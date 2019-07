Notizie Serie Tv 30 luglio, Cristin Milioti protagonista di Made For Love di HBO Max

Promo per la terza stagione di The Good Doctor dal 23 settembre su ABC

Arrivano i primi teaser trailer di American Horror Story: 1984 , nel primo vediamo i ragazzi mentre arrivano al Camp Redwood con un killer sotto l’auto, poi lo stesso uscirà anche dall’acqua; nel secondo teaser trailer c’è invece l’indicazione di un sito da visitare per giocare e scegliere chi sopravviverà tra i vari ragazzi (non accessibile dall’Italia). Protagonisti sono Emma Roberts, Cody Fern, Gus Kenworthy, Billie Lourd, Angelica Ross, DeRon Horton e Zach Villa; Sarah Paulson avrà una piccola parte.

