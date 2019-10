Notizie Serie Tv 17 ottobre: trailer di The Man in the High Castle di Amazon

News Serie Tv 17 ottobre

Casting News

Into the Dark: Kyle Howard, Julian Sands, Dustin Milligan, Angela Sarafyan, Molly Hagan e Natalie Hall entrano nel cast della puntata di dicembre della serie horror di Hulu con rilascio mensile prodotta da Blumhouse. A Nasty Piece of Work è il titolo dell’episodio che racconta di un dipendente che scopre non riceverà l’atteso bonus natalizio, ma poi il capo lo invita per cena e gli spiega come superare i rivali in una competizione violenta. deadline

Nuovi Progetti

EntertainmentOne ha firmato un accordo con The Mother Company che l’aiuterà a espandersi nel territorio dei “giovani-adulti”. Tra i primi progetti ci sono gli adattamenti di Howard Wallace, PI saga in tre libri scritta da Casey Lyall e The Lost Girl basato sul romanzo di Anne Ursu, entrambi co-prodotti dalla Flower Films di Drew Barrymore. deadline

Altre Segnalazioni

Netflix dà i numeri e rivela che Stranger Things 3 è diventata la serie più vista con 64 milioni di visualizzazioni, numeri della società non verificabili, con visualizzazioni Netflix intende quando guardi un episodio per almeno il suo 70%. In 28 giorni Unbelievable ha raggiunto 32 milioni, La Casa di Carta 44 milioni (serie non inglese più vista), il film Secret Obsession 40 milioni e il drama Young Adult Tall Girl 41 milioni. Gli abbonati in tutto il mondo sono cresciuti di 6,8 milioni meno dei 7 previsti, negli USA di 500 mila meno degli 800 mila previsti. Grazie anche a questi dati CBS Studios e Netflix starebbero pensando a un secondo caso per Unbelievable. Variety/deadline

e nelle prossime settimane proverà a vendere a un unico soggetto i diritti di ritrasmissione della serie ora divisi per zone (in Italia è su Amazon). Michael Caine, Lena Headey e Rita Ora saranno nel film Sky Twist rivisitazione della classica storia di Oliver Twist. Raff Law, figlio di Jude, sarà Oliver Twist, nel cast anche David Wailliams e Sophie Simnett. Nella versione moderna Oliver sarà un artista di strada che vive a Londra. deadline

Trailer del giorno

Dal 15 novembre l’ultima stagione di The Man in the High Castle su Amazon.

News Serie Tv 16 ottobre

Casting News

Evil: Renèe Elise Goldsberry entra nel cast del drama CBS prodotto da Robert e Michelle King in un arco di più episodi, nei panni di Renee Harris avvocato che lavora per la chiesa Cattolica ed è la sorella dell’ultima fidanzata di David, Julia. deadline

Nuovi Progetti

Netflix ha ordinato Dash & Lily una serie romantica in 8 episodi prodotta dalla 21 Laps di Shawn Levy e dalla Image 32 di Nick Jonas. Austin Abrams e Midori Francis saranno i due protagonisti della serie comedy basata sul libro YA di Rachel Cohn e David Levithan. Nel cast anche Dante Browm Troy Iwata, Keane Marie, James Saito e Jodi Long. Il cinico Dash e l’ottimista Lily si scambiano sfide, sogni, desideri tra le strade di New York scoprendo di avere molto più in comune di quello che pensavano. deadline

Trailer del giorno

Will & Grace partirà in anticipo. L’ultima stagione debutta negli USA il 24 ottobre al posto di Sunnyside che dopo gli ascolti disastrosi delle prime settimane si sposterà in streaming sul sito e app di NBC, ottenendo anche un episodio aggiuntivo. Nel trailer per annunciare l’arrivo della stagione prevista inizialmente per il 2020, viene annunciato che Grace è incinta!

Altre Segnalazioni

The West Wing sarà in streaming su HBO Max negli Stati Uniti.

sarà in streaming su HBO Max negli Stati Uniti. La terza stagione di No Activity dal 21 novembre su CBS All Access.

News Serie Tv 15 ottobre

Casting News

Perry Mason: Justin Kirk entra nel cast della miniserie HBO con Matthew Rhys nei panni del protagonista affiancato da John Lithgow e Tatiana Maslany. deadline

entra nel cast della miniserie HBO con Matthew Rhys nei panni del protagonista affiancato da John Lithgow e Tatiana Maslany. God Friended Me: Tom Everett Scott sarà guest star della serie CBS nei panni di Paul Levine, patrigno di Cara nel nono episodio della seconda stagione. TvLine

sarà guest star della serie CBS nei panni di Paul Levine, patrigno di Cara nel nono episodio della seconda stagione. This is Us: Austin Abrams (Euphoria) sarà ricorrente in una storyline ambientata negli anni ’90 nei panni di Marc che l’adolescente Kate (Hannah Seile) incontra in uno studio di registrazione e di cui la ragazza si innamorerà. Abrams arriverà nell’episodio del 15 ottobre. THR

(Euphoria) sarà ricorrente in una storyline ambientata negli anni ’90 nei panni di Marc che l’adolescente Kate (Hannah Seile) incontra in uno studio di registrazione e di cui la ragazza si innamorerà. Abrams arriverà nell’episodio del 15 ottobre. Finding Alice: Keeley Hawes sarà la protagonista nella serie ITV su una donna che perde il marito in un assurdo incidente e si ritrova a fare i conti con segreti, debiti e la criminalità. Nella serie in 6 episodi Harry muore cadendo dalle scale nella casa che aveva disegnato insieme alla moglie Alice. Dopo la sua morte la donna scoprirà alcuni terrificanti segreti del passato dell’uomo con cui era sposata da 20 anni. Variety

Nuovi Progetti

Starz ha ordinato il pilot della commedia Run the World con Amber Stevens West e Bresha Webb scritto da Leigh Davenport, prodotto da Lionsgate Tv con Millicent Shelton come regista. Al centro 4 migliori amiche afro-americane che vivono e lavorano a Harlem, uno show sull’amicizia e sulla forza dell’unità. West sarà Whitney una donna così perfetta da farti impazzire, in procinto di sposare l’uomo della sua vita ma deve prima dimenticare un incontro inaspettato; Webb è Renee cinica e spietata disposta a tutto per difendere le amiche. deadline

una comedy di Jason Sudeikis e Bill Lawrence basata sul personaggio dell’allenatore Ted Lasso che Sudeikis ha interpretato in alcuni sketch di NBC Sports. Ted Lasso è un allenatore di football ingaggiato da un club di calcio inglese pur non avendo alcuna esperienza. Brendan Hunt sarà coach Beard. Ilene Rosenzweig, autrice di Station 19, sta lavorando a una serie basata sul romanzo di Mary Higgins Clark I’ll Be Seeing You (Un giorno ti vedrò), ma il progetto nasce come antologico con ogni stagione ispirata a un libro di Higgns Clark quindi con un diverso crimine. La prima stagione tratta dal libro I’ll Be Seeing You (Un giorno ti vedrò) vede al centro Patricia “Trie” Collins, giovane e ambiziosa giornalista tv che ritorna nella sua città natale per indagare sulla scomparsa del padre finendo per scoprire un omicidio e una cospirazione. Il progetto è stato presentato al Mipcom da Reel One Entertainment, Element 8 e La Sabotiere ed è in cerca di una casa europea o globale. deadline

Trailer del giorno

Il 6 dicembre arriva la terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel su Amazon. Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo fin troppo semplice, scoprendo qual è la vita nello show business.

News Serie Tv 14 ottobre

Casting News

Russell Tovey sarà il protagonista di Because the Night un drama di ITV creato da Neil Cross (Luther). Accanto a lui nella serie in 4 parti di Euston Films (Fremantle) ci saranno Bertie Carvel, Amrita Acharia e Paul Bazley. Tovey è Nathan un uomo che prova a sfuggire al suo passato e a un terribile segreto che ha sempre cercato di mantenere nascosto. Sposato da oltre 10 anni, la vita di Nathan è stravolta quando riappare Bob (Carvel) con una terribile notizia e che porterà a una serie di catastrofiche decisioni. La serie è ispirata al romanzo Burial dello stesso Cross ed è attesa nel 2020 su ITV. deadline

Nuovi Progetti

Indiana Production con gli inglesi di Topic Studios e Vespucci Group stanno lavorando a una serie sull’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia . Noah Stollman (Fauda) sta scrivendo la sceneggiatura basata sul romanzo Murder on the Malta Express scritto da Carlo Bonini, John Sweeney e Mauel Delia. Variety

. Noah Stollman (Fauda) sta scrivendo la sceneggiatura basata sul romanzo Murder on the Malta Express scritto da Carlo Bonini, John Sweeney e Mauel Delia. Wild Bunch Tv si è unita con RubyRock Pictures e Clipper Media Capital in Her Horror, un’antologia femminista in chiave horror. In ogni episodio si partirà da un aspetto specifico della femminilità come la pubertà, la gravidanza, la menopausa. Variety

un’antologia femminista in chiave horror. In ogni episodio si partirà da un aspetto specifico della femminilità come la pubertà, la gravidanza, la menopausa. La tedesca ZDF e la giapponese Fuji Tv produrranno insieme il drama sul calcio The Window. Mel Raido , Tommy Bastow, Samuel Jordan, Lynn Van Royen e Caorle Weyers saranno i protagonisti. La serie racconterà il mondo del calcio professionista tra giocatori, agenti, dirigenti e giornalisti. Variety

Altre segnalazioni