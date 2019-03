Notizie serie tv 2 marzo: Josh Radnor in The Hunt con Al Pacino

News Serie Tv 2 Marzo

Casting News

Evil: Michael Emerson dopo Person of Interest torna su CBS e affianca Katjia Herbers e Mike Colter nel pilot dei creatori di The Good Wife Robert e Michelle King. Evil è una serie sullo scontro tra scienza e religione, al centro c’è Kristen Bouchard (Herbers) scettica e cinica psicologa che insieme a un diacono David Acosta (Colter) e a un operaio indagano su presunti miracoli, possessioni e altri eventi straordinari. Emerson sarà Townsend un uomo apparentemente gentile ma che sembra nascondere qualcosa dietro il suo atteggiamento, potrebbe addirittura essere un agente del demonio. deadline Tutti i pilot CBS

dopo Person of Interest torna su e affianca Katjia Herbers e Mike Colter nel pilot dei creatori di The Good Wife Robert e Michelle King. Evil è una serie sullo scontro tra scienza e religione, al centro c’è Kristen Bouchard (Herbers) scettica e cinica psicologa che insieme a un diacono David Acosta (Colter) e a un operaio indagano su presunti miracoli, possessioni e altri eventi straordinari. Emerson sarà Townsend un uomo apparentemente gentile ma che sembra nascondere qualcosa dietro il suo atteggiamento, potrebbe addirittura essere un agente del demonio. Tutti i pilot CBS Tales From The Loop : Rebecca Hall entra nel cast della serie sci-fi di Amazon basata sui lavori di Simon Stålenhag, prodotta da Fox 21 Television e Amazon Studios, scritta da Nathaniel Halpern. Tales From the Loop racconta la vita sopra il “Loop” una macchina costruita per sbloccare i misteri dell’universo, rendendo possibili cose prima relegate solo al mondo della fantascienza. deadline

: entra nel cast della serie sci-fi di Amazon basata sui lavori di Simon Stålenhag, prodotta da Fox 21 Television e Amazon Studios, scritta da Nathaniel Halpern. Tales From the Loop racconta la vita sopra il “Loop” una macchina costruita per sbloccare i misteri dell’universo, rendendo possibili cose prima relegate solo al mondo della fantascienza. Animal Kingdom : Sohvi Rodriguez è stata promossa regular nella quarta stagione della serie TNT. deadline

: è stata promossa regular nella quarta stagione della serie TNT. The Hunt: Josh Radnor sarà un attore che segretamente lavora con il gruppo di cacciatori guidati dal personaggio di Al Pacino per dare la caccia ai nazisti nella New York del 1977. deadline

sarà un attore che segretamente lavora con il gruppo di cacciatori guidati dal personaggio di Al Pacino per dare la caccia ai nazisti nella New York del 1977. (Future) Cult Classic: Justin Bartha e Geoffrey Owens entrano nel cast del pilot dark comedy di Syfy prodotto da Universal e Broadway Video di Lorne Michaels. Scritto da Shay Hatten (Future) Cult Classic è ambientato tra 18 anni e segue le vicende di un gruppo di adolescenti che indagano su un killer che perseguita la loro comunità compiendo omicidi ricalcando i film horror anni ’90. Bartha sarà Jeff il papà di Bree (Emily Alyn Lind), ex scrittore di libri true-crime in difficoltà a causa del fatto che la criminalità è stata virtualmente eliminata; Owens sarà il detective Moscovitz un investigatore vecchia scuola escluso da questa società iper tecnologica. deadline

entrano nel cast del pilot dark comedy di Syfy prodotto da Universal e Broadway Video di Lorne Michaels. Scritto da Shay Hatten (Future) Cult Classic è ambientato tra 18 anni e segue le vicende di un gruppo di adolescenti che indagano su un killer che perseguita la loro comunità compiendo omicidi ricalcando i film horror anni ’90. sarà Jeff il papà di Bree (Emily Alyn Lind), ex scrittore di libri true-crime in difficoltà a causa del fatto che la criminalità è stata virtualmente eliminata; sarà il detective Moscovitz un investigatore vecchia scuola escluso da questa società iper tecnologica. Legends of Tomorrow : Jes Macallan tornerà come regular nei panni di Ava Sharpe nella quinta stagione. Macallan è entrata nella serie all’inizio della terza stagione, poi nella quarta ha avuto un accordo per un anno da regular, che sarà rinnovato. deadline

: tornerà come regular nei panni di Ava Sharpe nella quinta stagione. Macallan è entrata nella serie all’inizio della terza stagione, poi nella quarta ha avuto un accordo per un anno da regular, che sarà rinnovato. deadline Until the Wedding : E.J. Bonilla sarà il protagonista maschile del pilot drama di ABC scritto da Becky Mode e basato su un format israeliano. La serie racconterà come la decisione di una coppia di sposarsi condizioni la vita di chi li circonda come Adrienne e Danny (Olivia Thirlby e Bonilla) costretti a rianalizzare le loro vite. Danny è affettuoso, simpatico, responsabile, non ha mai paura di dire quello che pensa o di esprimere le proprie emozioni; fondatore di una società che si occupa di scovare frodi informatiche, è anche molto romantico e ama la sua famiglia e la fidanzata Adrienne. Sta per chiederle di sposarlo quando il suo ex riappare. deadline Tutti i pilot ABC

: sarà il protagonista maschile del pilot drama di ABC scritto da Becky Mode e basato su un format israeliano. La serie racconterà come la decisione di una coppia di sposarsi condizioni la vita di chi li circonda come Adrienne e Danny (Olivia Thirlby e Bonilla) costretti a rianalizzare le loro vite. Danny è affettuoso, simpatico, responsabile, non ha mai paura di dire quello che pensa o di esprimere le proprie emozioni; fondatore di una società che si occupa di scovare frodi informatiche, è anche molto romantico e ama la sua famiglia e la fidanzata Adrienne. Sta per chiederle di sposarlo quando il suo ex riappare. Tutti i pilot ABC Like Magic: Freddie Stroma e Haley Magnus entrano nel cast del pilot della comedy lavorativa di NBC scritta da Bridget Kyle e Vicky Luu (Superstore) con al centro Holly (Jee Young Han) ottimista ragazza che sogna di diventare un mago e lavora al Magic Palace. Stroma sarà Jake direttore del Magic Palace che lavora troppo, Magnus sarà Penny che essendo la sola altra ragazza a esibirsi, stringe subito amicizia con Holly. deadline Tutti i pilot NBC

entrano nel cast del pilot della comedy lavorativa di NBC scritta da Bridget Kyle e Vicky Luu (Superstore) con al centro Holly (Jee Young Han) ottimista ragazza che sogna di diventare un mago e lavora al Magic Palace. Stroma sarà Jake direttore del Magic Palace che lavora troppo, Magnus sarà Penny che essendo la sola altra ragazza a esibirsi, stringe subito amicizia con Holly. Tutti i pilot NBC Prism : Chloe Wepper, David Alpay e Brooke Smith entrano nel cast del drama pilot di NBC scritto da Daniel Barnz e ispirato al thriller del 1950 Rashomon di Akira Kurosawa. Prism è descritto come una provocatoria analisi di un processo per omicidio in cui ogni episodio racconta una diversa prospettiva sul caso attraverso una delle tante persone coinvolte. Il pubblico sarà spinto a chiedersi se è la persona giusta quella indagata. Wepper sarà Sophie Regen una neo laureata in legge; Alpay sarà Jay Kershaw incasinato terapeuta; Smith sarà Bec Jamison mamma dell’accusato. deadline Tutti i pilot NBC

: entrano nel cast del drama pilot di NBC scritto da Daniel Barnz e ispirato al thriller del 1950 Rashomon di Akira Kurosawa. Prism è descritto come una provocatoria analisi di un processo per omicidio in cui ogni episodio racconta una diversa prospettiva sul caso attraverso una delle tante persone coinvolte. Il pubblico sarà spinto a chiedersi se è la persona giusta quella indagata. Wepper sarà Sophie Regen una neo laureata in legge; Alpay sarà Jay Kershaw incasinato terapeuta; Smith sarà Bec Jamison mamma dell’accusato. deadline Tutti i pilot NBC The Twilight Zone: Seth Rogen sarà tra i protagonisti di un episodio dell’antologia revival di CBS All Access. deadline

sarà tra i protagonisti di un episodio dell’antologia revival di CBS All Access. neXT: Fernanda Andrade e Aaron Moten entrano nel cast del pilot Fox, un thriller legato a un’intelligenza artificiale capace di auto-migliorarsi. Andrade sarà Shea agente FBI, Moten sarà Ben un suo collega. Variety

Nuovi Progetti

Showtime sta lavorando a una comedy single-camera interrazziale, scritta da Diarra Kilpatrick e Keenen Ivory Wayans e prodotta da Lionsgate Tv. Maya (Kilpatrick) è una sarcastica ragazza di Detroit che si trasferisce a Los Angeles sperando di trasformare l’avventura di due settimane con un ragazzo in un vero rapporto. Il problema è che lui ha un gruppo di amici che rappresentano tutto quello che lei detesta. deadline

e Keenen Ivory Wayans e prodotta da Lionsgate Tv. Maya (Kilpatrick) è una sarcastica ragazza di Detroit che si trasferisce a Los Angeles sperando di trasformare l’avventura di due settimane con un ragazzo in un vero rapporto. Il problema è che lui ha un gruppo di amici che rappresentano tutto quello che lei detesta. MGM Television sta lavorando all’adattamento del romanzo The Tortilla Curtain che affrotna il tema dell’immigrazione, scritto da T.C. Boyle, con l’adattamento realizzato da Will Scheffer e Mark V.Olsen. Attraverso gli occhi di una coppia liberale che vive in una condominio di Topanga Canyon a confronto con una coppia di messicani senza documenti che abitano lì accanto. Quando l’uomo bianco investe e scappa l’uomo messicano le vite di entrambi cambiano. deadline

Altre Segnalazioni

Hanelle Culpepper dirigerà i primi due episodi della serie spinoff di Star Trek con al centro il personaggio di Jean-Luc Picard, prima donna a dirigere un primo episodio o un pilot in 53 anni di storia. deadline

News Serie Tv 1 Marzo

Casting News

Charlotte Walsh Likes to Win: Julia Roberts è in trattativa per una nuova limited series di Amazon, tratta dal romanzo di Jo Piazza, adattato da Jon Robin Baitz e prodotto da wiip e Red Om Film della stessa Roberts. Il romanzo racconta la storia di una donna che deve decidere cosa sacrificare per avere tutto: potere politico, la felicità e un buon matrimonio. Charlotte Walsh lascia il suo lavoro nella Silicon Valley per tornare insieme al marito e ai suoi tre figli nella sua città natale in Pennsylvania, decisa a correre per un seggio del Senato. Sarà sconvolta di tutto quello che i suoi avversari sono disposti a fare pur di vincere e quando verrà svelato un segreto che rischia di mettere in pericolo la sua campagna e tutta la sua vita, dovrà prendere un’importante decisione. deadline

è in trattativa per una nuova limited series di Amazon, tratta dal romanzo di Jo Piazza, adattato da Jon Robin Baitz e prodotto da wiip e Red Om Film della stessa Roberts. Il romanzo racconta la storia di una donna che deve decidere cosa sacrificare per avere tutto: potere politico, la felicità e un buon matrimonio. Charlotte Walsh lascia il suo lavoro nella Silicon Valley per tornare insieme al marito e ai suoi tre figli nella sua città natale in Pennsylvania, decisa a correre per un seggio del Senato. Sarà sconvolta di tutto quello che i suoi avversari sono disposti a fare pur di vincere e quando verrà svelato un segreto che rischia di mettere in pericolo la sua campagna e tutta la sua vita, dovrà prendere un’importante decisione. Preacher: Tyson Ritter è stato promosso regular nella quarta stagione della serie AMC dove interpreta Humperdoo/Gesù. deadline

è stato promosso regular nella quarta stagione della serie AMC dove interpreta Humperdoo/Gesù. neXT: Eve Harlow entra nel cast del pilot drama FOX prodotto da 20th Century Fox Tv creato da Manny Coto. Thriller ambientato nel mondo delle intelligenze artificiali, neXT racconta di un paranoico ex CEO di un’azienda tecnologica che insieme a un’agente (Harlow) della Sicurezza Nazionale che si occupa di Cybersecurity, prova a fermare un’intelligenza artificiale che ha imparato a migliorarsi e crescere. deadline Tutti i pilot Fox

entra nel cast del pilot drama prodotto da 20th Century Fox Tv creato da Manny Coto. Thriller ambientato nel mondo delle intelligenze artificiali, neXT racconta di un paranoico ex CEO di un’azienda tecnologica che insieme a un’agente (Harlow) della Sicurezza Nazionale che si occupa di Cybersecurity, prova a fermare un’intelligenza artificiale che ha imparato a migliorarsi e crescere. Code 404: Amanda Payton entra nel cast della comedy poliziesca di Sky UK ambientata in un prossimo futuro con al centro due detective John Major (Daniel Mays) e Roy Carver (Stephen Graham) tra i più esperti della polizia. Quando Major viene ucciso, il suo corpo viene trasferito in una sperimentale intelligenza artificiale e riportato in vita. Major 2.0 sembra come il vecchio ma qualcosa non è andato per il meglio. deadline

entra nel cast della comedy poliziesca di ambientata in un prossimo futuro con al centro due detective John Major (Daniel Mays) e Roy Carver (Stephen Graham) tra i più esperti della polizia. Quando Major viene ucciso, il suo corpo viene trasferito in una sperimentale intelligenza artificiale e riportato in vita. Major 2.0 sembra come il vecchio ma qualcosa non è andato per il meglio. Tommy: Russell G. Jones, Adelaide Clemens e Olivia Lucy Phillip entrano nel cast del pilot drama CBS creato da Paul Attanasio e con Edie Falco nei panni della protagonista una poliziotta di New York che diventa capo della polizia di Los Angeles. Jones sarà Looper, capo staff; Phillip sarà Kate la figlia di Tommy completamente diversa dalla madre; Clemens sarà capo ufficio stampa del capo della polizia. deadline Tutti i pilot CBS

entrano nel cast del pilot drama CBS creato da Paul Attanasio e con Edie Falco nei panni della protagonista una poliziotta di New York che diventa capo della polizia di Los Angeles. Jones sarà Looper, capo staff; Phillip sarà Kate la figlia di Tommy completamente diversa dalla madre; Clemens sarà capo ufficio stampa del capo della polizia. Tutti i pilot CBS It’s a Man’s World (provvisorio): Erin Darke sarà la protagonista del pilot comedy di YouTube Premium creato da Theresa Rebeck. La serie racconta la storia di Emma (Darke) abile programmatrice di videogame che viene licenziata senza alcuna spiegazione e scopre di essere stata inserita in una sorta di lista nera non riuscendo così a trovare più alcun lavoro. Deciderà così di vestirsi da uomo per continuare a mantenere la sua famiglia scoprendo il potere che deriva dall’essere maschio. deadline

(provvisorio): sarà la protagonista del pilot comedy di YouTube Premium creato da Theresa Rebeck. La serie racconta la storia di Emma (Darke) abile programmatrice di videogame che viene licenziata senza alcuna spiegazione e scopre di essere stata inserita in una sorta di lista nera non riuscendo così a trovare più alcun lavoro. Deciderà così di vestirsi da uomo per continuare a mantenere la sua famiglia scoprendo il potere che deriva dall’essere maschio. Sisters (provvisorio): Timothy Hutton entra nel cast del pilot prodotto da Universal e Endemol Shine, basato su un format australiano, adattato da Annie Wiesman e Jason Katims. Sisters racconta di una ragazza (Brittany Snow) che scopre che il padre (Hutton) pioniere nel campo della fertilità femminile, da giovane ha usato il proprio sperma per far nascere diversi bambini. Inizierà così a cercarli finendo per trovare due sorelle. deadline Tutti i pilot Fox

(provvisorio): entra nel cast del pilot prodotto da Universal e Endemol Shine, basato su un format australiano, adattato da Annie Wiesman e Jason Katims. Sisters racconta di una ragazza (Brittany Snow) che scopre che il padre (Hutton) pioniere nel campo della fertilità femminile, da giovane ha usato il proprio sperma per far nascere diversi bambini. Inizierà così a cercarli finendo per trovare due sorelle. deadline Bluff City Law: Barry Sloane e Michael Luwoye entrano nel cast del legal drama pilot di NBC di Dean Georgaris e Michael Aguilar incentrato su un grosso studio di Memphis guidato da un padre e una figlia (Jimmy Smits e Caitlin McGee) che si occupano di controversi casi di diritti civili. Sloane sarà Jake Reilly e Luwoye Anthony Little due avvocati dello studio. deadline Tutti i pilot NBC

entrano nel cast del legal drama pilot di NBC di Dean Georgaris e Michael Aguilar incentrato su un grosso studio di Memphis guidato da un padre e una figlia (Jimmy Smits e Caitlin McGee) che si occupano di controversi casi di diritti civili. Sloane sarà Jake Reilly e Luwoye Anthony Little due avvocati dello studio. Tutti i pilot NBC The Lost Boys: Sarah Hay, Cheyenne Haynes e Haley Tju entrano nel cast del pilot Warner per The CW adattamento del film del 1987. Hay sarà Mollie trasformata in vampiro da David, ne diventa il suo rivale, viaggia sempre con il figlio perennemente di 8 anni, Laddie, e Hiram la sua guardia del corpo. Haynes e Tju saranno Liza e Cassie le Frog Sisters. deadline Tutti i pilot The CW

entrano nel cast del pilot Warner per adattamento del film del 1987. Hay sarà Mollie trasformata in vampiro da David, ne diventa il suo rivale, viaggia sempre con il figlio perennemente di 8 anni, Laddie, e Hiram la sua guardia del corpo. Haynes e Tju saranno Liza e Cassie le Frog Sisters. Tutti i pilot The CW Grey’s Anatomy: Lorenzo Caccialanza sarà in un arco di più episodi della serie.

sarà in un arco di più episodi della serie. Until the Wedding: Olivia Thirlby sarà la protagonista del drama ABC scritto da Becky Mode che racconta la storia di come la decisione di sposarsi di una coppia possa influenzare la vita di tante altre persone. Thirlby sarà Adrienne una donna empatica, ambiziosa, simpatica, una psicologa specializzata nello studio dei traumi. deadline Tutti i pilot ABC

sarà la protagonista del drama scritto da Becky Mode che racconta la storia di come la decisione di sposarsi di una coppia possa influenzare la vita di tante altre persone. Thirlby sarà Adrienne una donna empatica, ambiziosa, simpatica, una psicologa specializzata nello studio dei traumi. Tutti i pilot ABC The Baker and the Beauty: Carlos Gomez, Lisa Vidal, Belissa Escobedo e Dan Bucatinsky entrano nel cast del pilot romantic-comedy di ABC, adattamento di Dean Georgaris si una serie israeliana, prodotta da Universal e che racconta la storia impossibile tra un panettiere di origine cubana e una star internazionale. Gomez e Vidal saranno moglie e marito Santiago e Mari Garcia, genitori di Daniel Garcia panettiere cubano; Bucatinsky sarà Lewis il manager di Noa la sta Hollywoodiana; Escobedo sarà la piccola della famiglia Garcia. deadline Tutti i pilot ABC

Nuovi Progetti

Syfy ordina Resident Alien adattamento del fumetto di Dark Horse di Peter Hogan e Steve Parkhouse con Alan Tudyk nei panni di Harry un alieno che precipita sulla Terra e prende l’identità di un dottore di una cittadina del Colorado, iniziando a dubitare della sua missione segreta: gli uomini vanno salvati? Nel cast anche Sara Tomko, Corey Reynolds e Levi Fiehler. THR

ordina adattamento del fumetto di Dark Horse di Peter Hogan e Steve Parkhouse con Alan Tudyk nei panni di Harry un alieno che precipita sulla Terra e prende l’identità di un dottore di una cittadina del Colorado, iniziando a dubitare della sua missione segreta: gli uomini vanno salvati? Nel cast anche Sara Tomko, Corey Reynolds e Levi Fiehler. Netflix ha ordinato dieci episodi di The Baby Sitters Club una serie tratta dall’omonima saga di romanzi di Ann M. Martin. La serie seguirà l’amicizia e le avventure di cinque baby sitter a Stoneybrook. deadline

ha ordinato dieci episodi di una serie tratta dall’omonima saga di romanzi di Ann M. Martin. La serie seguirà l’amicizia e le avventure di cinque baby sitter a Stoneybrook. I vertici AMC hanno annunciato durante una riunione con gli investitori, che sarà realizzata una terza serie di The Walking Dead. Al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli. ITV ha ordinato Glass Houses con Dawn French come protagonista. Glass Houses è ambientato in una piccola cittadina costiera, con una comunità molto ristretta in cui vive Maggie (French) che quando viene intervista in un programma radio inizia a raccontare troppo dei suoi compaesani e questo le cambierà la vita. deadline

con Dawn French come protagonista. Glass Houses è ambientato in una piccola cittadina costiera, con una comunità molto ristretta in cui vive Maggie (French) che quando viene intervista in un programma radio inizia a raccontare troppo dei suoi compaesani e questo le cambierà la vita. Mother Production società di produzione francese dietro al successo di Call My Agent, sta lavorando a Purple un drama ambientato negli anni ’90 intorno a un locale per donne di Parigi. Variety

Altre Segnalazioni

SKAM Austin 2 debutterà su Facebook Watch il 15 marzo.

debutterà su Facebook Watch il 15 marzo. Richard Plepler non è più CEO di HBO ha lasciato la società dove ha trascorso 28 anni della sua vita trasformandola nel fenomeno culturale globale che è ora. Sembra che la decisione sia stata presa perchè Jon Stankey CEO di WarnerMedia, la società che riunisce HBO, Warner e Turner, avrebbe intenzione di nominare Bob Gleenblatt come supervisore di tutti i canali del gruppo.

Trailer del giorno

Trailer di Fosse/Verdon miniserie di FX in arrivo dal 7 aprile (in Italia su FoxLife in primavera) con Sam Rockwell e Michelle Williams

Dal 15 marzo Idris Elba è un DJ in Turn Up Charlie di Netflix

Trailer della seconda parte della quinta stagione di Arrested Development su Netflix dal 15 marzo

Il 31 maggio su Netflix la miniserie When They See Us che racconta la storia vera dei Central Park Five, cinque ragazzi di colore accusati e condannati nel 1989 per un crimine che non avevano commesso, una violenza contro una donna che faceva jogging al Central Park, scagionati soltanto nel 2014.

News Serie Tv 28 Febbraio

ZeroZeroZero produzione in ritardo

Un infortunio capitato a una delle protagoniste Andrea Riseborough avrebbe portato a uno stop di oltre un mese della produzione di ZeroZeroZero la serie Sky prodotta da Cattleya e basata sul libro di Roberto Saviano che racconta il traffico internazionale di cocaina. La produzione assicura che non si è trattato di un infortunio grave e che l’attrice non ha portato gesso o subito un’operazione “un incidente che poteva capitare a chiunque ovunque”. La produzione ha avuto anche dei problemi in Messico dove non è riuscita a girare a Monterrey nonostante le autorizzazioni ricevute. La serie attualmente sta svolgendo le riprese in Senegal. Al momento la distribuzione è prevista tra gennaio e febbraio 2020 su Sky, HBO Europe/Nordic, Canal+ e Amazon. Variety

Casting News

Jane the Novela: Jacqueline Grace Lopez sarà la protagonista del pilot dello spinoff antologico di Jane the Virgin per The CW in cui ogni stagione sarà basata su un finto romanzo scritto da Jane Villanueva e narrato da lei (Gina Rodriguez). La prima stagione vedrà al centro Estela (Lopez) curatrice d’arte che ha sempre seguito le regole e vissuto senza trasgressioni, finchè un segreto non la costringerà a vivere una doppia vita. deadline Tutti i pilot The CW

sarà la protagonista del pilot dello spinoff antologico di Jane the Virgin per The CW in cui ogni stagione sarà basata su un finto romanzo scritto da Jane Villanueva e narrato da lei (Gina Rodriguez). La prima stagione vedrà al centro Estela (Lopez) curatrice d’arte che ha sempre seguito le regole e vissuto senza trasgressioni, finchè un segreto non la costringerà a vivere una doppia vita. Tutti i pilot The CW Insatiable: Arden Myrin è stata promossa regular nella seconda stagione della serie Netflix. deadline

è stata promossa regular nella seconda stagione della serie Netflix. Tommy: Michael Chernus raggiunge Edie Falco nel pilot CBS prodotto da Amblin e scritto da Paul Attanasio che racconta di come una poliziotta di New York diventa primo capo della polizia donna di Los Angeles. Chernus sarà Ken. Rumpled, intelligente ma insicuro, si occupa di scrivere i discorsi del capo della polizia di Los Angeles. deadline Tutti i pilot CBS

raggiunge Edie Falco nel pilot CBS prodotto da Amblin e scritto da Paul Attanasio che racconta di come una poliziotta di New York diventa primo capo della polizia donna di Los Angeles. Chernus sarà Ken. Rumpled, intelligente ma insicuro, si occupa di scrivere i discorsi del capo della polizia di Los Angeles. Tutti i pilot CBS Titans: Joshua Orpin sarà Conner Kent/Superboy nella seconda stagione della serie DC Universe, un ragazzo in cerca di uno scopo nella vita e della verità sul suo passato e troverà nei Titans una sorta di nuova famiglia. deadline

sarà Conner Kent/Superboy nella seconda stagione della serie DC Universe, un ragazzo in cerca di uno scopo nella vita e della verità sul suo passato e troverà nei Titans una sorta di nuova famiglia. Emergence: Alexa Skye Swinton sarà la protagonista accanto a Allison Tolman del pilot NBC creato da michele Fazekas e Tara Butters per ABC Studios. Nel cast entrano anche Robert Baily Jr, Clancy Brown e Ashley Aufderheide. Swinton è Piper la bambina che il capo della polizia Jo (Tolman) trova sul luogo di un incidente finendo al centro di una cospirazione più vasta. Bailey sarà un poliziotto, Brown il padre di Jo e Aufderheide la figlia adolescente di Jo, Bree. deadline Tutti i pilot NBC

sarà la protagonista accanto a Allison Tolman del pilot NBC creato da michele Fazekas e Tara Butters per ABC Studios. Nel cast entrano anche Robert Baily Jr, Clancy Brown e Ashley Aufderheide. Swinton è Piper la bambina che il capo della polizia Jo (Tolman) trova sul luogo di un incidente finendo al centro di una cospirazione più vasta. Bailey sarà un poliziotto, Brown il padre di Jo e Aufderheide la figlia adolescente di Jo, Bree. Tutti i pilot NBC Strange Angel: Angus Macfadyen sarà Aleister Crowley fondatore di Thelema nella seconda stagione della serie CBS All Access. deadline

sarà Aleister Crowley fondatore di Thelema nella seconda stagione della serie CBS All Access. The Us Project: Parker Young entra nel pilot CBS prodotto da Sony che racconta la storia di una coppia improbabile diventata una famiglia, attraverso l’uso di interviste e vignette lungo 10 anni. Young sarà Jared il fidanzato di Morgan, un fanatico del jiu jitsu che pratica in tornei amatoriali in cui vuole sempre vincere, eccentrico e sempre entusiasta. deadline Tutti i pilot CBS

entra nel pilot prodotto da Sony che racconta la storia di una coppia improbabile diventata una famiglia, attraverso l’uso di interviste e vignette lungo 10 anni. sarà Jared il fidanzato di Morgan, un fanatico del jiu jitsu che pratica in tornei amatoriali in cui vuole sempre vincere, eccentrico e sempre entusiasta. Tutti i pilot CBS Pilot Hannah Simone : Alanna Ubach sarà un’amica di famiglia del pilot ispirato alla vita di Hannah Simone e al rapporto con il padre. deadline Tutti i pilot ABC

: sarà un’amica di famiglia del pilot ispirato alla vita di Hannah Simone e al rapporto con il padre. Tutti i pilot ABC Triangle: Mike Vogel sarà il protagonista del pilot di ABC scritto da Jon Harmon Feldman e Sonny Postiglione che immagina il Triangolo delle Bermuda come un’isola persa nel tempo in cui finiscono intrappolati viaggiatori di ogni epoca e dove finisce una famiglia che prova a sopravvivere e tornare a casa. Vogel sarà David Roman, un uomo la cui vita è sempre stata caotica, è un orfano cresciuto in diverse case famiglia. Ora spera di iniziare una nuova vita con la figlia Natalie e la fidanzata Alex, ma la loro vacanza tropicale viene interrotta da una tempesta che li fa finire in un’isola misteriosa piena di pericoli e senza possibilità di tornare a casa. deadline Tutti i pilot ABC

sarà il protagonista del pilot di ABC scritto da Jon Harmon Feldman e Sonny Postiglione che immagina il Triangolo delle Bermuda come un’isola persa nel tempo in cui finiscono intrappolati viaggiatori di ogni epoca e dove finisce una famiglia che prova a sopravvivere e tornare a casa. Vogel sarà David Roman, un uomo la cui vita è sempre stata caotica, è un orfano cresciuto in diverse case famiglia. Ora spera di iniziare una nuova vita con la figlia Natalie e la fidanzata Alex, ma la loro vacanza tropicale viene interrotta da una tempesta che li fa finire in un’isola misteriosa piena di pericoli e senza possibilità di tornare a casa. Tutti i pilot ABC Hightown: Amaury Nolasco e Dohn Norwood entrano nel cast della serie Starz di Rebecca Cutter che racconta il traffico di droga a Cape Cod, legato alle indagini di un’agente della pesca (Monica Raymund) decisa a risolvere il mistero legato a un cadavere ritrovato in acqua. Nolasco sarà Frankie Alvarez capo del cartello degli oppiacei della zona; Norwood è Alan Saintille agente della polizia di stato che lavora nella task force anti-droga. deadline

entrano nel cast della serie Starz di Rebecca Cutter che racconta il traffico di droga a Cape Cod, legato alle indagini di un’agente della pesca (Monica Raymund) decisa a risolvere il mistero legato a un cadavere ritrovato in acqua. Nolasco sarà Frankie Alvarez capo del cartello degli oppiacei della zona; Norwood è Alan Saintille agente della polizia di stato che lavora nella task force anti-droga. deadline Why Women Kill: Reid Scott entra nel cast del drama con venature comedy di Marc Cherry per CBS All Access che racconta tre donne in tre epoche ’60, ’80 e 2018, tre donne diverse a seconda del periodo ma tutte e tre con la stessa reazione a un tradimento. Scott è Eli, marito di Taylor nel 2018, un uomo dotato di un grande senso dell’umorismo, la sua parte più seducente. Lavora da casa come scrittore, ha un rapporto aperto con la moglie, entrambi possono andare a letto con altre persone. Ma quando permette a Taylor di far stare con loro per un weekend la sua amante, tutto precipita. deadline

entra nel cast del drama con venature comedy di Marc Cherry per CBS All Access che racconta tre donne in tre epoche ’60, ’80 e 2018, tre donne diverse a seconda del periodo ma tutte e tre con la stessa reazione a un tradimento. Scott è Eli, marito di Taylor nel 2018, un uomo dotato di un grande senso dell’umorismo, la sua parte più seducente. Lavora da casa come scrittore, ha un rapporto aperto con la moglie, entrambi possono andare a letto con altre persone. Ma quando permette a Taylor di far stare con loro per un weekend la sua amante, tutto precipita. Geniuses: Jason Biggs sarà il marito di Maggie Lawson nel pilot comedy Fox di Lon Zimmett che racconta di una normale famiglia di lavoratori del Sud Jersey che crescono 4 figli di cui 3 geni certificati. deadline Tutti i pilot Fox

sarà il marito di Maggie Lawson nel pilot comedy Fox di Lon Zimmett che racconta di una normale famiglia di lavoratori del Sud Jersey che crescono 4 figli di cui 3 geni certificati. Adam & Eve : Odette Annable sarà la protagonista del pilot comedy single-camera Fox prodotta da 20th Century Fox Tv, basta su un format franco-canadese scitto da Jon Beckerman e diretto da Claire Scanlon. La comedy segue una coppia in tre fasi della loro relazione: giovani e appassionati, di mezz’età con figli, adulti in pensione. deadline Tutti i pilot Fox

: sarà la protagonista del pilot comedy single-camera Fox prodotta da 20th Century Fox Tv, basta su un format franco-canadese scitto da Jon Beckerman e diretto da Claire Scanlon. La comedy segue una coppia in tre fasi della loro relazione: giovani e appassionati, di mezz’età con figli, adulti in pensione. Deputy: Stephen Doff sarà il protagonista del pilot drama prodotto da eOne per Fox, creato da Will Beall (Aquaman) diretto da David Ayer (Bright). Secondo le indiscrezioni sembra che Dorff avrebbe firmato per 200 mila dollari a episodio e che se il progetto non fosse ordinato riceverebbe un cospicuo risarcimento e se dovesse arrivare alla seconda stagione, Dorff diventerebbe produttore esecutivo. In parallelo Dorff ha firmato con eOne un accordo per realizzare e interpretare nuovi film. Al centro di Deputy c’è il vice-sceriffo Bill Hollister un uomo che ama il suo ruolo e l’azione ma che si ritrova ad agire come sostituto dello sceriffo quando questi muore catapultandolo in un incarico che non avrebbe voluto. deadline Tutti i pilot Fox

sarà il protagonista del pilot drama prodotto da eOne per Fox, creato da Will Beall (Aquaman) diretto da David Ayer (Bright). Secondo le indiscrezioni sembra che avrebbe firmato per 200 mila dollari a episodio e che se il progetto non fosse ordinato riceverebbe un cospicuo risarcimento e se dovesse arrivare alla seconda stagione, Dorff diventerebbe produttore esecutivo. In parallelo Dorff ha firmato con eOne un accordo per realizzare e interpretare nuovi film. Al centro di Deputy c’è il vice-sceriffo Bill Hollister un uomo che ama il suo ruolo e l’azione ma che si ritrova ad agire come sostituto dello sceriffo quando questi muore catapultandolo in un incarico che non avrebbe voluto. Lodge 49: Pollyanna McIntosh entra come ricorrente nella seconda stagione della serie AMC nei panni di Clara, una delegata britannica che incontra Connie alla Loggia 1. deadline

entra come ricorrente nella seconda stagione della serie AMC nei panni di Clara, una delegata britannica che incontra Connie alla Loggia 1. Claws: Glynn Turman entra nella terza stagione della serie TNT nei panni di Calvin, padre di Desna e Dean che non vedono da tempo e torna per fare ammenda. deadline

entra nella terza stagione della serie TNT nei panni di Calvin, padre di Desna e Dean che non vedono da tempo e torna per fare ammenda. Single Parents: Adam Brody raggiunge la moglie Leighton Meester nel finale della prima stagione della comedy ABC, dove interpreterà l’ex di Maggie. Brody sarà Derek un musicista che ha amato e lasciato Maggie anni prima. THR

Nuovi progetti

FX ordina una commedia basta sulla vita dell’attore e comico Lil Dicky (Dave Burd il vero nome). Al centro un ragazzo di quasi 30 anni, nevrotico convinto di esser destinato a diventare il miglior rapper del mondo, ma deve convincere anche gli altri. deadline

ordina una commedia basta sulla vita dell’attore e comico (Dave Burd il vero nome). Al centro un ragazzo di quasi 30 anni, nevrotico convinto di esser destinato a diventare il miglior rapper del mondo, ma deve convincere anche gli altri. Disney+ starebbe lavorando a Book of Enchantment una serie sui cattivi del mondo Disney basata sulla serie di libri di Serena Valentino che raccontano proprio le origini dei cattivi Disney. Creata da Michael Seitzman, il progetto è prodotto da ABC Signature Studios. Secondo le indiscrezioni il progetto prevede la creazione di un universo in cui le storie Disney saranno raccontate in modo diverso dal solito. La serie sarebbe in preparazione da più di sei mesi con Seitzman che ha preparato il pilot e la “bibbia” della serie, al momento non ci sarebbe nulla di ufficiale ma potrebbe essere girata nel 2020 nel Regno Unito. deadline

Altre segnalazioni

Sara Lee Hess produttrice del pilot del prequel spinoff di Game of Thrones ha firmato un accordo biennale con HBO.

News serie tv 27 febbraio

Beverly Hills 90210 ordinata ufficialmente la nuova serie

Sarà Fox a mandare in onda il nuovo Beverly Hills 90210, la rete ha ordinato 6 episodi di quella che sarà una serie evento nè un revival nè un reboot ma in cui sei attori del cast originale Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling e Brian Austin interpreteranno delle versioni di loro stessi a 19 anni dalla fine della serie originale che si ritrovano nel tentativo di fare un reboot. deadline

Luca Guadagnino lavora a una serie con HBO

Il regista di Chiamami col tuo Nome, Luca Guadagnino, sta lavorando con HBO allo sviluppo di una serie tv che sarà girata in Italia dal titolo We Are Who We Are. Guadagnino sarà il regista dei primi due episodi e dell’ottavo e ultimo, oltre a collaborare alla sceneggiatura scritta da Paolo Giordano (La solitudine dei numeri primi) e Francesca Manieri (Il Miracolo). We Are Who We Are racconta la storia di due quattordicenni Fraser e Caitlin che vivono in una base militare in Italia. Fraser è appena arrivato da New York insieme alla mamma colonnello e sua moglie, deve abituarsi alla nuova realtà mentre si trova in una fase della sua vita in cui si fa domande sulla propria identità. Tra le persone che incontra in Italia, fuori e dentro la base, c’è Caitlin che da 4 anni vive nella base, figlia di un militare, esperta kickboxer e amante delle armi. Tutti pensano che siano una coppia ma Fraser ha nostalgia dell’amico Mark lasciato a New York e stringe un romantico e innocente rapporto con un soldato più grande. Observer

Casting News

Glamorous: Ben J. Pierce attore dichiaratamente gay e che realizza video e canzoni a favore della non identità di genere, sarà il protagonista del pilot The CW con al centro Marco, di genere non binario, che finisce per lavorare per Mandolyn (Brooke Shields) CEO di un’azienda di cosmetici che aveva critica su YouTube. Nel cast entra anche Pierson Fodé , figlio di Mandolyn, dichiaratamente gay, ma tipico maschio alpha, lontano dagli stereotipi, poco sofisticato e apparentemente più adatto a Wall Street che alla moda. THR Tutti i pilot The CW

attore dichiaratamente gay e che realizza video e canzoni a favore della non identità di genere, sarà il protagonista del pilot The CW con al centro Marco, di genere non binario, che finisce per lavorare per Mandolyn (Brooke Shields) CEO di un’azienda di cosmetici che aveva critica su YouTube. Nel cast entra anche , figlio di Mandolyn, dichiaratamente gay, ma tipico maschio alpha, lontano dagli stereotipi, poco sofisticato e apparentemente più adatto a Wall Street che alla moda. Tutti i pilot The CW New York Undercover : il pilot ABC del revival della serie anni ’90 di Dick Wolf riporta nel cast Luna Lauren Velez che sarà di nuovo Nina Moreno, così come Malik Yoba sarà di nuovo J.C. Williams. Moreno sarà ormai una poliziotta in pensione ma avrà comunque legami con la squadra. Nella serie originale Velez arrivò nella seconda stagione. In questo sequel-revival la serie riparte 20 anni dopo con al centro i detective Nat Gilmre e Melissa Ortiz. deadline – Tutti i pilot ABC

: il pilot ABC del revival della serie anni ’90 di Dick Wolf riporta nel cast che sarà di nuovo Nina Moreno, così come Malik Yoba sarà di nuovo J.C. Williams. Moreno sarà ormai una poliziotta in pensione ma avrà comunque legami con la squadra. Nella serie originale Velez arrivò nella seconda stagione. In questo sequel-revival la serie riparte 20 anni dopo con al centro i detective Nat Gilmre e Melissa Ortiz. – Tutti i pilot ABC Limetown: Rekha Sharma entra nel cast della serie di Facebook Watch basata su un podcast omonimo, prodotta e interpretata da Jessica Biel. Limetown racconta la storia di Lia Haddock (Biel) una giornalista che prova a scoprire cosa si nasconda dietro la scomparsa di più di 300 persone in un centro di ricerca sulle neuroscienze in Tennessee. Sharma sarà Sadia Latifi, l’agente FBI assegnata a controllare Lia e seguire il caso. deadline

entra nel cast della serie di Facebook Watch basata su un podcast omonimo, prodotta e interpretata da Jessica Biel. Limetown racconta la storia di Lia Haddock (Biel) una giornalista che prova a scoprire cosa si nasconda dietro la scomparsa di più di 300 persone in un centro di ricerca sulle neuroscienze in Tennessee. sarà Sadia Latifi, l’agente FBI assegnata a controllare Lia e seguire il caso. Strange Angel: Matthwe Barnes entra nella seconda stagione della serie di CBS All Access nei panni dell’agente Wallace incaricato di controllare i ricercatori dello studio sui razzi. deadline

entra nella seconda stagione della serie di CBS All Access nei panni dell’agente Wallace incaricato di controllare i ricercatori dello studio sui razzi. Penny Dreadful: City of Angels: Nathan Lane raggiunge Daniel Zovatto e Natalie Dormer nel cast del sequel di Penny Dreadful ambientato a Los Angeles negli 1938, prodotto da Shwotime e intriso di folklore, credenze e tensioni sociali. Lane sarà Lewis Michener, veterano agente della polizia di Los Angeles che diventa partner e mentore di Vega (Zovatto). deadline

raggiunge Daniel Zovatto e Natalie Dormer nel cast del sequel di Penny Dreadful ambientato a Los Angeles negli 1938, prodotto da Shwotime e intriso di folklore, credenze e tensioni sociali. Lane sarà Lewis Michener, veterano agente della polizia di Los Angeles che diventa partner e mentore di Vega (Zovatto). Frankenstein: Saidah Arrika Ekulona entra nel cast del pilot CBS ennesima trasformazione del personaggio in un procedurale contemporaneo. Uta Briesewitz dirigerà il pilot scritto da Jason Traey e che racconta di un detective di San Francisco che misteriosamente viene riportato in vita ma si accorge subito che non è la stessa persona di prima e non ha alcun idea di chi sia il suo salvatore il dottor Victor Frankenstein. Ekulona sarà il capitano Mills che come tutti è sconvolta quando vede tornare il detective Escher dopo sei mesi. deadline Tutti i pilot CBS

entra nel cast del pilot CBS ennesima trasformazione del personaggio in un procedurale contemporaneo. Uta Briesewitz dirigerà il pilot scritto da Jason Traey e che racconta di un detective di San Francisco che misteriosamente viene riportato in vita ma si accorge subito che non è la stessa persona di prima e non ha alcun idea di chi sia il suo salvatore il dottor Victor Frankenstein. Ekulona sarà il capitano Mills che come tutti è sconvolta quando vede tornare il detective Escher dopo sei mesi. Tutti i pilot CBS Council of Dads : Clive Standen raggiunge Sarah Wayne Callies nel drama NBC ispirato al libro di Bruce Feiler, prodotto da Universal, scritto da Joan Rater e Tony Phelan, che racconta di un uomo, Scott Perry che quando scopre di avere una malattia mortale, insieme alla moglie Robin (Callies) costituisce un gruppo di supporto per aiutare la sua famiglia. Standen sarà Anthony Lavelle uno chef, vecchio amico di Scott. deadline Tutti i pilot NBC

: raggiunge Sarah Wayne Callies nel drama ispirato al libro di Bruce Feiler, prodotto da Universal, scritto da Joan Rater e Tony Phelan, che racconta di un uomo, Scott Perry che quando scopre di avere una malattia mortale, insieme alla moglie Robin costituisce un gruppo di supporto per aiutare la sua famiglia. sarà Anthony Lavelle uno chef, vecchio amico di Scott. Tutti i pilot NBC Avenue 5 : Lenora Crichlow entra nel cast del pilot comedy HBO di Armando Iannucci (Veep) ambientato per lo più nello spazio, in cu sarà il secondo ingegnere Billye McEvoy, giovane e ambiziosa, ama costruire cose ma è terrorizzata di morire nello spazio. deadline

: entra nel cast del pilot comedy di Armando Iannucci (Veep) ambientato per lo più nello spazio, in cu sarà il secondo ingegnere Billye McEvoy, giovane e ambiziosa, ama costruire cose ma è terrorizzata di morire nello spazio. Utopia: Ashleigh LaThorp, Desmin Borges, Farrah Mackenzie e Christopher Denham entrano nel cast del remake Amazon della serie inglese scritto da Gillian Flynn. deadline

entrano nel cast del remake Amazon della serie inglese scritto da Gillian Flynn. Women Up : Mary Elizabeth Ellis e Tawny Newsome entrano nel cast del pilot comedy ABC scritto da Zoe Lister-Jones. Ellis sarà Liz e Newsome Phoebe le due donne diventate mamme troppo presto che ora a 35 anni sono pronte per vivere l’adolescenza mai avuto. Kym Whitley sarà Edna la mamma di Phoebe, Gabirelle Elyse la figlia Angela, Abby Quinn la figlia di Grace Liz. deadline Tutti i pilot ABC

: entrano nel cast del pilot comedy ABC scritto da Zoe Lister-Jones. Ellis sarà Liz e Newsome Phoebe le due donne diventate mamme troppo presto che ora a 35 anni sono pronte per vivere l’adolescenza mai avuto. Kym Whitley sarà Edna la mamma di Phoebe, Gabirelle Elyse la figlia Angela, Abby Quinn la figlia di Grace Liz. Tutti i pilot ABC Katy Keene: Camille Hyde e Lucien Laviscount entrano nel cast del pilot The CW spinoff di Riverdale, i due saranno fratello e sorella che lavorano nella casa discografica del padre e si imbatteranno in Josie (Ashleigh Murray). deadline Tutti i pilot The CW

entrano nel cast del pilot The CW spinoff di Riverdale, i due saranno fratello e sorella che lavorano nella casa discografica del padre e si imbatteranno in Josie (Ashleigh Murray). Tutti i pilot The CW Pilot Hannah Simone: Jane Leeves entra nella comedy ABC ispirata alla vita di Hannah Simone su un padre e una figlia di origine indiana che capiranno di essere a un punto morto delle loro vite e proveranno a cambiare. Leeves che è attualmente regular in The Resident, nel probabile caso che la serie Fox venga rinnovata, dovrebbe mantenere anche quell’impegno per più episodi, ma se il pilot non dovesse essere ordinato, sarà stabilmente in The Resident. deadline Tutti i pilot ABC

entra nella comedy ispirata alla vita di Hannah Simone su un padre e una figlia di origine indiana che capiranno di essere a un punto morto delle loro vite e proveranno a cambiare. Leeves che è attualmente regular in The Resident, nel probabile caso che la serie Fox venga rinnovata, dovrebbe mantenere anche quell’impegno per più episodi, ma se il pilot non dovesse essere ordinato, sarà stabilmente in The Resident. Tutti i pilot ABC Zoey’s Extraodrinary Playlist: Mary Steenburgen sarà Maggie la mamma di Zoey (Jane Levy) la ragazza che inizia a percepire i pensieri delle persone come se fossero delle canzoni. Tutti i pilot NBC

sarà Maggie la mamma di Zoey (Jane Levy) la ragazza che inizia a percepire i pensieri delle persone come se fossero delle canzoni. City on a Hill: James Remar e Gloria Reuben saranno guest star del drama Showtime.

Altre Segnalazioni

Zac Efron e Anna Kendrick saranno i protagonisti della serie animata Human Discoveries di Facebook Watch che racconta la storia di un gruppo di amici alle origini della civiltà. Lo saranno i primi a scoprire il fuoco, la ruota ma anche tutti i lati peggiori dell’uomo come il razzismo, fascismo, l’alcol, il chiacchiericcio e la monogamia. deadline

saranno i protagonisti della serie animata di Facebook Watch che racconta la storia di un gruppo di amici alle origini della civiltà. Lo saranno i primi a scoprire il fuoco, la ruota ma anche tutti i lati peggiori dell’uomo come il razzismo, fascismo, l’alcol, il chiacchiericcio e la monogamia. BBC e ITV porteranno il servizio di streaming BritBox lanciato negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito dove insieme ai prodotti dei due canali, ci saranno anche serie e film di Channel 4 e Channel 5.

Trailer del giorno

Dal 22 marzo arriverà la seconda stagione di The OA.

News Serie Tv 26 Febbraio

Casting News

The Expanse: Rosa Gilmore, Keon Alexander e Jess Salgueiro entrano nel cast della quarta stagione del drama sci-fi cancellato da Syfy e salvato da Amazon Prime Video. deadline

entrano nel cast della quarta stagione del drama sci-fi cancellato da Syfy e salvato da Amazon Prime Video. Filthy Rich: Kim Cattrall sarà la protagonista del soap dramedy Fox prodotto da 20th Century Fox scritto e diretto da Tate Taylor, regista di The Help. Ambientato nel sud degli Stati Uniti, racconta come alla morte di un ricco magnate dell’intrattenimento cristiano, la moglie e i figli scoprono che aveva dei figli illegittimi inclusi nel testamento e questi ultimi decidono di voler far parte dell’azienda familiare. Cattrall sarà la vedova e nuova capo famiglia, Aubrey Dollar e Corey Cott saranno i suoi figli, la prima stilista in cerca di una propria identità e il secondo con un incarico nell’azienda familiare; Benjamin Levy Aguilar sarà uno dei figli illegittimi con un figlio a sua volta e Mark.L Young sarà invece un imprenditore che gestisce un’impresa legata al mondo della droga leggera in Colorado. deadline – Tutti i pilot Fox

sarà la protagonista del soap dramedy prodotto da 20th Century Fox scritto e diretto da Tate Taylor, regista di The Help. Ambientato nel sud degli Stati Uniti, racconta come alla morte di un ricco magnate dell’intrattenimento cristiano, la moglie e i figli scoprono che aveva dei figli illegittimi inclusi nel testamento e questi ultimi decidono di voler far parte dell’azienda familiare. sarà la vedova e nuova capo famiglia, Aubrey Dollar e Corey Cott saranno i suoi figli, la prima stilista in cerca di una propria identità e il secondo con un incarico nell’azienda familiare; Benjamin Levy Aguilar sarà uno dei figli illegittimi con un figlio a sua volta e Mark.L Young sarà invece un imprenditore che gestisce un’impresa legata al mondo della droga leggera in Colorado. – Tutti i pilot Fox Bluff City Law: Jimmy Smits entra nel cast del drama NBC prodotto da Universal Tv, creato da Dean Georgaris e Micheal Aguilar, un legal drama su un gruppo di avvocati d’eccellenza di Memphis che si occupano di casi di dirtti civili. Smits sarà Elijah Strait, leggendario fondatore dello studio che gestisce insieme alla figlia Sydney (Caitlin McGee) e insieme affrontano casi e gestiscono il loro complesso rapporto. deadline – Tutti i pilot NBC

entra nel cast del drama prodotto da Universal Tv, creato da Dean Georgaris e Micheal Aguilar, un legal drama su un gruppo di avvocati d’eccellenza di Memphis che si occupano di casi di dirtti civili. Smits sarà Elijah Strait, leggendario fondatore dello studio che gestisce insieme alla figlia Sydney (Caitlin McGee) e insieme affrontano casi e gestiscono il loro complesso rapporto. – Avenue 5: Nikki Amuka-Bird raggiunge Hugh Laurie, Zach Woods, Suzy Nakamura, Rebecca Front e Josh Gad nel pilot comedy di Armando Iannucci di HBO ambientato per lo più nello spazio. Amuka-Bird sarà Rav Mulcair capo della Judd Mission Control sulla Terra, una donna intelligente che ama sempre avere tutto sotto controllo, si sente in colpa per aver mandato nello spazio due suoi amici nel tentativo di sistemare il loro matrimonio. deadline

raggiunge Hugh Laurie, Zach Woods, Suzy Nakamura, Rebecca Front e Josh Gad nel pilot comedy di di HBO ambientato per lo più nello spazio. Amuka-Bird sarà Rav Mulcair capo della Judd Mission Control sulla Terra, una donna intelligente che ama sempre avere tutto sotto controllo, si sente in colpa per aver mandato nello spazio due suoi amici nel tentativo di sistemare il loro matrimonio. Stumptown: Cobie Smulders sarà la protagonista di questo pilot drama scritto da Jason Richam, prodotto da ABC Studios e basato su un fumetto Oni Press. Al centro c’è Dex Parios (Smulders) un’ex soldato, tosta e senza troppi limiti che lavora a Portland come investigatore privato e risolve i problemi degli altri senza affrontare i suoi. deadline – Tutti i pilot ABC

sarà la protagonista di questo pilot drama scritto da Jason Richam, prodotto da ABC Studios e basato su un fumetto Oni Press. Al centro c’è Dex Parios un’ex soldato, tosta e senza troppi limiti che lavora a Portland come investigatore privato e risolve i problemi degli altri senza affrontare i suoi. – Tutti i pilot ABC Dynasty: a causa di problemi personali, Nicollette Sheridan lascia la serie The CW dove interpretava Alexis Carrington e CBS Television Studios starebbe pensando di sostituirla con un’altra attrice. deadline

a causa di problemi personali, lascia la serie The CW dove interpretava Alexis Carrington e CBS Television Studios starebbe pensando di sostituirla con un’altra attrice. Sisters (provvisorio): Brittany Snow sarà una delle protagoniste del drama Fox basto sulla serie australiana Sisters, prodotta da Endemol Shine North America, Imogen Banks e Universal, creata da Annie Weisman e Jason Katims. Al centro delle vicende c’è Julia Bechley (Snow) una figlia unica che scopre come il padre, pioniere negli studi sulla fertilità, all’inizio della sua carriera abbia usato il proprio sperma. La ragazza ha così decine di potenziali nuovi fratelli ma riuscirà a rintracciare solamente due sorelle ricostruendo con cui creerà un nuovo rapporto. deadline Tutti i pilot Fox

(provvisorio): sarà una delle protagoniste del drama Fox basto sulla serie australiana Sisters, prodotta da Endemol Shine North America, Imogen Banks e Universal, creata da Annie Weisman e Jason Katims. Al centro delle vicende c’è Julia Bechley (Snow) una figlia unica che scopre come il padre, pioniere negli studi sulla fertilità, all’inizio della sua carriera abbia usato il proprio sperma. La ragazza ha così decine di potenziali nuovi fratelli ma riuscirà a rintracciare solamente due sorelle ricostruendo con cui creerà un nuovo rapporto. Tutti i pilot Fox Progetto Tom Kapinos: Richard Roxburgh, Madeline Wise e Usman Ally raggiungono Andie MacDowell e Kathleen Turner nel pilot Fox creato da Tom Kapinos ancora senza titolo e ispirato alla serie francese Quadras. La prima stagione di questo progetto antologico, prodotto da 20th Century Fox Tv con Endemol Shine, è ambientata nel corso di una notte durante una festa di matrimonio in cui i diversi personaggi scopriranno diversi segreti. Roxburgh sarà Nigel Valentine ex marito di Lily (MacDowell), una rock-star inglese con un debole per le modelle; Wise sarà Poppy figlia di Nigel e Lily; Ally sarà Julian. deadline – Tutti i pilot Fox

raggiungono Andie MacDowell e Kathleen Turner nel pilot creato da Tom Kapinos ancora senza titolo e ispirato alla serie francese Quadras. La prima stagione di questo progetto antologico, prodotto da 20th Century Fox Tv con Endemol Shine, è ambientata nel corso di una notte durante una festa di matrimonio in cui i diversi personaggi scopriranno diversi segreti. Roxburgh sarà Nigel Valentine ex marito di Lily (MacDowell), una rock-star inglese con un debole per le modelle; Wise sarà Poppy figlia di Nigel e Lily; Ally sarà Julian. deadline – Tutti i pilot Fox Locke & Key: Felix Mallard entra nel cast della serie Netflix nei panni di Lucas Caravaggio un affascinante adolescente la cui interazione con la magia porterà conseguenze inaspettate. Variety

Nuovi Progetti

Netflix ha ordinato Blood & Water un teen drama africano, diretto da Nosipho Dumisa, con al centro un’adolescente che scopre un segreto della sua famiglia e si ritrova a vivere il complicato mondo delle scuole superiori del Sud Africa. Si tratta della seconda serie originale Netflix africana dopo Queen Sono. deadline

ha ordinato un teen drama africano, diretto da Nosipho Dumisa, con al centro un’adolescente che scopre un segreto della sua famiglia e si ritrova a vivere il complicato mondo delle scuole superiori del Sud Africa. Si tratta della seconda serie originale Netflix africana dopo Queen Sono. WarnerMedia, la piattaforma di streaming Warner, sta lavorando alla sua prima produzione originale, una serie animata sui Gremlins. La potenziale serie sarà un prequel del film e racconterà le origini di Mr. Wing il nonno cinese interpretato nel film da Keye Luke. Warner Bros e Amblin Tv stanno lavorando alla serie scritta da Tze Chun. deadline

la piattaforma di streaming Warner, sta lavorando alla sua prima produzione originale, una serie animata sui La potenziale serie sarà un prequel del film e racconterà le origini di Mr. Wing il nonno cinese interpretato nel film da Keye Luke. Warner Bros e Amblin Tv stanno lavorando alla serie scritta da Tze Chun. Rolling Stone e Imagine Documentaries stanno lavorando a Sound & Vision un’antologia rock composta da episodi singoli che racconteranno specifici momenti della storia musicale e culturale, grazie anche all’archivio di Rolling Stone. deadline

Altre Segnalazioni

La quarta stagione di Life In Pieces debutterà su CBS il prossimo 18 aprile con un doppio episodio a circondare un episodio inedito di Mom, dalla settimana successiva riprenderà lo slot delle 9:30.

Trailer del giono

Trailer di The Village serie in partenza dal 19 marzo su NBC