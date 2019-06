Un sogno in affitto è un programma condotto da Paola Marella, in onda la prima volta su Sky Uno martedì 9 luglio.

Un sogno in affitto in tv

La prima edizione del programma va in onda per sei martedì alle 21.15 su Sky Uno ed è disponibile on demand su Sky Go e in streaming su Now TV. (fonte TvBlog)

Un sogno in affitto format

In ogni puntata Paola Marella, insieme ad un ospite del mondo dello sport o dello spettacolo, visita tre dimore della stessa località, raccontandone la storia e visitandone gli ambienti al fine di scegliere la preferita. Il programma, inoltre, racconta il territorio, i piatti della tradizione locali, le attività commerciali tipiche e i posti più incantevoli.

Un sogno in affitto luoghi

Nella prima edizione Paola Marella ci accompagna nelle zone più belle del Golfo del Tigullio, del Lago di Como, dei casali della Toscana, del Lago Maggiore, della Versilia e delle masserie di Ostuni.

Un sogno in affitto ospiti famosi

Gli ospiti della prima edizione sono l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, il duo comico Gigi e Ross, il conduttore Costantino della Gherardesca, l’attore e conduttore Sergio Friscia, l’attore Luca Calvani e l’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

Chi è Paola Marella

Se ci leggi spesso il nome di Paola Marella non dovrebbe esserti nuovo: la mediatrice immobiliare milanese classe Sessantatré è ormai da anni conduttrice di programmi come Cerco Casa disperatamente, Vendo casa disperatamente, Shopping Night Home Edition, Hotel Cercasi e Changing Room. Ultimamente potresti averla vista in A te le chiavi.