Tolo Tolo è il quinto film interpretato da Checco Zalone. La commedia, per la prima volta diretta dall’attore stesso, uscirà a quasi quattro anni di distanza da Quo vado?, il primo gennaio 2020.

Tolo Tolo anticipazioni

Il titolo provvisorio del film era L’amico di scorta.

Tolo Tolo è l’espressione usata da un bimbo africano quando, nel film, incontra per la prima volta il personaggio interpretato da Checco Zalone.

La troupe è composta da oltre 120 persone.

Il film può contare su migliaia di comparse.

Le comparse africane sono state cercate nei centri di accoglienza.

La colonna sonora del film avrà almeno due canzoni scritte da Checco Zalone. Una si chiamerà: Se t’immigra dentro il cuore (Fonte Rolling Stone).

A Gravina Checco Zalone ha girato la scena dell’inaugurazione del ristorante di sushi Murgia e Sushi. (Fonte Lagazzettadelmezzogiorno.it).

Le ultime scene del film saranno girate a Trieste dal 26 al 30 agosto.

Il film inizialmente doveva uscire il 25 dicembre 2019, ma è slittato per lasciare un po’ di tempo al nuovo film di Ficarra e Picone (in uscita il 12 dicembre).

Secondo Dagospia Checco Zalone avrebbe riscritto il finale del film.

Tolo Tolo trama

Ancora non è stata annunciata la sinossi ufficiale del film. Da quel che è trapelato nel corso dei mesi il film dovrebbe raccontare un viaggio molto personale tra l’Africa e l’Italia. Secondo Vanity Fair:

Pare che il film verta attorno alla strana amicizia tra un boss della malavita pentito e l’agente della Digos chiamato a proteggerlo. È quando questi viene licenziato a causa dei tagli alla spesa pubblica che il boss capisce di non poter rinunciare al proprio «amico di scorta», impegnandosi per tenerlo al proprio fianco.

In realtà, durante la presentazione dei listini Medusa, si scopre che la trama non è esattamente così. La commedia, infatti, racconterà la storia di un comico napoletano che, minacciato da un boss mafioso, vive sotto scorta. Quando la protezione gli viene revocata i due rimangono amici e compagni d’avventure in Africa.

Tolo Tolo cast

Checco Zalone

SouleymaneSylla

Manda Touré

Nassor Said Birya

Alexis Michalik

Antonella Attili

Nicola Nocella

Maurizio Bousso

Gianni D’Addario

Barbara Bouchet

Nunzio Cappiello – Zio Sushi

Christian Petaroscia

Nicola Di Bari

Nichi Vendola

Checco Zalone – Immigrato

Tolo Tolo credits

Regia: Luca Medici.

Scritta da Luca Medici e Paolo Virzì.

Produttore: Pietro Valsecchi, Taodue.

Musiche di Luca Medici.

Casting Italia: Elisabetta Curcio.

Casting Francia: Nathalie Cheron.

Segretaria di Edizione: Fabrizia Iacona.

Supervisore effetti: visivi Monica Galantucci.

Aiuto Regia: Alessandro Pascuzzo e Laura Greco (Trieste).

Suono in presa diretta: Massimo Simonetti.

Costumi: Monica Simeone.

Scenografia: Maurizio Leonardi.

Direttore della fotografia: Fabio Zamarion.

Direttore della fotografia Trieste: Agostino Castiglioni.

Montaggio: Pietro Morana.

Organizzatore della Produzione: Linda Vianello.

Tolo Tolo location

Il film è ambientato e girato in Marocco, in Kenya (a Watamu), a Malta e in Italia (Roma, Latina, Bari, Acquaviva delle Fonti, Minervino, Gravina di Puglia, Trieste).

A Trieste alcune scene sono state girate in Piazza Unità d’Italia e sul canale del Ponte Rosso.

Tolo Tolo dichiarazioni

È il film della piena maturità artistica, ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista. Pietro Valsecchi, produttore

