’Italia, sarà formata da Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Lorena Bianchetti e Gina Lollobrigida. (fonte TvBlog)

Miss Italia 2019 ospiti

Secondo TvBlog parteciperanno alla serata evento Nino Frassica in veste di “battitore libero”, Peppino Di Capri, Simona Molinari, Benji e Fede, Ficarra e Picone (ancora incerti), Cristiana Capotondi e Tosca D’Aquino in veste di voce fuori campo (in precedenza si vociferava la presenza di Simona Izzo, poi quella di Marisa Laurito, poi Carla Signoris).

Inoltre, sempre secondo il magazine tv di Blogo, ci saranno dieci ex reginette. Tra loro: Martina Colombari, Francesca Chillemi, Eleonora Pedron, Manila Nazzaro.

Gli ospiti confermati saranno: Fausto Leali, Peppino di Capri, Benji e Fede e Milly Carlucci. Voce fuori campo: Tosca D’Aquino. A loro si aggiungono l’attore Sergio Assisi, l’attrice Caterina Murino e i maestri di ballo Samuel Peron e Samanta Togni.

Miss Italia 2019 location

La finale di Miss Italia si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Jesolo.

Miss Italia 2019 credits

Scenografia: Marco Calzavara

Regia: Francesco Ebner

Miss Italia 2019 prima Miss dell’Anno

La Prima Miss dell’Anno 2019 è Susanna Giovanardi, una studentessa romana, occhi verdi, capelli castani, alta 1,80, giocatrice professionista di tennis, che ama la moda. Di lei Patrizia Mirigliani dice:

Susanna è la nuova Loren, assomiglia alla nostra grande attrice, sembra di rivedere la donna anni ‘50. Ha le caratteristiche, la fisicità di Sofia: l’altezza, le forme, le gambe sono quelle. La nuova miss è una tennista Pin Up. E’ la classica ‘Signorina Grandi Firme’ del disegnatore Gino Boccasile, dall’aspetto mediterraneo, moderno. Ma, oltre tutto, racchiude i concetti sui quali si basa Miss Italia, diciamo la nostra filosofia. Crede nelle sfide, va diretta verso i suoi obiettivi, è impegnata nello studio e nello sport, ha il volto pulito di una ragazza attenta alla propria salute. E poi non ha mai partecipato a concorsi di bellezza e la giuria ha visto giusto. E’ curioso, suggestivo, anzi mi affascina l’idea che gli 80 anni di vita di Miss Italia si aprano con una miss che si identifica fisicamente con le donne degli anni ‘50.

Miss Italia 2019 concorrenti prefinaliste

Le prefinaliste sono in totale 185 e partecipano a Mestre (Venezia) dal 26 al 28 agosto alle ultime selezioni per accedere alle finali, che si svolgono dal 30 agosto al 6 settembre a Jesolo. Non sono riuscite ad accedere alla finale le seguenti Miss:

Alessandra Simeone, 19 anni di Castel Volturno, Miss Sorriso Campania.

Sara Conti, 19 anni di Albano Sant’Alessandro (BG), Miss Cinema Lombardia.

Sara Pandin, 18 anni di San Daniele del Friuli (UD), Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia.

Miriana Volpe, 22 anni di Marsala, Miss Be_Much Sicilia Ovest.

Rita Lobozzo, 22 anni di Dolianova, Miss Italia Rocchetta Sardegna.

Gaia Corallo, 18 anni di Pozzalo, Miss Sorriso Sicilia Est.

Gaia Trussardi, 21 anni di Clusone, Miss Sport Lombardia.

Lelia Rossi, 18 anni di Perugia, Miss Miluna Umbria.

Krizia Maria Iannitto, 22 anni di Niscemi (CL), Miss Scala dei Turchi.

Domiziana Maria Anna Cappa, 21 anni di Crotone, Miss Sport Calabria.

Nicol Reia, 19 anni di Trieste, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia.

Annalisa Alfieri, 25 anni di Cosenza, Miss Magna Graecia Calabria.

Denise Romano, 20 anni di Potenza, Miss Be_Much Basilicata. (Nonna e mamma sono state prefinaliste in passato)

Giorgia Ubbiali, 21 anni di Dalmine (BG) Miss Bella dei Laghi Lombardia.

Miriam Ferolla, di Vallo della Lucania (SA), Miss Cinema Campania. (Sorella di Daniela Ferolla).

Martina Filippi, 18 anni di Pergine Valsugana, Miss Miluna Trentino Alto Adige.

Desiree Mazza, 19 anni di Messina, Miss Miluna Sicilia Est.

Virginia Cimmino, 22 anni di Acqui Terme (AL), Miss Sport Piemonte e Valle d’Aosta.

Marzia Augustaro, 18 anni di Asti, Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta.

Valentina Gullo, 21 anni di Arma di Taggia (IM), Miss Eleganza Liguria.

Laura Tassara, 19 anni di Rapallo (GE), Miss Sport Liguria.

Bianca Andrea Serboni, 18 anni di Bologna, Miss Miluna Emilia-Romagna.

Giulia Filippi, 18 anni di Pergine Valsugana (TN), Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

Lauren Fiordiriso, 18 anni di Lana (BZ), Miss Alto Adige Sudtirol.

Elisa Rossetti, 25 anni di Monte San Vito (AN), Miss Ancona.

Nicole Pesaresi, 18 anni di Montefano (MC), Miss Eleganza Marche.

Laura Lanzi, 19 anni di Gubbio, Miss Be_Much Umbria.

Jessica De Grossi, 23 anni di Perugia, Miss Sport Umbria.

Beatrice Zangani, 19 anni di Verona, Miss Be_Much Veneto.

Elisabetta De Gaio, 25 anni di Castrovillari, Miss Be_Much Calabria.

Cecilia Bernardi, 18 anni di Riva del Garda, Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Francesca Ceciliato, 23 anni di Villamarzana (RO) Miss Miluna Veneto.

Asia Pantosti, 18 anni di Livorno, Miss Eleganza Toscana.

Naomi Scarascia, 18 anni di Scanzano Jonico, Miss Sorriso Basilicata.

Alice Guidi, 19 anni di Montignoso (MS), Miss Rocchetta Bellezza Toscana.

Alessia Consolini, 22 anni di Reggio Emilia, Miss Cinema Emilia Romagna.

Rosa Piras, 24 annni di Ittiri, Miss Be_much Sardegna.

Aurora Pasquali, 18 anni di Monte Urano, Miss Rocchetta Bellezza Marche.

Samy Margoni, 18 anni di Trento, Miss Rocchetta Bellezza Trentino Alto Adige.

Ludovica Cerasi, 18 anni di Spoltore (PE), Miss Miluna Abruzzo.

Elena Di Carlo, 23 anni di Giulianova (TE), Miss Sport Abruzzo.

Chiara Vivona, 18 anni di Vibo Valentia, Miss Miluna Calabria.

Giorgia D’Errico, 19 anni di Gela, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Ovest.

Emanuela Bacchi, 20 anni di Sciacca (AG), Miss Eleganza Sicilia Ovest.

Giovanna Morcone, 21 anni di Roseto degli Abruzzi (TE), Miss Rocchetta Bellezza Abruzzo.

Lucia Faenza, 18 anni di Avezzano, Miss Be_Much Abruzzo.

Alice Mocenni, 23 anni di Mestre (VE), Miss Sport Veneto.

Ginevra Fiore Parrini, 20 anni di Castelfranco di Sotto (PI), Miss Miluna Toscana.

Silvia Gallina, 20 anni di Trento, Miss Miluna Trentino Alto Adige.

Valentina Miorelli, 18 anni di Riva del Garda (TN), Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

Sara Filla, 18 anni di Riva del Garda (TN), Miss Sport Trentino Alto Adige.

Chiara Tomaino, 18 anni di Catanzaro, Miss Sorriso Calabria.

Anna Francesca Laraspata, 19 anni di Monopoli (BA), Miss Kissimo Biancaluna Eleganza Puglia.

Aurora Fedeli, 21 anni di Rocca Priora (RM), Miss Be_Much Lazio.

Floriana Russo, 21 anni di Ginosa (TA), Miss Sorriso Puglia.

Martina Motta, 23 anni di Siracusa, Miss Cinema Sicilia Est.

Gaia Ferrari, 20 anni di Palagano (MO), Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna.

Desirée D’Alì, 23 anni di Bra (CN), Miss Sorriso Piemonte e Valle D’Aosta.

Martina Galtieri, 19 anni di Catania, Miss Be_Much Sicilia Est.

Allison Quarta, 22 anni di Storo (TN), Miss Cinema Trentino Alto Adige.

Danika Russo, 20 anni di Cesenatico, Miss Colli Emiliano Romagnoli.

Rebecca Fofi, 19 anni di Roma, Miss Eleganza Abruzzo.

Giulia Duranti, 25 anni di Arezzo, Miss Sorriso Toscana.

Anastasia Pellegrino, 18 anni di Santa Margherita del Belice (AG), Miss Sorriso Sicilia Ovest.

Cecilia Buzzanca, 19 anni di Argelato (BO), Miss Riviera Romagnola Linkem.

Nicole Amistani, 19 anni di Cappella Maggiore (TV), Miss Cinema Veneto.

Martina di Stefano, di Vittoria, Miss Sport Sicilia Est.

Sara Marconi, 19 anni di Ancona, Miss Be_Much Marche

Sofia Scorcelletti, 18 anni di Ancona, Miss Sport Marche.

Maria Giulia Peciola, Miss Miluna Umbria.

Camilla Angeli, 22 anni di Todi, Miss Cinema Umbria.

Beatrice Tonti, 20 anni di Foligno, Miss Sorriso Umbria.

Giulia Francica, 18 anni di Sargineto (CS), Miss Rocchetta Bellezza Calabria.

Rosita Luglietto, 20 anni di Rossano (CS), Miss Valle dell’Esaro Calabria.

Alessia Maugeri, 23 anni di Udine, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia.

Eleonora Carlotta Denebola Moretuzzo, 24 anni di Azzano Decimo (PN), Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Zoe Coccia, 20 anni di Agropoli (SA), Miss Cinema Basilicata.

Grazia Roberta Quinto, 19 anni di Montalbano Jonico (MT), Miss Eleganza Basilicata.

Federica Cristallo, 18 anni di Matera, Miss Matera.

Alessia Richieri, 20 anni di Piossasco (TO), Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e ValleD’Aosta.

Sofia Zavaroni, 20 anni di Ravenna, Miss Sport Emilia Romagna.

Irene Adamo, 19 anni di Partinico (PA), Miss Palermo Linkem.

Maria Sole Cravero, 21 anni di Asti, Miss Cinema Piemonte e Valle D’Aosta.

Elena Scaccianoce, 23 anni di Catania, Miss Noto Barocca Linkem.

Carola Raimondi, 20 anni di Toscolano Maderno, Miss Eleganza Lombardia.

Francesca Luna, 24 anni di Latina, Miss Eleganza Lazio.

Chiara Burla, 20 anni di Roma, Miss Roma.

Chiara Bortolus, 21 anni di Roma, Miss Riviera Tirrenica.

Filomena Flora Marciano, 22 anni di Acerra, Miss Miluna Campania.

Dalila De Marco, 19 anni di Napoli, Miss Eleganza Campania.

Sara Passarini, 22 anni di Tolentino (MC), Miss Miluna Marche.

Chiara Leone, 21 anni di Bari, Miss Be_Much Puglia (in sostituzione dell’indisponibile Lucianna Goffredo).

Lucia Bello, 21 anni di Mola di Bari (BA), Miss Sport Puglia.

Carmen Musso, 18 anni di Fidenza, Miss Sorriso Emilia Romagna.

Valentina Morelli, 18 anni di Riva del Garda (TN), Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

Eleonora Moretuzzo, 24 anni di Azzano Decimo (PN), Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Rachele Angeletti, 18 anni di Venezia, Miss Sport Veneto.

Erika Manolio, 18 anni di Sanremo (IM), Miss Rocchetta Bellezza Liguria.

Claudia Francesca Paglialunga, 18 anni di Sanremo (IM), Miss Miluna Liguria.

Laura Tessara, 19 anni di Rapallo (GE), Miss Sport Liguria.

Clarissa Di Renzone, 21 anni di Sinalunga (SI), Miss Cinema Toscana.

Asia Piantosti, 18 anni di Livorno, Miss Eleganza Toscana.

Maria Sofia Cimarosa, 19 anni di San Cesareo (RM), Miss Rocchetta Bellezza Lazio.

Ludovica Cortese, 20 anni di Anzi (RM), Miss Sport Lazio

Carmen Cocco, 23 anni di Campobasso, Miss Rocchetta Bellezza Molise.

Eleonora Iommi, 19 anni di Avezzano (AQ), Miss Sorriso Abruzzo.

Veronica Comparelli, 24 anni di Mignano Monte Lungo (CE), Miss Miluna Molise.

Maria Iodice, 23 anni di San Prisco (CE), Miss Be_Much Molise.

Beatrice Nardi, 25 anni di Roma, Miss Cinema Molise.

Monica D’Onofrio, 19 anni di Isernia, Miss Sorriso Molise.

Giovanna Iodice, 20 anni di San Prisco (CE), Miss Sport Molise.

Annachiara Senatore, 19 anni di Cava de Tirreni (SA), Miss Sport Basilicata.

Josephine Spatula, 22 anni di Serra San Bruno (VV), Miss Brutia Calabria.

Francesca Adamu, 21 anni di Quartucciu, Miss Miluna Sardegna.

Elena Sirigu, 22 anni di Senorbi (SU), Miss Eleganza Sardegna.

Vanessa Marrara, 22 anni di Reggio Calabria, Miss Cinema Calabria.

Zari Mariana Mastruzzo, 18 anni bulgara residente a Rende (CS), Miss Magna Graecia Calabria Linkem.

Cristina Masala, di Alghero, Miss Cinema Sardegna.

Miss Italia 2019: come partecipare alle selezioni

Se vuoi partecipare alle selezioni ti consiglio di andare sul sito ufficiale e compilare il form di iscrizione al concorso. Altre informazioni, tipo le tappe del concorso (ancora non aggiornate), i requisiti richiesti, il regolamento e i contatti degli agenti regionali li trovi QUI.

Miss Italia 2019 video promozionale

Nel video, intitolato L’elogio della bellezza, sono protagoniste Paolina Borghese di Antonio Canova, Antea del Parmigianino, Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, Nascita di Venere di Sandro Botticelli.

