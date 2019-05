News Serie Tv 17 maggio

Sharon Stone e Marylin Manson in The New Pope

Il cast di The New Pope secondo capitolo della saga papale di Paolo Sorrentino, seguito di The Young Pope, vede l’arrivo nel cast di Sharon Stone e Marylin Manson. Non sappiamo ancora quali saranno i loro ruoli ma intanto vediamo Stone insieme a John Malkovich nelle prime foto e Marylin Manson in un ruolo vicino a quello che è nella realtà.

Arrowverse Crossover lungo 5 episodi

Il classico crossover tra le serie DC/The CW sarà più lungo e complesso del solito. Crisis on Infinite Earths sarà infatti diviso in 5 episodi e inizierà a dicembre per poi concludersi all’inizio del 2020 così da coinvolgere anche Legends of Tomorrow che tornerà in onda solo nel 2020. Le cinque serie saranno Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow, tre parti andranno in onda a dicembre e le ultime due nel 2020.

Casting News

Get Shorty: Isaac Keys è stato promosso regular mentre Michaela Watkins e Seychelle Gabriel entrano nel cast della terza stagione della serie Epix prodotta da MGM Television. deadline

Nuovi Progetti

AMC ha ordinato un drama antologico in sei episodi creato da Will Bridges e Brett Goldstein basato sul corto For Life dei due autori. Ogni episodio avrà un cast e una storia diversa, tutte però ambientate tra 15 anni nel futuro quando la scienza ha scoperto il modo per trovare l’anima gemella. Tra sci-fi e drama, la serie racconterà sei provocatorie storie sulla ricerca dell’amore e il costo della felicità. deadline

un drama in due parti che racconta come gli abitanti di una cittadina si ritrovarono al centro di una crisi nazionale. Syfy ha ordinato Vagrant Queen adattamento live-action del fumetto Vaul Comics che sarà realizzato da un cast di sceneggiatori e registi donne con Jem Garrard creatrice e showrunner. Adriyan Rae sarà la protagonista Elida, Tim Rozon Isaac e Paul du Toit il comandante Lazaro, per una serie descritta come un drama spaziale violento e divertente. Nata principessa e diventata orfana emarginata, vaga per la galassia provando a sfuggire al governo. Quando il suo vecchio amico Isaac riappare dicendogli che la madre è ancora viva, proveranno a ritrovarla provando a sconfiggere il comandate Lazaro. deadline

Altre segnalazioni

Problemi in casa BH90210. Paul Sciarrotta è stato nominato showrunner dopo che Patrick Sean Smith e altri due sceneggiatori hanno lasciato il progetto del revival di Beverly Hills, secondo alcune fonti in contrasto con un dirigente, per altri per frizioni con due attrici. Intanto però l’interesse è alto con il trailer che ha superato 18 milioni di visualizzazioni tra YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Variety

, produttrice di Star nelle ultime due stagioni e sotto contratto con 20th Fox Tv, è stata nominata showrunner di prequel spinoff di Black-ish ordinato da ABC. Inizieranno entro un paio di settimane le riprese di We Are Who We Are la prima serie tv di Luca Guadagnino , regista di Chiamami col Tuo Nome, realizzata per HBO e Sky. Composta da 8 episodi, prodotta da Wildside e distribuita da Fremantle, la serie è ambientata in una base militare americana in Italia, con protagonisti un gruppo di adolescenti americani. Tra i protagonisti Fraser Wilson e Caitlin Harper, due amici che tutti pensano siano una coppia, ma Fraser ha dei dubbi sulla propria identità e ha un’innocente relazione romantica con un soldato. Variety

Dirty John passa da Bravo a USA Network.

News Serie Tv 16 Maggio

The CW termina l’accordo con Netflix

Era il 2011 quanto Netflix e The CW siglarono un accordo per l’inserimento nel catalogo della piattaforma negli USA delle serie del canale a una settimana dalla loro conclusione. L’accordo da 1 miliardo di dollari venne rinnovato nel 2016 ma sembra che non sarà rinnovato. Le tre nuove serie The CW Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene saranno vendute singolarmente per lo streaming da rispettivi produttori, Warner Bros, CBS e Warner Bros in collaborazione con CBS in base all’accordo tra le due co-proprietarie della rete per cui le produzioni che non derivano da alcuna proprietà intellettuale di ciascuno, saranno co-prodotte. Pare che l’intenzione di Warner Bros sia di tenere Batwoman per il suo streaming WarnerMedia. deadline

Casting News

Riverdale: Wyatt Nash a partire dall’ultimo episodio della terza stagione, entra come ricorrente nella serie The CW nei panni dell’agente Smith dell’FBI. deadline

Nuovi Progetti

Expectation ha preso i diritti del romanzo di Richard Roper Something to Live For , che racconta la solitudine in una grande città. Al centro la storia di Andrew, che vuole solo essere normale, a tutti ha raccontato di avere una famiglia perfetta, ma la verità è ben diversa. deadline

ha preso i diritti del romanzo di Richard Roper , che racconta la solitudine in una grande città. Al centro la storia di Andrew, che vuole solo essere normale, a tutti ha raccontato di avere una famiglia perfetta, ma la verità è ben diversa. Netflix ha ordinato The Magic Order di James Wan e Lindsey Beer che si unirà ad altre due serie Jupiter’s Legacy e American Jesus e tre film Empress, Huck e Sharkey The Bounty Hunter ispirate ai libri di Mark Millar. Al centro di The Magic Order cinque famiglie di maghi chiamati a proteggere il mondo da un nemico che li sta uccidendo. deadline

Altre Segnalazioni

La quarta stagione di Rick and Morty arriverà a novembre su Adult Swim.

arriverà a novembre su Adult Swim. Ben sei studi si starebbero contendendo David Benioff e D.B. Weiss , showrunner di Game of Thrones. HBO/WarnerMedia, Disney, Comcast, Netflix, Amazon e Apple avrebbero tutti offerto de contratti in esclusiva ai due che mentre stanno scrivendo un nuovo film di Star Wars, vogliono provare a creare anche altri progetti ma senza diventare una sorta di fabbrica. deadline

, non potendo usare il servizio di streaming CBS All Access visto il vincolo inserito da Netflix nel contratto che impedisce di andare su un’altra piattaforma di streaming per alcuni anni, l’ipotesi sarebbe quella di usare Pop Tv insieme a altri canali. Lionsgate ha preso i diritti internazionali della comedy Hulu Ramy con Ramy Youssef e prodotta da Jerrod Carmichael. Ramy, mussulmano nato in America, è diviso tra la sua comunità egiziana e la sua generazione. deadline

Trailer del giorno

Il trailer di Strange Angel 2 dal 13 giugno su CBS All Access

Il 24 luglio debutta la comedy di Comedy Central South Side

News Serie Tv 15 Maggio

Grey’s Anatomy e Station 19 avranno un universo condiviso

L’annuncio di Krista Vernoff come nuova showrunner lo aveva fatto intuire, adesso arriva una parziale conferma: nella prossima stagione Grey’s Anatomy e Station 19 saranno integrate, condivideranno un unico universo. “Gli spettatori devono aspettarsi dei crossover evento tra le due serie ogni settimana” ha detto Karey Burke presidente di ABC.

Le diverse storie sarebbero fluide tra le due serie e addirittura potrebbero sembrare episodi da due ore di una stessa serie. Certo tutto questo avverrà soltanto nel 2020 (probabilmente da febbraio-marzo) visto che Station 19 non è prevista in autunno. deadline

Qui tutto il palinsesto ABC 2019/20

Speciale WarnerMedia

Snowpiercer la serie prodotta da Tomorrow Studios per TNT è stata spostata su TBS e debutterà nella primavera 2020. Ispirata al film omonimo in cui l’umanità vive su un gigante treno in perpetuo movimento, diviso in classi sociali, dopo una devastante glaciazione, la serie vede nel cast Jennifer Connelly e Daveed Diggs. “Snowpiercer è lo show ideale per l’ingresso di TBS nel mondo dei drama” ha dichiarato Brett Weitz manager di TBS e TNT. deadline

tornerà con una seconda stagione con Daniel Radcliffe e Steve Buscemi che sarà ambientata nel medioevo tra intrighi, pericoli, amicizie e storie familiari. Al centro un gruppo di paesani che provano a restare positivi in un periodi di fake news e oppressione. TBS ha ordinato 10 episodi di Chad, una comedy che 4 anni fa era stata già pensata da Fox ma non ordinata, in cui Nasim Pedrad interpreta un ragazzino persiano di 14 anni. La rete ha rilasciato anche il trailer, la serie sembra più uno sketch che una serie vera e propria.

Casting News

Condor: Constance Zimmer, Toby Leonard Moore, Rose ROllins, Isidora Goreshter, Eric Johnson, Alexei Bondar e Joanthan Kells Phillips entrano nel cast della seconda stagione della serie AT&T prodotta da Skydance con MGM Television. Nella seconda stagione Joe Turner (Max Irons) dopo la morte dello zio Bob, dovrà tornare nel mondo della CIA per scoprire il traditore responsabile dell’omicidio. deadline

Altre segnalazioni

Sela Ward lascia FBI. L’uscita di scena dopo la prima stagione non è una sorpresa considerando che l’attrice aveva firmato soltanto un contratto di un anno.

So grateful for my time on @FBICBS. 🙏 Such a wonderful show with an amazing cast and crew. Much love to all of our fans of the show. Thank you for everything! 💕 pic.twitter.com/y1Q2TgJc5q — Sela Ward (@SelaWard) 15 maggio 2019

Albert Hughes sarà regista di più episodi e produttore della miniserie The Good Lord Bird co Ethan Hawke. Tratta dal romanzo di James McBride del 2013, la serie vede al centro il personaggio di Onion, un adolescente schiavo membro della famiglia Brown nel periodo del Bleeding Kansas, parte del raid del 1859 al deposito dell’esercito di Harpers Ferry. Un evento che fallì nel tentativo di far partire la rivolta degli schiavi ma diede ugualmente il via alla guerra civile. Hawke sarà l’abolizionista John Brown. deadline

News Serie Tv 14 maggio

Promo di BH90210

Nuovo promo di BH90210 il revival di Beverly Hills. Il promo è tutto incentrato sulla sigla della serie che ossessiona i protagonisti. Per gli amanti dell’effetto nostalgia.

Casting News

Mrs. America: Uzo Aduba, Rose Byrne, Ari Graynor, James Marsden, Margo Mardinale, Sarah Paulson, John Slattery, Melanie Lynskey, Kayli Carter e Tracey Ullman entrano nel cast della miniserie di FX con Cate Blanchette i cui primi due episodi saranno diretti da Anna Boden e Ryan Fleck (Captan Marvel). Mrs America racconta la storia del movimento femminista degli anni ’70 che ha cambiato per sempre lo scenario politico globale. Blanchett sarà un personaggio realmente esistito, particolarmente complesso e controverso: Phyllis Schlafly autrice e attivista politica anti-femminista che negli anni ’70 si impegnò per impedire l’approvazione dell’ Equal Rights Amendment (ERA) , un emendamento che garantiva a tutti i cittadini americani gli stessi diritti senza distinzioni di genere. deadline

Speciale Freeform

Il canale cable Disney ha annunciato il rinnovo di Freeform e confermato che da settembre trasmetterà I Simpson in replica, che rimarranno anche su FXX. Mentre la piattaforma Simpsons World chiuderà quando debutterà Disney+.

Presentati i trailer di 3 nuovi progetti:

Party of Five : reboot in chiave immigrazione della storia serie prodotta con Sony, con al centro 5 ragazzi di origine messicana ma nati negli Stati Uniti, i cui genitori senza documenti vengono deportati in Messico.

: reboot in chiave immigrazione della storia serie prodotta con Sony, con al centro 5 ragazzi di origine messicana ma nati negli Stati Uniti, i cui genitori senza documenti vengono deportati in Messico. Motherland: Fort Salem : ambientata in un mondo parallelo in cui 300 anni prima le streghe hanno stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti per diventare soldati dello stato. Al centro ci sarà l’addestramento di 3 giovani donne, tre streghe, chiamate a fermare un’incombente minaccia.

: ambientata in un mondo parallelo in cui 300 anni prima le streghe hanno stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti per diventare soldati dello stato. Al centro ci sarà l’addestramento di 3 giovani donne, tre streghe, chiamate a fermare un’incombente minaccia. Josh Thomas autore e interprete di Please Like Me, è il protagonista della nuova comedy Everything’s Gonna Be Okay. Thomas è Nicholas, venticinquenne pieno di nevrosi, che va a trovare il padre single e le due sorellastre di cui una ha una forma di autismo. Il padre gli rivelerà di essere in punto di morte e dovrà prendersi cura delle sorelle.

Nuovi Progetti

Lena Waithe lavora con ATTN a una serie originale per Dove dal titolo Girls Room. La serie avrà uno stile antologico e racconterà le difficoltà e la forza di un gruppo di ragazze adolescenti. deadline

a una serie originale per Dove dal titolo La serie avrà uno stile antologico e racconterà le difficoltà e la forza di un gruppo di ragazze adolescenti. Adult Swim ha ordinato la serie animata Primal creata da Genndy Tartakovsky che racconta la storia di un cavernicolo all’alba dell’evoluzione e di un dinosauro vicino all’estinzione. deadline

Cate Blanchette sarà protagonista e produttrice di un drama australiano dal titolo Stateless ordinato in 6 episodi da ABC Australia. Accanto a lei Dominic West, Yvonne Strahovski, Jai Courtney, attraverso ciascuno dei punti di vista dei protagonisti sarà affrontato il tema dell’immigrazione e di come il sistema di accessi e controlli affligge le vite di ciascuno. Al centro ci sono 4 sconosciuti in un centro di detenzione del deserto australiano: un’hostess in fuga da una setta; un rifugiato afgano; un padre con un lavoro senza scopo e un burocrate finto al centro di uno scandalo. deadline

Altre segnalazioni

Disney si è accordata con Comcast e avrà da ora il pieno controllo della piattaforma di streaming Hulu. Dopo l’acquisizione del gruppo 20th Century Fox e la cessione delle quote di AT&T, Disney potrà entro il 2024 acquistare anche le quote Comcast. Nel frattempo NBCUniversal manterrà le sue produzioni sulla piattaforma ma entro tre anni potrà decidere di rinegoziare l’accordo, inoltre potrà inserire le proprie serie anche su altre piattaforme, riducendo ovviamente il costo dei diritti per Hulu. Variety

Apple ha rilasciato in oltre 100 paesi una nuova versione della propria app sia per dispositivi iOs che per altre piattaforme come Samsung Tv. In futuro arriverà anche per Roku e Amazon Fire.

ha rilasciato in oltre 100 paesi una nuova versione della propria app sia per dispositivi iOs che per altre piattaforme come Samsung Tv. In futuro arriverà anche per Roku e Amazon Fire. La piattaforma di streaming di NBCUniversal che ancora non ha un nome, avrà però probabilmente le serie più famose del gruppo tra cui The Office. deadline

Edward Berger sarà il regista di 3 episodi di Your Honor miniserie di Showtime creata da Peter Moffat, Robert e Michelle King per CBS Tv Studios. La serie in 10 episodi con Bryan Cranston è un legal thriller ambientato a New Orleans. Cranston è un giudice rispettato che si ritrova nel mezzo di una situazione molto complicata quando il figlio ha un incidente e non si ferma a prestare soccorso. deadline

miniserie di Showtime creata da Peter Moffat, Robert e Michelle King per CBS Tv Studios. La serie in 10 episodi con Bryan Cranston è un legal thriller ambientato a New Orleans. Cranston è un giudice rispettato che si ritrova nel mezzo di una situazione molto complicata quando il figlio ha un incidente e non si ferma a prestare soccorso. Il fondo degli eredi di Aretha Franklin è entrato nella produzione di Genius: Aretha terzo capitolo della serie di National Geographic dedicato ai geni della storia. deadline

terzo capitolo della serie di National Geographic dedicato ai geni della storia. John Landgraf capo di FX ha dichiarato che “l’opportunità di una piattaforma come Hulu è più interessante che ragionare a un nostro servizio di streaming”, evidenziando come Hulu ha oltre il 40% dei propri abbonati che hanno un pacchetto senza pubblicità. Le produzione FX sono infatti molto più legate al mondo Hulu che a Disney+, ha ribadito Landgraf. Il presidente ha poi rivelato che stanno aspettando le decisioni di Ryan Murphy sul futuro di American Crime Story.

Trailer del giorno

Il trailer di 3%, la terza stagione su Netflix dal 7 giugno.

News Serie Tv 13 maggio

Trailer di What/If

Arriva il trailer di What/If miniserie (forse serie antologica) che sarà rilasciata su Netflix il prossimo 24 maggio con Renee Zellweger nei panni di una misteriosa donna che fa a una coppia una proposta irrinunciabile. Qui la versione inglese

I Vincitori dei BAFTA TV 2019

Travolgenti Killing Eve e Patrick Melrose ai premi della tv inglese i BAFTA Awards. Killing Eve vince come miglior serie drama, miglior attrice protagonista per Jodie Comer e non protagonista per Fiona Shaw, Patrick Melrose è la miglior miniserie con Benedict Cumberbatch miglior attore. Miglior attore non protagonista è stato assegnato a Ben Whishaw per A Very English Scandal, la miglior serie internazionale è stata Succession di HBO mentre la miglior comedy è Sally4Ever.

Altre Segnalazioni