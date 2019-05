Upfront CBS 2019: ordinate Evil, lo spinoff di FBI, The Unicorn e Carol’s Second Act

Ogni anno negli Stati Uniti nel mese di maggio si svolgono gli Upfronts, ovvero degli incontri (Upfront) in cui ciascun network televisivo USA presenta la propria proposta per la stagione televisiva successiva. Nel 2019 le presentazioni dei 5 broadcaster televisivi ABC – NBC – CBS – FOX e The CW si svolgeranno dal 13 al 16 maggio. Ma gli Upfront non sono soltanto dei broadcaster principali in chiaro, anche le altre reti annunciano le loro novità, troverete gli aggiornamenti o singoli (Hulu) ma anche negli appuntamenti quotidiani con le notizie.

Upfront 2019 CBS – Le nuove serie tv ordinate

CBS ordina subito i pilot che più avevano attirato attenzioni sia tra i drama che tra le comedy. Tra i drama: Evil di Michelle e Robert King (quelli di The Good Fight/Wife), FBI: Most Wanted spinoff di FBI e All Rise legal drama, uno di CBS, uno di Universal e uno di Warner Bros Tv. Sul fronte comedy tanti volti noti come Patricia Heaton, Billy Gardell con l’ennesima serie di Chuck Lorre, Paule Perrette e Jaime Camil e Walton Goggins.

Nuove Serie Tv Drama CBS 2019/20

Evil

Trama: una serie psicologica su scienza, religione e l’origine del male. Al centro c’è una psicologa (Katja Herbers ) che insieme a un aspirante prete (Mike Colter) e a un operaio (Aasif Mandvi), indagano su presunti miracoli, possessioni demoniache e altri eventi straordinari per capire se sono fenomeni soprannaturali o se hanno una spiegazione scientifica.

Cast: Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson

Sceneggiatori/Produttori: Robert (regista) e Michelle King,

Produttori: Liz Glotzer

Studio: CBS Tv

Location: New York

FBI Most Wanted (planted spinoff FBI)

Trama: divisione FBI dedicata alla caccia ai criminali più ricercati

Cast: Julian McMahon, Keisha Castle-Hughes, Alana de la Garza, Roxy Sterneberg, Nathaniel Arcand, Kellan Lutz

Sceneggiatori/Produttori: Dick Wolf, Rene Balcer

Produttori: Arthur W. Forney, Peter Jankowski; regia: Fred Berner

Studio: Universal, CBS Tv, Dick Wolf

Location: New York

All Rise Courthouse

Trama: le appassionate, caotiche, assurde vite dei giudici, procuratori, difensori d’ufficio, poliziotti di Los Angeles

Cast: Jessica Camacho, Wilson Bethel, J. Alex Brinson, Mark Helgenberger, Simone Missick, Lindsay Mendez e Ruthie Ann Miles

Produttori/sceneggiatori: Greg Spottiswood

Produttori: Leonard Goldstein, Mike Robin

Studio: Warner Bros Tv con CBS Television Studios

Location: Los Angeles

Nuove Serie Tv Comedy CBS 2019/20

Bob Hearts Abishola (anche con il simbolo del cuore nel titolo)

Trama: Bob (Billy Gardell), insegnante di mezz’età di Detroit, ha appena avuto un attacco di cuore e si innamora dell’infermiera nigeriana (Folake Olowofoyeku) che lo accudisce e proverà a conquistarla

Formato: multi-camera

Cast: Billy Gardell, Folake Olowofoyeku, Christine Ebersole, Maribeth Monroe, Shola Adewusi, Barry Shabaka Henley, Matt Jones

Sceneggiatori/Produttori: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Al Higgins, Gina Yashere

Studio: Warner Bros Tv

Carol’s Second Act

Trama: Carol Chambers (Patricia Heaton) dopo aver cresciuto due figli e aver smesso di insegnare decide di iniziare la seconda parte della sua vita e di diventare un dottore

Formato: multi-camera

Cast: Patricia Heaton, Bonnie Dennison, Jean Luc Bilodeau, Kyle MacLachlan e Ito Aghayere

Sceneggiatori/Produttori: Emily Halpern, Sarah Haskins; Pam Fryman (regia)

Produttori: Patricia Heaton, David Hunt, Adam Griffin, Rebecca Stay, Aaron Kaplan, Dana Honor

Studio: CBS Tv Studios, Kapital Entertainment

Broke

Trama: un uomo ricco di famiglia che vive grazie ai fondi del padre, viene tagliato fuori dalla famiglia e così insieme alla moglie si trasferiscono nel condominio della sorella di lei per imparare a vivere da “poveri”

Formato: multi-camera

Cast: Jaime Camil, Pauley Perrette, Natasha Leggero, Izzy Diaz

Sceneggiatori/Produttori: Alex Herschalg

Produttori: Jennie Snyder Urman, Janna Klein, Ben Silverman,

Studio: CBS Tv, Sutton Street, Propagate

The Unicorn

Trama: un vedovo vuole andare avanti con la sua vita superando un anno molto complesso, ma si renderà conto di essere totalmente impreparato a crescere le sue due figlie, così come a rientrare nel mondo degli appuntamenti

Formato: single camera

Cast: Walton Goggins, Rob Corddry, Michaela Watkins, Omar Benson Miller e Maya Lynne Robinson

Sceneggiatori/Produttori: Bill Martin, Mike Schiff

Produttori: Aaron Kaplan, Dana Honor, Wendi Trilling, Peyton Reed

Studio: CBS TV Studios

Upfront 2019 CBS – Le Serie Rinnovate e Cancellate

Le Serie Tv CBS rinnovate

Blue Bloods – Stagione 10

Bull – Stagione 4

Criminal Minds – Stagione 15 Finale

FBI – Stagione 2

God Friended Me – Stagione 2

Hawaii Five-0 – Stagione 10

MacGyver – Stagione 4

Madam Secretary – Stagione 6

Magnum PI – Stagione 2

Mom – Stagione 7-8

NCIS – Stagione 17

NCIS Los Angeles – Stagione 11

NCIS New Orleans – Stagione 6

No Activity – Stagione 3 (All Access)

SEAL Team – Stagione 3

Star Trek: Discovery – Stagione 3 (All Access)

Strange Angel – Stagione 2 (All Access)

SWAT – Stagione 3

Tell Me A Story – Stagione 2 (All Access)

The Good Fight – Stagione 4 (All Access)

The Neighborhood – Stagione 2

The Twilight Zone – Stagione 2 (All Access)

Young Sheldon – Stagione 3-4

Le Serie Tv CBS cancellate

Criminal Minds – Stagione 15

Elementary – Stagione 7

The Big Bang Theory – Stagione 12

Upfront CBS 2019 Il palinsesto 2019/20

Upfront 2019 CBS I Pilot

Pilot Serie Tv Drama CBS

Surveillance

Trama: spy thriller incentrato sul capo delle comunicazioni NSA (Sophia Bush) la cui lealtà viene messa alla prova quando sarà costretta a scegliere tra proteggere la sua famiglia o un segreto governativo

Cast: Sophia Bush, Dennis Haysbert, Catalina Sandino Moreno, Matthew Modine, Allen Leech, Raphael Acloque, Nick Blood, Spencer Moss, Tina Huang, Judith Scott, Brian Markinson, Catherine Curtin (cast completo)

Sceneggiatori/Produttori: David C. White

Produttori: Matt Reeves, Patricia Riggen (Regista)

Studio: 20th Century Fox Tv – CBS Tv – 6th & Idaho

Location: Vancouver

Tommy Nancy

Trama: un ex poliziotta di New York (Edie Falco) diventa capo della polizia di Los Angeles e usa la sua onestà e le sue capacità per gestire il nuovo ruolo

Cast: Edie Falco, Michael Chernus, Russell G. Jones, Adelaide Clemens, Joseph Lyle Taylor, David Fierro e Olivia Lucy Phillip

Sceneggiatori/Produttori: Paul Attanasio

Produttori: Darryl Frank, Justin Falvey

Studio: CBS Tv Studios, Amblin

Location: Los Angeles

Under the Bridge

Trama: uno scandalo travolge un clinica gestita da una donna, Caitlin Lanchaster (Jennifer Morrison) e da suo marito Micheal (Justin Kirk) e i loro amici, in quanto chirurgo ne approfitterà per prenderne le redini e sistemare il proprio matrimonio e la clinica

Cast: Jennifer Morrison, Justin Kirk David Ajala, Sarayu Blue, Reggie Lee; Victoria Mahoney (regista)

Sceneggiatori/Produttori: Rina Mimoun

Produttori: Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed

Studio: CBS Tv Studios

Location: Los Angeles

Alive Frankenstein

Trama: Mark Escher (Ryan Philippe) è un poliziotto di San Francisco ritenuto morto, che dopo sei mesi torna a casa tra lo stupore di tutti a partire dalla moglie Elizabeth (Katrina Law) che lavora come patologa. Ma Mark non è più lo stesso di prima, un’ombra è scesa su di lui e inizia ad avere visioni del caso su cui stava lavorando al momento della morte e insieme alla moglie prova a capire chi lo ha rapito e riportato in vita. Gli indizi portano tutti al dottor Victor Frankenstein (Aaron Staton) uno scienziato instabile che è anche l’ex di Elizabeth.

Cast: Ryan Philippe, Katrina Law, Aaron Staton, Saidah Arrika Ekulona

Produttori/Sceneggiatori: Jason Tracey; Uta Briesewitz (regista)

Produttori: Rob Doherty

Studio: CBS Tv Studios

Location: Vancouver

Republic of Sarah

Trama: una piccola cittadina del New Hampshire si dichiara una nazione indipendente dopo aver scoperto un prezioso giacimento di risorse

Cast: Sarah Drew, Carlos Leal, Jonathan Slavin, Kirsten Nelson, James Lesure, Daniel Ings, Annie Funke e Kimberly Guerrero

Sceneggiatori/Produttori: Jeffrey Paul King

Produttori: Leo Peralman, Jeff Grosvenor, Marc Webb

Studio: CBS Tv Studios

Location: Vancouver

Pilot Serie Tv Comedy CBS

Super Simple Love Story The Us Project The Story of Us

Trama: attraverso interviste e vignette racconta la storia di come una coppia improbabile sia diventata una famiglia improbabile nell’arco di 10 anni

Formato: ibrido

Cast: Parker Young, Laura Marano, Vanessa Marano, Elizabet Alderfer, David Walton, Ronny Chieng e Susan Wokoma

Sceneggiatori/Produttori: Mike Royce; Pam Fryman (regia)

Produttori:Nick Stoller, Conor Welch

Studio: Sony Pictures Tv, CBS Studios Tv

The Emperor of Malibu

Trama: quando il figlio di miliardari cinesi annuncia il suo fidanzamento con una donna americana, la sua famiglia proverà a riconquistare il figlio e a mettere alla prova il sogno americano

Formato: multi-camera

Cast: Max Willems , Ken Jeong, Deborah S. Craig, Taylor Louderman

Sceneggiatori/Produttori: Kevin Kwan, David Sangalli

Produttori: Michella Nader e Christina Lee (anche showrunner), Danille Stokdyk

Studio: Warner Bros

Our House

Trama: Shawn (Malcolm Barrett) e Bridget (Katherine Heigl) sono due genitori che vogliono crescere i propri figli con quell’amore e supporto che lei non ebbe da piccola, ma quando si trasferiscono dai genitori di lei, Bridget si ritroverà in mezzo tra l’educazione vecchio stampo dei genitori (Nancy Lenehan e Phil Hendrie) e le scelte prese col marito.

Cast: Malcolm Barrett, Katherine Heigl, Nancy Lenehan e Phil Hendrie

Formato: Multicamera

Sceneggiatori/Produttori: Brendan O’Brien

Produttori: Nick Stoller, Conor Welch, Chris Harris (showrunner)

Studio: Sony Pictures, CBS Tv