Upfront 2019 NBC il palinsesto midseason: Zoey’s Extraordinary Playlist la domenica, Blindspot d’estate

Ogni anno negli Stati Uniti nel mese di maggio si svolgono gli Upfronts, ovvero degli incontri (Upfront) in cui ciascun network televisivo USA presenta la propria proposta per la stagione televisiva successiva. Nel 2019 le presentazioni dei 5 broadcaster televisivi ABC – NBC – CBS – FOX e The CW si svolgeranno dal 13 al 16 maggio. Ma gli Upfront non sono soltanto dei broadcaster principali in chiaro, anche le altre reti annunciano le loro novità, troverete gli aggiornamenti o singoli (Hulu) ma anche negli appuntamenti quotidiani con le notizie.

Palinsesto 2019/20

Autunno 2019

Lunedì 23/09 Martedì 24/09 Mercoledì 25/09 Giovedì 26/09 Venerdì 4/10 Domenica 8:00 pm The Voice (2 ore)

10:00 pm Bluff City Law (nuova serie) 8:00 pm The Voice

9:00 pm This is Us 4

10:00 pm New Amsterdam 2 8:00 pm Chicago Med 5

9:00 pm Chicago Fire 8

10:00 pm Chicago PD 7 8 pm Superstore 5

8:30 pm Perfect Harmony 1

9 pm The Good Place 4

9:30 pm Sunnyside 1

9 pm Law & Order: SVU 21 8:00 pm The Blacklist 7

9:00 pm Dateline (che debutta il 27/09) Football Night

Inverno/Primavera 2019

Lunedì 6/01 Martedì 7/01 Mercoledì Giovedì Venerdì 10/1 Domenica 16/02 8:00 pm America’s Got Talent: The Champions

10:00 pm Manifest 2 24/02

8:00 pm The Voice

10:00 pm Manifest 8:00 pm Ellen’s Game of Games

+ Special Preview di Zoey’s Extraordinary Playlist 1 8:00 pm Ellen’s Game of Games

9:00 pm This is Us 4 (Council of Dads a marzo)

10:00 pm New Amsterdam 2 8:00 pm Chicago Med 5

9:00 pm Chicago Fire 8

10:00 pm Chicago PD 7 30/01 The Good Place finale da 90 minuti

6/02 Brooklyn Nine-Nine doppio episodio + Indebted Dal 13 Febbraio 8 pm Superstore 5

8:30 pm Brooklyn Nine-Nine 7

9 pm Will & Grace 11

9:30 pm Indebted 1

9 pm Law & Order: SVU 21 8:00 pm Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 1

9:00 pm Dateline (che debutta il 27/09) da marzo riprende The Blacklist 9:00 pm Zoey’s Extraordinary Playlist 1

10:00 pm Good Girls 3 da marzo alle 8 pm Little Big Shots

L’ultima stagione di Blindspot in onda solo in estate mentre la comedy The Kenan Show dopo alcune modifiche subite dopo l’ordine sembra andrà in onda con le Olimpiadi

Upfront 2019 NBC – Le Nuove Serie Tv ordinate

4 drama e 4 comedy per NBC con l’arrivo in quest’ultimo fronte di due comedy familiari non proprio tipiche del canale. Gli ultimi tre ordini, in ordine di tempo, sono tutti e tre extra-Universal proprietaria della rete e si tratta della comedy Perfect Harmony di 20th Century Fox, della comedy Indebted di Sony e del drama Lincoln di Sony e Universal che ha dovuto aspettare la cancellazione di Proven Innocent per poter essere ordinato con il suo protagonista Russel Horsnby.

Al momento tra le serie già del canale NBC non ha ancora annunciato il rinnovo di This is Us, prodotto da 20th Fox e che dovrebbe avere un rinnovo per più stagioni e le cancellazioni di AP Bio, Abby’s, The Village e The Enemy Within, probabilmente si aspetterà la fine della messa in onda di tutti gli episodi.

Nuove Serie Tv Drama NBC 2019/20

Bluff City Law

Trama: legal drama ambientato a Memphis. Sydney Strait (Caitlin McGee) è una brillante avvocato che lavora nel famoso studio del padre Elijah (Jimmy Smits) specializzato in importanti cause civili. I due però si sono allontanati da tempo e Sydney tornerà in famiglia dopo l’inaspettata morte della madre. Elijah chiederà alla figlia di tornare a lavorare insieme per salvare il mondo sempre che riusciranno a superare le loro divergenze.

Episodi: 13 episodi nessun ordine aggiuntivo

La prima impressione: legal drama fin troppo classico senza alcuna particolarità al punto che il pilot sembra un episodio di metà stagione. Dimenticabile.

Cast: Caitlin McGee, Jimmy Smits, Jayne Atkinson, Barry Sloane e Michael Luwoye, Stony Blyden, MaameYaa Boafo

Sceneggiatori/Produttori: Dean Georgaris; Jessica Yu (regista)

Produttori: David Janollari, Michael Aguilar

Studio: Universal – David Janollari Entertainment

Location: Memphis

Council of Dads – Marzo 2020

Trama: tratto dall’omonima biografia di Bruce Feiler, la serie racconta la storia di un padre, Scott, la cui vita viene stravolta quando scopre di avere una malattia terminale. Decide così di riunire un gruppo di amici fidati per aiutare la sua famiglia tra cui Anthony il suo più vecchi amico; Larry il suo sponso agli alcolisti anonimi; Oliver chirurgo e miglior amico della moglie Robin. Loro dovranno “prendere il suo posto” e aiutare la sua famiglia a gestire la vita.

Cast: Sarah Wayne Callies, Michele Weaver, J. August Richards, Blue Chapman, Clive Standen, Michael O’Neill, Steven Silver, Emjay Anthony e Thalia Tran

Sceneggiatori/Produttori: Tony Phelan e Joan Rater

Produttori: Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed; P James Oh, Bruce Feiler

Studio: Universal – Jerry Bruckheimer Television

Location: Savannah

Zoey’s Extraordinary Playlist 16/02/2020 (ep. preview speciale il 7/01)

Trama: musical dramedy su una ragazza Zoey Clarke (Jane Levy), programmatrice, che prova a farsi strada a San Francisco, sveglia ma con dei problemi relazionali, di quasi trent’anni, che improvvisamente inizia a percepire i pensieri più profondi delle persone che la circondano come se fossero delle canzoni, con la gente che fa numeri musicali solo per lei. Con questa abilità potrà capire meglio gli altri e provare ad aiutarli

Cast: Jane Levy, Skylar Astin, Peter Gallagher, John Clarence Stewart, Mary Steenburgen, Carmen Cusack e Alex Newell

Sceneggiatori/Produttori: Austin Winsberg

Produttori: Paul Feig (regista), Jesse Henderson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum, Jason Wang

Studio: Lionsagte Tv, Universal Music Group

Location: Vancouver con esterni a San Francisco

Lincoln Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector 10/01/2020

Trama: ispirata dalla saga di romanzi de Il Collezionista d’ossa portata al cinema con Denzel Washington e Angelina Jolie. Al centro il criminologo Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) rimasto ferito durante la caccia al Collezionista d’ossa, richiamato in azione quando il killer rispunta, che forma una partnership con la giovane poliziotta Amelia Sachs (Arielle Kebbel) per catturare il killer e risolvere altri casi a New York.

Cast: Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Courtney Grosbeck, Micheal Imperioli, Rames Jimenez, Brooke Lyons, Tate Ellington e Roslyn Ruff; Seth Gordon (regista)

Episodi: 10

Produttori/Sceneggiatori: VJ Bojd, Mark Bianculli

Produttori: Avi Nir, Alon Shtruzmna, Pter Traugott

Studio: Sony Pictures, Universal

Location: New York

Nuove Serie Tv Comedy NBC 2019/20

Sunnyside

Trama: Garrett Modi (Kal Penn) vive il sogno americano: più giovane consigliere cittadino di New York, è l’orgoglio del Queens e una grana per l’elitario mondo della politica ma inizia a perdersi in questo mondo. La sua carriera finisce quando viene ripreso mentre è ubriaco. Garrett si ritrova con la sorella Mallory provando a capire quello che è andato storto. Viene ingaggiato da un gruppo di persone che arrivano negli Stati Uniti sperando di diventare cittadini e aiutarli gli dà un nuovo scopo nella vita.

Formato: single-camera

Cast: Kal Penn, Kiran Deol, Moses Storm, Diana Maria Riva, Samba Schutte, Poppy Liu, Joel Kim Booster e Tudor Petrut

Episodi: 11 tolto dal palinsesto ha concluso il suo ciclo di episodi in streaming

La prima impressione: comedy divertente sulla diversità e l’inclusione, sulla ripresa dopo una caduta, ha trovate divertenti anche se un po’ troppo carica negli stereotipi.

Sceneggiatori/Produttori: Kal Penn, Matt Murray

Produttori: Mike Schur, David Miner, Dan Spilo

Studio: Universal, Fremulon, 3Arts

The Kenan Show Estate 2020

Trama: un papà rimasto vedovo (Kenan Thompson) disposto a fare tutto per i suoi figlie mentre il suocero invadente (Andy Garcia ) è sempre più coinvolto nelle loro vite.

Formato: single-camera

Cast: Kenan Thompson, Andy Garcia, Punam Patel, Dani e Dannah Lockett

Sceneggiatori/Produttori: Jackie Clarke

Produttori: Kenan Thompson, Lorne Michaels, Andrew Singer, Chris Rock (regista)

Studio: Universal Tv

Indebted 16/02/020

Trama: una coppia di neo-genitori Dave e Rebecca (Adam Pally, Abby Elliot) vogliono riprendere in mano la loro vita dopo notti insonni e pannolini, ma dovranno fare i conti con i genitori di Dave (Steven Weber e Fran Drescher) che senza più soldi e pieni di debiti si presentano a casa loro in cerca di un tetto e un aiuto. Saltano tutti i confini e la domanda è chi fa il genitore a chi?

Cast: Fran Drescher, Adam Pally, Abby Elliot, Jessy Hodges, Amer Chadha-Patel, Steven Weber

Formato: Multi-camera

Sceneggiatori/Produttori: Dan Levy

Produttori: Doug Robinson, Alison Greenspan

Studio: Sony Pictures Tv

Perfect Harmony

Trama: Il coro di una chiesa di campagna viene stravolto dall’arrivo di un professore di musica di Princeton Arthur Cochran (Bradley Whitford)

Cast: Bradley Whitford, Anna Camp, Tymberlee Hill, Geno Segers e Rizwan Manji

Formato: Single-camera

Episodi: 13 per esigenze di Bradley Whitford

La prima impressione: occasione sprecata. Perfect Harmony è la classica commedia di NBC che però non osa troppo e resta sempre in bilico tra potenzialità inespresse e realtà.

Sceneggiatori/Produttori: Lesley Wake Webster (Speechless)

Produttori: Bradley Whitford, Adam Anders, Jon Radler

Studio: 20th Century Fox

Upfront 2019 NBC – Le Serie rinnovate e cancellate

Le Serie Tv NBC rinnovate

Blindspot – Stagione 5 conclusiva

Brooklyn Nine Nine – Stagione 7

Chicago Fire – Stagione 8

Chicago Med – Stagione 5

Chicago PD – Stagione 7

Good Girls – Stagione 3

Law & Order – SVU – Stagione 21

Manifest – Stagione 2

Superstore – Stagione 5

The Blacklist – Stagione 7

The Good Place – Stagione 4

This Is Us – Stagione 6 (rinnovo triennale)

Will & Grace – Stagione 11

Le Serie Tv NBC cancellate

Abby’s – Stagione 1

Ap Bio – Stagione 2

Blindspot – Stagione 5 conclusiva

I Feel Bad – stagione 1

Midnight, Texas – Stagione 2

Reverie – Stagione 1

The Enemy Within – Stagione 1

The Village – Stagione 1

Upfront 2019 NBC il palinsesto 2019/20

Il palinsesto NBC sarà aggiornato lunedì 13 maggio

Upfront 2019 NBC – I Pilot

Prism Non ordinato (Liberati gli attori ma Netflix sta ancora pensando all’ordine)

Trama: ispirato al film Rashomon di Akira Kurosawa, la serie affronta un processo per omicidio attraverso la prospettiva di diverse parti coinvolte, in ogni episodio l’attenzione si soffermerà su uno dei diversi personaggi e sulla sua prospettiva sul caso. La serie porterà lo spettatore a chiedersi se la verità conta meno rispetto al modo di raccontarla.

Cast: Malin Akerman, Myketi Williamson, Ramon Rodriguez, Chloe Wepper, David Alpay, Joe Tippett, Alex Neustaedter, Sara Rue e Brooke Smith

Sceneggiatori/Produttori: Daniel Barnz (anche regista)

Produttori: Carol Mendelsohn, Julie Weitz, Ben Barnz

Studio: Universal

Location: Albuquerque, New Mexico

Law & Order: Hate Crimes (Ordinato direttamente a serie attualmente rinviato a data da destinarsi)

Trama: basato sul lavoro della squadra contro i crimini d’odio del dipartimento di polizia di New Yor che lavora a stretto contatto con la SVU usando anche i loro detective

Formato: Single-camera

Cast:

Sceneggiatori/Produttori: Dick Wolf, Warren Leight

Produttori: Peter Jankowski, Arthur Forney, Michael Chernuchin, Julie Martin, Mariska Hargitay, Alex Chapple

Studio: Universal Television, Wolf Films

Pilot Serie Tv Comedy NBC

Friends-in-Law Non Ordinato

Trama: Brian e Jake sono diametralmente opposti ma devono imparare a convivere quando i rispettivi migliori amici decidono di sposarsi. Pilot già presentato la scorsa stagione e ora rielaborato.

Formato: Multi-camera

Cast: Michael Urie, Zach Cregger, Vella Lovell e Gil Ozeri

Sceneggiatori/Produttori: Brian Gallivan

Produttori: Tom Werner

Studio: Warner Bros

Like Magic Non ordinato

Trama: comedy lavorativa con al centro una ragazza (Jee Young Han) che sogna di diventare un mago nell’eccentrico mondo di Magic Palace

Formato: Single-Camera

Cast: Rory O’Malley, Jee Young Han, Freddie Storma, Hayley Magnus, French Stewart, Mike Lane, Criss Angel

Sceneggiatori/Produttori: Bridget Kyle, Vicky Luu

Produttori: Julie Anne Robinson (regista), Matt Hubbard, Kelly Pancho

Studio: Universal Tv

Village Gazette (solo presentazione) Non Ordinato

Trama: Amber (Amber Ruffin) è una redattrice del Benson Village Gazette, cui piace scrive pezzi che raccontino la vita idilliaca nel suo paesino. Quando viene assunto un giornalista in cerca di una storia maliziosa su Benson, minaccia di rovinare l’immagine paradisiaca di Amber

Formato: Single-camera

Cast: Amber Ruffin, Tommy Dewey; Richie Keen (regista)

Sceneggiatori/Produttori: Amber Ruffin, Shelly Gossman

Produttori: Seth Meyers, Mike Shoemaker, Lorne Michaels, Andrew Singer

Studio: Universal Television