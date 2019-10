Notizie Serie Tv 25 Ottobre, The CW lavora al prequel di The 100

News Serie Tv 25 ottobre

Casting News

The Underground Railroad: Amber Gray entra nel cast della miniserie Amazon nei panni di Gloria Valentine figlia di un proprietario terriero e di una schiava. La serie racconta la storia di una fuga dalla schiavitù attraverso questa ferrovia sotterranea. deadline

entra nel cast della miniserie Amazon nei panni di Gloria Valentine figlia di un proprietario terriero e di una schiava. La serie racconta la storia di una fuga dalla schiavitù attraverso questa ferrovia sotterranea. Lizzie McGuire: Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas riprenderanno i loro ruoli nel sequel della serie per ragazzi di Disney+ che vedrà Hilary Duff tornare nei panni di Lizzie 15 anni dopo. Todd e Carradine sono i genitori mentre Thomas il fratello. deadline

riprenderanno i loro ruoli nel sequel della serie per ragazzi di Disney+ che vedrà Hilary Duff tornare nei panni di Lizzie 15 anni dopo. Todd e Carradine sono i genitori mentre Thomas il fratello. Little Voice: Brittany O’Grady, Shalini Bathina, Sean Teale e Colton Ryan sono tra i protagonisti del dramedy da 10 episodi da 30 minuti con canzoni originali create da Sara Bareilles descritto come una lettera d’amore alle diverse anime musicali di New York, tra ragazzi di vent’anni in cerca della propria voce e del coraggio per farsi sentire. deadline

Nuovi Progetti

Barry Levinson sta lavorando con eko a una serie interattiva dal titolo provvisorio The Jury Room in cui dodici giurati devono decidere su un caso di possibile terrorismo interno, legato a una cospirazione. deadline

sta lavorando con eko a una serie interattiva dal titolo provvisorio in cui dodici giurati devono decidere su un caso di possibile terrorismo interno, legato a una cospirazione. The CW sta lavorando a un prequel di The 100 scritto da Jason Rotherberg e il cui pilot sarà inserito all’interno dell’attuale settima e ultima stagione. La serie sarebbe ambientata 97 anni prima, proprio quando il mondo sta affrontando le conseguenze di un’apocalisse nucleare e un gruppo di sopravvissuti deve capire come sopravvivere. deadline

scritto da Jason Rotherberg e il cui pilot sarà inserito all’interno dell’attuale settima e ultima stagione. La serie sarebbe ambientata 97 anni prima, proprio quando il mondo sta affrontando le conseguenze di un’apocalisse nucleare e un gruppo di sopravvissuti deve capire come sopravvivere. Lightbridge Entertainment sta lavorando a una miniserie biografica su Richard Nixon ispirata al libro Being Nixon: A Man Divided. Ron Bass si occuperà della sceneggiatura. deadline

Altre segnalazioni

Megan Mullally sarà assente da almeno due episodi dell’ultima stagione di Will & Grace. Secondo i rumor che circolano ci sarebbero attriti tra l’attrice e la collega Debra Messing.

Secondo i rumor che circolano ci sarebbero attriti tra l’attrice e la collega Debra Messing. Paul Scheuring è stato scelto come showrunner della terza stagione di Jack Ryan al posto di Carlton Cuse che ha lasciato lo scorso marzo il progetto nelle mani di David Scarpa che a sua volta ha abbandonato. deadline

al posto di Carlton Cuse che ha lasciato lo scorso marzo il progetto nelle mani di David Scarpa che a sua volta ha abbandonato. Bless This Mess, Party of Five, SWAT e LA Finest sono tra le serie colpite da una nuova ondata di incendi in California. Le produzioni si sono fermate in attesa che la situazione migliori.

Trailer del giorno

The L Word: Generation Q arriva il secondo trailer della serie sequel revival di Showtime attesa per l’8 dicembre negli USA

News Serie Tv 24 ottobre

Casting News

Love, Simon (Tuo, Simon) : Sophia Bush e ntra nel cast della serie Disney+ ambientata nello stesso mondo del film omonimo, con al centro la storia di Victor (Michael Cimino) un ragazzo che arriva in una nuova scuola alle prese con problemi di ambientamento e di scoperta della sessualità. Bush sarà Vanessa fidanzata del papà di Mia amica di Victor. deadline

: ntra nel cast della serie Disney+ ambientata nello stesso mondo del film omonimo, con al centro la storia di Victor (Michael Cimino) un ragazzo che arriva in una nuova scuola alle prese con problemi di ambientamento e di scoperta della sessualità. Bush sarà Vanessa fidanzata del papà di Mia amica di Victor. Punky Brewster: Freddie Prinze Jr. entra nel cast del pilot del sequel della vecchia serie anni ’80 prodotto da UCP per Peacock lo streaming NBC Universal. Nella comedy multi-camera/ibrida Punky (Moon Frye) è ora una mamma single che incontra una ragazza che le ricorda molto lei da giovane. Prinze Jr sarà Travis ex marito di Punky. deadline

entra nel cast del pilot del sequel della vecchia serie anni ’80 prodotto da UCP per Peacock lo streaming NBC Universal. Nella comedy multi-camera/ibrida Punky (Moon Frye) è ora una mamma single che incontra una ragazza che le ricorda molto lei da giovane. Prinze Jr sarà Travis ex marito di Punky. The Flight Attendant: Zosia Mamet entra nel cast del thriller con Kaley Cuoco di HBO Max su un’hostess che si sveglia nel letto sbagliato, nell’hotel sbagliato accanto a un cadavere senza sapere quello che è successo. Mamet sarà Annie avvocato di New York che aiuterà l’amica Cassie (Cuoco). deadline

entra nel cast del thriller con Kaley Cuoco di HBO Max su un’hostess che si sveglia nel letto sbagliato, nell’hotel sbagliato accanto a un cadavere senza sapere quello che è successo. Mamet sarà Annie avvocato di New York che aiuterà l’amica Cassie (Cuoco). American Gods: Lela Loren entra nel cast della terza stagione della serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman nei panni di Marguerite Olsen, giornalista locale di Lakeside, mamma single di due figli che vive nello stesso palazzo in cui si trasferisce Shadow. deadline

entra nel cast della terza stagione della serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman nei panni di Marguerite Olsen, giornalista locale di Lakeside, mamma single di due figli che vive nello stesso palazzo in cui si trasferisce Shadow. Space Force: Noah Emmerich, Fred Willard e Jessica St. Clair entrano nel cast della comedy Netflix creata da Greg Daniels con Steve Carell e con al centro la sesta forza degli USA, la Space Force. deadline

entrano nel cast della comedy Netflix creata da Greg Daniels con Steve Carell e con al centro la sesta forza degli USA, la Space Force. AMC ha annunciato che Sarah Snook, David Costabile e Sonya Cassidy saranno tra i protagonisti della serie antologica sul legame tra scienza e amore ambientata tra 15 anni nel futuro. Prodotta da AMC Studios e Fearless Minds e con le riprese in corso a Madrid, la serie in sei episodi racconta come le vite delle persone cambiano quando viene trovato il modo per trovare scientificamente la propria anima gemella. In ogni episodio ci sarà un cast diverso e una storia diversa. Snook sarà Nikki una mamma di periferia che scopre come il marito con cui sta da 15 anni non è la sua anima gemella. In un altro episodio Costabile, professore di un college importante, incontra Alison (Cassidy) la sua anima gemella. Nel cast della serie scritta da Will Bridges e Brett Goldstein, anche Laia Costa, Georgina Campbell, Henry Goodman, e Adam El Hagar. deadline

ha annunciato che saranno tra i protagonisti della serie antologica sul legame tra scienza e amore ambientata tra 15 anni nel futuro. Prodotta da AMC Studios e Fearless Minds e con le riprese in corso a Madrid, la serie in sei episodi racconta come le vite delle persone cambiano quando viene trovato il modo per trovare scientificamente la propria anima gemella. In ogni episodio ci sarà un cast diverso e una storia diversa. Snook sarà Nikki una mamma di periferia che scopre come il marito con cui sta da 15 anni non è la sua anima gemella. In un altro episodio Costabile, professore di un college importante, incontra Alison (Cassidy) la sua anima gemella. Nel cast della serie scritta da Will Bridges e Brett Goldstein, anche Laia Costa, Georgina Campbell, Henry Goodman, e Adam El Hagar. Peter Coyote sarà Robert Mueller nel cast della miniserie di CBS Studios ispirata al libro dell’ex direttore FBI James Comey A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership che racconta la sua esperienza nell’agenzia e in particolare il suo rapporto con il Presidente Trump che lo ha licenziato. deadline

nel cast della miniserie di CBS Studios ispirata al libro dell’ex direttore FBI James Comey A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership che racconta la sua esperienza nell’agenzia e in particolare il suo rapporto con il Presidente Trump che lo ha licenziato. Mrs. America: Olivia Scriven entra nel cast della miniserie FX in nove episodi con Cate Blanchett e Elizabeth Banks che racconta le reazioni alla ratifica dell’emendamento per la parità dei diritti, portate avanti da Phyllis Schlafly (Blanchett) una donna repubblicana. La miniserie riprenderà alcuni volti dell’epoca che hanno combattuto per i propri diritti. Scriven sarà la figlia di Phillis. deadline

Nuovi Progetti

HBO Max ha ordinato 4 speciali da un’ora di Adventure Time la serie cult che ha chiuso dopo 10 stagioni su Cartoon Network. deadline

la serie cult che ha chiuso dopo 10 stagioni su Cartoon Network. Rafe Spall e Anne-Marie Duff saranno i protagonisti della miniserie in 3 parti di BBC Two che ricostruirà gli eventi dell’avvelenamento di Novichok a Salisbury. In Salisbury ci saranno anche Mark Addy, MyAnna Buring e Annabel Scholey. deadline

saranno i protagonisti della miniserie in 3 parti di BBC Two che ricostruirà gli eventi dell’avvelenamento di Novichok a Salisbury. In Salisbury ci saranno anche Mark Addy, MyAnna Buring e Annabel Scholey. Legendary Television ha opzionato Grass King graphic novel di Boom Studios creata da Matt Kindt e Tyler Jenkins un thriller ambientato in Alaska su un misterioso Grass Kingdom. deadline

graphic novel di Boom Studios creata da Matt Kindt e Tyler Jenkins un thriller ambientato in Alaska su un misterioso Grass Kingdom. Disney Channel ha ordinato Sulphur Springs una serie da mezz’ora sui viaggi nel tempo. deadline

una serie da mezz’ora sui viaggi nel tempo. Left Bank produce l’adattamento della saga di Paul Sussman The Khalifa Mysteries. Il libro è una sorta di procedurale nel mondo dell’archeologia. deadline

Altre Segnalazioni

Disney+ sta preparando un nuovo film di Hocus Pocus, scritto da Jen D’Angelo, una sorta di sequel con l’obiettivo di riavere Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel cast. deadline

sta preparando un nuovo film di scritto da Jen D’Angelo, una sorta di sequel con l’obiettivo di riavere Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel cast. Il rinnovo di Perfect Harmony sarà probabilmente deciso solo a ridosso degli Upfront di maggio di NBC, la serie, prodotta da 20th Fox, è infatti pensata con stagioni da 13 episodi per adeguarsi agli impegni del protagonista Bradley Whitford. Anche la cancellazione di Sunnyside non è così scontata visto che la serie, spostata in streaming sta trovando una nuova vita.

News Serie Tv 23 ottobre

Casting News

Trinkets: Austin Crute, Nik Dodani, Andrew Jacobs e Chloe Levine entrano nel cast della seconda e ultima stagione della serie YA prodotta da AweomenessTV per Netflix. La serie, ispirata dal romanzo per YA di Kirsten Kiwi Smith, racconta di tre ragazze che si incontrano in un gruppo per piccole ladre. deadline

Nuovi progetti

Apple Tv+ in arrivo il 1 novembre, ordina Foundation un drama con Lee Pace e Jared Harris ispirato alla trilogia di Isaac Asimov “Il Ciclo delle Fondazioni”. Adattato da Skydance, David Goyer e Josh Friedman la serie in 10 episodi racconta la saga della Foundation, un gruppo di esiliati che scoprono come l’unico modo per salvare l’impero Galattico dalla distruzione è sfidarlo apertamente. Pace sarà Brother Day imperatore della Galassia mentre Harris è Hari Seldon un genio matematico che ha predetto la caduta dell’impero. Goyer sarà showrunner, la figlia di Asimov sarà tra i produttori Ruper Sanders sarà il regista. deadline

in arrivo il 1 novembre, ordina un drama con ispirato alla trilogia di Isaac Asimov “Il Ciclo delle Fondazioni”. Adattato da Skydance, David Goyer e Josh Friedman la serie in 10 episodi racconta la saga della Foundation, un gruppo di esiliati che scoprono come l’unico modo per salvare l’impero Galattico dalla distruzione è sfidarlo apertamente. Pace sarà Brother Day imperatore della Galassia mentre Harris è Hari Seldon un genio matematico che ha predetto la caduta dell’impero. Goyer sarà showrunner, la figlia di Asimov sarà tra i produttori Ruper Sanders sarà il regista. The CW sta lavorando a una nuova versione di Good Christian Bitches tratto dal romanzo di Kim Gatlin dallo stesso nome prodotto da Darren Star e Kapital Entertainment e scritto da Jordon Nardino. Già adattato in passato per una serie durata solo una stagione, questa nuova versione sarà ambientata in un liceo cristiano privato di Dallas stravolto dall’arrivo dalla figlia atea di un pastore che si scontra con tre ragazze popolari. deadline

tratto dal romanzo di Kim Gatlin dallo stesso nome prodotto da Darren Star e Kapital Entertainment e scritto da Jordon Nardino. Già adattato in passato per una serie durata solo una stagione, questa nuova versione sarà ambientata in un liceo cristiano privato di Dallas stravolto dall’arrivo dalla figlia atea di un pastore che si scontra con tre ragazze popolari. Fox sta lavorando a Chain of Command un drama da un’ora prodotto da Berlanti e Warner Bros, scritto da April Fitzsimmons sulla base di una storia sviluppata con Jamie Lee Crtis. Al centro c’è una giovane investigatrice dell’Air Force dai metodi poco convenzionali che torna nella sua città natale per unirsi a una task force militare che non la vuole, dovendo fare i conti con una famiglia che le ha lasciato dei traumi e con dei segreti lasciati nel passato. deadline

sta lavorando a un drama da un’ora prodotto da Berlanti e Warner Bros, scritto da April Fitzsimmons sulla base di una storia sviluppata con Jamie Lee Crtis. Al centro c’è una giovane investigatrice dell’Air Force dai metodi poco convenzionali che torna nella sua città natale per unirsi a una task force militare che non la vuole, dovendo fare i conti con una famiglia che le ha lasciato dei traumi e con dei segreti lasciati nel passato. NBC sta preparando con Warner Bros e Alcide Bava Productins di Johnny Galecki The Squad una multi-camera sul mondo degli eSport scritta da Anthony Del Broccolo. Al centro un gruppo di amici e a volte nemici uniti dall’amore per le competizione di eSports, trovando finalmente una loro “tribù” mentre tutti li consideravano degli outsiders. deadline

sta preparando con Warner Bros e Alcide Bava Productins di Johnny Galecki una multi-camera sul mondo degli eSport scritta da Anthony Del Broccolo. Al centro un gruppo di amici e a volte nemici uniti dall’amore per le competizione di eSports, trovando finalmente una loro “tribù” mentre tutti li consideravano degli outsiders. Randall Einhorn con la sua Sad Unicorn ha rinnovato per due anni l’accordo con ABC Studios e sta lavorando a due nuovi progetti comedy in fase di sviluppo:

– Us & Them per NBC, scritta da Jim Brandon e Brian Singleton è realizzata in due diversi piani temporali per sottolineare come la persona che eri al liceo non è la stessa di oggi;

– Married with Roommates per ABC scritta da Donal Diego è ispirata alla sua esperienza di vita, racconta la storia di una coppia che compra una casa che non può permettersi e prende dei coinquilini.

deadline

– per NBC, scritta da Jim Brandon e Brian Singleton è realizzata in due diversi piani temporali per sottolineare come la persona che eri al liceo non è la stessa di oggi; – per ABC scritta da Donal Diego è ispirata alla sua esperienza di vita, racconta la storia di una coppia che compra una casa che non può permettersi e prende dei coinquilini. NBC sta sviluppando Mavenhood un drama lavorativo scritto da Joradana Lewis Jaffe, prodotto da Brownstone e Warner Bros Tv. Al centro un gruppo di persone che lavora con i social media minacciate da una misteriosa figura che vuole rivelare tutti i loro segreti più oscuri e privati mettendo a rischio le loro vite e il loro lavoro. Ma questo farà avvicinare molto le diverse donne che lavorano insieme. deadline

un drama lavorativo scritto da Joradana Lewis Jaffe, prodotto da Brownstone e Warner Bros Tv. Al centro un gruppo di persone che lavora con i social media minacciate da una misteriosa figura che vuole rivelare tutti i loro segreti più oscuri e privati mettendo a rischio le loro vite e il loro lavoro. Ma questo farà avvicinare molto le diverse donne che lavorano insieme. Fox sta lavorando all’adattamento del drama argentino The Cleaning Lady prodotto da Warner Bros. Scritto da Miranda Kwok la serie racconta di una giovane dottoressa filippina che arriva negli USA per sottoporsi a un trattamento per avere un figlio ma quando viene messa ai margini usa la propria intelligenza per reagire finendo per lavorare come addetta alle pulizie della mafia russa. deadline

prodotto da Warner Bros. Scritto da Miranda Kwok la serie racconta di una giovane dottoressa filippina che arriva negli USA per sottoporsi a un trattamento per avere un figlio ma quando viene messa ai margini usa la propria intelligenza per reagire finendo per lavorare come addetta alle pulizie della mafia russa. Amazon sta lavorando con il comico Markus Stoll per Der Beischläfer (The Bedfellow) da rilasciare in Germania, Austria e Svizzera nel 2020. deadline

Trailer del giorno

Il trailer di Deputy la serie Fox prodotta da eOne, con Stephen Dorff nei panni di un vice sceriffo amante dell’azione che si ritrova sceriffo della contea di Los Angeles.

Altre segnalazioni

Michael Mann dirigerà il primo episodio e potenzialmente altri, di Tokyo Vice di HBO Max, drama con Ansel Elgort e Ken Watanabe. deadline

di HBO Max, drama con Ansel Elgort e Ken Watanabe. Jeph Loeb lascia Marvel Television, il produttore da tempo stava meditando un addio ma la nomina di Kevin Feige a supervisore dell’intero impero Marvel avrebbe accelerato la situazione. Sicuramente la bocciatura di Ghost Rider, l’assenza del mondo Marvel Tv su Disney+ appaltato a Marvel Cinema con le sue miniserie, hanno dimostrato il deterioramento di un rapporto. deadline

News Serie Tv 22 ottobre

Casting News

Signore degli Anelli: Joseph Mawle sarebbe stato scelto per affiancare Will Poulter e Markella Kavenagh nel cast della serie Amazon tratta dalla saga fantasy. Non ci sono dettagli nè conferme ufficiali, ma secondo le indiscrezioni Mawle dovrebbe essere Oren, il cattivo della serie, mentre Poulter Beldor il giovane eroe e Kavenagh Tyra la giovane protagonista. deadline

sarebbe stato scelto per affiancare nel cast della serie Amazon tratta dalla saga fantasy. Non ci sono dettagli nè conferme ufficiali, ma secondo le indiscrezioni Mawle dovrebbe essere Oren, il cattivo della serie, mentre Poulter Beldor il giovane eroe e Kavenagh Tyra la giovane protagonista. Prodigal Son: Meagan Goode entra nel cast del drama Fox che ha già ottenuto la stagione completa da 22 episodi con Tom Payne, Micahel Sheen e Bellamy Young. Good sarà Colette Swanon un’agente FBI e profiler che in passato a lavorato con Bright (Payne) e ora guiderà una task force che prenderà in mano un caso gestito da Bright e dalla polizia di Nwe York. deadline

entra nel cast del drama Fox che ha già ottenuto la stagione completa da 22 episodi con Tom Payne, Micahel Sheen e Bellamy Young. Good sarà Colette Swanon un’agente FBI e profiler che in passato a lavorato con Bright (Payne) e ora guiderà una task force che prenderà in mano un caso gestito da Bright e dalla polizia di Nwe York. Panic: Enrique Murciano, Camron Jones e Jessica Sula entrano nel cast del drama Amazon prendendo rispettivamente il posto di Will Chase nel ruolo dello sceriffo Kean, di Kevin Alves in quelli di Bishop e di Ashlei Sharpe Chestunt in quelli di Natalie dopo il pilot. Nel cast anche Bonnie Bedelia, Moira Kelly, Nancy McKeon e Rachel Bay Jones. La serie è scritta da Lauren Oliver sull abase del suo romanzo Young Adult. Al centro una cittadina americana dove ogni anno i diplomati affrontano una competizione per lasciare la città ma quest’anno le regole stanno per cambiare. deadline

entrano nel cast del drama prendendo rispettivamente il posto di Will Chase nel ruolo dello sceriffo Kean, di Kevin Alves in quelli di Bishop e di Ashlei Sharpe Chestunt in quelli di Natalie dopo il pilot. Nel cast anche La serie è scritta da Lauren Oliver sull abase del suo romanzo Young Adult. Al centro una cittadina americana dove ogni anno i diplomati affrontano una competizione per lasciare la città ma quest’anno le regole stanno per cambiare. She-Ra and the Princess of Power: Jacob Tobia , scrittore e produttore non binario, doppierà il personaggio Double Trouble della serie. deadline

, scrittore e produttore non binario, doppierà il personaggio Double Trouble della serie. The Old Man: Alia Shawkat raggiunge Jeff Bridges e John Lithgow nel pilot drama di FX creato da Jon Steinberg e Robert Levine ispirato a un romanzo di Thomas Perry. Al centro Dan Chase (Bridges) ex agente CIA costretto a fare i conti col proprio passato quando arriva un assassino deciso a farlo fuori. Shawkat sarà Angela giovane agente FBI protetta del direttore Harold Harper (Lithgow) incaricata di inseguire Chase. deadline

raggiunge Jeff Bridges e John Lithgow nel pilot drama di FX creato da Jon Steinberg e Robert Levine ispirato a un romanzo di Thomas Perry. Al centro Dan Chase (Bridges) ex agente CIA costretto a fare i conti col proprio passato quando arriva un assassino deciso a farlo fuori. Shawkat sarà Angela giovane agente FBI protetta del direttore Harold Harper (Lithgow) incaricata di inseguire Chase. The Flight Attendant: Rosie Perez entra nel cast del thriller di HBO Max con Kaley Cuoco nei panni di un hostess che si sveglia nell’hotel sbagliato, nel letto sbagliato accanto a un cadavere. Perez sarà Megan amica di Cassie (Cuoco) e responsabile di volo. deadline

entra nel cast del thriller di HBO Max con Kaley Cuoco nei panni di un hostess che si sveglia nell’hotel sbagliato, nel letto sbagliato accanto a un cadavere. Perez sarà Megan amica di Cassie (Cuoco) e responsabile di volo. Snowpiercer: Chelsea Harris entra nella serie TNT già rinnovata per una seconda stagione, ambientata su un treno che gira per il mondo dove vivono i sopravvissuti a una glaciazione. deadline

entra nella serie TNT già rinnovata per una seconda stagione, ambientata su un treno che gira per il mondo dove vivono i sopravvissuti a una glaciazione. Atypical: Allie Rae Treharne sarà nel cast della serie Netflix di ritorno il prossimo 1 novembre. deadline

Nuovi Progetti

NBC sta lavorando a The Mother in-Law un thriller tratto dal romanzo di Sally Hepwort, sviluppato da Jessica Goldberg e prodotto da Paper Kite di Amy Poehler, 3 Arts Entertainment e Universal Tv. Una storia sulla maternità, sulle differenze di classe, razza e sui segreti che possono distruggere una famiglia, al centro una donna che ha un rapporto complicato con la famiglia del marito. deadline

sta lavorando a un thriller tratto dal romanzo di Sally Hepwort, sviluppato da Jessica Goldberg e prodotto da Paper Kite di Amy Poehler, 3 Arts Entertainment e Universal Tv. Una storia sulla maternità, sulle differenze di classe, razza e sui segreti che possono distruggere una famiglia, al centro una donna che ha un rapporto complicato con la famiglia del marito. Netflix sta lavorando all’adattamento dello spettacolo Slut di Katie Cappiello in un drama in 10 parti prodotto da Joshua Donene. Grand Army racconta la storia di Joey Del Marco di 16 anni, violentata da tre amici che conosceva da sempre e attraverso Joey racconta altre storie di adolescenti a New York. deadline

racconta la storia di Joey Del Marco di 16 anni, violentata da tre amici che conosceva da sempre e attraverso Joey racconta altre storie di adolescenti a New York. Roberto Aguirre-Sacasa , papà delle serie Archie-Comics da Riverdale a Sabrina, sta preparando due progetti con Warner Bros:

HBO Max avrebbe ordinato il pilot di The Shelley Society , scritto da Aguirre-Sacasa con Tessa Leigh Williams e James DeWille, è horror gotico adolescenziale con al centro la giovane Mary Shelley, descritto come una sorta di X-Files vittoriano;

con Greg Berlanti sta lavorando a The Brides, rielaborazione delle Spose di Dracula che sarà proposto a piattaforme di streaming e canali premium, una lettura contemporanea e familiare. deadline

, papà delle serie Archie-Comics da Riverdale a Sabrina, sta preparando due progetti con Warner Bros: HBO Max avrebbe ordinato il pilot di , scritto da Aguirre-Sacasa con Tessa Leigh Williams e James DeWille, è horror gotico adolescenziale con al centro la giovane Mary Shelley, descritto come una sorta di X-Files vittoriano; con Greg Berlanti sta lavorando a rielaborazione delle Spose di Dracula che sarà proposto a piattaforme di streaming e canali premium, una lettura contemporanea e familiare. Netflix lavora a Crash Landing on You una romantic comedy coreana con Hyun Bin e Son Ye-jin. deadline

Altre Segnalazioni

Danny Strong produttore di Empire, ha firmato un nuovo accordo triennale con 20th Century Fox per lo sviluppo, regia e sceneggiatura di nuovi progetti. Al momento non è chiaro se lo spinoff di Empire è compreso o se si sta effettivamente portando avanti. deadline

produttore di Empire, ha firmato un nuovo accordo triennale con per lo sviluppo, regia e sceneggiatura di nuovi progetti. Al momento non è chiaro se lo spinoff di Empire è compreso o se si sta effettivamente portando avanti. 1,5 milioni in tutte le piattaforme HBO nel primo giorno di rilascio per Watchmen . Live su HBO sono stati 800 mila gli spettatori lineari, diventando così il debutto più visto per una serie di una premium cable, ottenendo un +21% rispetto al finale di Succession e il debutto migliore da Westworld.

Live su HBO sono stati 800 mila gli spettatori lineari, diventando così il debutto più visto per una serie di una premium cable, ottenendo un +21% rispetto al finale di Succession e il debutto migliore da Westworld. Monica Lewinsky e Mas Joseph (Catfish) produrrano 15 Minutes of Shame un documentario per HBO Max che racconta storie di persone che in giro del mondo hanno dovuto affrontare una forma di vergogna pubblica. deadline

un documentario per HBO Max che racconta storie di persone che in giro del mondo hanno dovuto affrontare una forma di vergogna pubblica. HBO Max prepara una docuserie prodotta da Lionsgate e incentrata sulla famiglia Ho, ricca famiglia di origine cinese. deadline

The Moodys, la serie evento natalizia di Fox, andrà in onda in 3 serate con due episodi a sera da 30 minuti il 4/9 e 10 dicembre. Scritta da Bob Fisher, Rob Greenberg e Tad Quill è l’adattamento di una serie australiana che racconta la storia di una famiglia che si ritrova per le feste. Denis Leary e Elizabeth Perkins sono i genitori, i figli sono interpretati da Francois Arnaud, Chelsea Frei e Jay Baruche. deadline

la serie evento natalizia di andrà in onda in 3 serate con due episodi a sera da 30 minuti il 4/9 e 10 dicembre. Scritta da Bob Fisher, Rob Greenberg e Tad Quill è l’adattamento di una serie australiana che racconta la storia di una famiglia che si ritrova per le feste. Denis Leary e Elizabeth Perkins sono i genitori, i figli sono interpretati da Francois Arnaud, Chelsea Frei e Jay Baruche. Nielsen inizia a misurare i dati delle visualizzazioni di Amazon negli Stati Uniti e rivela come The Boys nei primi 10 giorni è stato visto da 4,1 milioni con 6 milioni solo per il primo episodio.

Trailer del giorno

Primo trailer per 9-1-1: Lone Star spinoff ambientato in Texas di 9-1-1 con Rob Lowe e Liv Tyler come protagonisti. La serie debutterà negli USA il 19 gennaio dopo la NFC Championship Game per poi spostarsi il lunedì dal 20 gennaio al posto di 9-1-1 che andrà in pausa.

Terza stagione per The Crown dal 17 novembre