Trailer per la prima stagione di What/If serie antologica di Netflix con Renee Zellweger che indaga su quello che si è disposti a fare per ottenere ciò che si desidera. Un thriller morale e sociale in arrivo dal 24 maggio.

About Riccardo Cristilli 153 Articles

Costantemente perso nel Sottosopra, su un'isola, in un universo parallelo in attesa di ricevere l'invito a corte, finendo però in una famiglia moderna. Anni '50, '60, oggi, nel futuro, nel medioevo, nello spazio o in un mondo fantastico. Follia? Probabile, un destino ineluttabile per star dietro a oltre 500 serie tv!