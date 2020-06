Notizie Serie Tv 25 giugno: i trailer di Little Voice di Apple e Stateless di Netflix

News Serie Tv 25 giugno

Casting News

Big Sky: Jade Pettyjohn (Little Fires Everywhere) entra nel cast della nuova serie di ABC creata e prodotta da David E. Kelley, un thriller procedurale che racconta di due investigatori privati che si mettono alla ricerca di due ragazze rapite da un camionista in un autostrada in Montana. Le due ragazze sono Danielle e Grace Sallivan, interpretate da Natalie Alyn Lind e da Jade Pettyjohn. Grace Sullivan è una ragazza forte e molto più adulta di quello che sembra nel modo di pensare.

Nuovi progetti

Apple Tv+ ha ordinato la comedy The Afterparty di Phil Lord e Chris Miller superando un’accesa concorrenza. Al centro una reunion di ex-compagni di scuola con ognuno degli otto episodi che racconterà la stessa notte della reunion seguendo punti di vista diversi di ogni personaggio protagonista. Inoltre ogni episodio avrà uno stile diverso che rispecchierà alcuni tratti della personalità del personaggio protagonista.

Altre Segnalazioni

A seguito dei movimenti Black Lives Matter per ricordare l’importanza della rappresentatività black nel mondo, Kristen Bell e la produzione di Central Park decide di trovare una nuova attrice come doppiatrice di Molly personaggio di razza mista finora doppiato dalla bianca Bell. Decisione simile a partire dalla quinta stagione per Big Mouth di Netflix il cui personaggio Missy è doppiato da Jenny Slate.

The Good Lord Bird debutta il 4 ottobre e non più il 9 agosto al suo posto arriva la serie BBC Studios We Hunt Together;

The Comey Rule sulla scia delle polemiche per il mancato debutto dopo le elezioni, è stato anticipato al 27 e 28 settembre.

Trailer del giorno

Rimandata al 2021 ma arriva un teaser trailer di The Handmaid’s Tale 4

Dal 31 luglio arriva su Disney+ Muppet Now

Trailer per Little Voice dal 10 luglio su Apple Tv+ prodotta da JJ Abrams e Sara Barreiles che scriverà le canzoni. Descritta come una lettera d’amore ai diversi generi musicali della New York contemporanea, è’ una storia su come trovare la propria voce e il coraggio di usarla, al centro c’è Bess King una cantante dal grande talento che ha difficoltà a realizzare i propri sogni a causa della sua vita complicata fatta di rifiuti, amori e problemi familiari

Arriva l’8 luglio su Netflix Stateless una serie australiana prodotta da Cate Blanchette che ha anche un ruolo con protagonista Yvonnne Strahovski, la serie è ambientata in un centro di detenzione per immigrati nel cuore del deserto australiano dove si intrecciano le vite di quattro estranei

News Serie Tv 24 giugno

Casting News

Another Life: Tongayi Chirisa entra nel cast della serie sci-fi di Netflix con Katee Sackhoff come regular, mentre Dillon Casey, Shannon Chan-Kent e Kurt Yaeger saranno ricorrenti. Chirisa sarà Richard Ncube veterano dell’esercito; Casey sarà Seth Gage capo della sicurezza nazionale; Chan-Kent sarà Iara un ibrido alieno-umano, ponte tra umani e visitator alieni; Yaeger sarà Dillon Conner, ingegnere militare.

per realizzarne una serie tv. Ambientato nella moderna Nuova Delhi racconta la storia di una mamma indiano-americana preoccupata per il figlio autistico adolescente, la cui vita è sconvolta dal cadavere di una donna trovato nella spazzatura. Siddharth Roy Kapur ha preso i diritti del romanzo di William Dalrymple The Anarchy: The Relentless Rise Of The East India Company per trasformarlo in una serie. Il romanzo racconta oltre 200 anni di storia dell’ascesa della Compagnia delle Indie e della caduta dell’impero Mughal.

che racconta la sua infanzia in Kenya. Gaumont (Narcos) starebbe lavorando per trasformare Il Fantasma dell’Opera in una miniserie in 6 parti. La divisione inglese della società sta lavorando con Anthony Horowitz per la rilettura della storia del compositore sfigurato che vive nell’Opera di Parigi e si innamora della cantante Christine Daae.

Altre Segnalazioni

Terry Crews tra i protagonisti di Brooklyn Nine-Nine ha raccontato in un’intervista che i primi 4 episodi dell’ottava stagione le cui sceneggiature erano pronte sono stati stracciati dallo showrunner dopo il caso George Floyd, la serie proverà ad affrontare la vicenda della brutalità della polizia a suo modo.

ha raccontato in un’intervista che i primi 4 episodi dell’ottava stagione le cui sceneggiature erano pronte sono stati stracciati dallo showrunner dopo il caso George Floyd, la serie proverà ad affrontare la vicenda della brutalità della polizia a suo modo. Dopo la lettera del regista al resto del cast, sembra che ViacomCBS potrebbe tornare indietro sulla decisione di mandare in onda su Showtime la serie The Comey Rule sullo scontro tra l’ex capo FBI e Donald Trump.

sullo scontro tra l’ex capo FBI e Donald Trump. Riaprono i set a Vancouver, tra il 20 e il 30 luglio dovrebbe riprendere a girare The Good Doctor di ABC, tra il 10 e il 24 agosto A Million Little Things di ABC mentre a fine luglio dovrebbe iniziare Supernatural con gli ultimi episodi rimasti. Le altre serie The CW da Riverdale a The Flash attese non prima di gennaio 2021 dovrebbero riprendere tra afosto e settembre. Mentre tra luglio e agosto dovrebbe aprire il set di Midnight Mass horror di Netflix.

News Serie Tv 23 giugno

Nuovi Progetti

HBO Max ordina Outliers ispirata al libro di Malcolm Gladwell prodotta da Brian Grazer con Imagine Television e CBS Television Studios. Greg Walker showrunner di Titans, si occuperà di scrivere la serie. Outliers offrirà uno sguardo approfondito su alcune personalità di successo, mostrando perchè lo siano diventate, cosa e come hanno avuto successo. Tra biografia e drama storico, ogni stagione racconterà un personaggio diverso e la prima sarà il dottor Anthony Fauci. Esperto immunologo, parte della task force della Casa Bianca sul Covid-19, la serie prenderà spunto dall’articolo del New Yorker di Michael Specter dedicato alla sua figura. Negli ultimi 35 anni Fauci è stato consigliere di sei Presidenti ed è stato tra gli artefici del piano per l’AIDS.

ordina ispirata al libro di Malcolm Gladwell prodotta da e CBS Television Studios. Greg Walker showrunner di Titans, si occuperà di scrivere la serie. offrirà uno sguardo approfondito su alcune personalità di successo, mostrando perchè lo siano diventate, cosa e come hanno avuto successo. Tra biografia e drama storico, ogni stagione racconterà un personaggio diverso e la prima sarà il Esperto immunologo, parte della task force della Casa Bianca sul Covid-19, la serie prenderà spunto dall’articolo del New Yorker di Michael Specter dedicato alla sua figura. Negli ultimi 35 anni Fauci è stato consigliere di sei Presidenti ed è stato tra gli artefici del piano per l’AIDS. Crackle Plus ha ordinato 4 serie tv:

Spides, ambientato a Berlino con al centro Nora Berger che si sveglia senza alcun ricordo dopo aver preso una misteriosa droga e finirà per scoprire una cospirazione che porta agli alieni;

Safehaven, supernatural thriller su Jenna Frost una ragazzina appassionata di fumetti intrappolata in una realtà alternativa nata dalle pagine di un suo fumetto;

The Operative, uno spy thriller internazionale con Craig T. Nelson nei panni di un agente in pensione;

Flagrant con Michael Rappaport nei panni di un allenatore di basket caduto in disgrazia e che ha ora un’occasione di riscatto.

Altre segnalazioni