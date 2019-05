Ogni anno negli Stati Uniti nel mese di maggio si svolgono gli Upfronts, ovvero degli incontri (Upfront) in cui ciascun network televisivo USA presenta la propria proposta per la stagione televisiva successiva. Nel 2019 le presentazioni dei 5 broadcaster televisivi ABC – NBC – CBS – FOX e The CW si svolgeranno dal 13 al 16 maggio. Ma gli Upfront non sono soltanto dei broadcaster principali in chiaro, anche le altre reti annunciano le loro novità, troverete gli aggiornamenti o singoli (Hulu) ma anche negli appuntamenti quotidiani con le notizie.

Upfront 2019 ABC – Le Nuove Serie Tv ordinate

Nuove Serie Tv Comedy ABC 2019/20

Mixed-ish

Trama: Spinoff di Black-ish ambientato negli anni ’80 con protagonista una giovane Bow, figlia di un uomo bianco e di una donna nera, che insieme ai fratelli deve imparare ad adattarsi alla vita fuori dalla comunità hippie in cui erano cresciuti, confrontandosi con una scuola e dei compagni che non sanno come “etichettarli” non essendo nè bianchi nè neri e dovranno trovare la propria identità nel mondo.

Formato: single-camera

Cast: Arica Himmell, Tika Sumpter, Christina Anthony, Mykal-Michelle Harris e Ethan Childress

Sceneggiatori/Produttori: Peter Saji, Kenya Barris

Produttori: Tracee Ellis Ross, Randall Winston, Brian Dobbins, Laurence Fishburne, Helen Sugland, Anthony Anderson

Studio: ABC Studios

Location: Los Angeles

Upfront 2019 ABC – Le Serie Tv rinnovate e cancellate

Le Serie Tv ABC rinnovate per il 2019/20

A Million Little Things – Stagione 2

black-ish – Stagione 6

Marvel’s Agents of SHIELD – Stagione 7 (13 episodi estate 2020)

Modern Family – Stagione 11 conclusiva

The Conners – Stagione 2

The Good Doctor – Stagione 3

Le Serie Tv ABC cancellate

NB: una decisione sulle restanti serie sarà presa entro il 14 maggio

Upfront 2019 ABC il palinsesto 2019/20

Il palinsesto sarà aggiornato martedì 14 maggio

Upfront 2019 ABC – I Pilot

Pilot Serie Tv Drama ABC

The Hypnotist’s Love Story

Trama: Ellen è un’ipnoterapeuta ( Juliet Rylance )che dopo alcuni fallimenti in amore, è fiduciosa del suo attuale ragazzo (Adan Canto), finchè non scopre che l’uomo ha un’ex ragazza, Sasha (Graham) che lo perseguita da anni. Ellen sarà intrigata e eccitata da questa stalker inconsapevole di averla già incontrata. Tratto dal romanzo di Liana Moriarty.

Cast: Heather Graham, Liza Lapira, Adan Canto, Jane Seymour, Juliet Rylance

Sceneggiatori/Produttori: Katie Wech

Produttori: Heather Graham, David Hoberman, Todd Lieberman, Laurie Zaks; Francesca Gregorini (regista)

Studio: ABC Studios – Mendeville Television

Location: Vancouver

New York Undercover

Trama: revival del procedurale Fox del 1990 con al centro alcuni detective del quarto distretto di New York che lavorano spesso sotto copertura, ambientato 20 anni dopo la fine dell’originale. I detective Nat Gilmore e Melissa Oritz indagano sui criminali più pericolosi della città. Torna il detective J.C. Williams (Malick Yoba) chiamato a supervisionare una nuova generazione di poliziotti.

Cast: Malik Yoba, Luna Lauren Velez, MC Lyte, Otmara Marrero, Toby Sandeman, Anna Enger, Fat Joe e Octavio Pizano

Sceneggiatori/Produttori: Dick Wolf, Ben Watkins

Produttori: Arthur W. Forney, Peter Jankowski; Anthony Hemingway (regia)

Studio: Universal – ABC Studios

Location: New York

NYPD Blue

Trama: seguito della storica serie tv con al centro Theo (Fabien Frankel) il figlio di Andy Sipowicz (Dennis Franz) che prova a diventare detective mentre lavora al 15° distretto e indaga sulla morte del padre

Cast: Fabien Frankel, Alona Tal, Kim Delaney, Bill Brochtrup, Rick Gomez, Ashley Thomas, Sofia Barclay (cast completo)

Sceneggiatori/Produttori: Matt Olmstead, Nic Wootton

Produttori: Jesse Brocho

Studio: 20th Century Fox Tv – ABC Studios

Location: New York

The Baker and the Beauty

Trama: adattamento di un’omonima serie israeliana, racconta l’improbabile storia d’amore tra un fornaio cubano (Victor Rasuk) e una star internazionale (Nathalie Kelley) e di come il loro rapporto influenzerà anche le loro diverse e rispettive famiglie

Cast: Carlos Gomez, Lisa Vidal, Belissa Escobedo, Dan Bucatinsky, Nathalie Kelley, Victor Rasuk, Michelle Veinimilla, David Del Rio

Sceneggiatori/produttori: Dean Georgaris

Produttori: David Frankel (regista), Avi Nir, Alon Shtruzman, Rachel Kaplan, Peter Traugott

Studio: ABC Studios, Universal, Keshet

Location: interni ad Atlanta, esterni a Miami

Until the Wedding

Trama: basato su un format israeliano, racconta di come la decisione di una coppia Adrienne e Danny (Olivia Thirlby e E.J. Bonilla) di sposarsi condizioni tutti quelli che fanno parte della loro vita come costretti a rianalizzare le loro vite.

Cast: Olivia Thirlby, E.J. Bonilla, Britt Lower, Trent Garrett, Juani Feliz, Lisa Colon-Zayas, Vered Blonstein, Michael Stahl-David, Michael Benjamin Washington, Juani Feliz, Christian Borle

Sceneggiatori/Produttori: Becky Mode; Susannah Grant (regia)

Produttori: Sarah Timberman, Carl Beverly, Alon Aranya, Nelly Feld, Avi Zvi, Ami Amir

Studio: ABC Studios. Timberman-Beverly, Reshet Media

Location: Los Angeles

Stumptown

Trama: ispirata dalla graphic novel Oni Press, la serie vede al centro Dex Parios (Cobie Smulders), veterana dell’esercito, tosta e senza peli sulla lingua, che lavora come investigatrice privata a Portland e risolve i problemi degli altri senza curarsi dei propri

Cast: Cobie Smulders, Adrian Martinez, Michael Ealy, Camryn Manheim e Mark Webber

Sceneggiatori/Produttori: Jason Richman

Produttori: Ruben Fleischer, Dave Bernad, Greg Rucka, Matthew Southworth, Justin Greenwood; James Griffiths (regista)

Stuido: ABC Studios, The District

Location: Portland, Vancouver

Triangle

Trama: e se il Triangolo delle Bermuda fosse una terra persa nello spazio-tempo che intrappola viaggiatori di ogni epoca? Quando ci finisce una famiglia, dovranno collaborare con un variegato gruppo di occupanti di ogni epoca per sopravvivere e ritrovare il modo per tornare a casa

Cast: Mike Vogel, Edwin Hodge, Mallory Jansen, Matt Passmore, Lorenzo Richelmy, Amit Shah, Sibongile Mlambo, Diana Bermudez, Pallavi Sharda e Sarah Catherine Hook

Sceneggiatori/Produttori: Jon Feldman, Sonny Postiglione

Produttori: Jen Gwartz

Studio: ABC Studios, Random Hill

Location: Nuova Zelanda

Heart of Life

Trama: ispirata a una canzone di John Mayer racconta di due fratelli che arrivano da origini diverse e scoprono di essere imparentati dovendo così riorganizzare tutta la loro vita e quello che conoscevano del padre. Mentre esploreranno i misteri della loro infanzia trascorsa da separati, scopriranno le difficoltà di superare i peccati del passato e la gioia di una famiglia ritrovata.

Cast: Dave Annable, Jessica Stroup, Harry Shum Jr, Katie Findlay, Nick Thune; Anne Fletcher (regista)

Sceneggiatori/produttori: Ben Queen

Produttori: John Mayer, Melvin Mar, Jake Kasdan, Paul Weitz

Studio: 20th Century Fox Tv ABC Studios

Location: Atlanta

Progetto senza titolo Steinberg/50 Cent

Trana: legal e family drama fortemente serializzato su un detenuto che diventa avvocato per difendere se stesso e gli altri prigionieri e modificare una sentenza di colpevolezza per un crimine che non ha commesso, deciso a riprendersi la sua famiglia. Attraverso la sua lotta e il rapporto con una progressista donna guardia carceraria, permetterà di indagare sul sistema giudiziario americano.

Cast: Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Dorian Missick, Mary Stuart Masterson, Boris McGiver e Tayla Harris

Sceneggiatori/Produttori Hank Steinberg (The Last Ship)

Produttori: George Tillman Jr. (regista), EP Curtis “50 Cent” Jackson (Power), Isaac Wright Jr., Doug Robinson, Alison Greenspan

Studio: Sony Pictures Tv, ABC Studios

Location: New York

Pilot Serie Tv Comedy ABC

Happy Accident

Trama: due famiglie di Pittsburgh, un papà (Matt Walsh) con tre figlie adulte (JoAnna Garcia Swisher) e una cantante da hotel (Vanessa Williams) con un figlio studente di medicina, sono costrette a vivere insieme dopo che un vecchio segreto viene rivelato

Formato: Single-camera

Cast: Matt Walsh, JoAnna Garcia Swisher, Vanessa Williams, Kether Donohue, Jessie Pinnick, Elliot Knight, Robert Smith (cast completo)

Sceneggiatori/Produttori: Ben Watkins; Kat Coiro (regia)

Produttori: Jon Pollack, Abraham Higginbotham

Studio: 20th Century Fox Tv – ABC Studios

Location: Los Angeles

Comedy Hannah Simone

Trama: Hannah (Hannah Simone) e il padre indiano-americano (Art Malik) sono sempre stati molto legati ma quando lei finalmente ammette che il proprio lavoro non ha alcuno sbocco e lui capisce che il suo matrimonio è fallito, decideranno di ricominciare insieme e trovare la loro nuova strada, ma questo li unirà molto o li farà diventare pazzi

Formato: single-camera

Cast: Hannah Simone, Art Malik, Jane Leeves, Alanna Ubach, Deniz Akdeniz

Sceneggiatori/Produttori: Hannah Simone, Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson

Studio: ABC Studios

Location: Los Angeles

Woman Up

Trama: due donne diventate mamme troppo giovani (Mary Elizabeth Ellis e Tawny Newsome), a 35 anni provano a riprendersi l’adolescenza mai vissuta

Cast: Mary Elizabeth Ellis,Tawny Newsome, Kym Whitley, Gabrielle Elyse, Abby Quinn, Leon Thomas, Bryce Charles e Tate Moore(cast completo)

Sceneggiatori/Produttori: Zoe Lister- Jones (regista)

Produttori: Liz Meriwether; Jason Winer, Jon Radler

Studio: 20th Century Fox Tv, ABC Studios

Location: Los Angeles

Nana

Trama: dopo la morte della moglie, un padre iper-protettivo ( Ben Lawson) chiede aiuto alla suocera Nana (Katey Sagal) per aiutarlo a crescere le sue due figlie che la nonna però quasi non consoce

Formato: multi-camera/ibrido

Cast: Katey Sagal, Ben Lawson Josh Cooke , Kimberly Quinn, Gemma Allen, Bill Bellamy; Andy Ackerman (regista)

Sceneggiatori/Produttori: Lon Zimmet (LA to Vegas)

Produttori: Ted Melfi, Kimberly Quinn, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Katey Sagal

Studio: 20th Century Fox Tv, ABC Studios, Goldenlight Film, Alcon Entertainment

Location: Los Angeles

Progetto senza titolo famiglia pastore

Trama: ispirata alla vita dei pastori progressisti Toure Roberts e Sarah Jakes-Roberts, racconta la storia di Omari (Leslie Odom Jr) e Hope (Kelly Jenrette9che gestiscono insieme la chiesa e la loro famiglia di 4 figli

Formato: multi-camera

Cast: Leslie Odom Jr, Kelly Jenrette, Alexis Fields, Lilah Richcreek ; Fred Savage (regista)

Sceneggiatori/Produttori: Saladin Patterson

Produttori: Kerry Washington, Pilar Savone, Leslie Odom Jr., Toure Roberts, Sarah Jakes-Roberts

Studio: ABC Studios, Simpson Street

Location: Los Angeles

United We Fall

Trama: realistica comedy multiculturale su due persone con figli piccoli e una famiglia numerosa, davvero innamorate e che quindi possono tutto

Formato: multi-camera

Cast: Will Sasso e Christina Vidal, Jane Curtin, Jason Michael Snow, Jason Michewal Snow

Sceneggiatori/Produttori: Julius “Goldy” Sharpe (Making History, Family Guy)

Produttori: Julia Gunn, Seth Gordon

Studio: Sony Pictures TV, ABC Studios

Location: Los Angeles

Progetto senza titolo Jessica Gao

Trama: Janet Zhao è una ragazza cinese-americana che prova a porre dei limiti alla sua famiglia invadente. Quando la ricca nonna muore, lascia tutto a Janet che si ritroverà così, non volendo, ad essere la matriarca di questa famiglia

Formato: single-camera

Cast: Holly Chou, Cindy Cheung, Stephen Park, Kelly Hu, Helen Hong, Ki Hong Lee, Ashley Park, John Gemberling (cast completo)

Sceneggiatori/Produttori: Jessica Gao; Jude Weng (regista)

Produttori: Brian Grazer, Francie Calfo, Samie Falvey

Studio: ABC Studios, CBS Tv Studios, Amblin Tv

Location: Los Angeles