Serie Tv Notizie 21 giugno: Summertime il teen drama italiano di Netflix da 3 Metri sopra il cielo

Serie Tv News 21 giugno

Summertime è la nuova serie italiana di Netflix da Tre Metri sopra il cielo

Prima immagine di Summertime il teen drama all’italiana in arrivo su Netflix nel 2020, ispirato a Tre Metri sopra il cielo. Le riprese sono iniziate a Ravenna e poi si sposteranno a Roma. Nel cast Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, darà il volto a Summer mentre Ludovico Tersigni (SKAM Italia) ricoprirà il ruolo di Ale. Accanto a loro Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. Ecco la trama ufficiale:

Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

Casting News

Brave New World: Demi Moore entra nel cast della serie prodotta da UCP e Amblin Television tratta dal romanzo di Aldous Huxley. Al centro un mondo utopico in cui pace e stabilità sono state raggiunte proibendo monogamia, famiglia, privacy e la stessa storia. Harry Lloyd e Jessica Brown Findlay sono i protagonisti nei panni di Bernand e Lenina che vivono nella perfetta Nuova Londra ma curiosi di esplorare il mondo vanno nelle terre selvagge dove incontrano John (Alden Ehrenreich) e decidono di salvarlo portandolo indietro con loro ma generando il caos. Demi Moore sarà la mamma di John. La serie si era spostata da Syfy a USA Network con l’ordine a serie e l’obiettivo di trovare come partnere una piattaforma di streaming ma al momento ancora non è stata annunciata. deadline

Nuovi Progetti

Tyler Perry sta lavorando a The Oval per BET, primo progetto del suo accordo pluriennale con il gruppo Viacom. Ed Quinn, Kron Moore, Paige Hurd e Daniel Croix Henderson saranno i protagonisti di questa serie ambientata alla Casa Bianca. Dietro l’immagine della famiglia presidenziale perfetta si nascondono bugie, tradimenti, corruzione. Quinn sarà Hunter Franklin il Presidente mentre Moore sarà sua moglie la First Lady; Hurd sarà Gayle la figlia ribelle, Henderson sarà Jason figlio tormentato. deadline

Altre Segnalazioni

John Wells continuerà a lavorare con Warner Bros Television Group almeno fino al 2024 visto il rinnovo dell’accordo tra le parti che collaborano ormai dal 1986. Autore di tante serie di successo, Wells è rimasto vago sulla possibilità di realizzare un qualsiasi reboot tra The West Wing, ER e Southland non dando alcun tipo di spunto interessante. deadline

passa da Universal dove si era occupato di Taken a Sony Pictures Television. Jason Ensler amplia il proprio accordo con 20th Century Fox Tv e si occuperà della serie Love, Simon di Disney+

Trailer del giorno

Arriva il trailer di The Terror: Infamy secondo capitolo dell’antologia horror di AMC (in Italia su Amazon).

Trailer del Stranger Things 3

Serie Tv News 20 giugno

Casting News

Progetto Rhimes: Julie Andrews sarà la voce del progetto Bridgerton ancora senza titolo che Shonda Rhimes sta producendo per Netflix sulla base della saga di romanzi di Julia Quinn. Andrews sarà Lady Whistledown un personaggio sconosciuto che nei primi 4 romanzi con i suoi commenti di gossip su un giornale, scandisce le tappe del racconto. Creata da Chris Van Dusen, la serie in 8 episodi attesa nel 2020 è ambientata nel 1813 e racconta la famiglia Bringerton composta da 8 fratelli, ricchi aristocratici di Londra. deadline

Nuovi progetti

Hulu sta lavorando all’adattamento di diversi romanzi d’amore di Elin Hilderbrand come The Identicals, The Blue Bistro e The Matchmaker. La serie potenziale sarà prodotta da Amblin con la stessa scrittrice e scritta da Andre e Maria Jacquemetton. Variety

sta lavorando all’adattamento di diversi romanzi d’amore di Elin Hilderbrand come The Identicals, The Blue Bistro e The Matchmaker. La serie potenziale sarà prodotta da Amblin con la stessa scrittrice e scritta da Andre e Maria Jacquemetton. Gone Hollywood: FX sta lavorando al pilot di una serie con John Magaro, Nikolaj Coster-Waldau, Lola Kirke, Ben Schnetzer, Jonathan Pryce e Judd Hirsch, creata da Tes Griffin e Scott Rudin. Ambientata nel 1980 Gone Hollywood racconta le storie di un gruppo di agenti di attori che lasciano le loro vecchie agenzie per rivoluzionare l’ambiente e creare un nuovo modo di lavorare. La serie unirà personaggi inventati con figure realmente esistite. deadline

adatterà la trilogia di film scandinava Snabba Cash (Easy Money) in una serie in 6 parti. La serie sarà ambientata 10 anni dopo i film. Acquisizioni tra le sponde dell’Atlantico:

– MotherFatherSon con Richard Gere di BBC Two è stato preso da Starz;

– StarzPlay in UK ritrasmetterà Deadly Class ;

– Showtime dal 6 ottobre manderà in onda la comedy Back To Life di BBC Three.

Altre Segnalazioni

Netflix aumenta il costo in Italia, il piano Standard a due schermi arriva a 11,99€ e quello Premium a 15,99€. Qui tutte le informazioni.

aumenta il costo in Italia, il piano Standard a due schermi arriva a 11,99€ e quello Premium a 15,99€. Qui tutte le informazioni. Il primo episodio della quarta stagione di Riverdale sarà dedicato a Luke Perry e al suo personaggio Fred come ha annunciato il creatore Roberto Aguirre-Sacasa.

Serie Tv News 19 giugno

Casting News

This is Us: Jennifer Morrison entra nel cast della quarta stagione della serie NBC in un ruolo ancora non definito ma che sarà importante. TvLine

entra nel cast della quarta stagione della serie NBC in un ruolo ancora non definito ma che sarà importante. Treadstone: Michelle Forbes, Patrick Fugit, Micahel Gaston, Tess Haubrich e Shruti Haasan entrano nel cast del drama USA Network scritto da Tim Kring e prequel del mondo di Jason Bourne con Jeremy Irvine e Brian J. Smith come protagonisti. La serie racconta le origini dell’Operazione Tradstone della CIA che usa protocolli delle modifiche comportamentali per trasformare reclute in super-assassini. Nella prima stagione agenti dormienti sparsi per il mondo si risvegliano. deadline

entrano nel cast del drama USA Network scritto da Tim Kring e prequel del mondo di Jason Bourne con Jeremy Irvine e Brian J. Smith come protagonisti. La serie racconta le origini dell’Operazione Tradstone della CIA che usa protocolli delle modifiche comportamentali per trasformare reclute in super-assassini. Nella prima stagione agenti dormienti sparsi per il mondo si risvegliano. Avenue 5: Himesh Patel entra nel cast della comedy HBO di Armando Iannucci papà di Veep con Hugh Laurie. Avenue 5 è una commedia spaziale ambientata tra 40 anni quando il turismo nello spazio è la norma. Patel è Jordan Hatwal un giovane comico che accetta di partire per una crociera nello spazio per diventare “l’uomo più divertente dell’universo” ma nello spazio l’atmosfera non è giusta per i comici. deadline

Nuovi Progetti

Rob Thomas creatore di Veronica Mars e iZombie sta producendo per USA Network il drama Dicks, scritto da Heather V. Regnier e prodotto da Warner Horizon. Al centro Phyllis Roarke che torna a Los Angeles dopo esser stata licenziata dal suo lavoro alla Casa Bianca, cui rubano il telefono durante una festa e per riaverlo si rimette in contatto con due amici del liceo diventati investigatori privati ma finiranno per imbattersi in una cospirazione più complicata di quanto pensassero. deadline

Altre Segnalazioni

Il Monte Carlo Television Festival si è chiuso con il premio a L’Amica Geniale come miglior drama, il riconoscimento a Richard Madden come miglior attore in un drama, quello a Escape at Dannemora e Patricia Arquette nella categoria generale della Fiction. On The Spectrum, la comedy israeliana su tre ventenni affetti da autismo che avrà un adattamento americano, ha conquistato la categoria comedy ottenendo anche il premio per gli attori. The Good Doctor e Lethal Weapon conquistano i riconoscimenti del pubblico internazionale. deadline

Serie Tv News 18 giugno

Casting News

BH90210: Christine Elise , che interpretava Emily Valentine, e Carol Potter (Cindy Walsh) entrano nel cast del revival di Beverly Hills, anche loro naturalmente interpreteranno loro stesse e non i personaggi. deadline

Nuovi progetti

Woody Harrelson e Luke Davies stanno lavorando a The Most Dangerous Man in America una miniserie creata con Wiip e Star Thrower. Harrelson sarà Timothy Learty mentre Davies si occuperà dell’adattamento. Tratto dal romanzo omonimo, racconta la storia della fuga dal carcere nel 1970 di Leary con relativo inseguimento guidato dal Presidente Nixon, durato 28 mesi e che ha coinvolto anche vari paesi. deadline

Trailer del giorno

Arriva dal 26 luglio su Prime Video la prima stagione di The Boys

Passa da YouTube a Showtime con una mossa a sorpresa On Becoming a God in Central Florida con Kirsten Dunst. Dark comedy ambientata vicino Orlando nel 1992, racconta di come un’impiegata di un parco acquatico si sia rovinata la vita per inseguire il successo attraverso un sistema di vendite piramidali. Dal 25 agosto.

Il 9 agosto arriva la terza stagione di GLOW su Netflix che porta a Las Vegas anche Geena Davis. Qui in lingua originale

Altre Segnalazioni

IMDb Tv , che fino ad oggi si chiamava Freedive, triplicherà i propri contenuti ed entro l’anno arriverà in Europa. Il sito di schede, voti e informazioni su film e serie tv, si apre ai contenuti gratuiti ma con pubblicità. IMDb è di proprietà di Amazon che veicolerà lo sbarco europeo anche grazie a Prime Video e Fire Tv. CS

– Younger 6 debutta su TvLand con 1,3 milioni totali (+23% rispetto alla 5) nei live +3, con 1.2 di rating e 457 mila spettatori tra le donne 25-54 anni;

– Euphoria su HBO ottiene 577 mila spettatori che diventano 1 milione tra replay e HBO Go/Now;

– City on a Hill su Showtime ottiene 532 mila spettatori live, che diventano 765 mila con le repliche successive cui vanno aggiunti 615 mila spettatori che avevano visto la premiere grazie al rilascio anticipato per un totale di 1,38 milioni.

– 6 debutta su TvLand con 1,3 milioni totali (+23% rispetto alla 5) nei live +3, con 1.2 di rating e 457 mila spettatori tra le donne 25-54 anni; – su HBO ottiene 577 mila spettatori che diventano 1 milione tra replay e HBO Go/Now; – su Showtime ottiene 532 mila spettatori live, che diventano 765 mila con le repliche successive cui vanno aggiunti 615 mila spettatori che avevano visto la premiere grazie al rilascio anticipato per un totale di 1,38 milioni. JJ Abrams e la sua Bad Robot sarebbero vicinissimi a firmare per WarnerM8 edia, rimanendo quindi ancora legato a Warner Bros dopo la fine dell’attuale contratto. Sarebbe la fine di una lunga trattativa in cui l’ultima ad arrendersi sarebbe stata Apple. L’accordo sarebbe da 500 milioni di dollari e sembra che avrebbe all’interno la possibilità per Abrams di lavorare anche per altri (come la stessa Apple) ma sempre attraverso Warner. deadline

Dick Wolf prepara un crossover tra FBI e un’altra serie NBC

Mentre era a Montecarlo per il Festival della Tv, l’autore e produttore Dick Wolf ha svelato che sta lavorando a un crossover tra FBI o il suo prossimo spinoff in arrivo nel 2020 FBI: Most Wanted e una sua serie NBC, nello specifico una tra Law & Order: SVU e Chicago PD. Si tratterebbe quindi di un crossover multicanale tra una serie CBS e una serie NBC. La decisione tra quale serie coinvolgere sarà presa sulla base della storia che più lo convincerà. Variety

Casting News

The Cockfields: Kim Cattrall lascia la serie inglese di Gold Channel UKTV per problemi legati a altri impegni (probabilmente le riprese del drama Fox Filthy Rich). Al suo posto è stata scelta Sarah Parish nella serie scritta da Joe Wilkinson e David Ear, nei panni della nuova fidanzata di un padre di famiglia che ritrova i figli, con cui da un po’ non ha rapporti, sull’isola di Wight. deadline

lascia la serie inglese di Gold Channel UKTV per problemi legati a altri impegni (probabilmente le riprese del drama Fox Filthy Rich). Al suo posto è stata scelta nella serie scritta da Joe Wilkinson e David Ear, nei panni della nuova fidanzata di un padre di famiglia che ritrova i figli, con cui da un po’ non ha rapporti, sull’isola di Wight. Elizabeth is Missing: Glenda Jackson sarà la protagonista del film tv BBC adattamento del romanzo di Emma Healey che racconta la storia di una donna affetta da demenza. Quando la sua migliore amica Elizabeth sparisce, Maud (Jackson) è convinta le sia successo qualcosa di brutto e vuole risolvere il mistero. Ma nel frattempo la sua demenza incombe e il confine tra passato e presente inizia a fondersi. Sky Vision distribuirà il progetto. deadline

sarà la protagonista del film tv BBC adattamento del romanzo di Emma Healey che racconta la storia di una donna affetta da demenza. Quando la sua migliore amica Elizabeth sparisce, Maud (Jackson) è convinta le sia successo qualcosa di brutto e vuole risolvere il mistero. Ma nel frattempo la sua demenza incombe e il confine tra passato e presente inizia a fondersi. Sky Vision distribuirà il progetto. Netflix ha svelato il cast di Criminal serie europea divisa in 4 blocchi ciascuno da 3 episodi e creato da registi e sceneggiatori di 4 paesi: Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Negli episodi inglesi ci staranno David Tennant e Hayley Atwell. Variety

Altre Segnalazioni

Ben Edlund ha provato a salvare The Tick cancellato da Amazon dopo due stagioni ma senza riuscirci.

cancellato da Amazon dopo due stagioni ma senza riuscirci. Proteste in Giordania per la prima serie araba di Netflix Jinn. Un procuratore avrebbe chiesto alla divisione contro il cybercrimine dello stato di indagare. La scena controversa sarebbe legata a un’attrice che bacia due ragazzi in due scene diverse, altri si sarebbero lamentati per un linguaggio troppo esplicito. deadline

Trailer del giorno

Trailer del film tv di Disney Channel Descendants 3 che sarà trasmesso negli USA il 2 agosto.