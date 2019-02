Notizie Serie Tv 15 Febbraio

Casting News

Nancy Drew: Kennedy McMann sarà Nancy Drew nel pilot The CW ispirato al personaggio della giovane detective. Leah Lewis sarà co-protagonista nei panni di George una ragazza tosta, tatuata che si ritrova sospettata di un omicidio insieme proprio a Nancy, la sua nemesi ai tempi del liceo e dovranno per questo collaborare. deadline

sarà Nancy Drew nel pilot The CW ispirato al personaggio della giovane detective. sarà co-protagonista nei panni di George una ragazza tosta, tatuata che si ritrova sospettata di un omicidio insieme proprio a Nancy, la sua nemesi ai tempi del liceo e dovranno per questo collaborare. Cipher: Gabriel Bateman sarà il protagonista del pilot Syfy e Kyla-Drew Simmons sarà la co-protagonista. Scritto da Allison Miller racconta la storia di Asa (Bateman) un tredicenne appassionato di videogame, la cui vita è stravolta quando gli viene impiantata una tecnologia super sviluppata e si ritrova insieme al padre al centro di una guerra per una nuova intelligenza artificiale. Simmons sarà la sedicenne Annie che Asa incontra nel videogame. deadline

sarà il protagonista del pilot e sarà la co-protagonista. Scritto da Allison Miller racconta la storia di Asa (Bateman) un tredicenne appassionato di videogame, la cui vita è stravolta quando gli viene impiantata una tecnologia super sviluppata e si ritrova insieme al padre al centro di una guerra per una nuova intelligenza artificiale. sarà la sedicenne Annie che Asa incontra nel videogame. The Hypnotist’s Love Story: Liza Lapira entra nel cast del pilot ABC tratto dal romanzo di Liane Moriarty con Heather Graham. Lapira sarà la miglior amica di Ellen, una ipnoterapeuta che dopo diversi fallimenti amorosi è fiduciosa del nuovo ragazzo finchè non scopre che ha un’ex ragazza stalker Sasha (Graham). deadline Tutti i Pilot ABC

entra nel cast del pilot tratto dal romanzo di Liane Moriarty con Heather Graham. sarà la miglior amica di Ellen, una ipnoterapeuta che dopo diversi fallimenti amorosi è fiduciosa del nuovo ragazzo finchè non scopre che ha un’ex ragazza stalker Sasha (Graham). Bluff City Law: Caitlin McGee sarà la protagonista femminile del pilot NBC incentrato su un avvocato che si occupa di importanti casi legati a diritti civili. deadline Tutti i pilot NBC

sarà la protagonista femminile del pilot NBC incentrato su un avvocato che si occupa di importanti casi legati a diritti civili. Tutti i pilot NBC Chicago PD: Nicki Micheaux entra nel cast della serie nei panni di Jasmine Price figlia di Ray Price (Wendelle Pierce) che prova a lanciarsi in politica sulle orme del padre. deadline

Nuovi Progetti

Tomorrow Studios ha preso i diritti del romanzo di Nahesh Rao Polite Society , una sorta di versione contemporanea ambientata a Delhi, del romanzo di Jane Austin Emma. deadline

, una sorta di versione contemporanea ambientata a Delhi, del romanzo di Jane Austin Emma. USA Network ha ufficialmente ordinato Psych: The Movie 2 un secondo film tratto dalla serie con James Roday e Dulè Hill prodotto da Universal Content Productions. deadline

Altre Segnalazioni

Il remake americano di Quasi Amici, The Upside arriverà in Italia (e in altri mercati) su Prime Video il 19 aprile.

arriverà in Italia (e in altri mercati) su Prime Video il 19 aprile. John Ridley ha firmato un nuovo contratto da 5 anni con ABC Studios dove è di casa dal 2014, si occuperà di sviluppare nuovi progetti per diverse piattaforme.

ha firmato un nuovo contratto da 5 anni con ABC Studios dove è di casa dal 2014, si occuperà di sviluppare nuovi progetti per diverse piattaforme. Steven Piet e Erik Cary hanno firmato un accordo con Univesal Content Productions per lo sviluppo di nuovi progetti.

Trailer del giorno

Lungo trailer per la prima stagione di Doom Patrol di DC Universe

Trailer per la seconda stagione di Killing Eve dal 7 aprile su BBC America e AMC

Trailer di Love Death & Robots su Netflix dal 15 marzo

Notizie Serie Tv 14 Febbraio

Amazon annuncia la prima serie originale italiana

Non ha ancora un titolo, ma inizieranno nel corso di quest’anno le riprese della prima serie originale italiana di Amazon Prime Video che sarà prodotta da Wildside e scritta da Nicola Guaglianone e Menotti. Ambientata a Milano negli anni ’80 racconterà la storia di un’adolescente timida che per conquistare l’amore del padre diventerà uno dei membri più giovani della mafia e dovrà destreggiarsi tra compiti, fucili eroina e parmigiana di melanzane.

L’Italia sarà anche tra i primi paesi, insieme all’India, ad avere una versione locale del mega progetto dei fratelli Russo, i registi dei film Marvel. Il progetto è uno spy-action costruito intorno a una sorta di serie madre cui si collegano delle serie locali girate in vari paesi con team nazionali. deadline

Casting News

Tommy: Edie Falco sarà la protagonista del pilot CBS di Paul Attanasio prodotto da Amblin e finora conosciuto come Nancy. Falco sarà la protagonista Abigail “Tommy” Thomas ex dirigente della polizia di New York diventata prima capo della polizia di Los Angeles con tutte le difficoltà del ruolo. deadline

sarà la protagonista del pilot di Paul Attanasio prodotto da Amblin e finora conosciuto come Nancy. Falco sarà la protagonista ex dirigente della polizia di New York diventata prima capo della polizia di Los Angeles con tutte le difficoltà del ruolo. The Hunt: Amazon ha confermato le anticipazioni del cast della serie prodotta da Jordan Peele e incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti a New York negli anni ’70. Al Pacino , Logan Lerman, Jerrika Hinton, ena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin e Dylan Baker comporranno quindi il cast principale. deadline

ha confermato le anticipazioni del cast della serie prodotta da Jordan Peele e incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti a New York negli anni ’70. , Logan Lerman, Jerrika Hinton, ena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin e Dylan Baker comporranno quindi il cast principale. Good Omens: Benedict Cumberbatch sarà la voce di Satana nella serie di Amazon Prime Video in arrivo il 31 maggio, tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, con David Tennant, Michel Sheen e Jon Hamm nel cast. deadline

sarà la voce di Satana nella serie di Amazon Prime Video in arrivo il 31 maggio, tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, con David Tennant, Michel Sheen e Jon Hamm nel cast. FBI: Most Wanted: Roxy Sternberg e Kellan Lutz entrano nel cast dello spinoff di FBI nei panni rispettivamente dell’agente Sheryll Barnes e dell’agente Crosby. deadline

e entrano nel cast dello spinoff di FBI nei panni rispettivamente dell’agente Sheryll Barnes e dell’agente Crosby. Why Women Kill : Ginnifer Goodwin raggiunge Lucy Liu nel cast della serie di CBS All Access creata da Marc Cherry papà di Desperate Housewife. La serie è ambientata in 3 diversi decenni con al centro 3 donne: una casalinga nei ’60 (Goodwin), un’amante della mondanità negli ’80 (Liu) e un avvocato nel 2018, con l’obiettivo di raccontare come la donna sia cambiata ma come sia rimasta immutata la reazione a un tradimento. Beth Ann (Goodwin) è la perfetta donna del 1963, una casalinga premurosa e affettuosa, la cui vita ruota intorno al marito che scopre ha una relazione con un’altra donna. deadline

: raggiunge Lucy Liu nel cast della serie di CBS All Access creata da Marc Cherry papà di Desperate Housewife. La serie è ambientata in 3 diversi decenni con al centro 3 donne: una casalinga nei ’60 (Goodwin), un’amante della mondanità negli ’80 (Liu) e un avvocato nel 2018, con l’obiettivo di raccontare come la donna sia cambiata ma come sia rimasta immutata la reazione a un tradimento. Beth Ann è la perfetta donna del 1963, una casalinga premurosa e affettuosa, la cui vita ruota intorno al marito che scopre ha una relazione con un’altra donna. (Future) Cult Classic: Emily Alyn Lind, Jacob McCarthy, Cayden Boyd, Abraham Juste, Zoe Renee entrano nel cast del pilot Syfy scritto da Shay Hatten e ambientato tra 18 anni nel futuro dove un gruppo di adolescenti provano a rintracciare un serial killer che sta imperversando nella loro comunità riprendendo i classici slasher movie anni ’90. deadline

entrano nel cast del pilot Syfy scritto da Shay Hatten e ambientato tra 18 anni nel futuro dove un gruppo di adolescenti provano a rintracciare un serial killer che sta imperversando nella loro comunità riprendendo i classici slasher movie anni ’90. Grey’s Anatomy: Amy Acker sarà la quarta sorella di Derek Kathleen Shepherd nell’episodio incentrato su Amelia Shepherd (Caterina Scorsone). deadline

sarà la quarta sorella di Derek Kathleen Shepherd nell’episodio incentrato su Amelia Shepherd (Caterina Scorsone). Proven Innocent: Adam Busch entra nel cast della serie in partenza il 15 febbraio negli USA su Fox (il 19 in Italia su FoxCrime) con al centro un avvocato Madeline Scott (Rachelle Lefevre) in cerca di giustizia per gli innocenti condannati ingiustamente. Busch sarà Noah Weiss stratega di campagne elettorali. deadline

entra nel cast della serie in partenza il 15 febbraio negli USA su Fox (il 19 in Italia su FoxCrime) con al centro un avvocato Madeline Scott (Rachelle Lefevre) in cerca di giustizia per gli innocenti condannati ingiustamente. Busch sarà Noah Weiss stratega di campagne elettorali. Claws: Seana Kofoed entra come ricorrente nella serie di TNT nei panni di Gretch. deadline

entra come ricorrente nella serie di TNT nei panni di Gretch. Dollface: Esther Povitsky raggiunge Kat Dennings nella serie Hulu in 10 episodi scritta da Jordan Weiss incentrato su una donna che dopo essere uscita da una lunga relazione vuole riprendersi la vecchia vita e le amicizie del passato. deadline

Nuovi Progetti

Fox ha ordinato il pilot di un drama basato sulla serie di Endemol Shine Australia Sister, scritto da Annie Weisman, prodotto da Jason Katims e Universal. L’annuncio è arrivato solo ora dopo che Fox e Universal hanno trovato la quadra per il piano di produzione. Al centro la storia di Julia una figlia unica che scopre come il padre, all’inizio della sua carriera come medico esperto di fertilità, abbia usato il suo stesso sperma per far nascere diversi bambini. Nella ricerca dei suoi fratelli, Julia troverà due sorelle. deadline

ha ordinato il pilot di un drama basato sulla serie di Endemol Shine Australia scritto da Annie Weisman, prodotto da Jason Katims e Universal. L’annuncio è arrivato solo ora dopo che Fox e Universal hanno trovato la quadra per il piano di produzione. Al centro la storia di Julia una figlia unica che scopre come il padre, all’inizio della sua carriera come medico esperto di fertilità, abbia usato il suo stesso sperma per far nascere diversi bambini. Nella ricerca dei suoi fratelli, Julia troverà due sorelle. HBO sta lavorando a una serie da mezz’ora tratta dal libro They Both Die at the End di Adam Silvera adattata da JJ Abrams e da Chris Kelly. Il romanzo è ambientato in un futuro in cui il giorno della propria morte si viene avvisati attraverso una telefonata. deadline

sta lavorando a una serie da mezz’ora tratta dal libro di Adam Silvera adattata da JJ Abrams e da Chris Kelly. Il romanzo è ambientato in un futuro in cui il giorno della propria morte si viene avvisati attraverso una telefonata. MGM Television sta lavorando a un adattamento del fumetto di Richard Dominguez El Gato Negro: Nocturnal Warrior. Il protagonista sarà interpretato da Diego Boneta. deadline

Il protagonista sarà interpretato da Diego Boneta. Kapital Entertainment ha stretto un accordo con la Citizen Media di Paul Wesley . I primi due progetti che svilupperanno insieme sono un drama basato sull’articolo di Jason Smith Confession of a Drug Addicted High School Teacher diretto da David Slade e con Wesley protagonista e il crime soprannaturale Possessed tratto da un format coreano. deadline

. I primi due progetti che svilupperanno insieme sono un drama basato sull’articolo di Jason Smith Confession of a Drug Addicted High School Teacher diretto da David Slade e con Wesley protagonista e il crime soprannaturale Possessed tratto da un format coreano. USA Network ha ordinato direttamente a serie Brave new World progetto basato sul romanzo di Aldous Huxley, prodotto da Universal Content Productions e Amblin Television, scritto da David Wiener e Grant Morrison e Brian Taylor, inizialmente in lavorazione a Syfy. Sembra che nel progetto potrebbe essere coinvolta Sky recentemente acquistata da Comcast-Universal. Il romanzo del 1932 immagina un mondo utopico in cui pace e stabilità vengono raggiunte proibendo la monogamia, la privacy, i soldi, la famiglia e la stessa storia. Al centro ci sono Bernard Marx e Lenina Crowne due cittadini della Nuova Londra che hanno conosciuto un solo tipo di società e decidono di voler esplorare il mondo. Finiranno coinvolti in una rivolta delle terre selvagge e salvati da John the Savae che scappa con loro a New London, ma il suo arrivo rischia di mettere in pericolo l’armonia della società. deadline

ha ordinato direttamente a serie progetto basato sul romanzo di Aldous Huxley, prodotto da Universal Content Productions e Amblin Television, scritto da David Wiener e Grant Morrison e Brian Taylor, inizialmente in lavorazione a Syfy. Sembra che nel progetto potrebbe essere coinvolta Sky recentemente acquistata da Comcast-Universal. Il romanzo del 1932 immagina un mondo utopico in cui pace e stabilità vengono raggiunte proibendo la monogamia, la privacy, i soldi, la famiglia e la stessa storia. Al centro ci sono Bernard Marx e Lenina Crowne due cittadini della Nuova Londra che hanno conosciuto un solo tipo di società e decidono di voler esplorare il mondo. Finiranno coinvolti in una rivolta delle terre selvagge e salvati da John the Savae che scappa con loro a New London, ma il suo arrivo rischia di mettere in pericolo l’armonia della società. BBC Studios sta lavorando all’adattamento del romanzo fantasy Runestaff di Michael Moorcock. deadline

Altre Segnalazioni

Phoebe Waller-Bridge protagonista e creatrice di Fleabag aveva detto che non avrebbe fatto una seconda stagione e invece l’ha fatta; così ora dice che non ne farà una terza. La seconda stagione vedrà l’arrivo di Andrew Scott nei panni di un prete sexy. deadline

protagonista e creatrice di aveva detto che non avrebbe fatto una seconda stagione e invece l’ha fatta; così ora dice che non ne farà una terza. La seconda stagione vedrà l’arrivo di Andrew Scott nei panni di un prete sexy. Sembra che la piattaforma di streaming Apple potrebbe debuttare in primavera, presentata in un evento ad Aprile o Maggio, quando saranno anche illustrate le modalità per la sottoscrizione e per i servizi disponibili. deadline

potrebbe debuttare in primavera, presentata in un evento ad Aprile o Maggio, quando saranno anche illustrate le modalità per la sottoscrizione e per i servizi disponibili. Alex Kurtzman e CBS Tv Studios realizzeranno una serie animata di Star Trek per Nickelodeon. deadline

per Nickelodeon. Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino firmano un nuovo accordo in esclusiva con Amazon Prime Video.

Sembra che il film di Breaking Bad, di cui si sa molto poco, potrebbe andare su Netflix anche negli USA e prima di AMC.

Notizie Serie Tv 13 Febbraio

Dennis Quaid nella commedia per le feste di Netflix

Si intitola Merry Happy Whatever la serie comedy per le feste ordinata da Netflix in 8 episodi con Dennis Quaid protagonista nei panni di Don Quinn padre di una complessa famiglia che durante le vacanze di Natale si ritroverà anche a fare i conti con il nuovo fidanzato della figlia più piccola. In caso di rinnovo la serie potrebbe essere incentrata su altre festività. deadline

Casting News

Council of Dads: Sarah Wayne Callies sarà la protagonista del pilot drama NBC ispirato al romanzo di Bruce Feiler, nel cast anche Michele Weaver e J. August Richards . Scritto da Joan Rater e Tony Phelan, Council of Dads racconta la storia di Scott Perry e della sua famiglia le cui vite vengono stravolte quando scopre che ha una malattia potenzialmente mortale. Insieme alla moglie Robin (Callies) formerà un gruppo di amici che serviranno da rete di protezione per affrontare tutte le difficoltà della malattia. Robin è una ginecologa madre e matrigna di 4 figli tra i 7 e i 21 anni e incinta. Weaver sarà Luly Perry, figlia più grande che Scott ha avuto prima di incontrare Robin, è una aspirante scrittrice; Richards sarà il dottor Oliver Post, oncologo, medico di Scott e parte del consiglio; Blue Chapman è uno dei figli piccoli. deadline Tutti i pilot NBC

sarà la protagonista del pilot drama NBC ispirato al romanzo di Bruce Feiler, nel cast anche . Scritto da Joan Rater e Tony Phelan, Council of Dads racconta la storia di Scott Perry e della sua famiglia le cui vite vengono stravolte quando scopre che ha una malattia potenzialmente mortale. Insieme alla moglie Robin (Callies) formerà un gruppo di amici che serviranno da rete di protezione per affrontare tutte le difficoltà della malattia. Robin è una ginecologa madre e matrigna di 4 figli tra i 7 e i 21 anni e incinta. Weaver sarà Luly Perry, figlia più grande che Scott ha avuto prima di incontrare Robin, è una aspirante scrittrice; Richards sarà il dottor Oliver Post, oncologo, medico di Scott e parte del consiglio; è uno dei figli piccoli. Wu-Tang – An American Saga: Ashton Sanders, Shameik Moore, Siddiq Saunderson, Marcus Callender, Zolee Griggs e Erika Alexander saranno i protagonisti della serie Hulu in 10 episodi ambientata negli anni ’90 a New York nel periodo della diffusione del crack. deadline

Ashton Sanders, Shameik Moore, Siddiq Saunderson, Marcus Callender, Zolee Griggs e Erika Alexander saranno i protagonisti della serie in 10 episodi ambientata negli anni ’90 a New York nel periodo della diffusione del crack. Limetown: Sherri Saum entra nel cast della serie in 10 episodi di Facebook Watch con Jessica Biel, basata su un podcast. Al centro la storia di una giornalista che prova a risolvere il mistero che si nasconde dietro la sparizione di 300 persone in un centro di ricerche di neuroscienze in Tennessee. Saum sarà il capo di Lia (Biel) e responsabile della programmazione alla stazione radio. deadline

Nuovi Progetti

Netflix ordina Biohackers un thriller tedesco su una studentessa di medicina che alle prese con una pericolosa tecnologia e l’horror norvegese Bloodride. Variety

ordina Biohackers un thriller tedesco su una studentessa di medicina che alle prese con una pericolosa tecnologia e l’horror norvegese Bloodride. ABC ha ordinato il pilot di una comedy su una famiglia di origine cinesi, scritta da Jessica Gao (Rick & Morty) prodotta da Imagine Television, ABC Studios e CBS Tv Studios. Al centro Janet Zhao , donna americana ma di origini cinesi, che prova a mantenere limiti ben precisi con la sua ingombrante famiglia. Quando la nonna muore nomina Janet sua unica erede e si ritroverà così a essere la nuova matriarca di quella famiglia da cui ha sempre voluto prendere le distanze. deadline

ha ordinato il pilot di una comedy su una famiglia di origine cinesi, scritta da (Rick & Morty) prodotta da Imagine Television, ABC Studios e CBS Tv Studios. Al centro , donna americana ma di origini cinesi, che prova a mantenere limiti ben precisi con la sua ingombrante famiglia. Quando la nonna muore nomina Janet sua unica erede e si ritroverà così a essere la nuova matriarca di quella famiglia da cui ha sempre voluto prendere le distanze. Cartel Entertainment ha preso i diritti del romanzo thriller di Andrea Bartz The Lost Night con Mila Kunis come produttrice dell’adattamento seriale. Al centro delle vicende c’è Edie trovata morta, suicida alla fine di una notte a base alcolica, nonostante nulla lasciasse pensare che avrebbe potuto compiere quel gesto. Dieci anni dopo una sua amica Lindsay scopre un video di quella notte e inizia a mettere tutto in dubbio e a pensare che forse l’amica è stata uccisa. deadline

ha preso i diritti del romanzo thriller di Andrea Bartz con Mila Kunis come produttrice dell’adattamento seriale. Al centro delle vicende c’è Edie trovata morta, suicida alla fine di una notte a base alcolica, nonostante nulla lasciasse pensare che avrebbe potuto compiere quel gesto. Dieci anni dopo una sua amica Lindsay scopre un video di quella notte e inizia a mettere tutto in dubbio e a pensare che forse l’amica è stata uccisa. Annapurna Television vuole realizzare una serie dalla saga A Chorus of Dragons di Jenn Lyons a partire dal primo romanzo The Ruin of kings. Al centro c’è Khirin un giovane ladro che scopre di poter essere il figlio di un principe al centro di una profezia. deadline

Altre segnalazioni

Pam Fryman sarà regista del pilot The Us Project (ex The Story of Us) e di Carol’s Second Act entrambi di CBS. deadline Tutti i pilot CBS

Via TvBlog il trailer della quarta stagione di Gomorra su Sky dal 29 marzo.

Notizie Serie Tv 12 Febbraio

Casting News

Zoey’s Extraordinary Playlist : Jane Levy protagonista del pilot musical dramedy scritto da Austin Winsberg, diretto da Ricard Shepard, prodotto da Lionsgate con Universal Music. Al centro una ragazza che inizia a sentire i pensieri di chi la circonda come fossero delle canzoni e a vedere grandiosi numeri musicali. deadline – Tutti i Pilot NBC

: Jane Levy protagonista del pilot musical dramedy scritto da Austin Winsberg, diretto da Ricard Shepard, prodotto da Lionsgate con Universal Music. Al centro una ragazza che inizia a sentire i pensieri di chi la circonda come fossero delle canzoni e a vedere grandiosi numeri musicali. – Why Women Kill: Lucy Liu sarà la protagonista della serie di Marc Cherry per CBS All Access che racconta la storia di 3 donne in 3 diversi decenni: una casalinga negli anni ’60, un’amante della bella vita negli ’80 e un avvocato nel 2018, per raccontare come le donne saranno anche cambiate ma le loro reazioni a un tradimento no. Liu sarà Simone una donna elegante e sicura di se ma quando scopre che Karl l’ha tradita il suo mondo viene stravolto. deadline

sarà la protagonista della serie di Marc Cherry per CBS All Access che racconta la storia di 3 donne in 3 diversi decenni: una casalinga negli anni ’60, un’amante della bella vita negli ’80 e un avvocato nel 2018, per raccontare come le donne saranno anche cambiate ma le loro reazioni a un tradimento no. Liu sarà Simone una donna elegante e sicura di se ma quando scopre che Karl l’ha tradita il suo mondo viene stravolto. FBI: Most Wanted: Alana de la Garza entra nel cast dello spinoff di FBI nei panni di Isobel Castile, supervisore della squadra responsabile dei fuggitivi, ASAC (Assistant Special Agent in Charge), stella in ascesa delle forze dell’ordine. deadline – Tutti i pilot CBS

entra nel cast dello spinoff di FBI nei panni di Isobel Castile, supervisore della squadra responsabile dei fuggitivi, ASAC (Assistant Special Agent in Charge), stella in ascesa delle forze dell’ordine. – Tutti i pilot CBS The Hunt: Tiffany Boone entra nel cast della serie Amazon di Jordan Peele con Logan Lerman e Al Pacino e incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York del 1977. Boone sarà Roxy John. deadline

entra nel cast della serie Amazon di Jordan Peele con Logan Lerman e Al Pacino e incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York del 1977. Boone sarà Roxy John. Dracula: John Heffernan e Dolly Wells entrano nel cast della serie in tre episodi di BBC e Netflxi creata da Steven Moffatt e Mark Gatiss. deadline

entrano nel cast della serie in tre episodi di BBC e Netflxi creata da Steven Moffatt e Mark Gatiss. Jupiter’s Legacy: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Matt Lanter e Mike Wade saranno i protagonisti della serie Netflix di Steven S. DeKnight tratta dalle storie di Mark Millar. Al centro ci sarà la prima generazione di eroi che hanno ricevuto i poteri negli anni ’30 e ora oggi i nipoti faticano a vivere all’ombra di così importanti parenti. deadline

saranno i protagonisti della serie Netflix di Steven S. DeKnight tratta dalle storie di Mark Millar. Al centro ci sarà la prima generazione di eroi che hanno ricevuto i poteri negli anni ’30 e ora oggi i nipoti faticano a vivere all’ombra di così importanti parenti. Tahar Raim potrebbe essere il protagonista della serie The Eddy di Netflix diretta da Damien Chazelle, scritta da Jack Thorne e ambientata a Parigi. The Eddy è una serie musicale incentrata su un locale, il suo proprietario, la band che vi suona e la caotica Parigi. Variety

Nuovi Progetti

Comedy Central sta lavorando a tre nuove serie tv: How To be a Couple su una coppia mista scritto e interpretato da Naomi Ekperigin; The Cahmeleon creato da Matteo Lane e una comedy di Samantha Irby sulla base della raccolta di saggi Meaty. deadline

sta lavorando a tre nuove serie tv: How To be a Couple su una coppia mista scritto e interpretato da Naomi Ekperigin; The Cahmeleon creato da Matteo Lane e una comedy di Samantha Irby sulla base della raccolta di saggi Meaty. TBS ha ordinato il pilot di Chad creato da Nasim Pedrad e inizialmente presentato tre anni fa a Fox. Chad è una comedy single-camera su una ragazza di 14 anni di origine persiana, interpretata da Pedrad, che cerca di adattarsi alla realtà in cui vive senza perde le sue origini. deadline

creato da Nasim Pedrad e inizialmente presentato tre anni fa a Fox. Chad è una comedy single-camera su una ragazza di 14 anni di origine persiana, interpretata da Pedrad, che cerca di adattarsi alla realtà in cui vive senza perde le sue origini. Courtney Kemp con Lionsgate ha preso i diritti del romanzo The Ones We Choose per adattarlo al formato seriale. Il romanzo di Julie Clark, racconta gli sviluppi moderni per la fertilità e la storia di una madre e di un figlio che provano a capire chi sono. deadline

con Lionsgate ha preso i diritti del romanzo per adattarlo al formato seriale. Il romanzo di Julie Clark, racconta gli sviluppi moderni per la fertilità e la storia di una madre e di un figlio che provano a capire chi sono. ABC starebbe lavorando a una serie prequel spinoff di Black-ish incentrata sulla giovane Rainbow (Tracee Ellis Ross). Al momento è previsto un episodio sul personaggio pieno di flashback per l’attuale quinta stagione e che potrebbe diventare una sorta di backdoor pilot per lo spinoff. Il progetto sarebbe ambientato tra gli anni ’80 e ’90 e scritto da Peter Saji. deadline

starebbe lavorando a una serie incentrata sulla giovane Rainbow (Tracee Ellis Ross). Al momento è previsto un episodio sul personaggio pieno di flashback per l’attuale quinta stagione e che potrebbe diventare una sorta di backdoor pilot per lo spinoff. Il progetto sarebbe ambientato tra gli anni ’80 e ’90 e scritto da Peter Saji. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio produrranno con Hulu l’adattamento del romanzo The Devil in the White City di Erik Larson insieme a Paramount Tv. Al centro un architetto e un serial killer il cui destino sarà per sempre legato durante la Fiera internazionale di Chicago del 1893. Daniel H. Burnham è un brillante architetto, mentre Henry H. Holmes è un medico che ha costruito una sorta di clinica dell’orrore dove seduce, tortura giovani donne. deadline

produrranno con l’adattamento del romanzo di Erik Larson insieme a Paramount Tv. Al centro un architetto e un serial killer il cui destino sarà per sempre legato durante la Fiera internazionale di Chicago del 1893. Daniel H. Burnham è un brillante architetto, mentre Henry H. Holmes è un medico che ha costruito una sorta di clinica dell’orrore dove seduce, tortura giovani donne. HBO Europe ha ordinato 30 Coins (30 monedas) una serie horror originale spagnola diretta e scritta da Alex de la Iglesias che racconta la storia di padre Vergara, un esorcista, boxer e ex detenuto mandato in esilio dalla chiesa in una remota cittadina della spagna. Quando viene collegato a una serie di eventi paranormali che accadono nel paese, il sindaco Paco e una veterinaria, Elena, proveranno a scoprire il passato del prete e il significato di 30 monete d’argento che tiene nascoste, dando vita a una cospirazione che porterà fino in Vaticano. deadline

ha ordinato una serie horror originale spagnola diretta e scritta da Alex de la Iglesias che racconta la storia di padre Vergara, un esorcista, boxer e ex detenuto mandato in esilio dalla chiesa in una remota cittadina della spagna. Quando viene collegato a una serie di eventi paranormali che accadono nel paese, il sindaco Paco e una veterinaria, Elena, proveranno a scoprire il passato del prete e il significato di 30 monete d’argento che tiene nascoste, dando vita a una cospirazione che porterà fino in Vaticano. Hulu ordina a serie il thriller Repisal e il period drama The Great . Reprisal creato da Hosh Corbin con Abigail Spencer e Rodrigo Santoro tra gli altri, è una storia di vendetta portata avanti da una femme fatale; The Great di Tony McNamara con Elle Fanning e Nicholas Hoult è la storia di Caterina La Grande. deadline

e il period drama . Reprisal creato da Hosh Corbin con Abigail Spencer e Rodrigo Santoro tra gli altri, è una storia di vendetta portata avanti da una femme fatale; The Great di Tony McNamara con Elle Fanning e Nicholas Hoult è la storia di Caterina La Grande. Anna Winger (Deutschland 83) con Netflix sta lavorando a Unorthodox una miniserie su una donna ultra-ortodossa ebrea che fugge dal suo matrimonio e dalla comunità religiosa per iniziare una nuova vita. Variety

Altre Segnalazioni

Brett Weitz general manager di TNT e TBS ha spiegato come i due canali saranno parte integrante di WarnerMedia (piattaforma di streaming Warner), per TNT l’obiettivo è realizzare serie drama più “leggere”.

general manager di TNT e TBS ha spiegato come i due canali saranno parte integrante di WarnerMedia (piattaforma di streaming Warner), per TNT l’obiettivo è realizzare serie drama più “leggere”. Hulu ha accantonato i pilot del drama Less Than Zero , tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis su un ragazzo che torna a casa dal college e affronta l’ex ragazza e un suo amico che combatte con la droga, e la comey Search and Destroy ambientato nella scena punk anni ’90. deadline

ha accantonato i pilot del drama , tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis su un ragazzo che torna a casa dal college e affronta l’ex ragazza e un suo amico che combatte con la droga, e la comey ambientato nella scena punk anni ’90. Kevin Reilly ha parlato della piattaforma di streaming WarnerMedia che non ha ancora un nome ufficiale e sarà lanciata prima negli USA e poi (forse con il tempo) a livello internazionale. La piattaforma avrà tutti i marchi del gruppo Warner/Turner da Bugs Bunny a The Alienist da The Flash a Il Signore degli anelli così come Friends attualmente uno dei punti di forza di Netflix. Ci saranno anche i prodotti HBO e, da quello che finora si apprende e limitatamente agli USA, sarà una sorta di piattaforma parallela, produrranno originali per lo streaming ma soprattutto ci saranno i prodotti disponibili anche sui loro canali del gruppo, così l’utente potrà scegliere come vederli. Ci saranno anche i prodotti Warner Bros della DC che quindi non andranno automaticamente su Netflix. Tutto questo relativamente agli USA quello che succederà altrove è da verificare nazione per nazione. deadline – deadline

ha parlato della piattaforma di streaming che non ha ancora un nome ufficiale e sarà lanciata prima negli USA e poi (forse con il tempo) a livello internazionale. La piattaforma avrà tutti i marchi del gruppo Warner/Turner da Bugs Bunny a The Alienist da The Flash a Il Signore degli anelli così come Friends attualmente uno dei punti di forza di Netflix. Ci saranno anche i prodotti HBO e, da quello che finora si apprende e limitatamente agli USA, sarà una sorta di piattaforma parallela, produrranno originali per lo streaming ma soprattutto ci saranno i prodotti disponibili anche sui loro canali del gruppo, così l’utente potrà scegliere come vederli. Ci saranno anche i prodotti Warner Bros della DC che quindi non andranno automaticamente su Netflix. Tutto questo relativamente agli USA quello che succederà altrove è da verificare nazione per nazione. – Zoe Lister-Jones sarà regista del pilot Woman Up di ABC da lei scritto per 20th Century Fox. Tutti i pilot ABC

di ABC da lei scritto per 20th Century Fox. Tacoma FD inizierà su TruTv il prossimo 28 marzo.

inizierà su TruTv il prossimo 28 marzo. Craig Erwich di Hulu ha spiegato ai fan di Veronica Mars che la loro eroina non è più una bambina e la nuova versione sarà necessariamente più adulta e contemporanea. Ci saranno gli elementi classici dello show ma aggiornati. deadline

ha spiegato ai fan di che la loro eroina non è più una bambina e la nuova versione sarà necessariamente più adulta e contemporanea. Ci saranno gli elementi classici dello show ma aggiornati. Brian O’Malley sarà regista degli episodi di That Dirty Black Bag insieme a Mauro Aragoni. Prodotta da Palomar, le cui riprese inizieranno ad Agosto, la serie andrà in Italia su TIMVISION. Variety

Trailer del giorno

Comedy Central ha rilasciato il trailer di South Side su due amici freschi di college con grandi sogni ma bloccati a Chicago

Trailer di Better Things 3 in partenza il 28 febbraio su FX

Notizie Serie Tv 11 Febbraio

Julianna Margulies poteva essere in The Good Fight

Nella terza stagione di The Good Fight ci sarebbe potuto essere anche Julianna Margulies nei panni di Alicia ma alla fine l’accordo non è stato trovato. Margulies ha rivelato di esser stata contatta da Robert e Michelle King per prendervi parte e ha ammesso che le sarebbe piaciuto molto anche in considerazione del fatto che ama ancora il personaggio. A quanto pare l’accordo non c’è stato perchè secondo Robert King un arrivo di Alicia rappresenterebbe una sorta di chiusura di tutte le vicende. deadline

Nuovi Progetti

Hulu e Marvel hanno stretto un accordo per la realizzazione di quattro serie animate per adulti e uno speciale The Offenders: Howard The Ducke, Marvel’s Tigra & Dazzler Show, Marvel’s Hit-Monkey e Marvel’s M.O.D.O.K.. deadline

Altre Segnalazioni

La terza stagione di The Handmaid’s Tale debutterà il 5 giugno su Hulu quando saranno rilasciati i primi tre episodi. I successivi 10 saranno rilasciati al ritmo di uno a settimana. deadline

debutterà il 5 giugno su quando saranno rilasciati i primi tre episodi. I successivi 10 saranno rilasciati al ritmo di uno a settimana. Il 19 aprile su Hulu debutterà la serie Ramy una comedy con Ramy Youssef nei panni di Ramy Hassan nei panni di un egiziano-americano, diviso tra la comunità mussulmana e la sua vita di ragazzo. deadline

una comedy con Ramy Youssef nei panni di Ramy Hassan nei panni di un egiziano-americano, diviso tra la comunità mussulmana e la sua vita di ragazzo. La terza stagione di Genius sarà ufficialmente dedicata alla storia di Aretha Franklin morta lo scorso agosto. Suzan-Lori Parks sarà la showrunner. deadline

sarà ufficialmente dedicata alla storia di Aretha Franklin morta lo scorso agosto. sarà la showrunner. Our Lady, LTD prende il nome definitivo di Perpetual Grace, LTD . La serie di Epix con Jimmi Simpson e Ben Kinglsey è un crime-noir con al centro James (Simpson) che prova a truffare il pastore Byron Brown (Kingsley) che si rivela un uomo pericoloso. deadline

prende il nome definitivo di . La serie di Epix con Jimmi Simpson e Ben Kinglsey è un crime-noir con al centro James (Simpson) che prova a truffare il pastore Byron Brown (Kingsley) che si rivela un uomo pericoloso. Rai Uno acquista la miniserie tedesca Bella Germania che in tre episodida 90 minuti racconta la storia della prima immigrazione italiana in Germania dagli anni ’60 a oggi. Variety

che in tre episodida 90 minuti racconta la storia della prima immigrazione italiana in Germania dagli anni ’60 a oggi. Alice Rohrwacher, regista di Lazzaro Felice, dirigerà due episodi di Storia del Nuovo Cognome seguito di L’Amica Geniale di Rai e HBO, dividendosi così la guida degli episodi con Saverio Costanzo. Variety

Trailer del giorno

I sei episodi della miniserie Catch-22 prodotta da George Clooney anche interprete insieme a Hugh Laurie e Christopher Abbott arriveranno il 17 maggio su Hulu (la serie è co-prodotta con Sky Atlantic).

Trailer di The Hot Zone la miniserie di National Geographic sulla diffusione dell’ebola in arrivo il 27 maggio