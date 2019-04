Il trailer della seconda stagione di Big Little Lies con l’arrivo di Meryl Streep in onda da domenica 9 aprile su HBO e in contemporanea o quasi su Sky Atlantic. La nuova stagione sarà diretta da Andrea Arnold che prende il posto di Jean-Marc Vallèe. Gli episodi sono scritto da David E.Kelley, già autore della prima stagione che però ha esaurito il materiale del romanzo omonimo di Liane Moriarty. La stagione si concentrerà sulle conseguenze di quanto avvenuto nella precedente, tra il peso delle bugie che rischiano di stravolgere l’amicizia e i rapporti delle cinque donne protagoniste interpretate da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz e Laura Dern. Meryl Streep sarà la mamma di Perry decisa a scoprire la verità su quanto successo.

