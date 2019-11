Domenica 17 novembre si aprono le porte della terza stagione di The Crown, a due anni di distanza dalla seconda stagione con un cast completamente rinnovato che sarà presente anche nella prossima quarta stagione. Per l’occasione il primo episodio dal 18 novembre e per 28 giorni sarà disponibile gratuitamente a questo link.

The Crown la terza stagione – prima impressione

Tutto cambia ma la qualità resta immutata. L’impresa impossibile di cambiare completamente il cast di una serie è resa possibile grazie alla capacità di scrittura di Peter Morgan e soprattutto alla scelta di un cast di altissimo livello che non fa rimpiangere i predecessori e già si candida a vincere tutti i premi possibili e immaginabili.

Quanto è difficile regnare? quanto è solitaria, triste e complicata la vita di chi ha tutto senza avere nulla, senza poter sognare. Come Elisabetta che ama i suoi cavalli e vorrebbe vivere lavorando con e per loro. Come Carlo, l’erede al trono che mai si è fatto Re (finora e chissà se mai succederà), che amava il teatro ma fatica a trovare l’amore e un amico con cui confidarsi.

Quanto è difficile regnare quando sei una Regina senza poteri, quando le chiavi del regno sono nelle mani della politica e dei politici e tu reggi un’istituzione che tutto governa ma che appare più un placido spettacolo allestito per il popolo, come pian piano impara a capire Elisabetta. Quanto è difficile vivere quando sei una comparsa, un marito, una sorella senza poteri ma con tanti privilegi e tante attenzioni da non poter avere nulla di vero.

The Crown è un racconto seriale perfetto in ogni sua forma. Costruito su una solida sceneggiatura che non cede al gossip, non cerca la provocazione, lasciando che siano gli altri, chi vive solo cercando lo scandalo a crearli, a cercarli non trovando però materiale per uno scontro che in molti bramerebbero.

The Crown La Trama

The Crown è una grande saga sul Regno di Elisabetta II, regina del Regno Unito. Il piano del creatore Peter Morgan è realizzare 6-7 stagioni con un cambio di cast parallelo allo scorrere del tempo per assecondare il naturale invecchiamento dei personaggi senza ricorrere al trucco.

Prima Stagione

La prima stagione racconta il matrimonio di Elisabetta con Filippo, gli anni del dopoguerra, la malattia di Re Giorgio e l’incoronazione di Elisabetta II, il suo rapporto con Winston Churchill la reazione di una giovane donna alle prese con il ruolo di regina. La stagione si chiude nel 1956, con una tensione crescente tra i due coniugi e il fidanzamento annullato di Margaret con Peter Townsend.

Seconda Stagione

La seconda stagione si svolge tra il 1956 e il 1963, attraversando crisi matrimoniali, due nuove gravidanze (Edoardo e Andrea 1960 e ’64), la crisi di Suez, l’incontro con John Fitzgerald Kennedy

Terza Stagione

La terza stagione copre la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 accompagnati dai governi del laburista Wilson inframezzati da un governo conservatore che arriva allo scontro con i minatori, porta a black-out controllati, scontentando la regina. Nel mezzo lo sbarco sulla Luna, l’intraprendenza dei figli Anna e soprattutto Carlo che viene nominato principe di Galles, la morte del Re Edoardo VIII che abdicò lasciando spazio al padre di Elisabetta.

The Crown – Il Cast

Stagioni 1 e 2

Elisabetta II – Claire Foy

Filippo – Matt Smith

Margaret – Vanessa Kirby

Regina Madre – Victoria Hamilton

Primo Ministro Eden – Jeremy Northam

Peter Townsend – Ben Miles

Re Giorgio VI – Jared Harris

Louis Mountbatten – Greg Wise

Winston Churchill – John Lithgow

Re Edoardo VIII/Duca di Windsor – Alex Jennings

Wallis Simpson – Lia Williams

Antony Armstrong-Jones – Matthwe Goode

JFK – Michael C. Hall

giovane Carlo – Julian Baring

Stagioni 3