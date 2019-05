News Serie Tv 5 maggio

George R.R. Martin sugli spinoff di Game of Thrones

George R.R. Martin creatore della saga di Game of Thrones, sul suo blog ha parlato degli spinoff un termine che lui non ama “tre di questi stanno andando avanti. […] Uno che non dovrei chiamare The Long Night, sarà girato nei prossimi mesi e gli altri due sono in fase di scrittura della sceneggiatura. Di che parlano? non posso dirlo. Ma magari qualcuno potrebbe prendere una copia di Fuoco e Sangue e iniziare a tirare fuori teorie”. deadline

Vincitori GLAAD Media Awards

Pose è la migliore serie ai GLAAD Meida Awards, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story la miglior miniserie mentre Elite la migliore serie in lingua spagnola insieme a Mi Maride Tiene Mas Familia.

News Serie Tv 4 maggio

Casting News

Queen of the South: Chris Greene e Sofia Lama entrano come ricorrenti nella quarta stagione della serie di USA Network. Greene sarà Bobby Leroux uomo d’affari con legami con Marcel Dumas; Lama sarà Emilia ex fidanzata di Boaz Jimenez (Joseph T. Campos) con un segreto che può far precipitare tutto. deadline

entra nel cast del remake Amazon del cult inglese. Rothe sarà Samantha, leader naturale, idealista che pensa di poter cambiare il mondo con le sue azioni. Outer Banks: Charles Esten, Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North e Drew Starkey saranno i protagonisti del drama YA di Netflix atteso nel 2020 creato da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke. Al centro un gruppo di ragazzi della Outer Banks del North Carolina chiamati Pogues, che decidono di andare a recuperare il padre perduto e si imbatteranno in una misteriosa mappa del tesoro. deadline

Altre Segnalazioni

Sharon Tal Yguado lascia Amazon Studios dove si occupava dello sviluppo di serie di genere, in cui ha favorito l’arrivo de Il Signore degli Anelli e La Torre Nera.

Laurie Arent sarà la sceneggiatrice dell'adattamento del libro di Jasmin Rosemberg How The Other Half Hamptons per Freeform, prodotto da Kapital Entertainment e Kelly Ripa. Il progetto racconta le esperienze di tre amiche Rachel (la brava ragazza), Jamie (la selvaggia) e Allison (monogama e improvvisamente single) che passeranno 16 fine settimana con 40 sconosciuti in una casa di 10 stanze negli Hamptons. deadline

Michael Gilvary sceneggiatore di Chicago Fire ha firmato un nuovo contratto con Universal Television.

sceneggiatore di Chicago Fire ha firmato un nuovo contratto con Universal Television. Iniziate le riprese di The English Game period drama di Julian Fellowes per Netflix, atteso nel 2020, che racconta in 6 episodi le origini del gioco del calcio. Nel cast Edward Holcroft, Charlotte Hope, e molti altri. deadline

Trailer del giorno

Trailer della terza stagione di Designated Survivor su Netflix dal 7 giugno

Il 16 giugno su Showtime (e prossimamente su Sky Atlantic) arriva City on A Hill serie con Kevin Bacon ambientata negli anni ’90.

Il 17 maggio su Netflix arriva It’s Bruno una comedy su un uomo e il suo cane.

News Serie Tv 3 maggio

Nuovi progetti

Blumhouse Television ha preso i diritti del film documentario The Infiltrators per trasformarlo in una serie tv scritta da Jennifer Gomez. The Infiltrators è costruita con ricostruzioni e elementi reali e racconta la storia di tre giovani immigrati senza documenti che decidono di infiltrarsi in un centro di detenzione segreto per svelare casi di abusi. deadline

Altre Segnalazioni

YouTube annuncia che le sue produzioni originali avranno ora una finestra gratuita. Annunciato un progetto segreto con Justin Bieber.

Trailer del giorno

HBO ha svelato il primo trailer di The Righteous Gemston la comedy di Danny McBride con John Goodman e Adam Devine su una famiglia di imprenditori della religione.

Seconda stagione di Vida dal 23 maggio su Starz.

News Serie Tv 2 maggio

Casting News

Albedo: Evangeline Lilly sarà la protagonista di un mystery drama ambientato nello spazio e nel futuro, prodotto da Entertainment One e Bell Media, distribuito da eOne nel mondo, in Canada su Bell Media e negli USA su Vudu piattaforma di streaming di Walmart. Creato da Max e Adam Reid, diretto da Brad Peyton, Albedo racconta di una detective Vivien Coleman (Lilly) che viene mandata ai confini del sistema solare per indagare sulla misteriosa morte di uno scienziato in un’isolata stazione spaziale. Qui si ritroverà intrappolata e circondata da scienziati, tutti possibili sospettati e tutti che nascondono qualcosa. Quello che inizia come un giallo diventerà una lotta per la sopravvivenza della specie. deadline

Nuovi Progetti

Paramount Network sta lavorando a Heaven of Hell prodotta con Anonymous Content, una saga familiare ambientata in Mississippi raccontata attraverso gli occhi di una donna, psichiatra di Stanford, che insieme al marito si trasferiscono nel sud per aiutare l’azienda di famiglia dell’uomo. La serie è un’analisi del sud degli USA di oggi con elementi psicologici e un complicato mistero. deadline

Altre Segnalazioni

Tutte le novità Hulu nello speciale Upfront Hulu qui.

Regina King firma un accordo con Netflix per lo sviluppo di nuovi film e serie con la sua società Royal Ties. deadline

Il 17 luglio su USA Network iniziano i 10 episodi finali della nona stagione di Suits e la prima stagione di Pearson lo spinoff con Jessica Pearson (Gina Torres) trasferita a Chicago.

Trailer del giorno

Il trailer della seconda stagione di Succession in arrivo su HBO ad agosto.

News Serie Tv 1 maggio

Casting News

Dummy: Donal Logue entra nel cast della comedy prodotta da wiip per la piattaforma video Quibi creata da Cody Heller con al centro un aspirante scrittrice (Anna Kendrick) e il suo fidanzato (Logue). deadline

entra nel cast della terza stagione. Pur senza conferme ufficiali, sembra che sarà un nuovo cattivo. Traces: Martin Compston, Laura Fraser, Molly Windsor, Jennifer Spence entrano nel cast del drama in 6 parti di UKTV scritto da Amerlia Bullmore sulla base di un’idea di Amelia Bullmore. Ambientato in Scozia, Traces segue le vicende del SIFA ( Scottish Institute of Forensic Science) istituto forense scozzese, con Emma Hedges (Windsor) che con l’uso della scienza forenze risolve casi. deadline

Nuovi Progetti

Paramount Network ha ordinato la serie 68 Whiskey un drama con venature comedy, ordinato in 10 episodi, basato sulla serie israeliana Charlie Glf One, prodotto da Imagine Television. Scritto da Roberto Benabib, 68 Whiskey racconta le vicende di un gruppo multiculturale di uomini e donne che lavorano come medici dell’esercito in una base in Afghanistan chiamata The Orphanage. deadline

Trailer del giorno

Dal 9 luglio su WGN America arriva The Disappearance un family drama psicologico sulla sparizione di un bambino.

Altre Segnalazioni

Liz Meriwether firma un nuovo contratto di 4 anni con 20th Century Fox Tv con cui continuerà a lavorare alle serie già in onda come Single Parents e Bless This Mess (se rinnovate) oltre a svilupparne di nuove. deadline

News Serie Tv 29/30 aprile

Casting News

Dracula: Joanthan Aris, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett e Cahterine Schell, Youssef Kerkour e Clive Russell , entrano nel cast della serie di BBC e Netflix in 3 episodi, con Claes Bang nei panni di Dracula. Jonny Campbell sarà il regista del primo episodio, mentre gli altri due saranno di Damon Thomas e Paul McGuigan. Dracula è creato da Steven Moffatt e Mark Gatiss (Doctor Who, Sherlcok) con il secondo che avrà anche un ruolo misterioso. Variety

Nuovi Progetti

Una serie tv sul Pupone? Wildside ha preso i diritti di Un Capitano la biografia scritta da Francesco Totti insieme a Paolo Condò, che, secondo quanto riporta Il Romanista, potrebbe diventare una serie tv per Sky o Amazon.

di Lionel Davidson. Al centro la storia di un professore di Oxford che riceve un contenitore con dentro solo due cartine per sigarette che darà il via a una catena di eventi in grado di cambiare la storia. Atlas Entertainment ha preso i diritti del romanzo di Joseph Finder Judgment per trasformalo in una serie tv. Al centro Juliana Brody giudice della Corte del Massachusetts che incontra un uomo una notte e finisce ricattata, al centro di una cospirazione che mostra come la sua umiliazione pubblica rischia di essere eventualmente il pericolo minore. Variety

Altre Segnalazioni