Notizie Serie Tv 27 Agosto: Viola Davis sarà Michelle Obama per First Ladies

News Serie Tv 27 agosto

Viola Davis sarà Michelle Obama per Showtime

Viola Davis sarà Michelle Obama in First Ladies un progetto drama in lavorazione a Showtime che ha già avuto l’ordine per lo sviluppo di tre sceneggiature. Davis sarà anche produttrice con la sua JuVee Productions, accanto a Showtime e Lionsgate Tv. Aaron Cooley si sta occupando delle sceneggiature di First Ladies un’antologia ambientata nella East Wing della Casa Bianca dove, all’insaputa del pubblico e della storia, molte decisioni sono state prese grazie a potenti e carismatiche First Lady. Nella prima stagione la serie si concentrerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. Al momento non è chiaro come sarà costruito il tutto e come saranno raccontate le storie delle tre donne. deadline

Casting News

NCIS: nella stagione 17 Cote de Pablo dovrebbe apparire anche in altri episodi oltre il primo. TvLine

Mad About You – Innamorati Pazzi: John Pankow e Richard Kind riprenderanno i loro ruoli nel sequel revival della serie con Paul Reiser e Helen Hunt che sarà realizzato d Spectrum. I due saranno Ira Buchman, il cugino di Paul, e il dottor Mark Devanow rispettivamente. deadline

Boomerang: RJ Walker e Brittany Inge sono stati promossi regular nella serie BET ispirata al film degli anni '90 con Eddie Murphy e Halle Berry (qui produttrice con Lena Waithe) conosciuto in Italia come Il Principe delle donne. deadline

A Moody Christmas: Chelsea Frei entra nella comedy festiva prodotta da CBS Tv e Fox, realizzata in sei episodi in onda nel periodo di Natale. Al centro la storia della famiglia Moodys durante le feste. Frei sarà Bridget la figlia di mezzo, cinica avvocato, sposata, si vanta di essere la figlia perfetta ma nasconde un segreto che potrebbe metterne a rischio il matrimonio. deadline

Nuovi Progetti

Observatory e Cavendish Pictures hanno preso i diritti di Sons of Wichita : How the Koch Brothers Became America’s Most Powerful and Private Dynasty deadline , libro di Daniel Schulman, per adattarlo in una miniserie e in un documentario. Il libro racconta l’importanza che la famiglia Koch ha avuto nella politica americana, anche nelle decisioni legate al clima.

Will Forte e Kaitlin Olson saranno i protagonisti di Flipped una comedy creata dal gruppo Funny or Die per Quibi la piattaforma di streaming con episodi di breve durata. Forte e Olson saranno Jann e Cricket Melfi una coppia perennemente disoccupata che si è auto-nominata esperta di ristrutturazioni. Nel cast ci saranno anche Andy Garcia, Eva Longoria e Arturo Castro, nei panni dei membri di un cartello della droga che rapisce i due per far ristrutturare le loro varie case, interrompendo i sogni di gloria televisiva di Jann e Cricket. THR

Hulu ordina Woke una comedy che unisce live action e animazione, ispirata alla vita del disegnatore e fumettista Keith Knight. Lamorne Morris sarà il protagonista, Keef, un fumettista afro-americana che sta per spiccare il volo nel lavoro quando i suoi disegni prendono una piega provocatoria dopo uno scontro con la polizia. Keef ha così una sorta di "risveglio" e l'animazione inizia a invadere la sua realtà. Keith Knight ha scritto la sceneggiatura accanto a Marshall Todd. THR

ordina una comedy che unisce live action e animazione, ispirata alla vita del disegnatore e fumettista Keith Knight. sarà il protagonista, Keef, un fumettista afro-americana che sta per spiccare il volo nel lavoro quando i suoi disegni prendono una piega provocatoria dopo uno scontro con la polizia. Keef ha così una sorta di “risveglio” e l’animazione inizia a invadere la sua realtà. Keith Knight ha scritto la sceneggiatura accanto a Marshall Todd. CBS sta lavorando a Unprofessionals una comedy prodotta da Seth Rogen e Evan Goldberg con Lionsgate Television, ambientata all’ONU. Al centro il dietro le quinte di un gruppo di importanti personalità che lavorano in un dei luoghi più importanti al mondo. Variety

Altre Segnalazioni

Adam F. Goldberg non sarà lo showrunner della settima stagione di The Goldbergs , a sostituirlo Chris Bishop e Alex Barnow che lavorano alla serie fin dalle origini. deadline

, a sostituirlo Chris Bishop e Alex Barnow che lavorano alla serie fin dalle origini. deadline Renee Zellweger firma con MGM TV per la sua Big Picture Co per lo sviluppo di progetti da produrre e in cui potrebbe essere regista e/o interprete. THR

Trailer del giorno

Dal 18 settembre su FX arriva American Horror Story: 1984

Dal 12 settembre su Vudu, piattaforma di streaming di Walmart, debutta Mr. Mom comedy ispirata al film omonimo del 1983 con Michael Keaton

Trailer di Dickinson la comedy di Apple Tv+ in arrivo in autunno ambientata nel XIX secolo e che rilegge in chiave ribelle e contemporanea la storia della scrittrice Emily Dickinson.

Al Toronto Film Festival sarà presentata la prima stagione di Briarpatch crime antologico di USA Network con Rosario Dawson.

ABC ha rilasciato in anteprima i primi 9 minuti di Emergence il mystery thriller con Allison Tolman creato da Michele Fazekas e Tara Butters.