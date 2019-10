Notizie Serie Tv 31 ottobre, Monica Raymund torna in Chicago Fire

News Serie Tv 31 ottobre

Casting News

Chicago Fire: Monica Raymund riprenderà il suo ruolo di Gabby Dawson nel finale autunnale del 20 novembre dell’ottava stagione. L’ultima volta l’avevamo vista nella prima puntata della settima stagione quando decide di tornare a Portorico per aiutare il paese dopo l’uragano. Il marito Matt Casey non accettò di partire con lei e per questo in seguito hanno divorziato. Gabby sarà in città per aiutare a raccogliere fondi per la propria organizzazione e si fermerà alla stazione dei pompieri dove c’è naturalmente anche Matt. Raymund fu una dei tre attori originali della serie il cui contratto non venne rinnovato dopo la sesta stagione. deadline

riprenderà il suo ruolo di Gabby Dawson nel finale autunnale del 20 novembre dell’ottava stagione. L’ultima volta l’avevamo vista nella prima puntata della settima stagione quando decide di tornare a Portorico per aiutare il paese dopo l’uragano. Il marito Matt Casey non accettò di partire con lei e per questo in seguito hanno divorziato. Gabby sarà in città per aiutare a raccogliere fondi per la propria organizzazione e si fermerà alla stazione dei pompieri dove c’è naturalmente anche Matt. Raymund fu una dei tre attori originali della serie il cui contratto non venne rinnovato dopo la sesta stagione. Big Shot: John Stamos sarà il protagonista di una serie di Disney+ scritta da David E.Kelley e Dean Lorey prodotta da ABC Studios, nata da un’idea di Brad Garrett di Single Parents. Ordinata in 10 episodi la serie vedrà Stamos nei panni di un allenatore di basket del college che viene licenziato e trova lavoro in una scuola superiore privata di sole ragazze. deadline

sarà il protagonista di una serie di scritta da David E.Kelley e Dean Lorey prodotta da ABC Studios, nata da un’idea di Brad Garrett di Single Parents. Ordinata in 10 episodi la serie vedrà Stamos nei panni di un allenatore di basket del college che viene licenziato e trova lavoro in una scuola superiore privata di sole ragazze. One of Us is Lying: Marianly Tejada, Cooper Van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica mcLeod, Barrett Carnahan e Melissa Collazo sono i giovani protagonisti della serie di Peacock il servizio streaming NBCUniversal. Scritto da Erica Saleh e tratto dal romanzo di Karen McManus, One of Us is Lying racconta quello che succede quando 5 ragazzi entrano in punizione e solo 4 ne escono vivi. deadline

sono i giovani protagonisti della serie di Peacock il servizio streaming NBCUniversal. Scritto da Erica Saleh e tratto dal romanzo di Karen McManus, One of Us is Lying racconta quello che succede quando 5 ragazzi entrano in punizione e solo 4 ne escono vivi. Perfect Harmony: Joshua Malina ritrova il collega di The West Wing Bradley Whitford nella comedy NBC. Malina sarà Torsten VanBlaricum, giudice della Conley Fork’s Finest, in cui siederà accanto a Arthur e si rivlerà un personaggio eccentrico. deadline

Nuovi Progetti

Adam McKay, già produttore di Succession, ha dato vita a una nuova società Hyperobject Industries con cui ha firmato un accordo di 5 anni con HBO per lo sviluppo di progetti per il canale e lo streaming HBO Max. Tra i primi progetti c’è una miniserie su Juffrey Epstein basata sul libro di Julie K. Brown. deadline

basata sul libro di Julie K. Brown. NBC lavora ad Adam & Eva una serie drama basata su un format olandese, adattato da Mike Daniels e prodotto per Universal Tv da David Janollari. Il progetto era già stato presentato due anni fa a Fox con altri nomi coinvolti. Adam & Eva è la divertente e commovente storia d’amore di due sconosciuti che tra coincidenze e incontri fortuiti inizieranno a credere nel destino . deadline

una serie drama basata su un format olandese, adattato da Mike Daniels e prodotto per Universal Tv da David Janollari. Il progetto era già stato presentato due anni fa a Fox con altri nomi coinvolti. Adam & Eva è la divertente e commovente storia d’amore di due sconosciuti che tra coincidenze e incontri fortuiti inizieranno a credere nel destino ABC ha preso il progetto di Reasonable Doubt legal drama prodotto dalla Simpson Street di Kerry Washington, Wilmore Films di Larry Wilmore per ABC Studios. Scritto da Raamla Mohamed, già sceneggiatrice di Scandal, prodotto da Shawn Holley membro del team che difese OJ Simpson, la serie vede al centro Charlie Stewart, tutti ne mettono in dubbio la sua interpretazione della legge ma se hai bisogno di aiuto legale è lei che chiami. deadline

legal drama prodotto dalla Simpson Street di Kerry Washington, Wilmore Films di Larry Wilmore per ABC Studios. Scritto da Raamla Mohamed, già sceneggiatrice di Scandal, prodotto da Shawn Holley membro del team che difese OJ Simpson, la serie vede al centro Charlie Stewart, tutti ne mettono in dubbio la sua interpretazione della legge ma se hai bisogno di aiuto legale è lei che chiami. wiip ha preso i diritti del libro di Richard Lloyd Parry People Who Eat Darkness per trasformarlo in una miniserie. Il libro segue l’indagine dell’omicidio di Lucie Blackman, una ragazza bella e bionda di 21 anni che lasciò il lavoro di hostess della British Airways per diventare barista in un club del quartiere Roppingi di Tokyo. Dopo la sua scomparsa il corpo venne ritrovato a pezzi in una cava. Il libro racconta le ricerche della donna, compreso il tentativo del padre di coinvolgere l’allora premier Tony Blair. deadline

per trasformarlo in una miniserie. Il libro segue l’indagine dell’omicidio di Lucie Blackman, una ragazza bella e bionda di 21 anni che lasciò il lavoro di hostess della British Airways per diventare barista in un club del quartiere Roppingi di Tokyo. Dopo la sua scomparsa il corpo venne ritrovato a pezzi in una cava. Il libro racconta le ricerche della donna, compreso il tentativo del padre di coinvolgere l’allora premier Tony Blair. La See-Saw Films sta lavorando all’adattamento del romanzo di CJ Skuse Sweetpea per Sky Atlantic. Al centro la storia di una ragazza che lavora e vive in un piccolo centro inglese e nasconde un lato oscuro. deadline

sta lavorando all’adattamento del romanzo di CJ Skuse Sweetpea per Sky Atlantic. Al centro la storia di una ragazza che lavora e vive in un piccolo centro inglese e nasconde un lato oscuro. Fremantle sta lavorando a una serie sulla vita di tratta dal libro The Netanyahu Years di Ben Caspit che racconta le zone d’ombra, i segreti della vita del primo ministro israeliano. Variety

News Serie Tv 30 ottobre

HBO ordina House of the Dragon prequel di Game of Thrones

Nel giro di poche ore HBO ferma il progetto prequel di Game of Thrones con Naomi Watts creato da Jane Goldman con George R.R. Martin, di cui era stato girato il pilot e ordina direttamente a serie in 10 episodi House of the Dragon tratto dal romanzo di Martin Blood & Fire. La serie sarà ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconta le vicende della casa di Targaryen. Ryan J. Condal è sceneggiatore e co-showrunner con Miguel Sapochnik che dirigerà anche il primo episodio.

Le novità WarnerMedia-HBO Max

Rinnovato l’accordo tra HBO/WarnerMedia e Sky (Europa Italia compresa): le serie HBO saranno su Sky Atlantic e Now Tv; saranno realizzate nuove co-produzioni con HBO Max Warner Bros; dal 01/21 i film Warner su Sky Cinema.

(Europa Italia compresa): le serie HBO saranno su Sky Atlantic e Now Tv; saranno realizzate nuove co-produzioni con HBO Max Warner Bros; dal 01/21 i film Warner su Sky Cinema. HBO Max è la piattaforma di streaming WarnerMedia che include canali come CNN, HBO, TNT, TBS e lo studio cinematografico Warner Bros. HBO Max arriverà a maggio 2020 negli USA entro il 2021 è previsto lo sbarco nei paesi europei e del Sud America dove sono già presenti canali HBO (non dove c’è l’accordo con Sky). Avrà un costo di 14,99$ alto rispetto alle altre piattaforme ma HBO da sola negli USA costa quest cifra. I già abbonati HBO e i 10 milioni di clienti AT&T, società di telefonia cui fa capo WarnerMedia, avranno tutto gratis. L’obiettivo mondiale entro il 2025 è avere tra i 75 e i 90 milioni di utenti.

Gli originali HBO Max avranno un rilascio settimanale.

avranno un rilascio settimanale. I prodotti HBO e degli altri canali del gruppo saranno in streaming su HBO Max.

JJ Abrams e Bad Robots stanno lavorando a diversi progetti per HBO Max che si aggiungeranno a Demimonde di cui è stato ordinato il pilot e che sarà per HBO e HBO Max.

stanno lavorando a diversi progetti per HBO Max che si aggiungeranno a di cui è stato ordinato il pilot e che sarà per HBO e HBO Max. Raised by Wolves di Ridley Scott sarà un originale HBO Max. Scritta da Aaron Guzikowki è ambientata in un futuro in cui due androidi allevano due bambini in un pianeta senza vita. Travis Fimmel sarà protagonista della prima stagione da 10 episodi.

di Ridley Scott sarà un originale HBO Max. Scritta da Aaron Guzikowki è ambientata in un futuro in cui due androidi allevano due bambini in un pianeta senza vita. Travis Fimmel sarà protagonista della prima stagione da 10 episodi. Ordinate tre comedy:

– DC Super Hero High prodotta da Elizabeth Banks che racconta di un gruppo di studenti di un collegio per ragazzi con poteri;

– Rap Sh*t prodotta da Issa Rae su un gruppo di rapper di Miami;

– College Girls prodotta da Mindy Kaling che sarà showrunner che racconta tre ragazze al college.

– prodotta da Elizabeth Banks che racconta di un gruppo di studenti di un collegio per ragazzi con poteri; – prodotta da Issa Rae su un gruppo di rapper di Miami; – prodotta da Mindy Kaling che sarà showrunner che racconta tre ragazze al college. Tra gli originali già annunciati in passato c’è una serie Dune: The Sisterhood collegata al film e ispirata ai romanzi di Frank Herber; la nuova serie di Gossip Girl sorta di sequel contemporaneo; la serie musical spinoff di Grease

collegata al film e ispirata ai romanzi di Frank Herber; la nuova serie di sorta di sequel contemporaneo; la serie Le nuove serie tv di The CW non finiranno più su Netflix ma sulle rispettive piattaforme dei produttori, CBS All Access per le serie CBS Studios, HBO Max per le serie Warner. L’accordo con HBO Max comprende 10 serie tv del canale (4-5 anni considerando che in media sono 2-3 serie l’anno) e arriveranno in streaming 30 giorni prima del debutto della nuova stagione su The CW.

non finiranno più su Netflix ma sulle rispettive piattaforme dei produttori, CBS All Access per le serie CBS Studios, HBO Max per le serie Warner. L’accordo con HBO Max comprende 10 serie tv del canale (4-5 anni considerando che in media sono 2-3 serie l’anno) e arriveranno in streaming 30 giorni prima del debutto della nuova stagione su The CW. Greg Berlanti realizzerà una serie su Lanterna Verde e un’antologia Strange Adventures per HBO Max ma non ci sono attualmente dettagli.

e un’antologia per HBO Max ma non ci sono attualmente dettagli. HBO Max avrà in streaming negli USA South Park e condividerà le nuove stagioni con Viacom/Comedy Central. Si affiancherà così ad altre serie d’animazione per adulti come i prodotti di Studio Ghibli, Robot Chicken e le serie Adult Swim e la nuova serie di The Boondocks. Anche Rick and Morty sarà sulla piattaforma.

e condividerà le nuove stagioni con Viacom/Comedy Central. Si affiancherà così ad altre serie d’animazione per adulti come i prodotti di Studio Ghibli, Robot Chicken e le serie Adult Swim e la nuova serie di The Boondocks. Anche sarà sulla piattaforma. I Looney Tunes, Jellystone con personaggi di Hanna-Barbera, Tooned Out di Robert Zemeckis tra le serie per bambini della piattaforma.

Fonti deadline/tvline/variety

Casting News

Shameless: Lynn Chen e Idara Victor nel cast della decima stagione, la prima sarà Mimi che per caso diventa amica di V (Shanola Hampton) e la aiuta a sviluppare una nuova carriera; Victor sarà Sarah che guida un gruppo di aiuto alle mamme e accoglie Lip (Jeremy Allen White). deadline

Nuovi Progetti

Netflix ha ordinato in 8 episodi Heaven’s Forest un action-drama animato ispirato al mondo di Ramayana. deadline

un action-drama animato ispirato al mondo di Ramayana. CBS sta lavorando a due nuovi progetti:

– We The Jury, una commedia creata da Dana Klein e Stephanie Darrow in cui un gruppo di giurati viene sequestrata finchè non raggiunge un verdetto ma nemmeno sul pranzo riescono a trovare un accordo. deadline

– The Trail è un drama scritto da David Harrington Miller prodotto da Wilmerr Valderrama con la sua WV Entertainment, al centro un gruppo di investigatori del servizio nazionale di parchi americano che risolve casi nel parco di Yosemite. deadline

Altre segnalazioni

Hilary Duff ha condiviso su Instagram alcune immagini della nuova Lizzie McGuire in arrivo su Disney+. deadline

News Serie Tv 29 ottobre

Casting News

Genius: Aretha: Malcolm Barrett, Patrice Covington, Kimberly Hebet Gregory, Rebecca Naomi Jones e Sanai Victoria raggiungono Cynthia Erivo nel cast della terza stagione dell’antologia di National Geographic che sarà dedicato a Aretha Franklin. Anthony Hemingway sarà produttore e regista del primo episodio. Barrett sarà Ted White primo marito e manager di Aretha, con il matrimonio finito quando l’uomo iniziò a bere dopo il successo della donna; Covington e Jones saranno Erma e Carolyn le sorelle di Aretha; Gregory sarà Ruth Bowen una delle prime proprietarie di un’agenzia di talenti solo “black”; Victoria sarà la giovane Aretha. deadline

raggiungono Cynthia Erivo nel cast della terza stagione dell’antologia di National Geographic che sarà dedicato a Aretha Franklin. Anthony Hemingway sarà produttore e regista del primo episodio. Barrett sarà Ted White primo marito e manager di Aretha, con il matrimonio finito quando l’uomo iniziò a bere dopo il successo della donna; Covington e Jones saranno Erma e Carolyn le sorelle di Aretha; Gregory sarà Ruth Bowen una delle prime proprietarie di un’agenzia di talenti solo “black”; Victoria sarà la giovane Aretha. Made for Love: Noma Dumezweni enta nel cast della serie HBO Max con episodi da trenta minuti adattamento del romanzo su divorzio e vendetta di Alissa Nutting. Dumezweni sarà Fiffany. deadline

enta nel cast della serie HBO Max con episodi da trenta minuti adattamento del romanzo su divorzio e vendetta di Alissa Nutting. Dumezweni sarà Fiffany. Punky Brewster : Quinn Copeland, Lauren Donzis, Oliver De Los Santos e Noah Cottrell entrano nel cast del sequel multicamera/ibrido della sitcom anni ’80 di cui Peacock, servizio di streaming Universal, ha ordinato il pilot. deadline

: Quinn Copeland, Lauren Donzis, Oliver De Los Santos e Noah Cottrell entrano nel cast del sequel multicamera/ibrido della sitcom anni ’80 di cui Peacock, servizio di streaming Universal, ha ordinato il pilot. Nancy Drew: Miles Gaston Villanueva entra nel cast della nuova serie The CW nei panni di Owen giovane esperto di mercato immobiliare che entra in competizione con Ryan Hudson (Riley Smith), quando incontra Nancy (Kennedy McMann) scocca la scintilla ma presto lei scoprirà che non ha un alibi per la notte in cui Tiffany Hudson è stata uccisa. deadline

entra nel cast della nuova serie The CW nei panni di Owen giovane esperto di mercato immobiliare che entra in competizione con Ryan Hudson (Riley Smith), quando incontra Nancy (Kennedy McMann) scocca la scintilla ma presto lei scoprirà che non ha un alibi per la notte in cui Tiffany Hudson è stata uccisa. Dynasty: Elaine Hendrix entra nel cast della serie The CW nei panni di Alexis Carrington, ruolo inizialmente affidato a Nicollette Sheridan e successivamente interpretato da Elizabeth Gilles che nella serie è anche Fallon. deadline

Nuovi Progetti

The CW con Warner Bros e Greg Berlanti stanno lavorando a Superman & Lois una serie tv che vedrà Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch riprendere i ruoli già interpretati all’interno dell’universo Arrowverse. La serie vedrà i due personaggi alle prese con la difficoltà di gestire il lavoro e la vita famigliare nella complessa società di oggi. TvLine

una serie tv che vedrà riprendere i ruoli già interpretati all’interno dell’universo Arrowverse. La serie vedrà i due personaggi alle prese con la difficoltà di gestire il lavoro e la vita famigliare nella complessa società di oggi. Preity G Zinta e Vir Das saranno guest star di un episodio di Fresh off the Boat e potenzialmente i protagonisti dello spinoff dal titolo Magic Motor Inn. Scritto da Rachna Fruchbon l’episodio vedrà al centro una famiglia indiana che ha una figlia che va a scuola con Eddie. Non sarà un vero e proprio backdoor pilot ma più che altro un episodio che servirà da schema per la potenziale serie. In caso l’esito dovesse essere positivo, 20th Century Fox realizzerà un pilot vero e proprio. deadline

saranno guest star di un episodio di e potenzialmente i Scritto da Rachna Fruchbon l’episodio vedrà al centro una famiglia indiana che ha una figlia che va a scuola con Eddie. Non sarà un vero e proprio backdoor pilot ma più che altro un episodio che servirà da schema per la potenziale serie. In caso l’esito dovesse essere positivo, 20th Century Fox realizzerà un pilot vero e proprio. Freeform sta lavorando a una rilettura contemporanea de L’Inferno di Dante. In Dante’s Inferno protagonista è Grace Dante una ventenne che deve accudire la madre drogata e il fratello pieno di problemi e quindi non può pensare a realizzare i suoi sogni. Un giorno però tutto cambia e i suoi sogni iniziano a realizzarsi, peccato che è il Diavolo che si nasconde dietro questa fortuna. deadline

Altre Segnalazioni

ABC ha deciso di ordinare la stagione completa da 22 episodi per Mixed-ish spinoff di Black-ish che racconta la storia della giovane Bow; stagione completa (20 episodi) per The Rookie stabile con la sua seconda annata, completa anche la prima stagione di Stumptown anche se il conto definitivo degli episodi non è stato stabilito. ABC

ha deciso di ordinare la stagione completa da 22 episodi per spinoff di Black-ish che racconta la storia della giovane Bow; stagione completa (20 episodi) per stabile con la sua seconda annata, completa anche la prima stagione di anche se il conto definitivo degli episodi non è stato stabilito. ABC La quinta e ultima stagione di Lucifer sarà divisa in due blocchi da 8 episodio ciascuno su Netflix, a svelarlo il protagonista Tom Ellis. deadline

sarà divisa in due blocchi da 8 episodio ciascuno su Netflix, a svelarlo il protagonista Tom Ellis. L’arresto per ubriachezza molesta e aggressione di Jared Padalecki non intaccherà la produzione di Supernatural. L’attore non è in carcere e tornerà a Vancouver a girare la serie alla fine della settimana.

L’attore non è in carcere e tornerà a Vancouver a girare la serie alla fine della settimana. In promozione per The Morning Show, Jennifer Aniston durante l’intervista a The Ellen DeGeneres Show ha confermato che non ci sarà un reboot di Friends ma che con gli altri stanno lavorando a qualcosa, ma non si sa cosa. deadline

Trailer del giorno

Nuovo trailer per The Mandalorian serie di Star Wars di Disney+ in arrivo negli USA il 12 novembre

News Serie Tv 28 ottobre

Casting News

Tehran: Navid Negahban e Shaun Toub entrano nel cast della serie creata da Moshe Zoner, rispettivamente nei ruoli del comdante del Mossad Masoud Tabrizi e del responsabile della sicurezza iraniana Faraz Mehmet. La serie in 8 episodi è del canale israeliano Kan. Niv Sultan sarà Tamar Rabinyan hacker del mossad in missione a Tehran, incaricata di disabilitare il reattore nucleare del paese. deadline

Trailer del giorno

Teaser trailer di Dracula la serie BBC e Netflix in 3 episodi creata da Mark Gatiss e Steven Moffat già dietro Sherlock. Claes Bang sarà il Conte Dracula che nel 1897 pianifica di stravolgere la Londra Vittoriana.

Altre Segnalazioni