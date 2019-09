Romolo + Giuly – La Guerra Mondiale Italiana è la serie tv comedy prodotta da Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy. Partendo da un corto che racconta la storia d’amore tra una ragazza di Roma Nord e un ragazzo di Roma Sud, la comedy Fox allarga lo sguardo all’Italia intera portando la contrapposizione tra stili di vita “locali” in una faida nazionale per il controllo della penisola.

Di seguito un riassunto di 3 minuti della prima stagione

Romolo + Giuly la trama della seconda stagione

Il tormentato amore tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati nel corso della prima stagione sembrava potesse essere l’unico modo per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale Italiana. Nella seconda stagione però nulla è cambiato il conflitto è ancora vivo, ironia e sarcasmo saranno ancora gli elementi cardine sue cui è costruita la serie, per portare alla luce luoghi comuni e contraddizioni dell’Italia.

Dopo la tragica eruzione del Vesuvio e una guerra civile vinta senza eccessivo sforzo, il leader sudista Don Alfonso (Fortunato Cerlino) e il milanesissimo Giorgio Mastrota (nei panni di se stesso) hanno conquistato la Città Eterna e l’Italia è ora divisa da un governo federalista: il Nord e il Sud sono a gestione separata, il primo è giurisdizione milanese, il secondo napoletana. Roma è come la Berlino post bellica, divisa in due con le anime nord e sud che si ritrovano anche nella contrapposizione nazionale.

Da un lato professionisti in completo e locali da aperitivo e co-working, dall’altra filari e filari di panni stesi e motorini con a bordo intere famiglie. I cittadini romani sono stati cacciati dalle loro stesse case, alcuni usati al Sud come “schiavi di cittadinanza” per la realizzazione delle grandi opere, altri rinchiusi in uno speciale “Campo di Vacanze Romane”, dove pagheranno per il loro secolare strapotere.

Saranno Romolo, Giuly e i rispettivi ex fidanzati Deborah e Giangi a superare i loro conflitti personali e le rivalità territoriali per fuggire in un luogo nascosto e scappare da Don Alfonso. Intanto Mastrota ha trasformato il nord in una sorta di paradiso Fininvest/Mediaset anni ’80, senza tasse e dedito alla frenesia, al sud Don Alfonso proverà a instaurare un clima di legalità e cultura. In mezzo c’è l’Europa che cerca di frenare i deliri dei due governanti che stanno distruggendo l’Italia. Riusciranno i romani a riconquistare la loro città e, con essa, a liberare l’Italia? Chi sarà il misterioso Uomo Nuovo che ristabilirà finalmente un governo giusto nel nostro Paese?

Romolo + Giuly il cast

Alessandro D’Ambrosi è Romolo

Beatrice Arnera è Giuly

Ludovica Martini è Deborah

Niccolò Senni è Giangi

Fortunato Cerlino è Don Alfonso

Giorgio Mastrota è Giorgio Mastrota

Michela Andreozzi è Olimpia Copulati, la mamma di Giuly

Lidia Vitale èla pasionaria Anna Montacchi, madre di Romolo

Anna Montacchi, madre di Romolo David Pietroni e Matteo Nicoletta sono gli amici di Romolo

Nunzia Schiano è Donna Assunta, la mammà di Don Alfonso

è Donna Assunta, la di Don Alfonso Federico Pacifici è il burbero padre di Romolo, Arfio Montacchi

è il burbero padre di Romolo, Arfio Montacchi Francesco Pannofino è Edoardo Pederzoli, stereotipo del politico voltagabbana

Guest Star della seconda stagione

Tante guest star hanno partecipato alla seconda stagione come Carlo Conti e il re delle televendite Roberto Da Crema nei panni di se stessi, Luciana Litizzetto sarà Dio e Giobbe Covatta reciterà il ruolo di Carlo Marzo, l’ultimo comunista esistente al mondo. Tra gli altri cameo anche quelli di Enrico Papi, Max Vado, Lodovica Comello e Cristiano Malgioglio.

Diverse anche le web star che hanno preso parte allo show come Federica Cacciola, alias Martina dell’Ombra, (nella serie interpreta Martina, figlia di Don Calogero) che come Don Alfonso cova una forte vendetta nei confronti dei romani, Le Coliche, che in questa stagione saranno non solo gli inflessibili guardiani del check point di Ponte Milvio che divide Roma Nord da Roma Sud ma anche guardie del Campo di Vacanze Romane e del checkpoint dell’ingresso a Roma.

Romolo + Giuly il promo con Francesco Totti

Francesco Totti si è prestato a uno spot promozionale in cui interpreta San Pupone da Porta Metronia che consiglia di fare il cucchiaio a Romolo per riprendersi la città.

Romolo + Giuly in tv

La seconda stagione è composta da 10 episodi da 30 minuti in onda alle 21:15 su Fox (canale 112 di Sky) in streaming su Sky Go e Now Tv.