Quarta repubblica è un talk show d’approfondimento Politico condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 a partire dal 17 settembre 2018.

Quarta Repubblica format

In ogni puntata Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Qualche esempio di ciò che tratterà nel programma si può trovare nel promo. Il conduttore dice:

La politica è tornata e si è ripresa i suoi spazi, ma non la troveremo più solo nei palazzi del potere. L’economia è sempre più complicata e sembra lontana, lontanissima dalle nostre vite. Insieme le porteremo alla nostra altezza.

Quarta Repubblica puntate

Le puntate di Quarta Repubblica vanno in onda a cadenza settimanale su Rete 4 ogni lunedì dal 17 settembre 2018. Puoi seguirle anche in streaming e/o il giorno dopo su Mediasetplay.

Quarta Repubblica puntata 17 settembre

Argomenti: immigrazione; pensioni.

Ospiti: Danilo Toninelli, Maria Elena Boschi, Giorgia Meloni.

Quarta Repubblica puntata 24 settembre

Argomenti: manovra finanziaria, pace fiscale e reddito di cittadinanza; decreto sicurezza e immigrazione; reportage sui campi di accoglienza profughi al confine croato.

Ospiti: Matteo Salvini, Massimo Garavaglia, Luigi De Magistris, Emiliana Alessandrucci, Francesca Donato, Mario Giordano e Alessandro Sallusti.

Quarta Repubblica puntata 1 ottobre

Argomenti: manovra e reddito di cittadinanza; sicurezza.

Ospiti: Luigi Di Maio, Pier Carlo Padona, Barbara Lezzi, Marco Minniti.

Quarta Repubblica puntata 8 ottobre

Argomenti: interivsta a Marine Le Pen; il caso del Sindaco di Riace.

Ospiti: Pier Luigi Bersani, Nicola Molteni

Quarta Repubblica puntata 15 ottobre

Argomenti: manovra economica e decreto fiscale.

Ospiti: Antonio Tajani, Ennio Doris.

Quarta Repubblica puntata 22 ottobre

Argomenti: reddito di cittadinanza, pensioni e quota 100; intervista a Pierre Moscovici; festa del M5S; Leopolda; immigrazion e sicurezza

Ospiti: Claudio Durigon, Antonio Martino, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Furio Colombo, Daniele Capezzone, Edward Luttwak, Moni Ovidia, Nicola Molteni, Anna Falcone, Antonio Caprarica, Mario Giordano.

Quarta Repubblica puntata 29 ottobre

Argomenti: immigrazione; reportage sulla grande migrazione dei cittadini messicani verso nord; intervista a Romano Prodi.

Ospiti: Michele Placido.

Quarta Repubblica puntata 5 novembre

Argomenti: i danni causati dal maltempo; Decreto Sicurezza; tensione tra M5S e Lega; dibattito sulla TAV; immigrazione.

Ospiti: Giovanni Toti, Massimiliano Fedriga, Giorgia Meloni, Marco Minniti, Sergio Chiamparino, Alessandro Cattaneo, Luca Carabetta, Paolo Cento, Alessandro Sallusti, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi, Klausa Davi, Luca Telese e Alessandro Meluzzi.

Quarta Repubblica puntata 12 novembre

Argomenti: tensione all’interno del Movimento 5 Stelle; la prescrizione, il decreto sicurezza, la chiusura domenicale dei negozi; intervista all’ex Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio.

Ospiti: Matteo Richetti, Dino Giarrusso, Alessandro Sallusti, Stefano Buffagni, Nicola Molteni, Andrea Costa.

Quarta Repubblica puntata 19 novembre

Argomenti: un viaggio nell’Italia dell’azione del governo tra Decreto Sicurezza, reddito di cittadinanza e inceneritori; reportage sulla mafia nigeriana; intervista ad Antonio Martino.

Ospiti: Roberto Maroni, Roberta Lombardi, Emiliana Alessandrucci, Andrea Costa, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.

Quarta Repubblica puntata 26 novembre

Argomenti: intervista a Lamberto Dini; tensioni all’interno del governo gialloverde; mafia nigeriana; manovra economica.

Ospiti: Armando Siri, Gian Marco Centinaio, Alberto Brambilla, Massimiliano Romeo, Andrea Ruggieri, Bruno Vespa.

Quarta Repubblica puntata 3 dicembre

Argomenti: manovra economica, le imprese, la legittima difesa, gli scontri di Parigi.

Ospiti: Vincenzo Boccia, Giorgia Meloni.

Quarta Repubblica puntata 10 dicembre

Argomenti: intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio; il punto su quota 100; ecotassa sulle automobili.

Ospiti: Alberto Brambilla, Emiliana Alessandrucci.

Quarta Repubblica puntata 17 dicembre

Argomenti: la rimodulazione della manovra economica (quota 100 e reddito di cittadinanza); inchiesta sulle moschee in Italia.

Ospiti: Danilo Toninelli, Gianluigi Paragone, Lara Comi e Beatrice Venezi (la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa).

Quarta Repubblica puntata 7 gennaio

Argomenti: intervista a Matteo Salvini; le pensioni con la quota 100; il reddito di cittadinanza; la fattura elettronica.

Ospiti: Carlo Cottarellli, Vittorio Sgarbi, Leoluca Orlando, Giorgio Meluzzi.

Quarta Repubblica puntata 14 gennaio

Argomenti: baraccopoli che ospita circa 1500 migranti irregolari a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia; il caso della nave Sea Watch; i gilet gialli; la tragedia di Rigopiano; le tensioni interne al governo, l’economia, le pensioni, il caso di Banca Carige.

Ospiti: Claudio Dorigon, Nicola Molteni, Alessio Villarosa.

Quarta Repubblica puntata 21 gennaio

Argomenti: manovra finanziaria, reddito di cittadinanza, quota 100, Monte Paschi, fatturazione elettronica, cantieri fermi, la crisi delle grandi imprese edili e reportage sul traffico di essere umani nel Mediterraneo e sul racket delle elemosine gestito dalla mafia nigeriana.

Ospiti: Pier Luigi Bersani, Andrea Buffagni, Claudio Durigon.

Quarta Repubblica puntata 28 gennaio

Argomenti: reddito di cittadinanza, immigrazione.

Ospiti: Luigi Di Maio, Antonio Tajani.

Quarta Repubblica puntata 4 febbraio

Argomenti: quota 100, Flat tac, grandi opere, recessione.

Ospiti: Matteo Salvini, Stefano Candiani, Lara Comi, Elisabetta Gualmini, Moni Ovadia.

Quarta Repubblica puntata 11 febbraio

Argomenti: la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, intervista a Marine Le Pen, intervistaa Mattia Salvini, il voto in Abruzzo, reddito di cittadinanza, sicurezza delle città italiane e i campi Rom.

Ospiti: Stefano Buffagni, Lucia Borgonzoni, Lucia Azzolina, Matteo Ricci, Susanna Ceccardi.

Quarta Repubblica puntata 18 febbraio

Argomenti: intervista a Silvio Berlusconi, il Caso Diciotti, reportage sulla situazione nei centri sociali, baraccopoli dei migranti.

Ospiti: Silvio Berlusconi, Claudio Durigon, Susanna Ceccardi, Paolo Cento, Emiliana Alessandrucci e Jacopo Fo.

Quarta Repubblica puntata 25 febbraio

Argomenti: elezioni in Sardegna; la situazione economica dell’Italia; centri sociali; caso Diciotti; l’incarcerazione di Roberto Formigoni; gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi; la mafia nigeriana in Italia.

Ospiti: il ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria.

Quarta Repubblica puntata 4 marzo

Argomenti: intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti; infrastrutture, reddito di cittadinanza, misure economiche del governo gialloverde, legittima difesa.

Ospiti: Carlo Calenda, Fabio Massimo Castaldo, Lara Comi, Massimiliano Romeo, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Paolo Del Debbio.

Quarta Repubblica puntata 11 marzo

Argomenti: la Tav; inchiesta sullo spaccio di droga; inchiesta sulla cessione illegale di licenze tra i rider stranieri che operano nel settore delle consegne a domicilio anche se irregolari e privi di documenti; reportage su Yuma, in Arizona, dove è stato innalzato il primo muro anti-migranti voluto da Trump.

Ospiti: –

Quarta Repubblica ospiti

Ogni settimana Quarta Repubblica ospita esponenti dei partiti politici di maggioranza e opposizione. Gli unici ospiti fissi sono il critico d’arte, saggista, politico e opinionista Vittorio Sgarbi e il comico Paolo Hendel, che nel programma interpreta il ruolo di Don Donald Pravettoni, un’imprenditore che incarna i vizi, le virtù e tic dell’italiano di oggi, che si presenta così:

un imprenditore che non sa cosa vuol dire la paura, cosa vuol dire il dubbio ma soprattutto non sa cosa voglia dire pagare le tasse. Porto i saluti di papà Donald Trump di cui sono il figlio bastardo e di mio fratellastro Car Carlo Pravettoni di cui condivido la mamma, l’arguzia e alcune denunce per bancarotta fraudalenta. Mio papà mi ha detto di andare a fare il portavoce del mio caro amico Matteo Salvini, nostra luce e guida… intorno a lui vi è uno straordinario staff di professionisti della politica, consiglieri illuminati come Steve Bannon, Genny la Carogna Ezechiele Lupo e Hannibal Lecter il più moderato.

Quarta Repubblica sui social

Quarta Repubblica ha una pagina ufficiale su Facebook.

Chi è Nicola Porro

Nicola Porro è un giornalista e conduttore romano classe ’69. Dopo essersi laureato a La Sapienza e aver perfezionato gli studi all’estero, lavora come portavoce del ministro degli Esteri Antonio Martino (1994), diventa giornalista professionista (1997) e scrive prima su L’opinione, Il foglio e Corriere Economia, poi su Il mondo e con Il giornale di cui non è solo una firma, ma anche il Vicedirettore. In televisione esordisce davanti alle telecamere conducendo dal 2011 al 2013 In onda su La7. Dal luglio dello stesso anno passa a Rai2 dove è autore e conduttore di Virus – Il contagio delle idee. Nel 2016, quando il programma viene cancellato dal palinsesto della seconda rete Rai, Porro firma con Mediaset che gli affida la conduzione di Matrix. Nel 2018, oltre a tornare in onda con lo storico programma della seconda serata di Canale 5, sbarca su Rete 4 con Quarta Repubblica.