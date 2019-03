Tv Oggi 30 marzo 2019

Daniel Craig, Ralph Fiennes. Un messaggio criptico dal passato manda James Bond su un sentiero che lo conduce prima a Città del Messico e poi a Roma, dove incontra Lucia, bella e proibita vedova di un noto criminale. Intrufolatosi in un incontro top secret, Bond si imbatte nella Spectre.

Daniel Craig, Ralph Fiennes. Un messaggio criptico dal passato manda James Bond su un sentiero che lo conduce prima a Città del Messico e poi a Roma, dove incontra Lucia, bella e proibita vedova di un noto criminale. Intrufolatosi in un incontro top secret, Bond si imbatte nella Spectre.

Fantastic 4 – I Fantastici Quattro (Italia 1, 21.30): film USA del 2015, diretto da Josh Trank con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara. Dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, quattro giovani outsiders si ritrovano modificati nel loro aspetto fisico in maniera sorprendente.

About Giorgia Iovane 141 Articles

Amante di Bim Bum Bam e Saussure, laureata in Comunicazione con una tesi sulla lingua della fiction italiana e addottorata sulle trasposizioni fictional dei Promessi Sposi e de La Cittadella, collaboro da anni con la cattedra di Semiotica del Suor Orsola Benincasa di Napoli, facendo anche danni sulla web radio di ateneo (runradio.it). Dopo 5 anni di Televisionando e con 5 anni di TvBlog all'attivo, sono sempre in cerca di occasioni per scrivere.