Volevo fare la rockstar è una family comedy prodotta da Pepito Produzioni e Rai Fiction, diretta da Matteo Oleotto, interpretata da Giuseppe Battiston.

La prima stagione, composta da dodici episodi, andrà in onda per sei serate dal 2 ottobre 2019 su Rai2.

La prima puntata va in onda mercoledì 30 ottobre alle 21.20 .

Il primo episodio si apre con il ventisettesimo compleanno di Olivia, la bella mamma ex rockettara di due gemelle dodicenni eterozigote, Emma e Viola, che ha sempre cresciuto da sola (in mancanza del padre), oltre che sorella di Eros, un quasi adulto, tanto brillante quanto irresponsabile. Mentre Olivia si affanna saltando da un lavoro all’altro, i parenti le organizzano una festa a sorpresa, che vede coinvolti tutti i suoi amici e colleghi di lavoro. L’arrivo improvviso di un forestiero, Francesco, sembra incuriosirla, soprattutto dopo che i due vivono insieme un’esperienza molto imbarazzante. Da questo momento in poi, la vita di Olivia sarà letteralmente in bilico sul ciglio di un

burrone.

Nel secondo episodio Olivia è finita all’ospedale e, non avendo altra scelta, affida le gemelle a sua madre Nadja, ex tossicodipendente tornata da poco a Caselonghe, dopo essere stata convocata per sbaglio dai medici che si prendono cura della figlia. Con Olivia fuori gioco e che non può sorvegliare i suoi familiari indisciplinati, a casa Mazzuccato succede il delirio: Eros minaccia di andarsene, profondamente turbato dal ritorno della madre; Viola è alle prese col bulletto della scuola e reagisce in maniera sorprendente; Emma si perde nel bosco di notte e non sa più come tornare a casa. Come ciliegina sulla torta, Olivia verrà accolta al lavoro dal nuovo capo, che ha appena definito l’acquisto del supermercato.

La seconda puntata va in onda mercoledì 6 novembre alle 21.20.

Nel primo episodio Olivia trova una vecchia lista che fece quando aveva 15 anni di cose da fare prima di compiere i 30 anni. Tra queste, incontrare la musicista Elena Moras (Anita Kravos), della sua stessa zona e diventata per la protagonista simbolo di come si possa realizzare il proprio sogno fuggendo dalla provincia. Grazie a Daniela (Sara Lazzaro) ed a Fulvio (Matteo Lai) il sogno si realizza: ma Olivia, per il troppo entusiasmo, decide di esagerare, licenziandosi e cercando di incidere un proprio disco. Una decisione che non incontra il sostegno dei suoi amici e che la costringe a rivalutare l’opinione che aveva di Elena. Viola (Viola Mestriner), intanto, deve vedersela con il bullo Maurizietto (Tommaso De Tuddo), mentre Francesco (Giuseppe Battiston) scopre che il supermercato che ha rilevato naviga in cattive acque. Eros (Riccardo Maria Manera) cerca di ingraziarsi Martina (Margherita Morchio) per alzare la media dei suoi voti.

Nel secondo episodio, “Il drago”, Olivia ed il resto della famiglia è in fermento per l’arrivo di un’assistente sociale, che dovrà valutare la situazione della protagonista. Per questo, Olivia corre ai ripari e trova un lavoro in un ristorante giapponese a Trieste, dove però le viene fatta una strana proposta. Un fraintendimento porta Francesco a mostrare particolare attenzione per la protagonista, finendo però per metterla nei guai. A scuola, intanto, Viola accetta di partecipare agli allenamenti di rugby del suo insegnante Cesare (Lorenzo Adorni), mentre Emma (Caterina Baccicchetto) ospita la nonna Nadja (Emanuela Grimalda) nel capannone di casa all’insaputa della madre. Eros, invece, rivela a Vanessa (Alessia Debandi) di provare dei sentimenti per qualcuno, ma non le dice che è il suo fidanzato Antonio (Fabrizio Costella). Olivia, superato l’incontro con l’assistente sociale, resta colpita dal fascino di Cesare, che la invita ad una partita di rugby.