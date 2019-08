Odio l’estate è il dodicesimo film interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il trio comico questa volta sarà diretto da Massimo Venier. Il film uscirà al cinema il 30 gennaio 2020.

Odio l’estate anticipazioni

L’annuncio è stato dato dal trio via social martedì 11 giugno 2019.

Le riprese del film iniziano lunedì 17 giugno 2019.

In una delle scene del film Aldo, Giovanni e Giacomo fanno irruzione al concerto di Massimo Ranieri a Terlizzi e Aldo sale sul palco per duettare sulle note di Erba di casa mia. (fonte Ladige.it)

Odio l’estate trama

Il film racconta la storia di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini che non si conoscono e che partono per le vacanze estive. I tre hanno vite completamente differenti: uno è precisissimo, organizzatissimo e ha un’attività in proprio fallimentare; uno è un medico di successo alle prese con il figlio in crisi preadolescenziale; uno è un ipocondriaco nullafacente che ha un cane di nome Brian e una passione per Massimo Ranieri. I tre si incontrano per puro caso in una piccola isola e devono condividere la stessa spiaggia, lo stesso mare e lo stesso appartamento in affitto. A causa delle abitudini differenti inizialmente le famiglie si scontreranno, poi due figli si innamoreranno, le tre mogli legheranno tra loro e i tre protagonisti dovranno cercare un figlio in fuga…

Odio l’estate cast

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Lucia Mascino: Barbara, moglie di Giacomo

Carlotta Natoli: Paola, moglie di Giovanni

Maria Di Biase: Carmen, moglie di Aldo

Davide Calgaro: Salvo, figlio di Aldo

Ilary Marzo: Ilary, figlia di Aldo

Melissa Marzo: Melissa, figlia di Aldo

Sabrina Martina: Alessia, figlia di Giovanni

Edoardo Vaino: Ludovico, figlio di Giacomo

Massimo Ranieri: Massimo Ranieri

Michele Placido: Maresciallo

Odio l’estate credits

Regia Massimo Venier.

Produzione: AGIDI DUE, sostenuto dalla Fondazione Apulia Film Commission.

Distribuito da Medusa Film.

Scritto e sceneggiato da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier, Aldo, Giovanni e Giacomo.

Direttore della fotografia: Vittorio Omodei Zorini.

Musiche originali: Brunori Sas.

Scenografia: Laura Pozzaglio.

Costumi: Bettina Pontiggia.

Montaggio: Enrica Gatto.

Odio l’estate location

Il film è girato in località pugliesi (come Terlizzi) per otto settimane e completato in Lombardia.

Odio l’estate dichiarazioni

Quando un nuovo film? Quando un nuovo film tutti e tre insieme? Quando un nuovo film tutti e tre insieme con Massimo Venier? Il 17 giugno iniziamo le riprese del nostro nuovo film ODIO L’ESTATE regia di Massimo Venier, come ai vecchi tempi, contenti??! Stay tuned! Aldo Giovanni e Giacomo, Instagram

Odio l’estate video