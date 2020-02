Non è l’arena è il talk show d’approfondimento giornalistico, condotto da Massimo Giletti, in onda in prima serata (20.30 circa) su La7.

Non è l’Arena in tv

La prima edizione di Non è l’Arena, composta da trenta puntate, è andata in onda dal 12 novembre 2017 al 30 giugno 2018.

La seconda edizione, composta da trentasei puntate, è andata in onda dal 23 settembre 2018 al 9 giugno 2019.

La terza edizione va in onda da domenica 22 settembre 2019 dalle 20.35.

Non è l’Arena puntata 9 febbraio 2020

Il menù della diciottesima puntata, in onda domenica 9 febbraio 2020, prevede:

Prescrizione. Se ne parla con il vice capo gruppo alla Camera di Italia Viva Luigi Marattin, Peter Gomez, Augusto Minzolini.

Vitalizi. Ospiti Paola Taverna, Felice Besostri, Maurizio Paniz, Peter Gomez.

Il caso Bellomo. In studio la testimonianza di due studentesse coinvolte nella vicenda e l’intervento della crimonologa e psicologa forense Roberta Bruzzone e del giornalista Filippo Facci.

Inchiesta sui parcheggiatori abusivi. Testiomne in studio Francesco Emilio Borrelli. Partecipano al dibattito il magistrato Alfonso Sabella, Nunzia De Girolamo e Luca Telese.

Strafalcioni in tv. Gaffes a luci rosse. Se ne parla con Cinzia Leone, Giulia Salemi e Stefano Zecchi.

Non è l’Arena puntata 2 febbraio 2020

Il menù della diciassettesima puntata, in onda domenica 2 febbraio 2020, prevede:

approfondimento sull’emergenza sanitaria mondiale del Coronavirus. Immagini e filmati commentati in diretta da Alessandro Cecchi Paone, Paolo Crepet, Fabrizio Pregliasco e Shi Yang Shi.

Faccia a faccia con Maria Elena Boschi.

Sanremo 2020: polemiche e dibattito sulla presenza di Junior Cally. Se ne parla con Red Ronnie, Nunzia De Girolamo, Francesco Raiola, Grazie Di Michele, Emis Killa e Jordan Jeffrey Baby.

Continua l’inchiesta sulla Gettonopoli calabrese. Se ne discuterà con Alessandro Cecchi Paone, Antonio DI Pietro e Salvatore Barbagallo.

Non è l’Arena puntata 26 gennaio 2020

Il menù della sedicesima puntata, in onda domenica 26 gennaio 2020, prevede:

Le polemiche del Festival di Sanremo.

Ospite Skioffi.

Truffe alle donne. Ospite Pamela Prati.

Non è l’Arena puntata 19 gennaio 2020

Il menù della quindicesima puntata, in onda domenica 19 gennaio 2020, prevede:

Tony Colombo si confronta con il conduttore e gli ospiti in studio.

Non è l’Arena puntata 12 gennaio 2020

Il menù della quattordicesima puntata, in onda domenica 12 gennaio 2020, prevede:

Intervista a Giorgia Meloni.

Mezzojuso: dopo lo scioglimento del comune ancora raid contro le sorelle Napoli. In studio Alfonso Sabella, Nunzia De Girolamo, Rita Dalla Chiesa e Pietrangelo Buttafuoco.

Intervista a Gad Lerner.

Reddito di cittadinanza e ex brigatisti: una questione ancora aperta. Se ne discute con l’ex brigatista Raimondo Etro, Daniela Santanchè e Peter Gomez.

I mali della Calabria in vista delle elezioni. Ne parlano Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Salvatore Barbagallo e Segio Abramo.

Carrellata di gaffes, strafalcioni e altri disastri della tv italiana. In studio: Raffaele Morelli, Hoara Borselli, Antonio Caprarica.

Non è l’Arena puntata 22 dicembre 2019

Non è l’Arena Best, in onda il 22 dicembre 2019, propone i momenti migliori della terza stagione:

le inchieste esclusive, come quella su ”Neomelodici&Malavita”

approfondimenti sui temi di attualità, come l’Alto Adige che vuole uscire dall’Italia;

i maghi che raggirano così truffando le persone più fragili;

i parcheggiatori che nel chiedere abusivamente soldi ai clienti; commettono una vera e propria estorsione ai danni di chi parcheggia.

Non è l’Arena puntata 15 dicembre 2019

Il menù della tredicesima puntata, in onda domenica 15 dicembre 2019, prevede:

Intervista a Matteo Salvini.

Non è l’Arena puntata 8 dicembre 2019

Il menù della dodicesima puntata, in onda domenica 8 dicembre 2019, prevede:

Attualità politica in compagnia di Bruno Vespa, Peter Gomez, Gianluigi Paragone e Annalisa Chirico.

Spazio alla tragica vicenda di Cardito. Se ne parla con la psicologa Stefania Andreoli, la giudice Melita Cavallo e l’ex ministro Nunzia De Girolamo.

Presunti legami tra musica neomelodica e malavita. Se ne discute con il magistrato Alfonso Sabella, il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Borrelli e l’ex ministro Nunzia De Girolamo.

Duello Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi.

La tele-rissa come nuovo sottogenere della tv italiana, strafalcioni e altri disastri. In studio Luca Telese, Hoara Borselli, Gianfranco Rotondi e Alba Parietti.

Non è l’Arena puntata 1 dicembre 2019

Il menù della undicesima puntata, in onda domenica 1 dicembre 2019, prevede:

Massimo Giletti intervista Matteo Renzi.

Si riaccendono i riflettori sul caso delle Dannate, le tre donne di Meozzjuso che da anni lottano per difendere la loro terra dalla mafia dei pascoli. Le tre donne ne parleranno con Nunzia De Girolamo, Piertrangelo Buttafuoco e Rita Dalla Chiesa.

L’ondata razzista dovrebbe farci riflettere. Se ne parla con David Parenzo e Daniela Santanchè.

Attualità economica: pensioni, Quota 100 e giovani. Se ne discute con Claudio Durigon e Dbora Serracchiani. A seguire Talk che mette a confronto sul tema vecchia e nuova generazione.

Viaggio nel mondo dell’occulto, tra maghi sensitivi e guaritori. In studio il mago Otelma, Roberta Bruzzone e Candida Morvillo.

Non è l’Arena puntata 24 novembre 2019

Il menù della decima puntata, in onda domenica 24 novembre 2019, prevede:

Intervista a Federico Lo Buono, editorial director di BreakingTech.

Dibattito sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Non è l’Arena puntata 17 novembre 2019

Il menù della nona puntata, in onda domenica 17 novembre 2019, prevede:

Inchiesta camorra e showbiz con dibattito sul caso del neomelodico Tony Colombo e di sua moglie Tina Rispoli.

Si discute del tema Alto Adige – Sudtirol.

Non è l’Arena puntata 10 novembre 2019

Il menù dell’ottava puntata, in onda domenica 10 novembre 2019, prevede:

Inchiesta camorra e showbiz.

Dibattito sull’Ilva.

Intervista a Matteo Salvini.

Non è l’Arena puntata 3 novembre 2019

Il menù della settima puntata, in onda domenica 3 novembre 2019, prevede:

Massimo Giletti intervista la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Approfondimento sull’inchiesta giornalistica Camorra Entertainment che cerca di svelare i presunti legami tra camorra e showbiz. Ospiti: Francesco Piccinini, Selvaggia Lucarelli e Riccardo Bocca.

I vitalizi con l’organismo di giustizia del Senato che deve esprimersi su più di 700 ricorsi. Ospiti Antonio Razzi, Myrta Merlino e Maurizio Paniz.

Nuova inchiesta sul mondo dell’evasione. Sene discute con Vittorio Sgarbi, Peter Gomez e Serena Sileoni.

Viaggio nel mondo della prostituzione minorile sul Web. In studio dibattito con l’attrice a luci rosse Michelle Ferrari e i giornalisti Candida Morvillo e Vittorio Feltri.

Non è l’Arena puntata 27 ottobre 2019

Il menù della sesta puntata, in onda in forma ridotta domenica 27 ottobre 2019, prevede:

Paolo Bonolis parla del suo libro.

Selvaggia Lucarelli.

Non è l’Arena puntata 20 ottobre 2019

Il menù della quinta puntata, in onda domenica 20 ottobre 2019, prevede:

Licenziata perché trans? Ne dibattono Adinolfi e Cecchi Paone.

Confronto Pamela Prati – Roberto D’Agostino.

Non è l’Arena puntata 13 ottobre 2019

Il menù della quarta puntata, in onda domenica 13 ottobre 2019, prevede:

Ospiti: Daniela Santanché, Francesca Fagnani, Michele Plastino, Stefania Andreoli, Filippo Berselli, Myrta Merlino, Giorgia Meloni, Nunzia de Girolamo, Cristian Bertol, Filippo Lamantia, Raimondo Etro, Petito Perruggini, Luca Telese, Selvaggia Lucarelli, Maurizio Paniz, Peter Gomez e Domenico Torrisi.

Argomenti: governo giallorosso, legge di bilancio, la manifestazione del centrodestra a Roma e la testimonianza della dottoressa Serafina Strano, violentata nell’ambulatorio nel quale esercitava.

Non è l’Arena puntata 6 ottobre 2019

Il menù della terza puntata, in onda domenica 6 ottobre 2019, prevede:

Intervista a Matteo Salvini, anche su alcuni temi caldi come la richiesta delle dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi e il commento sul caso dell’uccisione dei due poliziotti a Trieste.

Caso Regione Sicilia. Si torna a parlare di Gianfranco Miccichè.

Il reddito di cittadinanza percepito da ex brigatisti.

Non è l’Arena puntata 29 settembre 2019

Il menù della seconda puntata, in onda domenica 29 settembre 2019, prevede:

Intervista a Luigi Di Maio.

La gestione della Regione Sicilia.

Reddito di cittadinanza.

Non è l’Arena puntata 22 settembre 2019

Il menù della prima puntata, in onda domenica 22 settembre 2019, prevede:

Pamela Prati che, dopo mesi di silenzio, torna a parlare del caso Mark Caltagirone.

Il fenomeno delle fake news che, oltre al web, ha colpito il mondo della televisione.

Massimo Giletti intervista Matteo Renzi, che ha da poco lasciato il PD per fondare Italia Viva.

Il caso di Bibbiano: un inviato ha intervistato uno dei papà sentiti dai magistrati a proposito del presunto sistema di affidi illeciti che avrebbe colpito molte famiglie.

Non è l’Arena format

In ogni puntata il conduttore affronta temi legati all’attualità, dalla politica alla cronaca, dal sociale ai casi che hanno fatto discutere di più l’opinione pubblica, con servizi, inchieste e dibattiti con ospiti in studio.

Non è l’Arena titolo

Il titolo del programma richiama la trasmissione precedente, L’Arena, condotta da Massimo Giletti dal 2004 al 2017 su Rai1.

Non è l’Arena location

Il programma va in onda dagli Studio International di Via Tiburtina a Roma.

Non è l’Arena sigla

La sigla del programma è Un mondo migliore di Vasco Rossi.

Massimo Giletti chi è?

Massimo Giletti è un giornalista, autore e conduttore televisivo torinese classe ’62. In televisione ha esordito con Mixer su Rai2 nel 1988. Successivamente è diventato volto Rai presentando Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, I fatti vostri, Il lotto alle otto, Casa Raiuno, Una voce per Padre Pio, Domenica In, Lo Zecchino d’Oro, e Domenica In… L’Arena. Nel 2017 lascia la RAI e passa a La7 per condurre Non è l’Arena.