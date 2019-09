Ulisse è un programma culturale ideato e condotto da Alberto Angela, in onda dal 2000 ad oggi su Rai3, che dal 29 settembre 2018 sbarca per la prima volta su Rai1 per quattro sabati. La seconda edizione va in onda su Rai1 dal 21 settembre 2019.

Ulisse format

Il programma prevede che il conduttore in esterna, in luoghi prestigiosi, sviluppi un racconto storico, archeologico e divulgativo con l’ausilio di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana e con una serie di mini servizi e ricostruzioni d’approfondimento.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alberto Angela spiega le tre caratteristiche distintive del suo programma:

Tutti i programmi hanno più o meno la stessa struttura. Invece “Ulisse” è ambientato in esterno. Catacombe, Isola di Pasqua, Cappella Sistina, deserti, Polo nord, Polo sud, Australia: ogni volta un luogo diverso. E poi i temi: cambiano sempre. La storia antica, quella recente, la scienza, l’archeologia… è come trovarsi davanti a una libreria: ogni volta tiri fuori un libro differente e lo racconti. Poi c’è una terza caratteristica che lo rende diverso dagli altri: tratta lo stesso tema per due ore. Un tema nel quale entriamo e che esploriamo completamente, come si esplora un continente della conoscenza. Questo fa la differenza: la gente non viene a vederci per il tema che trattiamo ma per come lo trattiamo. Se vai a vedere Fiorello o Benigni tu non sai di cosa parlerà ma sai che ti divertirai.

Ulisse Alberto Angela

Alberto Angela è un paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, nato a Parigi l’8 aprile 1962. Esordisce in Rai nel 1993 ne Il pianeta dei dinosauri, il programma di suo padre, Piero Angela. Con lui collabora anche a Superquark e Speciale Superquark (dal 1995 ad oggi) e a Viaggio nel cosmo (1997). Da solo realizza Passaggio a Nord Ovest (dal 1997 ad oggi), Ulisse – Il piacere della scoperta (dal 2000), Stanotte a… (dal 2015) e Meraviglie – La penisola dei tesori (dal 2018). Amatissimo dal pubblico, stimato dalla critica, Alberto Angela è considerato, al pari del padre, il miglior divulgatore della tv italiana.

Ulisse su RaiPlay

E’ possibile rivedere le puntate del programma su RaiPlay. Attualmente sono disponibili le ultime tre stagioni trasmesse da Rai3.

Ulisse 2018 argomenti

Nei quattro appuntamenti speciali di Rai1 si parlerà di storia. Secondo TvBlog i temi trattati dovrebbero essere la Shoah, la storia di Cleopatra e le meraviglia custodite nella Cappella Sistina in Vaticano. Quest’ultimo è confermato da Rai Pubblicità che parla anche di Colosseo.

Una televisione pubblica che mette sulla sua prima rete un programma culturale il sabato sera è una rarità in Europa. Alberto Angela, Tv Sorrisi e Canzoni

Ulisse 2018 cast

Oltre ad Alberto Angela troveremo in tutte e quattro le puntate Luca Ward come voce narrante e Gigi Proietti come attore e interprete di alcuni dei testi più importanti della storia della letteratura mondiale.

Ulisse 2018 puntate

Le puntate della prima edizione di Ulisse su Rai1 sono quattro e vanno in onda dal 29 settembre al 20 ottobre 2018.

Ulisse 2018 prima puntata

La prima puntata di Ulisse va in onda sabato 29 settembre 2018. Ospite: Enrico Lo Verso, che interpreta Michelangelo. Alberto Angela accompagna i telespettatori nelle vicende avventurose di uno dei più celebri tesori architettonici e artistici del mondo e punto di riferimento per la cristianità: la Cappella Sistina. Un luogo vivo, non soltanto uno splendido museo. Muovendosi tra Roma, Firenze e Londra, Alberto Angela rievocherà personaggi, storie, idee di un periodo storico che non ha finora avuto eguali: il Rinascimento. E farà rivivere i protagonisti che alla Sistina hanno legato il proprio nome, artisti come Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Perugino e i papi Sisto IV, Giulio II e Leone X.

Ulisse 2018 seconda puntata

La seconda puntata di Ulisse, in onda sabato 6 ottobre 2018, è dedicata a Cleopatra. Ospiti i 2cellos che portano la loro musica nell’arena del Colosseo. Alberto Angela va alla scoperta del mondo all’epoca dell’affascinante regina d’Egitto, descrivendo le tappe fondamentali della sua esistenza e gli eventi che cambiarono per sempre il destino della storia. Nessuna donna del mondo antico ha esercitato sui contemporanei, così come sui posteri, una seduzione tanto forte come Cleopatra: l’ultima sovrana del potente dominio egizio. Partendo dal Colosseo, simbolo della civiltà romana, attraversando l’antico Egitto e l’antica Roma e facendo tappa al Museo Egizio di Torino, il programma ricostruisce la vita e la storia di una donna la cui esistenza ha segnato il passaggio fondamentale tra la fine della repubblica di Roma e la nascita dell’Impero. Gigi Proietti dà voce ai grandi protagonisti della storia di Cleopatra.

Ulisse 2018 terza puntata

La terza puntata di Ulisse, in onda sabato 13 ottobre 2018, è dedicata al racconto di una delle pagine più buie della storia d’Italia, il rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Tra le testimonianze ci sarà quella di Liliana Segre e di Sami Modiano. Tutto è cominciato con le leggi razziali, che da un giorno all’altro hanno privato di tanti diritti migliaia di cittadini italiani, perseguitati perché ebrei. Ed è finito con l’orrore dei campi di sterminio, dai quali pochissimi si sono salvati. Alberto Angela racconta le vicende negli stessi luoghi che hanno fatto da scenario ai tragici eventi. Al centro del racconto del programma la testimonianza diretta di coloro che sono scampati alla morte nei lager, certi che l’ascolto dalla loro viva voce sarà per i telespettatori una rinnovata occasione di riflessione, analisi e conoscenza. Alberto Angela dalla Polonia mostra come e dove vivevano i pochi sopravvissuti ai treni della morte e la tragica fine che invece spettava a chi all’arrivo nel campo era destinato alle camere a gas. L’incomprensibile macchina di sterminio nazista, tanto illogica quanto fredda, calcolatrice ed efficiente, richiama alla mente un verso di una poesia della poetessa polacca Wislawa Szymborska, Nobel per letteratura: “Lo dicono cieco, ma l’odio ha la vista acuta di un cecchino”. E l’odio, la soluzione finale con la quale venne deciso di sterminare gli ebrei, i simboli del potere e il cuore della tragedia dell’Olocausto sono rinchiusi nella città che più ha dovuto fare i conti con un passato difficile: Berlino.

La capitale tedesca è anche il luogo dove oggi si possono trovare diversi monumenti che commemorano la Shoah, come il Museo ebraico e il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa. Qui, nel centro informativo che “Ulisse” ha visitato, campeggia una frase di Primo Levi sull’Olocausto che suona come un monito per tutta l’umanità: “E’ accaduto, quindi può riaccadere di nuovo”.

Ulisse 2018 quarta puntata

La quarta puntata di Ulisse, in onda sabato 20 ottobre 2018, ruota attorno all’imperatrice Sissi. Partendo dal cuore dell’Europa il programma approfondisce la storia dell’impero Austro-Ungarico e di una delle dinastie più potenti di tutti i tempi, quella degli Asburgo. Attraverso la storia dell’imperatrice Sissi, così particolare e controversa, Alberto Angela introduce gli spettatori ai fasti della corte imperiale.Ambienti sfolgoranti, feste magnifiche dove si danza a tempo di valzer. Ma è l’ultimo ballo: tutto sta per cambiare e da lì a poco la prima guerra mondiale segnerà lo sfaldamento definitivo del grande impero.

Ripercorrendo la vita della Principessa Sissi, Alberto Angela guiderà i telespettatori in un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo. Dal matrimonio a Vienna con l’imperatore Francesco Giuseppe fino alla drammatica morte nel 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano, Sissi è stata per molti un simbolo dell’indipendenza femminile in un secolo di grandi trasformazioni sociali. La sua indole ribelle, in contrasto con le rigide convenzioni di corte, ha presagito con decenni d’anticipo la fine del vecchio mondo.

Partendo dai palazzi viennesi di Schönbrunn e della Hofburg, simboli del fasto e del potere asburgici, Alberto Angela viaggerà verso Trieste, dove il castello di Miramare ancora oggi è testimone del passato dominio austriaco. Navigherà sul Danubio fino a Budapest, teatro della trionfale incoronazione di Sissi a regina d’Ungheria, per tornare a Vienna nella suggestiva cripta dei cappuccini, dove il corpo dell’imperatrice riposa accanto a quelli degli altri sovrani austriaci.

Ad affiancare Alberto Angela, anche in questo appassionante viaggio ci sarà Gigi Proietti, che darà voce all’imperatore Francesco Giuseppe, tenero ed affezionato sposo, ma anche inflessibile nemico degli eserciti italiani.

Ulisse curiosità

Ulisse su Rai3 si chiama Ulisse – Il piacere della scoperta. Rai Pubblicità presenta questa versione di Ulisse come Ulisse 4.0.

Ulisse è stato ideato da Alberto Angela insieme a suo padre Piero.

La settimana prima dell’esordio del programma su Rai1 va in onda Stanotte a Pompei, una prima serata speciale, sempre condotta da Alberto Angela, dedicata alla riscoperta di un luogo unico, patrimonio dell’Unesco.

A causa della puntata realizzata al Colosseo, Beyoncé e Jay-Z non hanno potuto usufruire dell’Anfiteatro Flavio per girare il proprio video.

Ulisse credits