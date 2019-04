News Serie Tv 12 Aprile

Casting News

Titans: Iain Glen sarà Bruce Wayne nella seconda stagione della serie DC Universe (in Italia su Netflix). Glen sarà un Batman ormai adulto ma ancora deciso a proteggere la sua città che si riunirà con Robin (Brenton Thwaites) e la sua squadra di giovani eroi per combattere il crimine. deadline

Nuovi Progetti

Disney+ sta lavorando a una serie tratta dal film Love, Simon , prodotta da 20th Century Fox Television, scritta da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker di This is Us ma che non vedrà il coinvolgimento di Greg Berlanti, regista del film, visto il suo accordo esclusivo con Warner Bros Television. La serie vedrà al centro il diciassettenne Simon che ancora non ha rivelato a nessuno di essere gay e deve scoprire l’identità dell’anonimo compagno di classe di cui si è innamorato online. deadline – I progetti Disney+

un thriller con al centro una detective. Al centro una detective un tempo appartenente alla comunità Chassidica che torna per indagare sulla misteriosa scomparsa di un’adolescente. Netflix ordina It’s Bruno! una comedy su un uomo e il suo cane in 8 episodi, scritta e interpretata da Solvan “Slick” Naim insieme al suo cane Bruno. deadline

ordina una comedy su un uomo e il suo cane in 8 episodi, scritta e interpretata da Solvan “Slick” Naim insieme al suo cane Bruno. Cary Joji Fukunaga (True Detective) e Nicole Kassell stanno lavorando a The Last Mohicans una serie tv ispirata al romanzo di James Fenimore Cooper, prodotto da Paramount e Anonymous Content. Al centro del racconto l’amore tra Uncas, giovane Mohicano e Cora, figlia di un colonnello britannico. deadline

(True Detective) e Nicole Kassell stanno lavorando a una serie tv ispirata al romanzo di James Fenimore Cooper, prodotto da Paramount e Anonymous Content. Al centro del racconto l’amore tra Uncas, giovane Mohicano e Cora, figlia di un colonnello britannico. HBO sta lavorando a Lake Success una miniserie tratta dal romanzo di Gary Shteyngart con Jake Gyllenhaal come protagonista e produttore, che farà così il suo esordio in tv. Gyllenhaal sarà Barry Cohen, speculatore finanziario, che abbandona tutto per partire in un viaggio in pullman alla ricerca della sua vecchia ragazza e di una sorta di redenzione nella vita. Nel frattempo a Manhattan la moglie Seema cresce il loro figlio autistico e ha una tragicomica storia d’amore a sua volta. deadaline

sta lavorando a una miniserie tratta dal romanzo di Gary Shteyngart con Jake Gyllenhaal come protagonista e produttore, che farà così il suo esordio in tv. Gyllenhaal sarà Barry Cohen, speculatore finanziario, che abbandona tutto per partire in un viaggio in pullman alla ricerca della sua vecchia ragazza e di una sorta di redenzione nella vita. Nel frattempo a Manhattan la moglie Seema cresce il loro figlio autistico e ha una tragicomica storia d’amore a sua volta. Drama Republic sta lavorando all’adattamento del romanzo The Confession of Frannie Langon, ambientato nel XIX secolo, racconta la storia di Frannie che insieme al suo padrone, arriva a Londra lasciando alle spalle la piantagione giamaicana dove lavorava come schiava e si ritroverà accusata dell’omicidio dei suoi padroni. deadline

Altre Segnalazioni

Kari Lizer, creatrice di The New Adventures of Old Christine, ha firmato un accordo pluriennale in esclusiva con Sony.

Glenn Close raggiunge Amy Adams nel film Hillyibilly Elegy di Netflix diretto da Ron Howard. deadline

raggiunge Amy Adams nel film di Netflix diretto da Ron Howard. L’episodio finale musical di Transparent inizierà con la morte del personaggio di Maura, interpretato da Jeffrey Tambor allontanato dalla produzione dopo alcune accuse di comportamenti inappropriati. deadline

Trailer del giorno

Arriva il trailer di Euphoria dal 16 giugno su HBO

News Serie Tv 11 Aprile

Nuovo Crossover Grey’s Anatomy Station 19

Giovedì 2 maggio Grey’s Anatomy e Station 19 torneranno a incontrarsi con un nuovo crossover. L’episodio 23 di Grey’s Anatomy dal titolo What I Did For Love vedrà Maggie (Kelly McCreary) curare un membro della squadra di Station 19 mentre Jo (Camilla Luddington) imparerà una dura lezione; Meredith (Ellen Pompeo) prenderà una decione che metterà a rischio la sua carriera. A seguire l’episodio 15 di Station 19 (il totale degli episodi è 17 5 in meno rispetto ai canonici 22) sarà Always Ready in cui membri della squadra sono preoccupati per le sorti di uno di loro. deadline

Casting News

Dollface: Shay Mitchell prende il posto di Lex Scott Davis nella comedy in 10 episodi di Hulu con Kat Dennings. Mitchell sarà Stella Cole vecchia amica del college di Madison (Brenda Song). Scritta da Jordan Weiss la serie racconta di una ragazza che dopo esser stata lasciata dal suo storico fidanzato dovrà fare i conti con la sua immaginazione per rientrare letteralmente e metaforicamente nel mondo delle donne e recuperare le amicizie femminili perse nel tempo. deadline

Nuovi Progetti

Disney+ sta lavorando a una serie incentrata sul personaggio Marvel Occhio di Falco con Jeremy Renner come protagonista. Il progetto è descritto come una serie avventurosa in cui Clint Barton/Occhio di Falco (Hawkeye) addestra Kate Bishop membro del gruppo conosciuto come Giovani Aenegers e prima donna a prendere il nome di Occhio di Falco. deadline

sta lavorando a una serie incentrata sul personaggio Marvel con Jeremy Renner come protagonista. Il progetto è descritto come una serie avventurosa in cui Clint Barton/Occhio di Falco (Hawkeye) addestra Kate Bishop membro del gruppo conosciuto come Giovani Aenegers e prima donna a prendere il nome di Occhio di Falco. deadline Hulu sta lavorando a The Dropout una miniserie prodotta e interpretata da Kate McKinnon basta sul podcast che racconta l’ascesa e la caduta della società Theranos di Elizabeth Holmes. Prodotta da Fox Searchlight con un numero di episodi che potrebbe variare tra i 6 e i 10, The Dropout è una storia di ambizione e di fallimenti e che racconta come una donna sia riuscita a passare dalla fama alla prigione, dall’idea di rivoluzionare la salute a mettere migliaia di vite a rischio. deadline

Altre Segnalazioni

Sarà un’estate tra game show e appuntamenti quella di ABC, ma non mancheranno anche le serie tv: dal 10 maggio la sesta stagione di Agents of SHIELD , dal 17 giugno la soap-dramedy Grand Hote l e dal 20 giugno il procedurale Reef Break .

, dal 17 giugno la soap-dramedy l e dal 20 giugno il procedurale . Il principe Harry collaborerà con Oprah Winfrey alla realizzazione di un documentario sulla salute mentale per AppleTv+ deadline

Justin Hartley , star di This is Us, ha firmato un accordo per lo sviluppo di nuovi progetti attraverso la sua casa di produzione ChangeUp Productions con 20th Century Fox Tv.

, star di This is Us, ha firmato un accordo per lo sviluppo di nuovi progetti attraverso la sua casa di produzione ChangeUp Productions con 20th Century Fox Tv. Disney+ entra anche nel mondo dei documentari e della produzione non fiction con un accordo con Supper Club produttori di Chef’s Table. Tra i progetti annunciati c’è Marvel’s 616 una serie antologica di documentari che racconta l’eredità Marvel e il suo impatto sulla società; Earthkeepers sarà un documentario sulle avventurose vite di chi studia il mondo animale e le specie protette. Inoltre Disney+ realizzerà Encore! prodotto da Kristen Bell in cui compagni di scuola si riuniscono per ricreare gli show musical fatti durante il liceo; Be Our Chef, presentato da Angela Kinsey sarà uno show in cui due famiglie in ogni episodio si sfideranno per preparare dei piatti per i parchi Disney. deadline

ha firmato un accordo triennale con Sony che produce lo show. Emmy Rossum ha firmato un accordo con UCP che avrà così la prima scelta sui suoi progetti in fase di sviluppo.

Trailer del giorno

Il trailer di The Last Summer film originale Netflix con K.J. Apa star di Riverdale, Tyler Posey e Maia Mithcell in arrivo il 3 maggio.

News Serie Tv 10 Aprile

The Crown ecco chi sarà Diana

Ancora non sappiamo quando debutterà la terza stagione ma The Crown sta già lavorando alla quarta come testimonia l’ingresso di Emma Corrin, attrice semi-sconosciuta prossimamente in Pennyworth, nel ruolo di Lady Diana. La quarta stagione sarà quindi ambientata negli anni ’80 come dimostra l’arrivo di Lady Diana e la già annunciata presenza di Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher. deadline

AHS 1984

Un salto agli slasher movie degli anni ’80 è il riferimento della nona stagione di American Horror Story il cui titolo sarà semplicemente 1984 come svelato dal teaser di Ryan Murphy su Instagram. Non sappiamo molto altro sulla serie se non che ne cast ci saranno Emma Roberts e il pattinatore Gus Kenworthy che saranno due fidanzati.

Casting News

The Righteous Gemstones : Marla Maples , seconda moglie di Trump, sarà nella comedy HBO di Danny McBride che racconta la storia di una famosa famiglia di televangelisti. L’attrice ha postato una sua foto dal set sui social, al momento non ci sono dettagli sul suo ruolo. deadline

: , seconda moglie di Trump, sarà nella comedy HBO di Danny McBride che racconta la storia di una famosa famiglia di televangelisti. L’attrice ha postato una sua foto dal set sui social, al momento non ci sono dettagli sul suo ruolo. deadline Dispatches From Elsewhere : Richard E. Grant, Sally Field e Eve Lindley raggiungono Jason Segel nella serie antologica dai lui creata per AMC le cui riprese inizieranno a Philadelphia in estate. La serie, che avrà elementi provenienti da diverse piattaforme, racconta la vita di un gruppo di persone normali che scoprono una sorta di mistero nascosto dietro la vita di tutti i giorni. Grant sarà il leader di una organizzazione segreta; Field sarà una casalinga rimasta da poco vedova; l’attrice transgender Lindley sarà una donna transgender che ha lasciato la specializzazione e ora lavora come docente in un museo. deadline

Nuovi Progetti

Brian de Palma realizzerà il remake inglese del period drama francese Un Village Francais. La versione originale di France Television durata 7 stagioni, racconta la storia di un villaggio francese durante l’occupazione nazista, mentre il remake USA sarà ambientato durante la Gurra Civili americana. variety

La versione originale di France Television durata 7 stagioni, racconta la storia di un villaggio francese durante l’occupazione nazista, mentre il remake USA sarà ambientato durante la Gurra Civili americana. Keshet Studios ha preso i diritti internazionali per la serie israeliana Stockholm una black comedy in 4 parti tratta dal romanzo di Noa Yedlin che racconta di 4 amici settantenni che aiutano un altro loro amico a vincere il nobel per l’economia nonostante sia morte e proveranno a tenerlo in vita per altri 5 giorni. Keshet ne realizzerà una versione USA. deadline

We Hunt Together: Gaby Hull ha scritto il thriller in 6 episodi di UKTV con al centro Babeni un ex bambino soldato che deve dimenticare la sua predisposizione alla violenze, e Freddy un ragazzo affascinante e dallo spirito libero. deadline

Altre Segnalazioni

High Fidelity la serie in 10 episodi con Zoe Kravitz si sposta da Disney+ che l’aveva originariamente ordinata a Hulu, ormai controllata al 60% da Disney dopo l’acquisizione degli assets Fox. Prodotta da ABC Signature, scritta da Veronia Wes e Sarah Kucserka, adattamento del romanzo di Nick Hornby (già portato al cinema da John Cusack) ma con punto di vista femminile, la serie era inizialmente pensata come una rilettura contemporanea, leggera adatta ai millennials e a tutta la figlia proprio come il pubblico cui mira Disney+. Dopo l’arrivo di Kravitz e l’avanzamento della produzione, il progetto si è evoluto in un’ottica più matura che non era adatta a Disney+, per questo, per proteggere la visione creativa degli autori, è stato ceduto a Hulu. deadline

. Il musical racconta la storia di 4 attori di teatro non proprio fortunati che arrivano in Indiana per aiutare una ragazza cui cancellano il ballo scolastico quando prova a portarci la fidanzata. Le voci originali del cartone animato Monsters & Co , saranno i doppiatori della serie animata di Disney+ Monsters at Work in arrivo nel 2020. John Goodman sarà di nuovo Sulley e Billy Crystal Mike. Monsters at Work sarà ambientato sei mesi dopo il film originale con l’azienda dei mostri che ora usa le risate dei bambini per alimentare la città di Mostropolis. THR

su TvLand dal 12 giugno. Jason Winer , regista e produttore, ha rinnovato il suo accordo con 20th Century Fox Tv con cui lavora da ormai 15 anni. L’accordo prevede la possibilità di sviluppare nuovi progetti con la sua Small Dog Picture ma anche dirigere pilot e episodi per altre serie dello studio. Attualmente è produttore di Single Parents e Life in Pieces.

per HBO hanno firmato un accordo di un anno con la rete cable durante il quale potranno anche lavorare a nuovi progetti per HBO. Il film Otherhood di Netflix sarà rilasciato il 2 agosto nonostante la presenza di Felicity Huffman attualmente coinvolta nel caso delle mazzette per l’ammissione al college della figlia che potrebbe portarla in prigione.

Trailer del giorno

La seconda stagione di Our Cartoon President debutterà il 12 maggio su Showtime

Trailer di Chambers dal 26 aprile su Netflix

News Serie Tv 9 Aprile

Julianne Moore in Lisey’s Story di Apple di Stephen King

Apple aggiunge un’altra stella al suo menù: Julianne Moore sarà la protagonista di Lisey’s Story tratta dal romanzo di Stephen King scritta nei suoi 8 episodi dallo stesso King, prodotta dalla Bad Robots di J.J. Abrams e Warner Bros. Al centro della miniserie la storia di Lisey che a due anni dalla morte del marito a seguito di alcuni eventi, inizia a fare i conti con la verità su suo marito e su alcuni eventi dimenticati. THR – Le serie Apple

Casting News

Jupiter’s Legacy: Tenika Davis entra nel cast della serie su supereroi di Steven S. DeKnight per Netflix, basata sui fumetti di Mark Millar. Al centro ci sarà la prima generazione di eroi che negli anni ’30 ricevette i poteri, rivista oggi, nel presente, quando il loro nipoti eroi devono fare i conti con l’alone leggendario lasciato dai nonni. Davis sarà Petra Small (The Flare) figlia di Fitz Small l’originale Flare, che raccoglierà la sua eredità quando il padre resterà ferito ma capirà presto che provare a essere un eroe oggi può avere conseguenze mortali. deadline

è stato promosso regular nella quinta stagione della serie AMC che non arriverà prima del 2020. Dalton è stato Lalo negli ultimi episodi della quarta stagione. Interrogation: Vincent D’Onofrio entra nel cast del drama di CBS All Access costruito intorno a un caso di omicidio sviluppato nell’arco di 30 anni, incentrato su un ragazzo (Kyle Gallner) accusato di aver brutalmente ucciso la madre. Ogni episodio sarà costruito intorno a un interrogatorio, per questo i primi 9 episodi saranno rilasciati insieme e il decimo solo in una fase successiva. D’Onofrio sarà un’agente degli Affari Interni che finirà per diventare alleato del personaggio di Gallner. deadline

Nuovi Progetti

Yellow Bird sta lavorando a The Secret Woman adattamento dell’omonimo romanzo di Anna Ekberg adattato da Adrian Hodges. Il romanzo racconta la storia di Louise Andersen una quarantenne che vive in un paese su un’isola danese con Joachim di dieci ani più grandi di lei. L’arrivo di Edmund, convinto che Louise sia in realtà Helene, la moglie scomparsa tre anni prima, sconvolgerà la loro vita. Variety

Altre Segnalazioni

Suzanne Heathcote appena nominata showrunner della terza stagione di Killing Eve, ha firmato un accordo biennale con AMC Networks.

appena nominata showrunner della terza stagione di Killing Eve, ha firmato un accordo biennale con AMC Networks. La seconda stagione di Pose debutterà il 9 giugno su FX. Questa nuova stagione partirà nel 1990 il giorno in cui Madonna rilascia il singolo Vogue.

debutterà il su FX. Questa nuova stagione partirà nel 1990 il giorno in cui Madonna rilascia il singolo Vogue. FXX ha preso i diritti per la ri-trasmissione in syndacation di I Griffin e Bob’s Burger. I primi, grazie alla sinergia post-acquisizione 20th-Disney, saranno anche su Freeform.

I primi, grazie alla sinergia post-acquisizione 20th-Disney, saranno anche su Freeform. La terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel avrà 8 episodi, due in meno della seconda. Daniel Palladino aveva spiegato che Amazon ha dato loro la “massima flessibilità così da gestirsi in base alle storie da raccontare”.

News Serie Tv 8 Aprile

Casting News

The Eddy: Joanna Kulig raggiunge Andre Holland nel musical drama contemporaneo ambientato a Parigi, diretto nei primi due episodi da Damien Cazelle per Netflix. Klugs sarà Maja, la cantante della resident band del locale di Elliot (Holland) che ha un problema con l’acol. deadline

Nuovi Progetti

Chris Murray sta scrivendo Cannes Confidential una serie in 10 episodi, prodotta da Dramacorp, un procedurale in cui si fondono, romanticismo, commedia, misteri e crimini. deadline

sta scrivendo una serie in 10 episodi, prodotta da Dramacorp, un procedurale in cui si fondono, romanticismo, commedia, misteri e crimini. Nuovo spinoff per The Walking Dead ancora senza titolo, scritto da Matt Negrete le cui riprese inizieranno in estate con una messa in onda prevista dei 10 episodi per il 2020. Al centro della nuova serie ci saranno due ragazze e una generazione cresciuta nell’apocalisse che deve decidere da che parte stare se diventare eroi o “villain”. deadline

ancora senza titolo, scritto da Matt Negrete le cui riprese inizieranno in estate con una messa in onda prevista dei 10 episodi per il 2020. Al centro della nuova serie ci saranno due ragazze e una generazione cresciuta nell’apocalisse che deve decidere da che parte stare se diventare eroi o “villain”. Lee Child, autore della saga di Jack Reacher, insieme a Dancing Ledge sta lavorando a una serie antologica su casi di cronaca realmente accaduti. La serie racconterà le storie di uomini e donne che hanno dovuto rischiare tutto per ottenere giustizia. deadline

Altre Segnalazioni