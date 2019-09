News Serie Tv 28 settembre

Casting News

Law & Order: SVU: Margaret Cho sarà guest star in un episodio della serie NBC dal titolo Counselor, It’s Chinatown in onda a novembre. TvLine

entra nel cast della serie Fox che racconta le vicende di una famiglia che controlla una grande chiesa. York è Tina la mamma di Ginger, ex cameriera di Las Vegas, amante di Eugene Monreaux (Gerald McRaney) patriarca della famiglia. deadline Mare of Easttown: Julianne Nicholson, Evan Peters, Jean Smart, Angourie Rice, Cailee Spaney e David Denman raggiungono Kate Winslet nell aminiserie prodotta da wiip per HBO scritta da Brad Inglesby. Winslet è una detective di una cittadina della Pennsylvania la cui vita cambia quando indaga su un omicidio. Nicholson sarà Lori Ross amica di Mare da quando aveva 4 anni e conosce tutto del suo carattere. Peters è il detective Colin Zabel, detective dello stato chiamato a aiutare Mare; Smart sarà Helen la mamma di Mare, cattolica devota, ha sempre un’opinione; Rise è Siobhan Sheehank figlia di Mare e Frank (Denman). Frank è un insegnante di matematica che ha sposato Mare quando avevano 20 anni e si sono separati da alcuni anni. deadline

Nuovi Progetti

CBS sta lavorando a Control prodotta con Sony creato da Jonathan Collier e Josh Berman. Al centro il CDC il centro controllo malattie e in particolare la squadra che si occupa di arrivare per prima nelle zone più a rischio e fermare le minacce più pericolose per l’umanità. deadline

Altre Segnalazioni

Parrot Analytics ha svelato come nelle 24 ore dopo gli Emmy siano aumentate le ricerche social, i post, le visualizzazioni di Fleabag.

Arriva il 21 novembre su Amazon Prime Video Spagna e America Latina (il 24 su Azteca in Messico) Hernan, serie in 8 episodi che racconta la storia del conquistatore Hernan Cortes a 500 anni dal suo arrivo in Messico. La serie racconterà sia l’incontro e lo scontro tra le diverse culture che il lato umano di Cortes. Variety

attrice del cast di Superstore che aveva 86 anni. Deborah Chow sarà la regista della serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor per Disney+.

sarà la regista della serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor per Disney+. Liz Sarmoff ha firmato un accordo con HBO.

Trailer del giorno

Promo per Nancy Drew mystery drama di The CW in arrivo il 9 ottobre

Nuovo promo per l’ultima stagione di Mr Robot

Promo per Charmed 2 dall’11 ottobre su The CW

Trailer per le serie per bambini di Apple Tv+ Ghostwriter, Helpsters e Snoopy in Space

The Ovall prodotto da Tyler Perry su BET dal 23 ottobre e lo stesso giorno debutta anche Sistas.

News Serie Tv 27 settembre

Casting News

Space Force : John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers e Tawny Newsome raggiungono Steve Carell nella comedy creata da quest’ultimo per Netflix insieme a Greg Daniels, coppia già dietro a The Office. La serie racconta la vita e il lavoro di chi si occupa di riportare l’uomo sulla luna. deadline

sarà ricorrente in un arco di tre episodi della terza stagione della serie Showtime. The Spanish Princess: Ray Stevenson, Sai Bennett, Andrew Buchan e Peter Egan entrano nel cast degli otto episodi conclusivi della miniserie Starz. deadline

Nuovi Progetti

Awesome Media & Entertainment ha opzionato i romanzi gialli di Jeff Norton Truth and Lies, con l’obiettivo di realizzare una sorta di Luther al femminile. Protagonista è la giovane detective Amy Winter, i cui genitori sono stati condannati per diversi omicidi ma quando indaga sulla scomparsa di un’adolescente, sarà costretta a ricongiungersi con la madre. deadline

Altre Segnalazioni

Jennifer Salke capo di Amazon Studios spera che Phoebe Waller-Bridge che ha recentemente firmato un accordo esclusivo con la piattaforma, possa decidere di realizzare una nuova stagione di Fleabag.

Trailer del giorno

Il trailer di The Flash 6 in partenza su The Cw l’8 ottobre

News Serie Tv 26 settembre

Casting News

Ripley: Andrew Scott sarà il protagonista nella serie Showtime in 8 episodi tratta dai romanzi dedicati al truffatore Mr. Ripley a partire da Il Talento di Mr. Ripley. Steven Zaillian sta scrivendo l’adattamento e dirigerà tutti gli episodi. Al centro Tom Ripley (Scott) un uomo che negli anni ’60 a New York vive di espedienti e viene mandato da un ricco signore a recuperare il figlio che sta vagabondando in Italia. Sarà l’inizio di un viaggio verso le truffe, gli omicidi e il delirio per Ripley. deadline

entrano nel cast del pilot HBO che racconta la squadra dei Los Angeles Lakers negli anni ’80. Made for Love: Ray Romano affianca Cristin Milioti nella comedy HBO Max ispirata al romanzo di Alissa Nutting, una storia assurda e cinica di divorzio e vendetta. Hazel Green (Milioti) è una trentenne che scappa dopo 10 anni da una relazione con Byron Gogol, instabile e forze psicopatico miliardario esperto di tecnologia. Scoprirà che il merito le ha installato il Made for Love chip che gli permette di guardarla, spiarla e sapere tutto di lei. Romano sarà il padre di Hazel, Herbert Gree, vedovo e truffatore ormai in pensione deciso a vivere in un’isola deserta insieme alla sua partner sintetica Diane. Quando Hazel arriva in cerca di rifugio dovrà ripensare gli ultimi anni della sua vita. deadline

Nuovi Progetti

MGM e Universal Music stanno lavorando a Scenes from an Italian Restaurant una serie tv definita arc-thology basata sulle canzoni di Billy Joel . Il mondo del grande artista e cantante, i suoi personaggi prenderanno vita e saranno al centro dei diversi episodi. THR

una serie tv definita arc-thology basata sulle canzoni di . Il mondo del grande artista e cantante, i suoi personaggi prenderanno vita e saranno al centro dei diversi episodi. Sony Pictures sta lavorando a una miniserie sul caso di Jeffrey Epstein basata sul libro TrafficKing di Conchita Sarnoff. Epstein, recentemente morto suicida in carcere un caso che ha suscitato molte polemiche, era stato arrestato per traffico di esseri umani. deadline

Epstein, recentemente morto suicida in carcere un caso che ha suscitato molte polemiche, era stato arrestato per traffico di esseri umani. CBS supera un’accesa concorrenza e prende il progetto Queens un poliziesco creato da Moira Kirland prodotto da Matt Gross e Universal Tv. Al centro c’è una detective della omicidi del Queens che si ritrova con il caso più complesso della sua carriera: guidare una giovane recluta. Le donne risolveranno casi del quartiere mentre provano a superare un vecchio danno del passato. deadline

supera un’accesa concorrenza e prende il progetto un poliziesco creato da Moira Kirland prodotto da Matt Gross e Universal Tv. Al centro c’è una detective della omicidi del Queens che si ritrova con il caso più complesso della sua carriera: guidare una giovane recluta. Le donne risolveranno casi del quartiere mentre provano a superare un vecchio danno del passato. Fox sta lavorando a DEA un drama prodotto da eOne e Fox Entertainment scritto da Craig Gore e vedrà al centro Jack Riley e la sua squadra della DEA che ogni stagione proverà a fermare un re della droga e le organizzazioni criminali che imperversano negli USA. deadline

sta lavorando a un drama prodotto da eOne e Fox Entertainment scritto da Craig Gore e vedrà al centro Jack Riley e la sua squadra della DEA che ogni stagione proverà a fermare un re della droga e le organizzazioni criminali che imperversano negli USA. Freeform ha ordinato il pilot di Last Summer, dramma da un’ora prodotto da Jessica Biel e scritto da Bert V. Royal con Max Winkler alla regia. Last Summer è un thriller ambientato in tre diverse estati tra il 1993 e il 1995 in una piccola cittadina del Texas dove una ragazza popolare, Kate, viene rapita e un’altra, Jeanette, passa dall’essere un’esclusa a popolare fino a diventare la più odiata. Ogni episodio sarà raccontato dal punto di vista di una delle due protagoniste con gli spettatori che di volta in volta, man mano che scoprono nuove informazioni, decideranno da che parti schierarsi. deadline

Altre segnalazioni

Dopo il trionfo agli Emmy Billy Porter debutterà alla regia di un episodio della terza stagione di Pose. Variety

Jennifer Morrison sarà regista del pilot One of Us is Lying di Peacock (streaming Universal). Variety

di Peacock (streaming Universal). Hulu ha deciso di fermare il progetto di Ghost Rider con Gabriel Luna annunciato in accoppiata con Helstrom nei mesi scorsi. Sembra che ci siano state delle divergenze creative impossibili da risolvere. deadline

News Serie Tv 25 Settembre

Casting News

Motherland: Fort Salem: Kai Bradbury entra nel cast del drama di Freeform ambientato in un’America in cui le streghe si sono accordate 300 anni prima con il governo per fermare le persecuzioni accettando di collaborare alla difesa degli USA. Le streghe vengono quindi addestrate come veri soldati. Bradbury è Ferit uno stregone che arriva a Fort Salem e si innamora di Tally (Jessica Sutton). deadline

entra nel cast del drama di ambientato in un’America in cui le streghe si sono accordate 300 anni prima con il governo per fermare le persecuzioni accettando di collaborare alla difesa degli USA. Le streghe vengono quindi addestrate come veri soldati. Bradbury è Ferit uno stregone che arriva a Fort Salem e si innamora di Tally (Jessica Sutton). Legacies: Ebboney Wilson entra nel cast della serie The CW. deadline

entra nel cast della serie The CW. Katy Keene: Daphne Rubin-Vega attrice di Broadway, sarà nello spinoff di Riverdale nei panni di Luisa, mamma di Jorge/Ginger coinquilina di Katy. deadline

Nuovi Progetti

Netflix ordina Notes on Love serie antologica prodotta da Shondaland con Shonda Rhimes che scriverà un episodio al pari di altri autori come Norman Lear e Aaron Shure, Steve Martin, Diane Warrne, Jenny Han e la coppia Lindy West e Ahamefule Oluo. Al centro ci sarà l’amore nelle sue diverse sfaccettature e in particolare racconti matrimoniali nella prima stagione. Variety

Wet House è un poliziesco scritto da Barbie Klingman e Russel Grant con al centro una detective che dopo un diverbio con un collega, finisce in una stazione per poliziotti problematici dove troverà colleghi in gamba e una nuova famiglia.

The Terminal è tratto da un racconto di Lee Child, sviluppato dall’autore con Klingman e Judith McCreary, vede al centro un’ex marina, prima donna a ottenere la medaglia d’onore che ottiene un lavoro nella sicurezza dell’aeroporto JFK e scoprirà che proteggerlo è la missione più difficile della sua vita. deadline

una commedia romantica creata da Joel Kim Booster e Jax Media e ambientata nella Fire Island di New York. Ispirata a Orgoglio e Pregiudizio, racconta la storia di due amici che si preparano ad avere una vacanza di una settimana memorabile. Acorn Tv (streaming di AMC) con All3Media, Sky Nuova Zelanda e CBC Canada, sta lavorando a The Sounds una serie thriller ambientato in Nuova Zelanda scritto da Sarah-Kate Lynch. Al centro una coppia sposata che si trasferisce in una nuova città per sfuggire alla sua famiglia, quando il marito di Maggie, Tom, scompare, vengono alla luce vecchie ferite e alcuni segreti della comunità in cui vivono . deadline

Marshall Herskovitz e Ed Zwick stanno proponendo il progetto di una versione moderna della loro serie del 1987 thirtysomething (In Famiglia e con gli Amici) tramsessa su ABC e prodotta da MGM. La nuova serie dovrebbe avere al centro i figli dei vecchi protagonisti oggi a loro volta trentenni. La serie di fine anni ’80 raccontava la generazione dei trentenni di allora tra matrimoni, figli e carriera. deadline

Altre Segnalazioni

Michael Rosenbaum, ex Lex Luthor di Smallville ha rivelato di aver rifiutato la proposta di partecipare al crossover dell’Arrowverse Crisis on Infinite Earths dove ci saranno Tom Welling e Erica Durance per ragioni personali e professionali. L’attore ha spiegato che lo avevano contattato senza dargli alcuna informazione nè sul periodo delle riprese o sul ruolo e di aver quindi deciso di non accettare. deadline

Trailer del giorno

Trailer della settima stagione di Ray Donovan dal 17 novembre su Showtime

Trailer di El Camino il film di Breaking Bad su Netflix dall’11 ottobre