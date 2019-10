X Factor 2019 è la tredicesima edizione del talent musicale Fremantle, la nona in onda su SkyUno. Il conduttore è ancora una volta Alessandro Cattelan.

X Factor 2019 in tv

Il talent andrà in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno (canale 108 del satellite, 311 del Digitale Terrestre). Le puntate dovrebbero essere proposte in chiaro ogni venerdì su Tv8. La finale dovrebbe essere trasmessa in contemporanea su SkyUno e Tv8.

La striscia quotidiana, in onda dal 18 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 19.35 su Sky Uno, è condotta da Luna Melis, terza classificata di X Factor 2018.

X Factor 2019 puntate

La tredicesima edizione di X Factor dovrebbe essere composta da quattordici puntate così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show.

X Factor 2019 prima puntata live

Nella prima puntata dei live, in onda giovedì 24 ottobre alle 21.15, sono ospiti Mika, per presentare il suo disco My Name is Michael Holbrook, e Coez.

X Factor 2019 home visit

Nella puntata delle Home Visit, in onda giovedì 17 ottobre alle 21.15, i giudici portano a Berlino i 20 cantanti selezionati, per decidere i dodici, tre per squadra, che prenderanno parte ai live. Ad aiutarli ci sarà, per la prima volta, Alessandro Cattelan.

Malika va al Delphi, accompagnata da Axel Reinemer dei Jazzanova, con Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni e Davide Rossi.

Sfera porta al Flux Club Giordano Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Silvia Cesana (Sissi), Sofia Tornambene (Kimono) e Beatrice Giliberti. Con lui c’è il producer Dardust.

Mara ascolta gli over, Tomas Lai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro, su uno dei ponti di Berlino, accompagnati dalla band Bamboo.

Samuel con i Gruppi va nello storico locale S036 per sentire Kyber, K_Mono, Sierra, Booda e Seawards.

Ospite a sorpresa: LP.

I tre under Uomini scelti da Malika sono Davide, Enrico e Lorenzo.

Le tre under Donne scelte da Sfera sono Kimono, Giordana e Maryam.

I tre over scelti da Mara sono Marco, Eugenio e Nicola.

I tre gruppi scelti da Samuel sono i Booda, Sierra e Seawards.

X Factor 2019 bootcamp seconda puntata

La seconda puntata dei bootcamp va in onda giovedì 10 ottobre 2019. I giudici che devono scegliere i 5 cantanti da portare alle Home Visit sono Mara, coach degli Over, e Malika, coach degli Under Uomini.

Inizia Malika che deve scegliere i 5 under uomini da portare. Inizia Renato, poi nell’ordine Lorenzo, Salvatore, Riccardo Berticelli (Ricky), Enrico Di Lauro (Harry Dila), Emanuele (Nuela), Davide Ferlito (Nova), Michele Sette, Riccardo, Michelangelo, Daniel Acerboni e Davide Rossi.

I cinque Under Uomini prescelti sono (tra parentesi gli switch):

Lorenzo Rinaldi

Davide Rossi (Michele Sette che aveva switchato con Ricky)

Harry Dila

Nuela

Daniel Acerboni (Nova)

Mara conclude i bootcamp scegliendo i 5 Over da portare. Inizia Biagio La Perna, Gianluca Ciccorelli (Cicco Sanchez), Thomas Tai, Flora Cavina, Antonio Rossi, Marco Puglisi, Jordi Brown (Marco Saltari),?, Valerio Morganti, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna (Comete) e Nicola Cavallaro. Eccoli (tra parentesi i cantanti con i quali sono stati switchati):

Jordi Brown (Biagio La Perna).

Tomas Tai

Gabriele Troisi (Flora Cavina)

Nicola Cavallaro (Antonio Rossi)

Comete (Marco Puglisi)

X Factor 2019 bootcamp prima puntata

La prima puntata dei bootcamp va in onda giovedì 3 ottobre 2019. I giudici che devono scegliere i 5 cantanti da portare alle Home Visit sono Samuel, coach dei Gruppi, e Sfera Ebbasta, coach delle Under Donna.

Inizia Samuel che deve scegliere i 5 gruppi da portare. Iniziano le Ophelya, poi, nell’ordine Kyber, Metriark, Monkey Tempura, Ambo i lati, K_Mono, TNL, Keemosabe, Accasaccio, Sierra, Booda e Seawards.

I gruppi selezionati sono (tra parentesi i gruppi con cui è avvenuto lo switch):

Sierra (Ophelya)

Kyber

Booda (Monkey Tempura)

K_Mono

Seawards (Keemosabe)

Tocca a Sfera che deve scegliere 5 under donna tra le 16 promosse in precedenza. Inizia Claudia Ciccateri, poi, nell’ordine Martina Maggi, Sarah Delijah, Arianna Del Giacco, Maria Sitja De Cuevas, SEA (Sara El Abbadi), Eclisse (Miriana Legari), Sissi (Silvia Cesana), Lavinia Di Fernando, Maria D’Amico, Doll Kill (Giulia Galitzia), Matilde Ardemagni, Maryam (Marian Rouass), Beatrice Giliberti, Kimono (Sofia Tornambene) e Giordana Petralia.

Le under donna selezionate sono (tra parentesi le concorrenti con cui è avvenuto lo switch):

Kimono (Maria D’Amico che aveva switchato con Claudia Ciccateri)

Maryam (Martina Maggi)

Giordana Petralia (Doll Kill Che aveva switchato con Sarah Delijah)

Beatrice Giliberti (Arianna Del Giacco)

Sissi

X Factor 2019 terza puntata audition

La terza puntata delle audtion va in onda giovedì 26 settembre 2019. Con 4 sì si passa direttamente ai boot camp. Ospite: Achille Lauro. Alessandro Cattelan scegli e annuncia le categorie assegnate a ciascun giudice.

Keemosabe (gruppo): 4 sì.

Damiano Minisci, 18 anni: 3 no.

Kobi (Simone Aucello): 3 sì.

Martha (Martina): 4 sì.

Arianna Del Giaccio, 17 anni: 4 sì.

Metriaksak (gruppo): 4 sì.

Gabriele Troisi, 27 anni: 4 sì.

Cicco Sanchez (Gianluca Ciccorelli): 4 sì.

Matilde Ardemagni: 4 sì.

Karma (Riccardo Ciglia): 4 sì.

Flora Cavina: 4 sì.

Lorenzo Rinaldi, 18 anni: 4 sì.

Maria Sitja De Cuevas: 4 sì.

Tomas Tai: 4 sì.

Ambo I Lati: 4 sì.

Eclisse (Miriana Legari): 4 sì.

Sarah Delijah (Sara D’Elia): 4 sì.

Accasaccio: 4 sì.

Sierra (duo): 3 sì.

Anonimo (Gabriele Leone): 4 no.

Beatrice Geliberti: 4 sì.

Daniel Acerboni: 4 sì.

Rosso Petrolio (Antonio Rossi): 3 sì.

Gianduiotta (Maria Grazia Rosenthal): 4 no.

Riccardo Berticelli: 4 sì.

Sea (Sara El Abbadi): 4 sì.

Nova (Davide Ferlito): 4 sì.

Marco Puglisi: 4 sì.

Jordi Brown (Marco Saltari): 3 sì.

Michele Sette: 4 sì.

I giudici scoprono le categorie:

Samuel: gruppi

Mara: over

Sfera Ebbasta: under donna

Malika: under uomini

X Factor 2019 seconda puntata audition

La seconda puntata delle audtion va in onda giovedì 19 settembre 2019. Con 4 sì si passa direttamente ai boot camp. Ospite: Anastasio. I concorrenti che si esibiscono sono:

Davide Rossi, 21 anni: 4 sì.

Jonathan Buscicchio, 23 anni: 4 no.

Lavinia Di Ferdinando, 16 anni: 4 sì.

Elisa Manzi, 34 anni: 4 no.

TNL (Alessio e Mattia): 3 sì.

M1TCH (Michael Miraglia): 4 no.

Graziana Bellofiore: 4 no.

Nuela (Emanuele Crisanti), 16 anni, canta Carote: 4 sì.

Nicola Cavallaro: 3 sì.

Nicolò Battista: 4 no.

Ronnie (Veronica Carota): 3 no.

Giordana Petralia, 16 anni: 4 si.

Giulia: 4 sì.

Martina May (Martina Poggi): sì.

Kyber (gruppo) : 4 sì.

Daniele Azzena: 3 no.

K_mono (gruppo) : 4 sì.

Claudia Ciccateri, 17 anni: 4 sì.

Maria d’Amico, 17 anni: 4 sì.

Monkey Tempura (gruppo): 4 sì.

Ophelya (gruppo): 4 sì.

Edoardo Machi: 2 no e 2 sì.

Sissi (Silvia Cesana): 4 sì.

X Factor 2019 prima puntata audition

La prima puntata delle audtion va in onda giovedì 12 settembre 2019. Con 4 sì si passa direttamente ai boot camp. I concorrenti che si esibiscono sono:

Enrico Di Lauro (Harry Dila), 22 anni: 4 sì

Mariam Rouass (Maryam), 18 anni di Bergamo: 4 sì.

Silvia De Sario (dj Nikita): 4 no.

Renato Torre: 4 sì.

Simone Giuliano (Radiant): 4 no.

Pietro Loreta (Macchia): no.

Luna e Francesco Farina (figlia e padre): 4 no.

Salvatore Medica: 4 sì.

Seawards (Giulia e Francesco): 4 sì.

Xbrothers: no.

Massimiliano Di Paolo: 4 no.

Federica Rizzelli: 4 sì.

Orzo: 2 sì, 2 no.

Kimono (Sofia Tornambene): 4 sì.

Five Quarters: 3 sì.

Wox: 3 sì.

Biagio La Perna: 3 sì.

Valerio Morganti (Uale): 3 sì.

Booda: 4 sì.

Valentina Mazza: 4 no.

Eugenio Campagna (Comete): 4 sì.

X Factor 2019 cantanti home visit

Cantanti X Factor 13 Under Donna

Kimono (Sofia Tornambene)

Maryam

Giordana Petralia

Beatrice Giliberti

Sissi (Silvia Cesana)

Cantanti X Factor 13 Under Uomini

Lorenzo Rinaldi

Davide Rossi

Harry Dila (Enrico Di Lauro)

Nuela (Emanuele Crisanti)

Nova (Daniel Acerboni)

Cantanti X Factor 13 Over

Jordi Brown (Marco Saltari)

Tomas Tai

Gabriele Troisi

Nicola Cavallaro

Comete (Eugenio Campagna)

Gruppi X Factor 13

Sierra

Kyber

Booda

K_Mono

Seawards

X Factor 2019 quando inizia

Venerdì 15 marzo 2019 il talent è stato rinnovato per quattro edizioni. La prima è proprio la tredicesima, ufficialmente programmata da settembre. Lo show andrà in onda in prima visione su SkyUno da giovedì 12 settembre 2019. I live iniziano il 24 ottobre.

X Factor 2019 cantanti

XF13 Cantanti Under Uomini

Davide Rossi: 21 anni di Rieti. Studente al conservatorio. Suona il pianoforte.

Enrico Di Lauro: 22 anni di Milano. Artista di strada. Suona chitarra e pianoforte.

Lorenzo Rinaldi: 19 anni di Terni. Frequenta il quinto anno dell’istituto tecnico industriale. Suona la chitarra.

XF13 Cantanti Under Donne

Giordana Petralia: 16 anni di San Gregorio (Catania). Studentessa del liceo musicale. Suona arpa, pianoforte, chitarra, ukulele e basso.

Maryam (Mariam Rouass): 18 anni di Bergamo. Parrucchiera.

Kimono (Sofia Tornambene): 16 anni di Civitanova Marche (Macerata). Studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario. Suona il pianoforte. Ha studiato chitarra e batteria. Ha partecipato a Sanremo Young.

XF13 Cantanti Over

Eugenio Campagna: 28 anni di Roma. Artista di strada. Suona la chitarra.

Marco Saltari: 34 anni di Corridonia (Macerata). Operatore di una ONG per richiedenti asilo. Suona chitarra, tastiera e percussioni.

Nicola Cavallaro: 28 anni di Catania. Musicista e studente di medicina, ex paracadutista della Folgore dell’Esercito Italiano. Suona la chitarra acustica.

XF13 Cantanti band

Booda: Federica, 27 anni (voce), Alessio, 39 anni (Dj, batteria e Pad), Martina, 32 anni (basso). Sono tutti e tre di Roma.

Seawards: Giulia (voce, pad e Harmonizer) è una studentessa ventunenne di Udine; Loris (chitarrista) è un ventunenne barista di Imperia.

Sierra: Giacomo e Massimo sono due musicisti e cantanti romani di 26 anni.

X Factor 2019 giudici

La tredicesima edizione di X Factor potrebbe avere un quartetto di giudici completamente rinnovato rispetto all’edizione precedente: Fedez e Manuel Agnelli hanno già fatto sapere che non ci saranno e Lodo Guenzi e Mara Maionchi sono in forse (come conferma la diretta interessata a Che tempo che fa: “Non credo di rifare ancora X Factor“). Per conoscere i quattro nomi dovrai aspettare qualche mese.

Il 26 maggio 2019 anche Lodo Guenzi ha annunciato dalle colonne de Il corriere della sera, che non ci sarà:

Mi spiace perché ho imparato molto. La tv mi piace, la rifarò di certo in futuro, magari proprio a quel tavolo (…)

Il primo giugno 2019 la produzione annuncia che i quattro giudici di X Factor 13 sono la veterana Mara Maionchi, il leader dei Subsonica Samuel Romano, la cantautrice milanese Malika Ayane e il trapper Sfera Ebbasta.

Un benvenuto a Malika, Samuel e Sfera e un ben ritrovata a Mara, la nostra indiscussa playmaker. È la prima volta, nella storia di X Factor, che il tavolo sperimenta un cambiamento così radicale, ma le sfide e il rinnovamento sono esattamente ciò che ci ha portati fin qui, con uno show solido e sempre capace di sorprendere. Abbiamo voluto al tavolo della giuria voci, storie e idee eterogenee – continua Hartmann – perché la diversità è per noi sempre un valore aggiunto. Con questi giudici, con il nostro Alessandro Cattelan e con i tanti talenti che arriveranno su quel palco, siamo pronti a riaccendere la musica di X Factor. Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia

Siamo orgogliosi di annunciare questa giuria perché dà voce a personalità, generi e culture musicali molto diverse tra loro. E perché crediamo che la pluralità e la qualità siano la chiave di un grande spettacolo come X Factor Italia. Mettendo al centro la musica e attraverso la musica stessa, cerchiamo di raccontare lo spirito del tempo. Grazie alla partnership tra Sky e Fremantle, Mara, Malika, Samuel e Sfera saranno supportati nel loro lavoro da un team creativo, artistico e produttivo che non ha paragoni in Italia. E saranno chiamati a giudicare e sostenere un cast di talenti che quest’anno si preannuncia davvero straordinario. Gabriele Immirzi, Chief Operating Officer Fremantle

Mara Maionchi X Factor 13

Mara Maionchi, discografica bolognese classe ’41, è coach di X Factor per la settima volta, la terza consecutiva. Ha vinto XF12 con Anastasio e XF11 con Lorenzo Licitra. Nella stessa edizione ha piazzato al terzo posto un altro suo cantante, Enrico Nigiotti. E’ arrivata seconda a XF2 con The Bastard Sons of Dioniso e a XF4 con Davide Mogavero, e terza a XF3 con le Yavanna.

Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni? Mara Maionchi

Mara Maionchi è coach degli Over.

Samuel X Factor 13

Samuel Romano è un cantautore e chitarrista torinese classe ’72, frontman dei Subsonica con i quali ha pubblicato 14 album, vincendo numero si premi. Da solista Samuel ha pubblicato un album e ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 con il brano Vedrai.

A X Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti. È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative. Samuel

Samuel è il coach dei gruppi.

Malika Ayane X Factor 13

Malika Ayane è una cantante milanese classe ’84 che ha all’attivo cinque album e quattro partecipazioni a Sanremo (nel 2009 seconda con Come foglie; nel 2010 premio Mia Martini e premi Sala Stampa Radio e Tv con Ricomincio da qui; nel 2013 con E se poi; nel 2015 con Adesso e qui – Nostalgico presente, Premio della Critica). Artista eclettica, Malika ha recitato in alcuni cortometraggi e in teatro nel musical Evita.

Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico. Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente. Malika Ayane

Malika è la giudice degli Under Uomini.

Sfera Ebbasta X Factor 13

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è un rapper/trapper di Sesto San Giovanni (Milano) classe ’92. Ha pubblicato tre album e numerose hit. Il secondo album, Rockstar, ha conquistato subito la prima posizione della classifica FIMI e gli undici brani hanno conquistato hanno conquistato tutte le posizioni dalla prima alla dodicesima (ad eccezione della sesta). Sfera è stato il primo artista italiano a conquistare un posto tra i primi cento della classifica mondiale di Spotify.

X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare. Samuel

Sfera Ebbasta è coach delle Under donna.

X Factor 2019 categorie giudici

L’abbinamento giudice – categoria è il seguente:

Samuel – Gruppi

Mara Maionchi – Over

Malika Ayane – Under Uomini

Sfera Ebbasta – Under Donne

X Factor 2019 conduttore

Il conduttore di X Factor 13 è, per la nona volta consecutiva, Alessandro Cattelan, tortonese classe ’80, sempre più volto Sky, presentatore dal 2014 per la tv satellitare di E poi c’è Cattelan.

X Factor 2019 direttore creativo

Per il secondo anno consecutivo le mise-en-scène- di X Factor saranno curate da Simone Ferrari.

X Factor 2019 anticipazioni

Secondo BlogTvItaliana da quest’anno per finire direttamente ai Bootcamp i cantanti devono prendere 4 sì. Con 3 sì, invece, il concorrente è in bilico e viene nuovamente riascoltato.

Secondo BlogTvItaliana tra i concorrenti ci sarà anche Kimono, già vista a Sanremo Young 2019,

Sono ospiti delle Auditions Achille Lauro e Anastasio.

Le puntate Live andranno in scena dal Palazzetto dello sport di Monza.

X Factor 2019 in radio

La radio ufficiale di XF13 sarà ancora una volta RTL 102.5

X Factor 2019 casting

Se hai più di 16 anni puoi iscriverti ai casting di X Factor 13 andando sul sito e compilando il form in tutte le sue parti. La redazione ti dovrebbe chiamare successivamente per darti tutte le informazioni utili. In alternativa puoi iscriverti chiamando il numero 0423402300.

X Factor 2019 casting Roma, 27,28 e 29 aprile

La prima tappa dei casting si svolgerà a Roma, presso il Teatro India, in Lugotevere Vittorio Gassman 1, il 27, 27 e 29 aprile. Si inizia alle 8.00.

X Factor 2019 casting Milano 18, 19 e 20 maggio

La seconda e ultima tappa dei casting si svolgerà a Milano in Piazza Olivetti, Zona scalo PortaRomana. Si inizia alle 8.00.

X Factor 2019 Audizioni Pesaro 1 e 2 giugno

Le audizioni, che si dovevano tenere l’1 e il 2 giugno alla VitriFrigo Arena di Pesaro sono state annullate. Secondo il Resto del Carlino causa “problemi organizzativi e di qualche ritardo”. C’è chi sostiene, invece, che tutto dipenda dall’incertezza che ad oggi, 30 maggio 2019, aleggia sulla formazione della giuria. Le audizioni, infatti, sarebbero state registrate.

X Factor 2019 Audizioni Torino

Le audizioni di Torino si tengono al Pala Alpitour domenica 16 giugno, lunedì 17, martedì 18, venerdì 21 e sabato 22 giugno dalle 15.00 a mezzanotte e mezza.

X Factor 2019 giudici: toto-nomi

Prima dell’annuncio dei giudici, avvenuto via social il primo giugno 2019 sono stati fatti tanti nomi. Ripercorriamo in ordine cronologico il toto giudici:

Tvblog martedì 26 febbraio rivela che il posto di Fedez potrebbe essere preso da Achille Lauro. Il trapper, però, potrebbe essere scelto come quarto giudice di The Voice.

In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano il rapper Salmo ha rivelato di essere stato contattato per ricoprire il ruolo di giudice. Il cantante deve ancora prendere una decisione.

Secondo BitchyF sarebbero stati contattati anche Tommaso Paradiso ed Emma Marrone.

Secondo Chi del 10 aprile 2019, ad affiancare Achille Lauro potrebbe esserci Joe Bastianich, già giudice di Masterchef, nonché abile musicista.

Secondo Chi del 17 aprile 2019, insieme ad Achille Lauro e Joe Bastianich ci dovrebbero essere Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi. In alternativa una quota rosa rappresentata da Emma Marrone.

Secondo IlFattoQuotidiano.it sarebbero tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro. In lizza, oltre al quasi certo Sfera Ebbasta, ci sarebbero Samuel dei Subsonica, Francesca Michielin e la riconfermata Mara Maionchi.

X Factor 2019 credits

Regia Luigi Antonini

Direttore della fotografia Ivan Pierri

Autori Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Lorenzo Campagnari, Marco Curti, Federico Giunta, Antonio Vicaretti

Conduttore e creative producer Alessandro Cattelan.

X Factor 2019 social

